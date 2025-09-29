Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Autor:
  14:35
Asi málokdo čekal, že vedení Buffala takto zamotá hlavu. Český obránce Radim Mrtka ale hraje v přípravných zápasech parádně a v zámoří se najednou řeší: Neměl by dostat šanci v áčku i během základní části NHL? „Na osmnáctiletého kluka je to vážně zajímavý hráč,“ říká o něm kouč Sabres Lindy Ruff.
Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala. | foto: Buffalo Sabres

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Radim...
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Radim...
Nejvýše draftovaný český hokejista z roku 2025 Radim Mrtka odehrál zápas proti...
Utkání českých juniorů v Chomutově proti Slovensku odehrál i Radim Mrtka.
15 fotografií

Loni touto dobou marně bojoval o větší vytížení v Třinci. Jeho čas na ledě padal níž a níž, dostal se dokonce pod hranici čtyř odehraných minut v zápase.

V říjnu pak ztratil místo úplně. A když ho Oceláři odložili do české juniorky, bylo jasné, že tohle Mrtkovi nestačí.

„Trošičku mě to zastavilo, ale zároveň i dalo spoustu věcí. Počítal jsem s tím, že až se vrátí po zranění Kuba Jeřábek, budu na odchod. Pak to i tak nějak vyšlo, jen jsem to akorát chtěl oznámit dřív, protože tým, který vyhrál pět titulů v řadě a najednou začne prohrávat, asi těžko začne dávat do sestavy mladé hráče,“ říkal v létě pro iDNES.cz sám Mrtka.

Fakt se jmenuješ Mrtka? Český bek se řadí k nejlepším, o jménu říká: Vtipy slyším furt!

A jak se zdá, odchod do kanadské juniorky v Seattlu mu náramně prospěl. O rok později totiž bojuje o místo v NHL. A to vcelku nadějně.

Ale zároveň překvapivě. Počítalo se s tím, že Mrtka dostane spoustu prostoru na turnaji mladíků organizací NHL, potom nahlédne do kempu áčka a přesune se do juniorské Western Hockey League, aby stihl start sezony tam.

Jenže Sabres o víkendu škrtli z dlouhé soupisky v přípravě 24 hráčů, ale Mrtka se na ní dál drží. Klub se očividně stále rozhoduje kam s ním.

Především kvůli výkonům, které ve třech zápasech, v nichž se dostal do sestavy, předvedl. Vždy odehrál minimálně 17 minut, posbíral už dva body, naposledy proti Detroitu také poprvé skóroval.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Radim...

„Nejdřív skvěle začal v obranném pásmu, poté přebruslil hráče, co ho bránil, což bylo parádní. Dostal suprovou přihrávku, ale je pecka, že si uvědomil, že může být hrozbou a podpořil útok. Výborná akce a gól pro našeho mladého obránce,“ chválil jej následně Ruff.

Není to poprvé, co Mrtka upoutal trenérovu pozornost. A to nejen kvůli výjimečným parametrům (měří 197 centimetrů), jimiž fanouškům Sabres připomíná jiného vytáhlého pravorukého zadáka, jenž v klubu exceloval.

Tyler Myers v roce 2010 dokonce vyhrál ocenění pro nejlepšího nováčka a fandové už se těší, co všechno dokáže Mrtka. Protože hned od prvního zápasu je výrazně oslovil.

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

„Dobrý, byl dobrý. Možná byl nervózní, ale dařilo se mu. Dobře bruslil, pohyboval se s pukem. Na osmnáctiletého kluka je to vážně zajímavý hráč,“ říkal po Mrtkově debutu Ruff.

Právě on bude mít zásadní slovo při rozhodování o Mrtkově blízkém osudu. Ale podílet se na něm budou i ti nejvyšší představitelé klubu.

Mohou ho poslat zpět do juniorky, kde bude dominovat, nabere potřebné sebevědomí a za rok se vrátí ještě silnější.

Druhou variantou je farma, kde by neměl nejspíše tak suverénní pozici jako ve WHL, ale zase by si navykl na seniorský hokej v zámoří, byť by to mohlo mírně přibrzdit jeho strmý rozvoj.

Mrtka chce vrátit Buffalo na špici. Fanoušci mu vzkazují: Radši se zachraň a uteč!

Nebo zůstane v NHL, kde by ale nelezl na led v klíčových situacích, ovšem měřil by se s tou nejvyšší elitou.

Případně si ho Sabres mohou podržet na start sezony v áčku, dát mu pár zápasů a pak ho poslat do Seattlu. I to je možnost.

Ze všeho nejvíc si ale v Buffalu musí dát pozor, aby nic neuspěchali. Přeci jen se jim ty nejtalentovanější mladíky nedaří úplně vždycky úspěšně zabudovávat do týmu.

Na posledních deseti draftech volili v prvních kolech hned čtrnáctkrát.

A výsledek?

Jen pět hráčů se usadilo v NHL v dresu Sabres. Z toho dvě celkové jedničky Dahlin a Power, také útočníci Benson, Quinn a Kulich.

Nejvýše postaveným českým hokejistou při letošním draftu zámořské NHL je obránce Radim Mrtka. Osmnáctiletého hokejistu si z 9. místa vybralo Buffalo.. Vedle něho je komisionář NHL Gary Bettman.

Helenius, Östlund, Rosén a Johnson stále vyčkávají na farmě. Cozense, Mittlestadta a Savoieho vyměnili jinam, výběr Alexe Nylandera se pak nepovedl vůbec.

Mrtka by nejraději napodobil skupinu s Dahlinem a Powerem, proto by neměl lpět na NHL hned v první sezoně po draftu, ale vydržet a hlavně do ničeho neskočit předčasně.

„Listopadový přesun do Seattlu byl pro něj podle mě perfektní, měření s jeho vrstevníky na severoamerickém ledě vážně zrychlilo jeho vývoj. Hrál za nás ve všech situacích, pomohlo mu to. Každý si všimne jeho bruslících schopností a výšky. To je unikátní kombinace,“ popisoval jej Matt O’Dette, trenér juniorských Thunderbirds pro Times Herald.

Mrtka o reprezentaci i Kanadě: Už nás zase berou za velkou hokejovou zemi

Prozatím ale zůstává v NHL. Pravděpodobně se tak ještě objeví v některém z přípravných duelů, než Ruff s generálním manažerem Kevynem Adamsem rozhodnou.

„Čím víc zápasů dostane, tím lépe. Mladým hráčům to hodně pomůže se sebevědomím, začnete se v kabině cítit lépe kolem spoluhráčů. Když pak nadejde váš čas udělat ten velký krok do NHL, bude to pro vás mnohem jednodušší,“ popsal útočník Alex Tuch.

Teď jen zjistit, kdy ten velký krok nastane pro Mrtku.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil

Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...

29. září 2025  9:15

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...

28. září 2025  19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.