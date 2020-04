Další změna. NHL prodloužila karanténu až do konce dubna

Termín pro uvolnění opatření posunuli funkcionáři od zastavení soutěže kvůli koronaviru už potřetí a ani tentokrát nemusí být konečný.

Liga se kvůli koronaviru zastavila 12. března. Klubům v té době zbývalo do konce základní části odehrát mezi 11 a 14 zápasy, celkem šlo o 189 duelů. Play off mělo začít 8. dubna. Nyní ale není jasné, kdy a v jaké podobě se sezona dohraje.

Šéf NHL Gary Bettman začátkem dubna připustil možnost, že se nedohraje základní část. Hlavním důvodem by bylo získat více času na vyřazovací bitvy, aby tak liga měla vítěze Stanley Cupu. Play off by se mohlo protáhnout až do září. Vedení ligy prověřuje i možnost dohrát sezonu na neutrálních místech a bez diváků.

Počet obětí nemoci covid-19 v USA překročil hranici 24 tisíc, na koronavirus bylo pozitivně testováno zhruba 588 000 lidí. Největším ohniskem nákazy zůstává New York.