Soupiska Dallasu působí až neuvěřitelně. Útočníci Rantanen, Robertson, Hintz a Johnston, obránce Heiskanen nebo brankář Oettinger. Jak se všichni vejdou pod platový strop?
Je to neuvěřitelné. Vždycky mě překvapí, co manažeři vykouzlí s posilami a při podepisování smluv. Jak mohl mít Dallas pro Rantanena vůbec místo? A podívejte se na Robertsona. Rozený střelec. Ohromně nám šlape přesilovka, kde kluci sbírají hodně bodů. S Edmontonem ji máme nejlepší v lize. Člověk by zdaleka nepředvedl to, co oni.
Bylo trošku těžké synovi celý rok vysvětlovat, že už nehraju za Dallas. Když to ke konci pochopil, najednou jsme se vraceli. Přitom jsme ho rok učili: Dallas Stars fuj! Tak teď zase říkáme St. Louis Blues fuj!