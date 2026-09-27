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Vejmelka v přípravě NHL vychytal čisté konto, Hertl se trefil za Vegas

Martin Korbáš
  6:54aktualizováno  7:28

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights střílí. | foto: Stephen R. SylvanieReuters

V zámoří se uzavřela příprava před novou sezonou NHL, která odstartuje v úterý 29. září. V generálkách bodovali i Češi. Tomáš Hertl podruhé za sebou skóroval za Vegas a asistence sbírali Hovorka z Floridy, Sikora z Washingtonu a Hronek z Vancouveru. Čistým kontem se na ostré zápasy naladil Karel Vejmelka z Utahu, v akci byli i Lukáš Dostál z Anaheimu a Jakub Dobeš z Montrealu.

Centr Tomáš Hertl skóroval ve druhém přípravném zápase v řadě. Po vyrovnávací trefě proti Utahu, který Vegas nakonec porazilo 5:4 po prodloužení, se naposledy blýskl proti bývalému klubu San Jose.

V 38. minutě pohotově dorážel puk na brankovišti. Tentokrát to ale Golden Knights na body nestačilo, výhru 4:2 brali Sharks s nově jmenovaným kapitánem Celebrinim (1+1).

Hertl (17:10, 1+0, +/-: 0, 3 střely) byl za svůj výkon zvolen třetí hvězdou zápasu.

Utah si na závěr přípravy zapsal vítězství, když porazil 2:0 Colorado. Bezchybným výkonem podloženým 25 zákroky se pod to podepsala česká jednička týmu Mammoth Karel Vejmelka.

Góly domácích zařídili už v prvním dějství útočníci McBain a Cooley. Martin Nečas, stejně jako celá řada dalších hvězd týmu, do finálního přípravného duelu Avalanche nezasáhl.

Na přípravu budou chtít co nejrychleji zapomenout v Anaheimu. Po debaklu 0:10 od San Jose totiž Ducks v generálce padli pro změnu 2:6 s Los Angeles.

Všech šest branek inkasoval Lukáš Dostál, jenž zastavil 14 z 20 ran Kings. V útoku LA řádili hlavně Alex Turcotte (2+1), Mats Zuccarello (1+2) a tři body zapsal i bek Drew Doughty (0+3).

Ve dvojzápase se střetly celky Montrealu a Ottawy. Vítězství braly v obou případech domácí výběry. Canadiens potěšili své fanoušky výsledkem 4:2 a Senators na domácím ledě vyhráli 4:3.

Nezdaru nezabránil brankář Jakub Dobeš, jenž pochytal 22 z 26 střel Ottawy. Potrápil jej hlavně veterán Claude Giroux s bilancí 1+2.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
27. 9. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly:
16:46 Hyman (McDavid, Bouchard)
27:55 McDavid (DraisaItl, Podkolzin)
33:26 Shea (Kapanen, Nugent-Hopkins)
50:52 Kapanen (Nugent-Hopkins, Ekholm)
Góly:
49:06 Coronato (Gridin, Farabee)
Sestavy:
Levi (Tomkins) – Bouchard, Murphy, Shea, Ekholm, Muchamadullin, Walman – Frederic, Hyman, Joseph, Formenton, Draisaitl (A), Dach, Kapanen, Michaels, Howard, Podkolzin, Nugent-Hopkins, Walman, McDavid (C).
Sestavy:
Wolf (Zarubin) – Bahl, Parekh, Whitecloud (A), Middleton, Nemec, Kuzněcov – Backlund (C), Frost, Šaraganovič, Strome (A), Coronato, Honzek, Klapka, Zary, Cyplakov, Pospíšil, Farabee, Gridin.

Rozhodčí: Schlenker, Brace – Mills, Knorr

Počet diváků: 16551

Příprava NHL
27. 9. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
37:24 Hertl (Theodore, Hart)
43:18 Dowd (Howden, Barbašev)
Góly:
19:20 Orlov (Celebrini, Wennberg)
26:45 Celebrini (Smith, Marchment)
49:47 Marchment (Nurse)
54:54 Misa (Černyšov, Toffoli)
Sestavy:
Hart (Mojsevič) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Bowman.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, Allan, Orlov, Dickinson – Smith, Celebrini (C), Marchment – Toffoli (A), Misa, Černyšov – Graf, Wennberg, Stenberg – Sherwood, Ostapčuk, Goodrow (A).

Rozhodčí: C. Beach, J. S. Thomas – R. Gibbons, S. Oliver

Počet diváků: 17264

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Góly:
13:31 Kreider (N. Suzuki, Matheson)
20:47 Dobson (Slafkovský, Caufield)
46:13 Slafkovský (Dobson, Danault)
52:56 Danault (Slafkovský, Matheson)
Góly:
11:54 Tomasino (Kyrou, Halttunen)
19:19 Boucher (Bourgault, R. Suzuki)
Sestavy:
Fowler (31. Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Mittelstadt – Carrier, Samson, Szuber – Kreider, N. Suzuki (C), Caufield – Slafkovský, Danault, Newhook – J. Anderson (A), Evans, Texier – Thorpe, Beck, F. Xhekaj.
Sestavy:
Ersson (Žerenko) – Mantipalo (A), Hutton (A), Crotty, Harrington, Touré, Bolduc, Kyrou – Tomasino, Greig (A), Blais – Bourgault, Daoust, Cover – Boucher, R. Suzuki, Halttunen – O. Pettersson, Němec.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Mike Sullivan – Brandon Grillo, Ryan Daisy

