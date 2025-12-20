Premium

U Faksů chodí Santa, ozve se i Rulík? Návrat do Dallasu byl dárek, říká útočník

Fotogalerie 20

Radek Faksa z Dallas Stars v akci během utkání s Minnesota Wild. | foto: Jerome Miron/Imagn ImagesReuters

Robert Rampa
Na rok o Radka Faksu přišli. Chyba! Pojď zpátky, slyšel za pár měsíců od vedení Dallas Stars. „Hraju v jednom z nejlepších týmů NHL s vidinou Stanley Cupu,“ baví českého hokejistu. Centr s elitní úspěšností přes 59 procent na vhazování přesto neví, jestli bude reprezentovat Česko na olympijských hrách.

Soupiska Dallasu působí až neuvěřitelně. Útočníci Rantanen, Robertson, Hintz a Johnston, obránce Heiskanen nebo brankář Oettinger. Jak se všichni vejdou pod platový strop?
Je to neuvěřitelné. Vždycky mě překvapí, co manažeři vykouzlí s posilami a při podepisování smluv. Jak mohl mít Dallas pro Rantanena vůbec místo? A podívejte se na Robertsona. Rozený střelec. Ohromně nám šlape přesilovka, kde kluci sbírají hodně bodů. S Edmontonem ji máme nejlepší v lize. Člověk by zdaleka nepředvedl to, co oni.

Bylo trošku těžké synovi celý rok vysvětlovat, že už nehraju za Dallas. Když to ke konci pochopil, najednou jsme se vraceli. Přitom jsme ho rok učili: Dallas Stars fuj! Tak teď zase říkáme St. Louis Blues fuj!

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Další Čech v NHL? Špačkovi dávají naději zranění, budoucnost tolik pozitivní není

Český obránce David Špaček v dresu Minnesoty.

Tak že by konečně? David Špaček se o kousek přiblížil příležitosti, která mu stále uniká. Vytouženému prvnímu startu v NHL. Minnesota jej ve čtvrtek povolala z farmy. Okolnosti momentálně českému...

19. prosince 2025  15:30

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

19. prosince 2025  12:30

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby...

19. prosince 2025  10:39

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:53

Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Zase v ráži, zase na svém nejoblíbenějším místě na světě. Na střídačce Vladimír Růžička trochu kvetl, zděšený ze školáckých přehmatů svého nového týmu amatérů, ale konečně po roce opět koučuje....

18. prosince 2025  17:19

Útok Rytířů posílí Marcel, bývalý juniorský reprezentant se vrací ze zámoří

Švédský brankář Carl Lindbom zastavuje letící puk za clonícím českým útočníkem...

Hokejové Kladno posílí bývalý juniorský reprezentant a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2023 Marcel Marcel. Útočník s parametry 193 centimetrů a 110 kilogramů se do...

18. prosince 2025  16:24

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném...

18. prosince 2025  14:46

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Trenér prvoligových Litoměřic Tobiáš Slavíček při utkání s Chomutovem

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

