První Češi v NHL: Hraj naplno, pař naplno. Jak dobrodruh Fryčer válčil s trenérem

Hokejová katedrála Maple Leaf Gardens poskytovala jedinečné kulisy zápasům klasického torontského klubu NHL od listopadu 1931 do února 1999. Jedenáctkrát v ní borci v modrobílých uniformách dokráčeli ke Stanley Cupu. Právě tady Darryl Sittler v roce 1976 při vítězství nad Bostonem stanovil – stále platný – ligový rekord s bilancí 6+4.
V osmdesátých letech, pro Leafs ponurých, ovšem v budově na Carlton Street máloco trumflo Fryčerovo představení v nezapomenutelné partii s Edmontonem.
Prachbídní Leafs 8. ledna 1986 ve zběsilé přestřelce zdolali rozjeté obhájce Stanley Cupu 11:9. Fryčer k triumfu přispěl čtyřmi trefami. „Byl jsem v naprostém rauši a prožíval další z krásných snů,“ vzpomínal při psaní knihy Můj divoký hokejový život. „Čtyři góly! Naposledy se mi to povedlo v československé lize proti Trenčínu – a teď v zápase s nejlepším týmem světa.“
V těch dvou sezonách jsem si s ním připadal jako v pekle. V Československu jsem narazil na dost mizerů, ale v porovnání s ním to byli milí hoši.