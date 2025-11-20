Premium

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

  15:40
Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl proti Bostonu to, na co jsou od něj fanoušci zvyklí. Tvrdou hru, jeden ostrý hit, střihl si také bitku. A netradičně i skóroval, čímž pomohl k vítězství 4:3.

Napřáhl na modré čáře, udeřil do puku a sledoval, jak se zastaví až v síti. Úvodní gól v sezoně, první soutěžní po více než deseti měsících (od 2. ledna proti Winnipegu).

V tu chvíli běžela sedmá minuta, Gudas i díky teči blokujícího soupeře zvyšoval na 2:0. Znovu se výrazně připomněl až později, na startu závěrečného dějství.

Podívejte se na hit a bitku Radka Gudase:

Bruins mířili vpřed, Eyssimont dojížděl odražený kotouč, ale ve středním pásmu kousek před střídačkami tvrdě narazil. Rovněž velmi nepříjemně, v hraničním souboji mu zůstala pravá noha.

Odplata na sebe nenechala dlouho čekat. K domácímu kapitánovi se přihnal Viel a začal do něj bušit. Zkušený bitkař ale jen vyčkával na svůj moment. Stačila jedna dobře mířená rána a bylo po všem.

Zatímco Gudas mířil na trestnou lavici, viditelně otřesenému útočníkovi Bostonu musel na střídačku pomoct parťák Zadorov.

Jeffrey Viel je odvážený na střídačku po bitce s Radkem Gudasem.

Hosté sice o chvíli později zvládli vyrovnat, ale poslední slovo měli Ducks. Mistr světa z Prahy si tak užil vítězství i v druhém startu po návratu z marodky.

„Je dobře, že ho máme zpátky. Hodně s námi mluví při hře i na střídačce, povzbuzuje nás,“ pochvaloval si Ian Moore, parťák českého reprezentanta z třetího defenzivního páru a střelec rozdílové branky.

Ocenil i veteránovu tvrdost, obětavost a neústupnost v soubojích. Vlastnosti, kterými se do takové míry vyznačuje jen minimum hokejistům napříč zámořskou soutěží.

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

Uzdravený Gudas zapadl do rozjetého týmu, druhého nejlepšího v Západní konferenci a čtvrtého v celkovém pořadí NHL.

„Máme rychlé mužstvo, hodně solidních střelců, ale i kluků, co se nebojí srážet. Hrajeme dobrý hokej. Koukání na zápasy mě moc nebavilo, ale užíval jsem si, že vyhráváme,“ popisoval s úsměvem.

Pauza způsobená zdravotními obtížemi si vyžádala o něco delší dobu, než původně očekával, do zápasu nemohl naskočit téměř měsíc.

Radko Gudas (druhý zprava) se raduje se spoluhráči z gólu proti Bostonu.

„Měl jsem poraněná třísla a břišní svaly. Nebylo to příjemné, ale srostlo to zpátky, už se zase můžu normálně pohybovat, bruslím bez bolesti. Doktoři odvedli skvělou práci.“

Proti Bruins strávil v akci lehce přes patnáct minut (15:11). Rozdal dohromady pět hitů, utkání zakončil s bilancí +3.

Anaheim uspěl i díky dalšímu výtečnému představení Lukáše Dostála, který se vyznamenal šestatřiceti zákroky a z kabiny se na něj opět valila chvála.

Dostálův zásah proti Geekieho střele:

„Byl fantastický,“ pokyvoval spokojeně hlavou kouč Joel Quenneville.

Ryan Strome zase ocenil způsob, jakým pětadvacetiletý gólman za stavu 3:3 lapil obrovskou šanci Geekieho: „Fenomenální zákrok! Jeden z nejlepších, které jsem od něj v této sezoně viděl.“

Anaheim i díky české dvojici dál překvapuje zbytek soutěže. „Kluci dřou, umí najít cestu k výhrám. Vidím, jak spolu celé mužstvo žije,“ ocenil Quenneville.

Návrat populárního kapitána může na pohodě ještě přidat.

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.
Radko Gudas (druhý zprava) se raduje se spoluhráči z gólu proti Bostonu.
Jeffrey Viel je odvážený na střídačku po bitce s Radkem Gudasem.
Hokejisté Anaheimu slaví vítězství nad Bostonem.
Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Aktualizujeme
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  8:08

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

