Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Napřáhl na modré čáře, udeřil do puku a sledoval, jak se zastaví až v síti. Úvodní gól v sezoně, první soutěžní po více než deseti měsících (od 2. ledna proti Winnipegu).
V tu chvíli běžela sedmá minuta, Gudas i díky teči blokujícího soupeře zvyšoval na 2:0. Znovu se výrazně připomněl až později, na startu závěrečného dějství.
Podívejte se na hit a bitku Radka Gudase:
Viel goes after Gudas after he lays the body on Eyssimont
Bruins mířili vpřed, Eyssimont dojížděl odražený kotouč, ale ve středním pásmu kousek před střídačkami tvrdě narazil. Rovněž velmi nepříjemně, v hraničním souboji mu zůstala pravá noha.
Odplata na sebe nenechala dlouho čekat. K domácímu kapitánovi se přihnal Viel a začal do něj bušit. Zkušený bitkař ale jen vyčkával na svůj moment. Stačila jedna dobře mířená rána a bylo po všem.
Zatímco Gudas mířil na trestnou lavici, viditelně otřesenému útočníkovi Bostonu musel na střídačku pomoct parťák Zadorov.
Hosté sice o chvíli později zvládli vyrovnat, ale poslední slovo měli Ducks. Mistr světa z Prahy si tak užil vítězství i v druhém startu po návratu z marodky.
„Je dobře, že ho máme zpátky. Hodně s námi mluví při hře i na střídačce, povzbuzuje nás,“ pochvaloval si Ian Moore, parťák českého reprezentanta z třetího defenzivního páru a střelec rozdílové branky.
Ocenil i veteránovu tvrdost, obětavost a neústupnost v soubojích. Vlastnosti, kterými se do takové míry vyznačuje jen minimum hokejistům napříč zámořskou soutěží.
Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali
Uzdravený Gudas zapadl do rozjetého týmu, druhého nejlepšího v Západní konferenci a čtvrtého v celkovém pořadí NHL.
„Máme rychlé mužstvo, hodně solidních střelců, ale i kluků, co se nebojí srážet. Hrajeme dobrý hokej. Koukání na zápasy mě moc nebavilo, ale užíval jsem si, že vyhráváme,“ popisoval s úsměvem.
Pauza způsobená zdravotními obtížemi si vyžádala o něco delší dobu, než původně očekával, do zápasu nemohl naskočit téměř měsíc.
„Měl jsem poraněná třísla a břišní svaly. Nebylo to příjemné, ale srostlo to zpátky, už se zase můžu normálně pohybovat, bruslím bez bolesti. Doktoři odvedli skvělou práci.“
Proti Bruins strávil v akci lehce přes patnáct minut (15:11). Rozdal dohromady pět hitů, utkání zakončil s bilancí +3.
Anaheim uspěl i díky dalšímu výtečnému představení Lukáše Dostála, který se vyznamenal šestatřiceti zákroky a z kabiny se na něj opět valila chvála.
Dostálův zásah proti Geekieho střele:
Lukas Dostal
He gets just enough of it to keep this game tied!
„Byl fantastický,“ pokyvoval spokojeně hlavou kouč Joel Quenneville.
Ryan Strome zase ocenil způsob, jakým pětadvacetiletý gólman za stavu 3:3 lapil obrovskou šanci Geekieho: „Fenomenální zákrok! Jeden z nejlepších, které jsem od něj v této sezoně viděl.“
Anaheim i díky české dvojici dál překvapuje zbytek soutěže. „Kluci dřou, umí najít cestu k výhrám. Vidím, jak spolu celé mužstvo žije,“ ocenil Quenneville.
Návrat populárního kapitána může na pohodě ještě přidat.