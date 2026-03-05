Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Druhým směrem by měl putovat jiný obránce Colton Parayko, Blues by kromě Mrtky získali ještě volbu v prvním kole draftu, jak uvedl zámořský insider Darren Dreger.
Trejd momentálně potvrzený ještě není, čeká se na Paraykovo rozhodnutí. Hráč má totiž ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, případný trejd tak podléhá jeho schválení.
Což prozatím nechává Mrtku v nejistotě.
|
Fakt se jmenuješ Mrtka? Český bek se řadí k nejlepším, o jménu říká: Vtipy slyším furt!
Osmnáctiletého vytáhlého obránce si v minulém roce zvolili Sabres v dražbě talentů jako nejvýše postaveného Čecha. Hned po draftu hlásil, že chce v posledních letech trápícímu se klubu vrátit zašlou slávu.
Trenéra Lindyho Ruffa dokonce v přípravě zaujal, díky zdařilým výkonům se spekulovalo, zda by rodák z Havlíčkova Brodu nemohl rovnou dostat šanci v NHL.
Nakonec se ale dle očekávání rozehrával v juniorské WHL, v dresu Seattle Thunderbirds nastřádal za 35 zápasů 29 bodů (1+28). Navázal tak na formu z předchozí sezony, kdy se do zámoří přesunul z Třince, aby si zvykl na tamní podmínky.
Ty si v aktuálním ročníku vyzkoušel také na farmě v AHL, v Rochesteru zasáhl do čtyř utkání a zapsal jednu asistenci.
Jak to nyní vypadá, další krůčku absolvuje v jiné organizaci. A to s výraznou českou stopou.
V roce 2024 sáhli Blues na draftu hned po třech českých mladících. Obránce Adam Jiříčka doplnili útočníci Ondřej Kos a Adam Jecho, rok před nimi si St. Louis vybrali jiného forvarda Jakuba Štancla.
|
Česká kolonie v St. Louis? Pomáhá šéf evropských skautů, hráči jsou nadšení
Pokud se k nim přidá Mrtka, bude enkláva o dalšího člena širší.
„Byl by to opravdu dobrý úlovek pro St. Louis. Mrtka a Jiříček budou spolu děsiví,“ napsal zámořský novinář Steven Ellis.
Zda se cesty úspěšných juniorských reprezentantů a strůjců medailových zisků dvacítky dají opět dohromady, záleží na Paraykovi.
„Zprávy o něm jsou předčasné. Byl bych trochu překvapen, kdyby souhlasil s přesunem do Buffala. Neříkám, že se to nestane, ale domnívám se, že klauzule o nevyměnitelnosti bude hrát velkou roli,“ upozorňoval například insider Andy Strickland.
Nedávný stříbrný medailista z olympijských her Parayko, jenž má s Kanadou druhý nejcennější kov i z mistrovství světa, strávil celou kariéru v nejlepší hokejové lize světa v dresu klubu z Missouri.
Pravidelně v něm nastupuje od sezony 2015/16, v roce 2019 oslavil zisk Stanley Cupu. Šestý ročník zastává roli asistenta, nastupuje v prvním obranném páru. V posledních dnech však laboruje se zraněním zad.
Avšak v následujících týdnech by už mohl výrazně pomoci Buffalu.
Sabres se během sezony možná trochu překvapivě dostali do skvělé formy, ve Východní konferenci jsou nyní třetí a po dlouhých 15 letech se můžou dostat do play off. Parayko by v klíčových zápasech mohl vytvořit spolehlivý defenzivní pár s Rasmusem Dahlinem.
Naopak St. Louis se v tomto ročníku nedaří, v Západní konferenci se krčí na předposledním místě. I proto by díky brzké volbě v nadcházejícím draftu a Mrtkově příchodu mělo dojít k okysličení s výhledem na budoucí roky.
Až nejbližší hodiny ukážou, zda k trejdu opravdu dojde, týmy mají na změny čas do pátečního večera. A Mrtkova budoucnost je teď v cizích rukou.