Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

  9:37
Někdo by mohl namítnout, že tohle se nedělá. Jenže trh s hráči je v hokejové NHL neúprosný a bez času na sentiment. Potvrdil ti i Vancouver, který vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty. Za loňského držitele Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL a parťáka Filipa Hronka získal tři hráče a výběr v prvním kole draftu. Šestadvacetiletý Hughes opustil tým Canucks po necelých osmi letech.

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks. | foto: Sergei BelskiReuters

„Quinn je jedním z nejlepších hráčů historie Canucks. Hrál tvrdě, šel příkladem a udělal pro nás spoustu dobrých věcí. Výměna hráče takového kalibru není nikdy snadné rozhodnutí, ale museli jsme to udělat, aby byl náš tým lepší,“ řekl generální manažer Patrik Allvin.

Z Minnesoty za Hughese do Vancouveru přišli útočníci Marco Rossi, Liam Ohgren, obránce Zeev Buium a také volba v první kole draftu v příštím roce. „Jsme nadšeni, že máme solidního centra Marca, mladého beka Zeeva a všestranného útočníka Liama. Budou klíčovou součástí přestavby týmu. Také draft je teď hodně silný, takže mít volbu v prvním kole bylo důležitou součástí naší dohody,“ dodal Allvin.

Hughes od doby, co ho Vancouver v roce 2018 draftoval, odehrál v dresu Canucs 459 zápasů a nasbíral 432 bodů. V posledních letech vytvořil s Hronkem stabilní obrannou dvojici. V této sezoně má americký bek 23 bodů (2+21) z 26 utkání. Také letos se ucházel coby finalista o Norrisovu trofej, ale vyhrál ji Cale Makar z Colorada.

Vancouveru se letos nedaří, v tabulce Západní konference NHL je poslední, zatímco Minnesotě patří páté místo. Hughes je také jedním ze šesti hokejistů v nominaci amerických mistrů světa pro únorový olympijský turnaj v Miláně.

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je...

