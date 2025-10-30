Samotný Wayne Gretzky jim musel vysvětlit, že statné křídlo dokáže být v mužstvu napěchovaném hvězdami tuze užitečným.
Pouzarův příběh je neobyčejný a poučný. I proto jsme ho vybrali na závěr naší série První Češi v NHL.
Ještě v pětatřiceti, po dvou sezonách v německé bundeslize, Pouzar přijal Satherovu nabídku, aby se vrátil do zámoří a pomohl jeho nadané bandě v play off 1987.
Hned ve třetí partii skóroval ve Vancouveru a ve čtvrté dal vítězný gól proti obhájci Stanley Cupu z Montrealu. Jeho největší přínos pro Oilers ovšem nespočíval v sólových vyjížďkách, bravurních blafácích a bombách pod víko.
Já obvykle jako první napadám a není snadné pohybovat se po celé délce kluziště. Jaroslav se postará o prostor v rozích a okolo naší branky, čímž mi hodně ulehčuje práci.