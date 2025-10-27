Premium

První Češi v NHL: Hraj naplno, pař naplno. Jak dobrodruh Fryčer válčil s trenérem

Útočník Toronta Miroslav Fryčer se v lednu 1986 prosadil čtyřikrát v zápase proti Edmontonu. | foto: Archiv Miroslava Fryčera

Karel Knap
  12:00
Kouče Johna Brophyho uměl přistěhovalec Miroslav Fryčer vytočit tak, že o něm konzervativní Kanaďan prohlásil: „Z toho komouše je mi blbě, unavuje mě. Protáhl se sem nějakou dírou v drátěném plotě a teď si otvírá hubu.“ Není divu, že tak soptil. Český útočník ho totiž vůbec nešetřil.

Hokejová katedrála Maple Leaf Gardens poskytovala jedinečné kulisy zápasům klasického torontského klubu NHL od listopadu 1931 do února 1999. Jedenáctkrát v ní borci v modrobílých uniformách dokráčeli ke Stanley Cupu. Právě tady Darryl Sittler v roce 1976 při vítězství nad Bostonem stanovil – stále platný – ligový rekord s bilancí 6+4.

První Češi v NHL

V osmdesátých letech, pro Leafs ponurých, ovšem v budově na Carlton Street máloco trumflo Fryčerovo představení v nezapomenutelné partii s Edmontonem.

Prachbídní Leafs 8. ledna 1986 ve zběsilé přestřelce zdolali rozjeté obhájce Stanley Cupu 11:9. Fryčer k triumfu přispěl čtyřmi trefami. „Byl jsem v naprostém rauši a prožíval další z krásných snů,“ vzpomínal při psaní knihy Můj divoký hokejový život. „Čtyři góly! Naposledy se mi to povedlo v československé lize proti Trenčínu – a teď v zápase s nejlepším týmem světa.“

V těch dvou sezonách jsem si s ním připadal jako v pekle. V Československu jsem narazil na dost mizerů, ale v porovnání s ním to byli milí hoši.

První Češi v NHL

