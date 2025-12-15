Premium

Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým

  18:22
„Vítej v Minnesotě!“ zakřičel komentátor. Quinn Hughes si najel z druhé vlny, převzal kotouč a z mezikruží vypálil. Trefil místo mezi nohama gólmana Swaymana, odkud se puk přece jen dokutálel za čáru. Hvězdný bek radostně uzavřel perný víkend, který v hokejové NHL zažil. Odstartoval výměnou při venkovní tour, skončil výhrou 6:2 nad Bostonem.
Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči.

Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči. | foto: AP

NOVÁ AKVIZICE. Quinn Hughes u puku během prvního zápasu po trejdu do Minnesoty.
NOVÁ AKVIZICE. Quinna Hughese po víkendovém trejdu přivítali v jeho novém...
Americký obránce Quinn Hughes se snaží procpat kolem bránícího Caseyho...
VÍTEJ, QUINNE! Fanoušci Minnesoty zdraví nový hvězdný přírůstek, o víkendu do...
45 fotografií

„Upřímně? Byl to výjimečný zážitek,“ vypravil ze sebe obránce, který nepociťoval tak smíšené pocity, jak bývá v takových situacích běžné. „Tak funguje hokejový trh. Nečekal jsem to, ale bylo to úžasné, vzrušující!“

Na trejd se na rozdíl od jiných kolegů z branže mohl připravit dopředu, údajně i sdělil, že ani nepodepíše nový kontrakt. V zámoří se o změně také mluvilo dny a týdny dopředu. Ba dokonce i měsíce, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázkou zůstávala jen cílová destinace.

Podívejte se na první gól Quinna Hughese za Minnesotu:

Hodně se skloňovalo New Jersey, kam kanadský Vancouver s Hughesem dlouze letěl v rámci venkovního turné po východním pobřeží Spojených států.

„Asi si tam i věřili, že jsou ve velmi dobré pozici,“ referoval renomovaný novinář Eliotte Friedman, i vzhledem k rodinným vazbám, když v týmu působí Quinnovi mladší bratři Jack a Luke. „Nakonec ale nedovedli uvolnit dostatek místa pod platovým stropem.“

Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

Nedošlo ani na bratrské spojení, ani na jejich souboj, ve městě zůstala jen výstroj toho nejstaršího z tria. Právě na cestě s týmem se totiž dozvěděl, že jej Canucks vyměnili do Minnesoty. A zazmatkoval.

„Vůbec nevím, o čem to mluvíte,“ žertoval ofenzivní obránce už v barvách nového klubu nad svou roztržitostí. V dané situaci naprosto pochopitelnou. „Byla to určitě moje chyba, ale naštěstí mám kolem sebe tak skvělé lidi, že mi vše pomohli vyřešit. Toho si vážím a děkuju za ně.“

NOVÁ AKVIZICE. Quinna Hughese po víkendovém trejdu přivítali v jeho novém působišti, v Minnesotě. A americký obránce se hned při své premiéře gólově prosadil.

Bill Guerin, generální manažer Wild, si nevěřil. Do boje o superstar se přihlásil týden před obchodem na radu svého asistenta. Byl za ní schopen obětovat nadaného beka Zeeva Buiuma, útočníky Marca Rossiho s Liamem Öhgrenem a volbu v prvním kole draftu 2026.

O souhlasu Vancouveru se dozvěděl taky v poněkud neobvyklé situaci. Telefon začal vyzvánět v páteční večer, při přípravě masových kuliček na štědrovečerní večeři.

„Zrovna jsem je válel,“ smál se Guerin. „Musel jsem sundat gumové rukavice a Jim Rutherford (šéf hokejových operací ve Vancouveru) mi říkal, že dohoda platí, pak jsem to oslavil se zaťatou pěstičkou.“

Bill Guerin, generální manažer americké hokejové reprezentace a klubu Minnesota Wild

Zatímco Filip Hronek moc nadšený být nemůže, přišel o klíčového parťáka, po jehož boku se mu individuálně dařilo. Tým se ale minulou sezonu nedostal do play off a teď se utápí na posledním místě celé soutěže.

Hodně se čeká od dvacetiletého Buiuma, který hned v prvním zápase, právě proti Devils (2:1), zapsal bilanci 1+1. S jeho trejdem za Hughese se možná horší pozice českého dua Davidů Jiříčka a Špačka, kteří vyčkávají na šanci na farmě. Avšak když už, tak jen lehce, Buium čněl stejně v hierarchii dlouho nad nimi, teď ho „jen“ vystřídala osvědčená extratřída.

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL ze sezony 2023/24 na sobě nedal psychicky náročné dny vůbec znát. Naopak si je ještě užil a bylo to vidět. Už válí na nové adrese.

„Ještě tak čtyři, pět, možná šest zápasů a jakmile se rozjedeme, už nás bude těžké zastavit,“ praví sebevědomě. Už je součástí týmu, kterému v Centrální divizi patří třetí postupová příčka do play off.

Netrvalo to dlouho, ještě o víkendu, kdy byl Quinn Hughes vyměněn do Minnesoty, se v novém působišti hned gólově prosadil.

S Brockem Faberem může utvořit nejsilnější obranný pár NHL. V útoku zase Wild spoléhají na nejdražšího hokejistu ligy Kirilla Kaprizova.

Takový obrázek se opravdu nečekal. Jeden příspěvek na sociální síti X ho ale předjímal dokonale, už v polovině května. Trejd trefil s výjimkou Öhgrena přesně. Z uživatele teď dělají proroka.

Minnesota ale ještě nemůže slavit úplně, už v červnu 2027 Hughesovi smlouva vyprší. Zda ho – a za kolik – přesvědčí o pokračování, bude otázka dalšího vyjednávacího boje. A spolehněte se, že u hlavních tváří ligy bývají vždy táhlé a tvrdé.

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

14. prosince 2025  13:37,  aktualizováno  14:15

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:56

