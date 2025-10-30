Premium

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Jaroslav Pouzar z Edmonton Oilers kontroluje Duana Suttera z New York Islanders během finále Stanley Cupu 1984 v květnu 1984 v Nassau Coliseum v Uniondale. | foto: Getty Images

Karel Knap
A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada edmontonských fanoušků nechápala. Vždyť se Pouzar v dřívějších záskocích v elitní lajně moc neprosazoval a pak vypadl ze sestavy.

Samotný Wayne Gretzky jim musel vysvětlit, že statné křídlo dokáže být v mužstvu napěchovaném hvězdami tuze užitečným.

První Češi v NHL

Pouzarův příběh je neobyčejný a poučný. I proto jsme ho vybrali na závěr naší série První Češi v NHL.

Ještě v pětatřiceti, po dvou sezonách v německé bundeslize, Pouzar přijal Satherovu nabídku, aby se vrátil do zámoří a pomohl jeho nadané bandě v play off 1987.

Hned ve třetí partii skóroval ve Vancouveru a ve čtvrté dal vítězný gól proti obhájci Stanley Cupu z Montrealu. Jeho největší přínos pro Oilers ovšem nespočíval v sólových vyjížďkách, bravurních blafácích a bombách pod víko.

Já obvykle jako první napadám a není snadné pohybovat se po celé délce kluziště. Jaroslav se postará o prostor v rozích a okolo naší branky, čímž mi hodně ulehčuje práci.

Wayne Gretzky o Pouzarovi

První Češi v NHL:
Vstoupit do diskuse

První Češi v NHL

První Češi v NHL: Hraj naplno, pař naplno. Jak dobrodruh Fryčer válčil s trenérem

Útočník Toronta Miroslav Fryčer se v lednu 1986 prosadil čtyřikrát v zápase...

Kouče Johna Brophyho uměl přistěhovalec Miroslav Fryčer vytočit tak, že o něm konzervativní Kanaďan...

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Kamarádi z Litvínova jako posily Vancouveru, vlevo Jiří Bubla, vpravo Ivan...

Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky...

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Jan Ludvig jako trenér Liberce

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a...

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Jaroslav Jiřík ukazuje dres s přelepenou rudou hvězdou.

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav...

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Hokejista Rick Lanz v dresu Vancouveru.

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou...

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Jihlava na novém stadionu opět padla, Slavia prodlužuje vítěznou sérii

Hokejisté Jihlavy ani ve třetím domácím utkání v nové hale nedokázali v první lize zvítězit, byť tentokrát získali v duelu s Litoměřicemi alespoň bod za porážku 1:2 v prodloužení. Stadion tak i druhý...

29. října 2025  22:12

Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent...

29. října 2025  19:26

Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?

Když po tiskové konferenci, na níž představil tým pro nadcházející turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, předstoupil před novináře, bylo jasné, že se oproti zažitým pořádkům tentokrát pověnuje dvěma...

29. října 2025  15:50

Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

Možná je čas se štípnout. Úterý – první extraligová nula kariéry. Středa – první pozvánka do národního týmu. Litvínov se v extralize souží, jeho brankář Pavel Čajan září. Ze zámoří se vracel, aby ho...

29. října 2025  15:01

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vyprávějí o životě lídrů

Premium

Do vyhřátého skyboxu těsně za střídačkami na Letné si nechají donést kávu, malé espresso a trochu větší macchiato. Ještě než se v černých koženkových křesílkách pustí do řeči, převléknou se do...

29. října 2025

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

Čeští hokejisté zahajují novou sezonu, která kromě mistrovství světa nabízí vrchol v podobě únorových olympijských her. Trenér Radim Rulík pro Euro Hockey Tour ve Finsku nominoval vyzkoušené tváře,...

29. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:52

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše

První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když v přesilovce rozhodl o úterním extraligovém...

28. října 2025  20:11,  aktualizováno  29. 10. 10:39

Bude nejlepší brankář v NHL. Dostál deptal šampiony a sklízel poklony od spoluhráčů

Evan Rodrigues z Floridy se rozjížděl na nájezd, který musel proměnit. Zkusil bekhendovou kličku, ale Lukáše Dostála nepřekonal. Český brankář oslavil zapumpováním ruky cennou výhru (3:2N), hokejisté...

29. října 2025  10:24

Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

Zápas pro pamětníky. Vyšponované bitvy nesmiřitelných o prvoligový grál a postup do extraligy plnily zimní stadiony Ústeckých Lvů a Chomutova k prasknutí, brzy si jejich aktéři dají repete. Lednový...

29. října 2025  10:17

