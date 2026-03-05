Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Autor:
  13:13
Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k hokejistům St. Louis. Má to však háček.
Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala. | foto: Buffalo Sabres

Nejvýše postaveným českým hokejistou při letošním draftu zámořské NHL je...
Nejvýše postaveným českým hokejistou při letošním draftu zámořské NHL je...
Radim Mrtka se členy kapely The Goo Goo Dolls. Vlevo je zpěvák John Rzeznik,...
Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.
23 fotografií

Druhým směrem by měl putovat jiný obránce Colton Parayko, Blues by kromě Mrtky získali ještě volbu v prvním kole draftu, jak uvedl zámořský insider Darren Dreger.

Trejd momentálně potvrzený ještě není, čeká se na Paraykovo rozhodnutí. Hráč má totiž ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, případný trejd tak podléhá jeho schválení.

Což prozatím nechává Mrtku v nejistotě.

Fakt se jmenuješ Mrtka? Český bek se řadí k nejlepším, o jménu říká: Vtipy slyším furt!

Osmnáctiletého vytáhlého obránce si v minulém roce zvolili Sabres v dražbě talentů jako nejvýše postaveného Čecha. Hned po draftu hlásil, že chce v posledních letech trápícímu se klubu vrátit zašlou slávu.

Trenéra Lindyho Ruffa dokonce v přípravě zaujal, díky zdařilým výkonům se spekulovalo, zda by rodák z Havlíčkova Brodu nemohl rovnou dostat šanci v NHL.

Nakonec se ale dle očekávání rozehrával v juniorské WHL, v dresu Seattle Thunderbirds nastřádal za 35 zápasů 29 bodů (1+28). Navázal tak na formu z předchozí sezony, kdy se do zámoří přesunul z Třince, aby si zvykl na tamní podmínky.

Nejvýše postaveným českým hokejistou při letošním draftu zámořské NHL je obránce Radim Mrtka. Osmnáctiletého hokejistu si z 9. místa vybralo Buffalo.. Vedle něho je komisionář NHL Gary Bettman.

Ty si v aktuálním ročníku vyzkoušel také na farmě v AHL, v Rochesteru zasáhl do čtyř utkání a zapsal jednu asistenci.

Jak to nyní vypadá, další krůčku absolvuje v jiné organizaci. A to s výraznou českou stopou.

V roce 2024 sáhli Blues na draftu hned po třech českých mladících. Obránce Adam Jiříčka doplnili útočníci Ondřej Kos a Adam Jecho, rok před nimi si St. Louis vybrali jiného forvarda Jakuba Štancla.

Česká kolonie v St. Louis? Pomáhá šéf evropských skautů, hráči jsou nadšení

Pokud se k nim přidá Mrtka, bude enkláva o dalšího člena širší.

„Byl by to opravdu dobrý úlovek pro St. Louis. Mrtka a Jiříček budou spolu děsiví,“ napsal zámořský novinář Steven Ellis.

Zda se cesty úspěšných juniorských reprezentantů a strůjců medailových zisků dvacítky dají opět dohromady, záleží na Paraykovi.

Český obránce Radim Mrtka (6) drží kotouč před švédským forvardem Ivarem Stenbergem (15) ve finále světového šampionátu juniorů.

„Zprávy o něm jsou předčasné. Byl bych trochu překvapen, kdyby souhlasil s přesunem do Buffala. Neříkám, že se to nestane, ale domnívám se, že klauzule o nevyměnitelnosti bude hrát velkou roli,“ upozorňoval například insider Andy Strickland.

Nedávný stříbrný medailista z olympijských her Parayko, jenž má s Kanadou druhý nejcennější kov i z mistrovství světa, strávil celou kariéru v nejlepší hokejové lize světa v dresu klubu z Missouri.

Pravidelně v něm nastupuje od sezony 2015/16, v roce 2019 oslavil zisk Stanley Cupu. Šestý ročník zastává roli asistenta, nastupuje v prvním obranném páru. V posledních dnech však laboruje se zraněním zad.

Avšak v následujících týdnech by už mohl výrazně pomoci Buffalu.

Kanadský brankář Jordan Binnington a obránce Colton Parayko po vyhraném zápase proti České republice. (12. února 2026)

Sabres se během sezony možná trochu překvapivě dostali do skvělé formy, ve Východní konferenci jsou nyní třetí a po dlouhých 15 letech se můžou dostat do play off. Parayko by v klíčových zápasech mohl vytvořit spolehlivý defenzivní pár s Rasmusem Dahlinem.

Naopak St. Louis se v tomto ročníku nedaří, v Západní konferenci se krčí na předposledním místě. I proto by díky brzké volbě v nadcházejícím draftu a Mrtkově příchodu mělo dojít k okysličení s výhledem na budoucí roky.

Až nejbližší hodiny ukážou, zda k trejdu opravdu dojde, týmy mají na změny čas do pátečního večera. A Mrtkova budoucnost je teď v cizích rukou.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Columbus vs. FloridaHokej - - 6. 3. 2026:Columbus vs. Florida //www.idnes.cz/sport
6. 3. 01:00
  • 2.46
  • 3.96
  • 2.60
Pittsburgh vs. BuffaloHokej - - 6. 3. 2026:Pittsburgh vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
6. 3. 01:00
  • 2.64
  • 4.01
  • 2.40
Philadelphia vs. UtahHokej - - 6. 3. 2026:Philadelphia vs. Utah //www.idnes.cz/sport
6. 3. 01:00
  • 2.81
  • 3.98
  • 2.29
NY Rangers vs. TorontoHokej - - 6. 3. 2026:NY Rangers vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
6. 3. 01:00
  • 2.39
  • 3.99
  • 2.66
Winnipeg vs. TampaHokej - - 6. 3. 2026:Winnipeg vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
6. 3. 02:00
  • 3.43
  • 3.99
  • 1.93
Nashville vs. BostonHokej - - 6. 3. 2026:Nashville vs. Boston //www.idnes.cz/sport
6. 3. 02:00
  • 2.44
  • 3.85
  • 2.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

5. března 2026  14:02

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver přesto na Carolinu nestačil a prohrál 4:6. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  9:53

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Do té doby se jim v zápase příliš nedařilo. Soupeř měl více šancí, dokázal na ně zatlačit. Jenže sparťanští hokejisté Kladno v 51. extraligovém kole (6:3) zlomili během krátké doby díky využité...

4. března 2026  22:23

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.

4. března 2026  21:49

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

Kodýtek zamíří do Švýcarska, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piotta

Petr Kodýtek (vlevo) s Adamem Klapkou se radují z gólu proti Maďarsku.

Petr Kodýtek bude od příští sezony působit ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý český hokejista podepsal smlouvu do roku 2028. Účastník loňského mistrovství světa aktuálně hraje v IFK...

4. března 2026  17:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.