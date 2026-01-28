Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Spolu s Palátem získali Islanders ještě volbu ve třetím kole letošního draftu a také v šestém kole v roce 2027. Mistrovi světa z roku 2024 zbývá ještě rok z původně pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů (asi 606 milionů korun).
Paláta v NHL čeká třetí působiště, vedle New Jersey hrál ještě za Tampa Bay Lightning, s nimiž získal dva Stanley Cupy (2020 a 2021). V Islanders se útočník, jenž je i v nominaci na olympijské hry, potká s krajanem brankářem Davidem Rittichem.
„Pally nám bude chybět,“ řekl Sheldon Keefe, trenér New Jersey. „Je to skvělý kluk a vynikající vůdce, který je tvrdou prací i přístupem k zápasů a tréninkům příkladem pro ostatní,“ dodal.
Palátova sezona
Za New Jersey Devils odehrál Ondřej Palát v aktuálním ročníku 51 zápasů, připsal si 10 bodů za 4 góly a 6 asistencí. Statisticky prožívá svou nejhorší sezonu v kariéře v NHL.
„Jsou to všechno věci, které nejsou vidět ve statistikách, takže byl v poslední době dost kritizovaný. Ale pro tým, který se snaží dostat někam, kde on už byl, byl důležitou součástí. Takže nám bude opravdu chybět,“ přidal Keefe.
Palát přišel do New Jersey jako volný hráč v červenci 2022 po deseti sezonách v Tampě, která ho získala v sedmém kole draftu v roce 2011.
Celkem má Palát v zámořské lize v základní části na kontě 181 branek a 334 přihrávek v 515 zápasech. Ve 155 utkáních play off přidal 51 gólů a 52 asistencí.