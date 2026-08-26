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Přesun za bratry? Blábol. Hughes dál jedná o smlouvě, roli hraje i čekání na soupeře

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  16:15
NOVÁ AKVIZICE. Quinn Hughes u puku během prvního zápasu po trejdu do Minnesoty.

NOVÁ AKVIZICE. Quinn Hughes u puku během prvního zápasu po trejdu do Minnesoty. | foto: AP

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V NHL jde přes léto o jedno z největších témat, tradičně se řeší budoucnost hokejových hvězd, kterým za rok skončí kontrakty. A situace na hráčském trhu se výrazně týká Quinna Hughese z Minnesoty. V souvislosti s ním se opakovaně mluví o zřejmě rekordní smlouvě, řešit se však měla i změna týmu.

Konkrétně se v zámoří opakovaně objevovaly spekulace o zájmu New Jersey. Zcela pochopitelného, pro fanoušky i Hughese navíc tuze lákavého.

Důvodem je samozřejmě případné spojení s mladšími bratry Lukem a Jackem, kteří v Devils působí. Už dříve dal navíc nejstarší z trojice najevo, že by si se sourozenci rád zahrál v jednom týmu a téma se na přetřes dostalo například i před minulou sezonou.

Quinna tehdy provázely spekulace o změně klubu, které se nakonec v průběhu ročníku potvrdily, když vystřídal Vancouver za Minnesotu. Že by se ale v krátké době stěhoval podruhé? To je spíše přáním fanoušků New Jersey.

Luke Hughes (vlevo) a Jack Hughes (vpravo) z New Jersey Devils a Quinn Hughes z Vancouver Canucks pózují před zápasem.

Případná aktuální Hughesova jednání s Devils vyvrátil novinář Michael Russo z renomovaného serveru The Athletic, podle jehož zdrojů je Quinnův přesun „blábolem“.

„Wild nadále pravidelně jednají s Hughesovým agentem Patem Brissonem o délce trvání smlouvy, průměrné roční hodnotě a struktuře smlouvy a jsou si jisti, že ho budou moci podepsat ještě před začátkem sezony,“ nastínil průběh Russo.

Reagoval tak mimo jiné i na odlišné informace známého zámořského insidera Elliotta Friedmana, podle kterého zatím jednání o nové smlouvě v pokročilé fázi překvapivě nejsou.

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Ovšem nejen podle Russoa nepřekvapí, že Minnesota s podpisem nechce příliš otálet a dostat se pod ještě větší tlak.

Ostatně má rok starou a velmi podobnou zkušenost. Tehdy Wild uzavřeli v tu dobu rekordní smlouvu s útočníkem Kirillem Kaprizovem, jenž si díky tomu od následující sezony přijde na 17 milionů dolarů ročně.

Klub si s ním plácl na konci září, jen týden před startem ročníku. Ten je nyní ještě o pár dní dříve, Minnesota začíná 1. října v Nashvillu. A v tu dobu by samozřejmě už chtěla mít dohodu s hvězdným obráncem uzavřenou.

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„Neexistuje žádný vnitřní tlak ani naléhavost na okamžité uzavření dohody. Wild si však uvědomují, že obavy fanoušků se budou jen zvyšovat, čím déle budou jednání pokračovat, stejně jako tomu bylo loni během jednání s Kaprizovem,“ připomínal Russo.

Hughes bude v následujícím ročníku zabírat 7,85 milionu dolarů, od toho dalšího si však výrazně polepší. Od podpisu Kaprizova totiž cenová politika v NHL potvrdila rostoucí tendenci.

Ruského forvarda už výší roční gáže přeskočili Leo Carlsson (18 milionů dolarů) a Macklin Celebrini (18,8), platový strop se od sezony 2027/28 zvýší až na 113,5 milionu dolarů.

Hráč v něm může zabírat nejvýše 20 %, maximální částka tak může činit 22,7 milionu dolarů. Pokud by Hughes měl podpisem zabrat stejný podíl jako Kaprizov před rokem, vycházela by cena kolem 18,5 milionu dolarů.

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Generálního manažera Billa Guerina tak nyní čekají ještě náročné dny a týdny, aby se s hvězdným obráncem domluvil na kompromisu.

Pokud by totiž Hughes například žádal maximum, měli by Wild ve dvou hráčích 39,7 milionu dolarů, tedy hned 35 % z platového stropu.

Pro ambiciózní organizaci, která se řadí mezi užší špičku favoritů na zisk Stanley Cupu, by tak rázem zbylo méně prostoru pro případné vyztužení kádru na jiných pozicích.

Navíc je tu stále i další faktor, který Minnesota ovlivnit nemůže. V Coloradu je totiž v dost podobné situaci Cale Makar, rovněž fenomenální zadák, jemuž také končí smlouva za rok.

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Avalanche o kanadského beka samozřejmě nechtějí přijít, je velmi pravděpodobné, že se s ním na setrvání dohodnou. Otázkou bude částka, která se stejně jako v Hughesově případě může blížit ke 20 milionům dolarů.

Právě zde bude zajímavé další vývoj sledovat. Kdo totiž z této dvojice obránců podepíše první, velmi pravděpodobně ovlivní i výši kontraktu toho druhého.

A kromě soupeření na ledové ploše se tak dvě hvězdy světového hokeje můžou překonávat i ve finančních žebříčcích, které i nadále budou přepisovat maxima.

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