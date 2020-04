Nechce Pittsburgh bratrský balíček? Neprohloupil by, vtipkuje Zohorna

Řekněte Radime, načasovali jste oznámení na narozeniny schválně?

V úterý mi volal agent Robert Spálenka, že to má z jejich strany potvrzené, chtěl jsem to vydat co nejdřív, zrovna to vyšlo. Pořád to chápu hrozně těžko, vím jen, že mě ještě čeká sakra hodně práce.

Jak reagovali starší bratři Hynek (29 let) a Tomáš (32), nežárlí?

Ne, jsou rádi, že můžu zabojovat alespoň já. Vím, že Tomáš vždycky v NHL chtěl hrát, ale už od toho s Hynkem upustili.

Nebudete si je dobírat?

To bych hned dostal! To nemůžu.

S vaší postavou byste je zvládl, ne?

Je pravda, že jeden na jednoho bych je přepral, ale ve dvou už by byly horší oříšek (smích).

Není to jako z pohádky? V nich taky většinou ze tří bratrů ten nejmladší dosáhne největšího štěstí.

Malinko jo, už jako malej jsem o tom snil, ale podpis ještě nic neznamená. Musím se probojovat do sestavy, až pak budu žít svůj sen. Teda jeden ze snů.



JAKO MUŠKETÝŘI. Zleva Tomáš, Radim a Hynek Zohornové

Ty další?

Abychom všichni tři hráli v jednom týmu. V reprezentaci to je jen na chvíli, rád bych s nimi odehrál celou sezonu. Mně se to povedlo s Hynkem v Brně, pak se to otočilo. Oni hráli spolu v Chabarovsku, ještě musím já s Tomášem někde a pak všichni spolu.

Tak zkuste říct v Pittsburghu, což?

Můžu je zkusit (smích). Že bychom byli takový balíček. Určitě by neprohloupili!

Prý jste měl jasno, když se ozval Pittsburgh. Proč?

Projevili největší zájem, jako jediní chtěli podepsat smlouvu hned, ostatní kvůli koronaviru chtěli ještě počkat. A já měl Penguins vždycky rád. Jak jsem o nich věděl, rozzářil jsem se a měl jasno.

Co vám z Pittsburghu stačili povědět?

Volali mi, že mě viděli. Kdybych se nedostal do prvního týmu, farma prý funguje úplně stejně. Spousta fyzioterapeutů, trenérů na dovednosti. To se poslouchalo hezky.

Odkdy o vás měl klub zájem?

Po reprezentačním turnaji v listopadu. Agenti říkali, že se na mě pořád ptají, že by mě vážně chtěli.

Poletíte do zámoří s tím, udělat první tým? Asi to ani jinak nejde, že?

Musím myslet jen na NHL, jinak tam nemá cenu chodit. Jasně, na farmu se musím připravit, ale primárně na to nemyslím.

Potkáte se s Dominikem Simonem, už jste spolu mluvili?

Jo, dnes mi psal, že mě vítá. Až přiletím, mám se ozvat. V klubu říkali, že bych někdy mohl přijet ještě před kempem, poznat to tam. Byl bych trochu bokem od hlavního týmu, kdyby tuhle sezonu ještě dohrávali. Jen abych to měl lehčí.