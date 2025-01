Co to má s tváří? Jak na NHL s Crosbym i Eliášem udeřily „vánoční“ příušnice

Zvykli jste si, že na juniorském šampionátu rok co rok předvádí výjimečné individuální dovednosti. Zvykli jste si, že body sbírají po hrstech. Tentokrát je situace jiná. Vždyť prvního kanadského...

Nikdy jsem to nevzdal. Domů jsem se vracet nechtěl, vzpomíná Nedomanský

Když se v létě 1974 rozkřiklo, že emigroval do Kanady, fanouškům bylo do breku. Václava Nedomanského milovaly celé rodiny. Dával gól za gólem a navíc to byl elegán, kterému muži nezáviděli a ženy na...