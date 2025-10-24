Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Premium

Fotogalerie 18

Kamarádi z Litvínova jako posily Vancouveru, vlevo Jiří Bubla, vpravo Ivan Hlinka. | foto: archiv Ivana Hlinky mladšího

Karel Knap
  20:00
Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky hrál v NHL. A ne špatně! Centr Ivan Hlinka pomohl týmu Vancouver Canucks do finále Stanley Cupu. Dirigoval jejich přesilovky a s kumpánem Jiřím Bublou vypil masérům pivo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dosti zajímavý moment Hlinkovy zámořské kariéry nastal 11. února 1982 v detroitské Joe Louis Areně. Rozhodčí Kerry Fraser v čase 59:30 za stavu 4:3 pro Red Wings odpískal proti domácím druhé trestné střílení v průběhu třetí třetiny.

První Češi v NHL

Rozjet se k němu nemohl Stan Smyl, jenž v úniku schytal ostrou sekeru a kvůli zranění nebyl schopen požadovaného výkonu. Vancouver hodlal završit svůj stíhací trysk ze 4:1 na 4:4. A potřeboval muže činu.

Kouč Harry Neale ukázal na Hlinku, ligového nováčka a veterána v jedné osobě. „Jestli tu penaltu neproměníš, rovnou pokračuj v cestě z kluziště až k vám do Československa,“ vyprovodil ho ze střídačky vskutku povzbudivou hláškou.

Při zápasech venku bývá skoro neviditelný. Zdá se, že ho vystrašila setkání se zdejší hrubostí, přestože sám váží skoro metrák.

První dojmy časopisu Hockey News o Hlinkovi

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

První Češi v NHL

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Jan Ludvig jako trenér Liberce

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a...

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Peter, Anton a Marián Šťastní (zleva) v roce 2019 při odhalování společné sochy...

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří...

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Hokejista Rick Lanz v dresu Vancouveru.

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou...

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Vítězslav Ďuriš (vpravo) s krajanem Jiřím Crhou, který si ho vzal v Torontu na...

V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do...

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Jiří Crha

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho...

title=Tipsport - partner programu
K. Vary vs. SpartaHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:K. Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 6.40
  • 1.37
  • 5.60
Columbus vs. WashingtonHokej - - 25. 10. 2025:Columbus vs. Washington //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.52
  • 4.11
  • 2.48
New Jersey vs. San JoseHokej - - 25. 10. 2025:New Jersey vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 1.50
  • 4.91
  • 5.76
Buffalo vs. TorontoHokej - - 25. 10. 2025:Buffalo vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.65
  • 4.08
  • 2.37
Winnipeg vs. CalgaryHokej - - 25. 10. 2025:Winnipeg vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
25. 10. 02:00
  • 2.24
  • 4.09
  • 2.82
Tábor vs. SokolovHokej - 15. kolo - 25. 10. 2025:Tábor vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
25. 10. 16:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

ONLINE: Litvínov konečně vyhrál, Kometa dominuje. Sparta ztrácí, lídr z Třince slaví

Sledujeme online

Sedmnácté kolo hokejové extraligy se uzavírá šesti zápasy. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si doma poradil s...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  20:15

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Premium

Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky hrál v NHL. A ne špatně! Centr Ivan Hlinka pomohl týmu Vancouver Canucks do finále Stanley Cupu....

24. října 2025

Ano, beru. Na třineckém ledě. Fanoušci během přestávky tleskali novomanželům

Třinečtí hokejisté nastoupili ve speciální sadě dresů bez reklam, ale s tradičním logem železáren na prsou. Ještě v něčem byl ale duel proti Mladé Boleslavi výjimečný. Ozvláštnila ho svatba Lukáše...

24. října 2025  18:48

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:13

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.