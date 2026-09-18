Oni mě snad vážně vymění! Mrtka bojuje o NHL v týmu, kde už správně ani neměl být

Stále teprve devatenáctiletý zadák bojuje o místo v NHL. Po letech v mládežnickém hokeji by chtěl proniknout rovnou mezi nejužší světovou elitu.
V Buffalu. Paradoxně v týmu, který ho ještě nedávno chtěl vyměnit pryč. Před březnovou uzávěrkou přestupů toužili Sabres získat vytáhlého obránce Coltona Parayka ze St. Louis a právě Mrtka měl být součástí protihodnoty.
„Dozvěděl jsem se to asi dva týdny před tím, než se to na sítích prezentovalo jako hotová věc. Kluci mi posílali článek, kde psali, že bych prý mohl být vytrejdovaný,“ prozrazuje.
Jaké jste z toho měl pocity?
Já to nebral vůbec vážně, na takové věci totiž narážíte všude možně. A najednou mi volal spoluhráč, že mi gratuluje a přál mi, aby se mi v St. Louis líbilo. Přitom já nic nevěděl.