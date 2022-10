Dřív přehlížený, teď dojatý. O NHL v Praze povyprávím vnoučatům, ví Šimek

Zadák Sharks krajanům s mikrofony a nejrůznějšími nahrávadly připomínal, že ještě před sedmi lety sbíral prvoligové starty doma v Benátkách nad Jizerou.

V krátkém pozápasovém rozhovoru nebyla možnost se doptat na jeho putování, které se v posledních měsících ještě víc zamotalo.

Dovolíte rychlé připomenutí?

Když se na jaře Šimek připojil po zámořské šichtě k reprezentaci, posteskl si, jak s ním Sharks zacházejí. V NHL pořádně nehrál. Zdůvodnění? Podivné.

„Bylo mi trenéry řečeno, že musí hrát mladí obránci, že jde o rozhodnutí vedení klubu. Pak mi zase z vedení říkali, že jde o rozhodnutí trenérů. Někdo mi tedy vyloženě lhal a nechtěli mi říct pravdu,“ štvalo na jaře Šimka.

Neberte to jako prvoplánovou stížnost. Šimek je bezprostřední povaha. Co na srdci, to na jazyku.

Hokejový život mu navíc od května nastavuje přívětivější tvář.

S národním týmem na mistrovství světa ve Finsku získal bronz, zatímco San Jose po další neúspěšné sezoně vyměnilo vedení. Generálního manažera Douga Wilsona nahradil Mike Grier. Kouče Boba Boughnera vystřídal David Quinn.

A Šimek dostal od nových nadřízených příležitost, o kterou tolik stál.

Před sobotním duelem ho San Jose vyslalo i na čestné buly, které vhazoval legendární Jaromír Jágr. „Bylo to proto, že jsem Čech,“ pravil nevelký bek. „Byla to pro mě asi první a poslední buly v životě. A jsem rád, že jsem mohl podat Jardovi ruku. Nikdy jsem ho předtím nepotkal.“

To byl fofr, psal brácha

Nevšedních zážitků z pražského vstupu do sezony bylo víc. „Měl jsem tu rodinu. Rodiče už za mnou byli v Americe, ale poprvé mě v NHL třeba brácha. Po prvním zápase mi i psal, že si nedokázal představit, že je hokej v NHL takový fofr. Měl místa blízko ledu, takže to bylo o to rychlejší,“ vysvětloval Šimek.

Společně s krajanem a spoluhráčem Tomášem Hertlem představoval pádný důvod, proč nezaujaté obecenstvo ve Vysočanech přálo San Jose.

Radim Šimek dotírá v pražské O2 areně před brankou Predators.

Po páteční porážce 1:4 i sobotní snaha mančaftu z Kalifornie dopadla nevalně.

„Mrzí to. Chtěli jsme odvést aspoň jedno vítězství, aby se nám těch jedenáct hodin do San Jose letělo líp. Atmosféra bude v letadle asi trochu ponurá,“ přemítal český zadák. „Neodehráli jsme špatné utkání. Škoda, že jsme rychle inkasovali druhý gól. Když jsme vedli 2:1, měli jsme být trpělivější a víc si to pohlídat.“

Vyčítal si, že se namotal k druhé obdržené brance. Český člen třetího obranného páru Sharks odjíždí z Prahy po dvou duelech se třemi zápornými body, už v pátek se nachomýtl ke dvěma trefám Predators.

V poslední pražské třetině se Šimek pokoušel vylepšit nehezkou bilanci, leč marně.

Neujala se jeho střela při oslabení. O něco nadějněji vypadal pokus, který nedlouho před koncem vyslal mazaně zpoza branky. „Snažil jsem se pukem trefit gólmana, aby se to od něj odrazilo do brány. Trefil jsem ale jen boční síť,“ pokrčil rameny Šimek.

Zklamání brzy odezní. Před několika lety a vlastně i před několika měsíci nejspíš nečekal, že se nevšedního mače NHL v rodné vlasti dočká.

„S Libercem jsme vyhráli titul, s nároďákem mám bronz. Tohle je další zážitek, který si budu pamatovat do konce života,“ řekl Šimek. „Jednou o tom můžu vykládat dětem a vnoučatům.“