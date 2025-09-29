Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Loni touto dobou marně bojoval o větší vytížení v Třinci. Jeho čas na ledě padal níž a níž, dostal se dokonce pod hranici čtyř odehraných minut v zápase.
V říjnu pak ztratil místo úplně. A když ho Oceláři odložili do české juniorky, bylo jasné, že tohle Mrtkovi nestačí.
„Trošičku mě to zastavilo, ale zároveň i dalo spoustu věcí. Počítal jsem s tím, že až se vrátí po zranění Kuba Jeřábek, budu na odchod. Pak to i tak nějak vyšlo, jen jsem to akorát chtěl oznámit dřív, protože tým, který vyhrál pět titulů v řadě a najednou začne prohrávat, asi těžko začne dávat do sestavy mladé hráče,“ říkal v létě pro iDNES.cz sám Mrtka.
A jak se zdá, odchod do kanadské juniorky v Seattlu mu náramně prospěl. O rok později totiž bojuje o místo v NHL. A to vcelku nadějně.
Ale zároveň překvapivě. Počítalo se s tím, že Mrtka dostane spoustu prostoru na turnaji mladíků organizací NHL, potom nahlédne do kempu áčka a přesune se do juniorské Western Hockey League, aby stihl start sezony tam.
Jenže Sabres o víkendu škrtli z dlouhé soupisky v přípravě 24 hráčů, ale Mrtka se na ní dál drží. Klub se očividně stále rozhoduje kam s ním.
Především kvůli výkonům, které ve třech zápasech, v nichž se dostal do sestavy, předvedl. Vždy odehrál minimálně 17 minut, posbíral už dva body, naposledy proti Detroitu také poprvé skóroval.
„Nejdřív skvěle začal v obranném pásmu, poté přebruslil hráče, co ho bránil, což bylo parádní. Dostal suprovou přihrávku, ale je pecka, že si uvědomil, že může být hrozbou a podpořil útok. Výborná akce a gól pro našeho mladého obránce,“ chválil jej následně Ruff.
Není to poprvé, co Mrtka upoutal trenérovu pozornost. A to nejen kvůli výjimečným parametrům (měří 197 centimetrů), jimiž fanouškům Sabres připomíná jiného vytáhlého pravorukého zadáka, jenž v klubu exceloval.
Tyler Myers v roce 2010 dokonce vyhrál ocenění pro nejlepšího nováčka a fandové už se těší, co všechno dokáže Mrtka. Protože hned od prvního zápasu je výrazně oslovil.
„Dobrý, byl dobrý. Možná byl nervózní, ale dařilo se mu. Dobře bruslil, pohyboval se s pukem. Na osmnáctiletého kluka je to vážně zajímavý hráč,“ říkal po Mrtkově debutu Ruff.
Právě on bude mít zásadní slovo při rozhodování o Mrtkově blízkém osudu. Ale podílet se na něm budou i ti nejvyšší představitelé klubu.
Mohou ho poslat zpět do juniorky, kde bude dominovat, nabere potřebné sebevědomí a za rok se vrátí ještě silnější.
Druhou variantou je farma, kde by neměl nejspíše tak suverénní pozici jako ve WHL, ale zase by si navykl na seniorský hokej v zámoří, byť by to mohlo mírně přibrzdit jeho strmý rozvoj.
Nebo zůstane v NHL, kde by ale nelezl na led v klíčových situacích, ovšem měřil by se s tou nejvyšší elitou.
Případně si ho Sabres mohou podržet na start sezony v áčku, dát mu pár zápasů a pak ho poslat do Seattlu. I to je možnost.
Ze všeho nejvíc si ale v Buffalu musí dát pozor, aby nic neuspěchali. Přeci jen se jim ty nejtalentovanější mladíky nedaří úplně vždycky úspěšně zabudovávat do týmu.
Na posledních deseti draftech volili v prvních kolech hned čtrnáctkrát.
A výsledek?
Jen pět hráčů se usadilo v NHL v dresu Sabres. Z toho dvě celkové jedničky Dahlin a Power, také útočníci Benson, Quinn a Kulich.
Helenius, Östlund, Rosén a Johnson stále vyčkávají na farmě. Cozense, Mittlestadta a Savoieho vyměnili jinam, výběr Alexe Nylandera se pak nepovedl vůbec.
Mrtka by nejraději napodobil skupinu s Dahlinem a Powerem, proto by neměl lpět na NHL hned v první sezoně po draftu, ale vydržet a hlavně do ničeho neskočit předčasně.
„Listopadový přesun do Seattlu byl pro něj podle mě perfektní, měření s jeho vrstevníky na severoamerickém ledě vážně zrychlilo jeho vývoj. Hrál za nás ve všech situacích, pomohlo mu to. Každý si všimne jeho bruslících schopností a výšky. To je unikátní kombinace,“ popisoval jej Matt O’Dette, trenér juniorských Thunderbirds pro Times Herald.
Prozatím ale zůstává v NHL. Pravděpodobně se tak ještě objeví v některém z přípravných duelů, než Ruff s generálním manažerem Kevynem Adamsem rozhodnou.
„Čím víc zápasů dostane, tím lépe. Mladým hráčům to hodně pomůže se sebevědomím, začnete se v kabině cítit lépe kolem spoluhráčů. Když pak nadejde váš čas udělat ten velký krok do NHL, bude to pro vás mnohem jednodušší,“ popsal útočník Alex Tuch.
Teď jen zjistit, kdy ten velký krok nastane pro Mrtku.