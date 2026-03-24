Co je s Faksou? Od olympiády nehraje, kouč hlásí: Unikátní případ, stále čekáme

S případem si lékaři v Dallasu lámou hlavu. Nejedná se o jednoduchý problém, se kterým by se setkávali často.
„Potýká se s unikátním zraněním. Z historie k němu nemáme uvedenou dobu léčení,“ řekl generální manažer Jim Nill v neděli ve vysílání místní rádiové stanice KTCK.
„Budeme čekat a uvidíme, jak se situace vyvine. Ale doufáme, že by se mohl vrátit někdy v průběhu prvního kola play off,“ odhadl.
Kulichova sezona je u konce, Faksa je mimo hru do konce základní části
Faksa hrál naposledy 15. února, tedy před více jak měsícem. Tehdy musel odstoupit ze skupinového zápasu na olympijských hrách proti Švýcarsku. Trápil ho svízel v horní části těla.
Čtvrtfinále poté sledoval pouze z tribuny, po vypadnutí přiletěl spolu s hráči z Evropy do pražských Kbel, nikoliv jako ostatní hráči z NHL, kteří zamířili rovnou do Severní Ameriky.
Později se však do Dallasu odebral a začal i pozvolna bruslit. A právě v ten moment se měl zrodit problém, s nímž se Faksa potýká dodnes.
Během rehabilitace si měl totiž přivodit jiné zranění, údajně v dolní polovině těla. Novináři jej zahlédli chodit s ortopedickou botou, která se nasazuje pacientům po úrazu nohy, často po operacích nebo při problémech s vazy.
O co přesně se jedná, ale nikdo z klubu neprozradil.
Což není žádné velké překvapení, týmy z NHL málokdy napřímo definují hráčovo zranění, už vůbec pak během play off nebo těsně před ním.
Dallas si účast ve vyřazovací fázi zajistil s dostatečným předstihem. Aktuálně mu patří druhá příčka v celé NHL, paradoxně však za divizním rivalem z Colorada, se kterým by se v současném systému mohl potkat už ve druhém kole play off.
Nejen na tuto sérii by měl trenér Stars Glen Gulutzan rád k dispozici kompletně zdravý kádr. Kromě Faksy mu však mimo jiné chybí ještě finské opory Mikko Rantanen a Roope Hintz.
Rantanen už ale s týmem trénuje a do utkání by mohl zasáhnout ještě na konci března. U Hintze je stav komplikovanější. „Směřujeme jeho návrat na začátek play off či na poslední týden základní části,“ uvedl Nill.
U Faksy však trčí největší nejistota.