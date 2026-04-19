Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Autor: ,
  7:08aktualizováno  7:46
Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve vyřazovací části. Ve zbývajících dvou zápasech podlehl Dallas s Radkem Faksou v sestavě doma Minnesotě 1:6 a Carolina udolala Ottawu 2:0.
Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play off proti Pittsburghu. | foto: Profimedia.cz

Vladař chytal v play off NHL poprvé od úvodní minuty, ve svých předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu zápasu.

Český brankář inkasoval proti Pittsburghu poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1. Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.

Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.

Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch i jednu přihrávku. Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.

Faksa odehrál za Dallas jedenáct minut, během kterých si připsal tři hity a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.

Skóre v Carolině otevřel na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel.

Klíčový zákrok večera vytáhl Andersen v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól Ottawy, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.

NHL
19. 4. 2026 2:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly:
35:51 Malkin (Novak, Rakell)
58:59 Rust (Malkin, E. Karlsson)
Góly:
29:19 Drysdale (Zegras, Barkey)
50:00 Sanheim (Ristolainen, Dvorak)
57:23 Martone (Konecny)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Berg, Tobias

Počet diváků: 18346

Stav série: 0:1

NHL
18. 4. 2026 23:30
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Góly:
35:10 J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen)
Góly:
5:35 Eriksson Ek (Boldy, Zuccarello)
20:56 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
23:28 Hartman (Faber, Q. Hughes)
26:30 Boldy (Kaprizov)
48:11 Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello)
56:52 Boldy
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Blackwell, Hryckowian, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno.

Rozhodčí: South, Hebert – C. Murray, J. Murray

Počet diváků: 18532

Stav série: 0:1

NHL
18. 4. 2026 21:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
22:11 Stankoven (Hall, Blake)
47:15 Hall (Stankoven, Blake)
Góly:
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: Blandina, McCauley – Daisy, Flemington

Počet diváků: 18588

Stav série: 1:0

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 19. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
19. 4. 17:00
  • 1.87
  • 4.33
  • 3.58
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 19. 4. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
19. 4. 21:00
  • 1.64
  • 4.46
  • 4.41
Tampa vs. MontrealHokej - - 19. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
19. 4. 23:45
  • 1.87
  • 4.12
  • 3.52
Buffalo vs. BostonHokej - - 20. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
20. 4. 01:30
  • 2.03
  • 3.95
  • 3.18
Vegas vs. UtahHokej - - 20. 4. 2026:Vegas vs. Utah //www.idnes.cz/sport
20. 4. 04:00
  • 2.03
  • 4.01
  • 3.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:46

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil....

18. dubna 2026  22:40

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.

V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli a...

18. dubna 2026  22:04

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Premium
Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers a dá se čekat, že rozžhavené vášně budou z ledu šlehat...

18. dubna 2026

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA....

18. dubna 2026  11:41

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

18. dubna 2026  8:47

