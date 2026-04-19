Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Vladař chytal v play off NHL poprvé od úvodní minuty, ve svých předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu zápasu.
Český brankář inkasoval proti Pittsburghu poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1. Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.
Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.
Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch i jednu přihrávku. Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.
Faksa odehrál za Dallas jedenáct minut, během kterých si připsal tři hity a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.
Skóre v Carolině otevřel na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel.
Klíčový zákrok večera vytáhl Andersen v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól Ottawy, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.
35:51 Malkin (Novak, Rakell)
58:59 Rust (Malkin, E. Karlsson)
29:19 Drysdale (Zegras, Barkey)
50:00 Sanheim (Ristolainen, Dvorak)
57:23 Martone (Konecny)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Berg, Tobias
Počet diváků: 18346
Stav série: 0:1
35:10 J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen)
5:35 Eriksson Ek (Boldy, Zuccarello)
20:56 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
23:28 Hartman (Faber, Q. Hughes)
26:30 Boldy (Kaprizov)
48:11 Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello)
56:52 Boldy
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Blackwell, Hryckowian, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno.
Rozhodčí: South, Hebert – C. Murray, J. Murray
Počet diváků: 18532
Stav série: 0:1
22:11 Stankoven (Hall, Blake)
47:15 Hall (Stankoven, Blake)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: Blandina, McCauley – Daisy, Flemington
Počet diváků: 18588
Stav série: 1:0