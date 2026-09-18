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Oni mě snad vážně vymění! Mrtka bojuje o NHL v týmu, kde už správně ani neměl být

Jakub Hromada
  12:00

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Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala. | foto: Buffalo Sabres

Patří mezi největší naděje tuzemského hokeje. Mezi nastávající vlnu obránců, kteří by měli nechat zapomenout na pochmurnější éru českých beků, jejichž počet se stálým místem v NHL se smrskl na dva. „Ale když se mě někdo zeptá, jestli jsem dobrý v tom, co dělám, neřeknu to úplně na rovinu. Přijde mi to takový blbý,“ říká skromně Radim Mrtka.

Stále teprve devatenáctiletý zadák bojuje o místo v NHL. Po letech v mládežnickém hokeji by chtěl proniknout rovnou mezi nejužší světovou elitu.

V Buffalu. Paradoxně v týmu, který ho ještě nedávno chtěl vyměnit pryč. Před březnovou uzávěrkou přestupů toužili Sabres získat vytáhlého obránce Coltona Parayka ze St. Louis a právě Mrtka měl být součástí protihodnoty.

„Dozvěděl jsem se to asi dva týdny před tím, než se to na sítích prezentovalo jako hotová věc. Kluci mi posílali článek, kde psali, že bych prý mohl být vytrejdovaný,“ prozrazuje.

Jaké jste z toho měl pocity?
Já to nebral vůbec vážně, na takové věci totiž narážíte všude možně. A najednou mi volal spoluhráč, že mi gratuluje a přál mi, aby se mi v St. Louis líbilo. Přitom já nic nevěděl.

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