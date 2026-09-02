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Kdo ví, co bude chtít. Hughesův případ v Minnesotě se přiostřuje, i kvůli Makarovi

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  16:19
Quinn Hughes v nových barvách. Americký obránce po víkendovém trejdu poprvé...

Quinn Hughes v nových barvách. Americký obránce po víkendovém trejdu poprvé nastoupil do utkání za Minnesotu. | foto: AP

Quinn Hughes (vpravo) z Minnesoty a Radek Faksa z Dallasu.
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Stačí okamžik, aby se dlouhodobá jednání rázem změnila. V Minnesotě poznávají, co dokáže jedna událost, na kterou nemají žádný vliv. Jakmile v pátek prodloužil hvězdný obránce Cale Makar smlouvu s Coloradem, nastal humbuk. Hlavní pozornost se kvapem přesunula za jiným elitním bekem. Quinnu Hughesovi tímto okamžikem stoupla jak hodnota, tak vyjednávací pozice.

„Jak se blíží sezona a tréninkové kempy, situace se začíná vyhrocovat, přiostřuje se,“ poznamenává Bill Guerin, generální manažer Wild. Vnímá okolní tlak: „Ale ten je od všemožných podcasterů a podobných. Od těch lidí na Instagramu, TikToku, a tak dále.“

Těžko se ale velké odezvě kolem Hughesova případu může divit. Už měsíce dopředu představovaly možné nové nabídky pro amerického zadáka a pro Makara jeden z hlavních taháků léta.

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Oficiálně se odstartovalo 1. července, kdy dvěma špičkovým obráncům jejich kluby mohly nabízet prodloužení stávajících kontraktů. Kdo podepíše první, nastaví hranice pro druhého.

Laťka teď ale činí 20,4 milionu dolarů. Na tolik si ročně přijde od sezony 2027/28 Makar. Výš se aktuálně dá jít už jen o 400 tisíc kvůli 20% maximu, které může jeden hráč pod platovým stropem (104 milionů dolarů) zabírat.

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„Cale nastavil nějakou úroveň, ale Quinn možná stojí o něco jiného,“ líčil Guerin v podcastu Chad Hartman Show. „On je jiná osobnost, v životě má jiné priority.“

Pětapadesátiletý manažer zdůrazňuje, že ho s Hughesem pojí dobrý vztah. Opakovaně se osobně setkávají, volají si. Však i na zlaté olympiádě v Miláně někdejší křídelník a vítěz Světového poháru i dvou Stanley Cupů měl na starosti výběr Spojených států, v němž jeho klubový svěřenec pochopitelně nechyběl.

Generální manažer Minnesoty Wild i americké hokejové reprezentace Bill Guerin.

Jenže s ním Guerin nejedná, to by bylo proti zavedeným pořádkům. Smlouvy se řeší výhradně s agenty, v tomto konkrétním případě s Patem Brissonem.

„I tady komunikace funguje. Neustále se spolu bavíme, vše jde dobře,“ hlásí s takovou jistotou, s jakou pravidelně opakuje, že spojení Wild s Hughesem potrvá i nadále.

Přitom o požadavcích druhé strany asi zcela jasno stále nemá. Alespoň z něj vypadla věta, která naznačuje pochybnosti.

„Kdoví, co nakonec bude chtít.“

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Po klasicky klidném období se vším zamávala jedna schválená nabídka, podle níž může hráčova strana pragmaticky postupovat. Na Makara se dá odvolávat, Makara lze využít jako argument.

A i když Guerin mluví o jiných prioritách, musí počítat s nejhorším. Velký obnos už v týmu pobírá útočník Kirill Kaprizov, který loni v říjnu měnil rekordy ročním výdělkem 17 milionu dolarů.

Hughesova odměna by mohla velké ambice jednoho z hlavních adeptů na Stanley Cup vzhledem k platovému stropu dost svázat. Vždyť na dva hráče může padnout třetina rozpočtu.

Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas.

Zdá se ale, že Guerin je ochoten tuhle možnost risknout. Že i Hughes, respektive Brisson, dostane šanci si říct, co bude chtít.

„Je třeba projí celým procesem a zjistit, co hráč chce, aby tu zůstal – spokojený. Kolem Kirilla to bylo podobné, snažil jsem se lidi uklidnit, protože na vše je potřeba čas, musí se zvážit a promyslet řada věcí. Hráči mohou být o něco vybíravější, ale s tím jsem v pohodě.“

Naráží tím na skvělé podmínky a zázemí, jaké hrají ve prospěch hráčů. Hughesovi s koncem blížícího se ročníku doběhne šestiletá smlouva na celkově 47 milionů dolarů. Finančně je už v šestadvaceti zajištěný, navíc si vybudoval ohromné renomé.

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S Brissonem si teď mohou určovat i délku smlouvy. A jak už loni prozradil majitel klubu Craig Leipold, zatímco Minnesota by se ráda dohodla alespoň na pěti letech, Hughes směřuje ke kratšímu, tříletému období.

Tím by se i sladil s bratrem Jackem, kterému v sezoně 2029/30 skončí dohoda s New Jersey. O rok později pak dalšímu sourozenci Lukeovi. A tohle trio by si jistě rádo zahrálo pospolu.

Ač si Guerin nechce dát jednání rozhodit Makarovým krokem, nemá nic ve své moci. Událost z minulého týdne ještě napomáhá už tak silné pozici protistrany. A ta může nejen posouvat prestižní platové rekordy.

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