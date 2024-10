Filip Chytil, má vlajková loď. Jak Duda brousí newyorský klenot

„Trénink se mu líbil a začali jsme spolupracovat. Filip je moje vlajková loď, nedám na něj dopustit,“ říká Duda před začátkem letošní sezony NHL.

Vzpomenete si, co jste tehdy v začátcích říkal?

Popisoval jsem mu, jak jsem ho viděl jako hokejistu. A oslovilo ho to. Říkal jsem: Fíla, uber na skills a buď efektivnější. Rychlejší. Dynamičtější. Tohle ovšem může říct jakýkoliv trenér, ale pak hráč musí sám chtít to změnit. A na Filipovi je skvělé, že se chtěl a dodnes chce zlepšovat. Máme stejnou filozofii a náhled na hokej, oba jím žijeme 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu.