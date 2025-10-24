Dosti zajímavý moment Hlinkovy zámořské kariéry nastal 11. února 1982 v detroitské Joe Louis Areně. Rozhodčí Kerry Fraser v čase 59:30 za stavu 4:3 pro Red Wings odpískal proti domácím druhé trestné střílení v průběhu třetí třetiny.
Rozjet se k němu nemohl Stan Smyl, jenž v úniku schytal ostrou sekeru a kvůli zranění nebyl schopen požadovaného výkonu. Vancouver hodlal završit svůj stíhací trysk ze 4:1 na 4:4. A potřeboval muže činu.
Kouč Harry Neale ukázal na Hlinku, ligového nováčka a veterána v jedné osobě. „Jestli tu penaltu neproměníš, rovnou pokračuj v cestě z kluziště až k vám do Československa,“ vyprovodil ho ze střídačky vskutku povzbudivou hláškou.
Při zápasech venku bývá skoro neviditelný. Zdá se, že ho vystrašila setkání se zdejší hrubostí, přestože sám váží skoro metrák.