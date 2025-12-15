„Upřímně? Byl to výjimečný zážitek,“ vypravil ze sebe obránce, který nepociťoval tak smíšené pocity, jak bývá v takových situacích běžné. „Tak funguje hokejový trh. Nečekal jsem to, ale bylo to úžasné, vzrušující!“
Na trejd se na rozdíl od jiných kolegů z branže mohl připravit dopředu, údajně i sdělil, že ani nepodepíše nový kontrakt. V zámoří se o změně také mluvilo dny a týdny dopředu. Ba dokonce i měsíce, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázkou zůstávala jen cílová destinace.
Podívejte se na první gól Quinna Hughese za Minnesotu:
Hodně se skloňovalo New Jersey, kam kanadský Vancouver s Hughesem dlouze letěl v rámci venkovního turné po východním pobřeží Spojených států.
„Asi si tam i věřili, že jsou ve velmi dobré pozici,“ referoval renomovaný novinář Eliotte Friedman, i vzhledem k rodinným vazbám, když v týmu působí Quinnovi mladší bratři Jack a Luke. „Nakonec ale nedovedli uvolnit dostatek místa pod platovým stropem.“
Nedošlo ani na bratrské spojení, ani na jejich souboj, ve městě zůstala jen výstroj toho nejstaršího z tria. Právě na cestě s týmem se totiž dozvěděl, že jej Canucks vyměnili do Minnesoty. A zazmatkoval.
„Vůbec nevím, o čem to mluvíte,“ žertoval ofenzivní obránce už v barvách nového klubu nad svou roztržitostí. V dané situaci naprosto pochopitelnou. „Byla to určitě moje chyba, ale naštěstí mám kolem sebe tak skvělé lidi, že mi vše pomohli vyřešit. Toho si vážím a děkuju za ně.“
Bill Guerin, generální manažer Wild, si nevěřil. Do boje o superstar se přihlásil týden před obchodem na radu svého asistenta. Byl za ní schopen obětovat nadaného beka Zeeva Buiuma, útočníky Marca Rossiho s Liamem Öhgrenem a volbu v prvním kole draftu 2026.
O souhlasu Vancouveru se dozvěděl taky v poněkud neobvyklé situaci. Telefon začal vyzvánět v páteční večer, při přípravě masových kuliček na štědrovečerní večeři.
„Zrovna jsem je válel,“ smál se Guerin. „Musel jsem sundat gumové rukavice a Jim Rutherford (šéf hokejových operací ve Vancouveru) mi říkal, že dohoda platí, pak jsem to oslavil se zaťatou pěstičkou.“
Zatímco Filip Hronek moc nadšený být nemůže, přišel o klíčového parťáka, po jehož boku se mu individuálně dařilo. Tým se ale minulou sezonu nedostal do play off a teď se utápí na posledním místě celé soutěže.
Hodně se čeká od dvacetiletého Buiuma, který hned v prvním zápase, právě proti Devils (2:1), zapsal bilanci 1+1. S jeho trejdem za Hughese se možná horší pozice českého dua Davidů Jiříčka a Špačka, kteří vyčkávají na šanci na farmě. Avšak když už, tak jen lehce, Buium čněl stejně v hierarchii dlouho nad nimi, teď ho „jen“ vystřídala osvědčená extratřída.
Držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL ze sezony 2023/24 na sobě nedal psychicky náročné dny vůbec znát. Naopak si je ještě užil a bylo to vidět. Už válí na nové adrese.
„Ještě tak čtyři, pět, možná šest zápasů a jakmile se rozjedeme, už nás bude těžké zastavit,“ praví sebevědomě. Už je součástí týmu, kterému v Centrální divizi patří třetí postupová příčka do play off.
S Brockem Faberem může utvořit nejsilnější obranný pár NHL. V útoku zase Wild spoléhají na nejdražšího hokejistu ligy Kirilla Kaprizova.
Takový obrázek se opravdu nečekal. Jeden příspěvek na sociální síti X ho ale předjímal dokonale, už v polovině května. Trejd trefil s výjimkou Öhgrena přesně. Z uživatele teď dělají proroka.
Minnesota ale ještě nemůže slavit úplně, už v červnu 2027 Hughesovi smlouva vyprší. Zda ho – a za kolik – přesvědčí o pokračování, bude otázka dalšího vyjednávacího boje. A spolehněte se, že u hlavních tváří ligy bývají vždy táhlé a tvrdé.