Počet diváků: 20962

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Góly:
06:27 Frondell (Bertuzzi)
27:00 Cole
29:31 Kancerov (Bertuzzi, Lardis)
Góly:
39:04 Berggren
58:44 Parayko (Snuggerud, Thomas)
Sestavy:
Knight (Commesso) – Byram (A), Vlasic (A), Levšunov, Del Mastro, Rinzel, Cole – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Lardis, Kancerov, Teravainen – Greene, Moore, Donato – Boucher, Toninato, Smith.
Sestavy:
Hofer (Romanov) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Carlo, Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – McMichael, McTavish, Bučněvič – Berggren, Dvorský, Neighbours – Dean, Suter, Toropčenko.

Rozhodčí: Hiff, Sandlak – Martenet, McNamara

Počet diváků: 10497

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Góly:
46:39 Chiarot (Kasper)
54:19 Rasmussen (Kasper, Chiarot)
Góly:
14:40 Coyle (Marčenko, Werenski)
18:44 Ničuškin (Coyle)
23:55 Williams (Lomberg, Mateychuk)
59:49 Sillinger (Ničuškin, Monahan)
Sestavy:
Gibson (Gylander) – Al. Johansson, Seider, An. Johansson, Faulk, Chiarot, Sandin-Pellikka – DeBrincat, Copp, Raymond – Finnie, Kasper, Arvidsson – Mazur, Danielson, Brandsegg-Nygard – Rasmussen, Compher, Kolesar
Sestavy:
Greaves (Copley) – Werenski, Mateychuk, Soucy, Provorov, Christiansen, Gudbranson – Marčenko, Sillinger, Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Heinen, Coyle, Olivier – Williams, Del Bel Belluz, Lomberg

Rozhodčí: Blandina, Maaskant – Flemington, Baker

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Góly:
11:15 Boeser (DeBrusk, Hronek)
22:31 Pettersson (Lekkerimäki, DeBrusk)
51:05 Buium (Karlsson, Willander)
58:23 DeBrusk (Boeser, Pettersson)
Góly:
02:13 Montour (Beniers, Kakko)
07:51 McMann (Fleury, Montour)
41:29 Catton (Winterton, Wright)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, Schenn, Oleksiak, Willander, E. Pettersson II. – Boeser (A), E. Pettersson I. (A), Gallagher, Bains (A), O'Connor, Rossi, Cotter, Sasson (A), Debrusk, Lekkerimäki, Öhgren, Karlsson.
Sestavy:
Daccord (Kokko) – Larsson, Fleury, Dunn (A), Evans, Lindgren, Montour – Eberle (C), Stephenson, McMann, Beniers (A), McCann, Winterton, Catton, Wright, Melanson, Fisker Mölgaard, Kakko, Gaudreau.

Rozhodčí: Sutherland, Betker – Apperson, Murchison

Počet diváků: 17237

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Góly:
55:21 Holmstrom (Palmieri, Horvat)
Góly:
06:13 Evangelista (J. Hughes, L. Hughes)
20:42 Gricjuk (Rodrigues)
21:01 Evangelista (Hischier, Siegenthaler)
34:47 Hamilton (Siegenthaler, Rodrigues)
Sestavy:
Sorokin (Vaněček) – Pelech, Kessel, Pulock, Mayfield, Romanov, George, Aitcheson – Duclair, Horvat, Palmieri, Pageau, Heineman, Cizikas, Maccelli, Ritchie, Eklund, Palát, Holmstrom
Sestavy:
Allen (Daws) – Dillon, Hamilton, Pesce, L. Hughes, Chisholm, Siegenthaler – Glass, Hischier, Brown, Meier, Mantha, Bratt, Evangelista, Gricjuk, J. Hughes, Mercer, Lombardi, Rodrigues

Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Alphonso, Lapointe

Počet diváků: 9777

Příprava NHL
27. 9. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:3N (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
17:58 Vilmanis (K. Schwindt)
22:03 Šuravin (Sawchyn, Hovorka)
Góly:
08:50 Mercuri (Abruzzese, Viel)
52:58 Rautiainen (Goncalves, Geekie)
Rautiainen
Sestavy:
Schmid (Black) – Balinskis (A), Petrovic, Alscher, Sebrango, Šuravin, Hovorka – Bastian, Imama, Beecher, Lafferty, Hathaway (A), Reinhardt, Devine, Sawchyn, C. Schwindt, St. Martin, Vilmanis, K. Schwindt.
Sestavy:
Hildeby (Sogaard) – Tinordi, Crozier, D ́Astous (A), Grošev, Pietroniro, Callahan – Pelletier, O ́Reilly, Viel (A), Girgensons (A), Holmberg, Rautiainen, Duke, Steen, Mercuri, Abruzzese, Goncalves, Geekie.

Rozhodčí: Hebert, Luxmore – Marquis

Počet diváků: 18494

Příprava NHL
27. 9. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Góly:
09:16 Giroux (Chabot, Burakovsky)
30:31 Batherson (Sanderson, Giroux)
31:12 Jakemčuk (Burakovsky, Giroux)
50:57 Eklund (Cozens, Stützle)
Góly:
03:49 Berard (McKown, Pastujov)
45:19 Belzile (Struble)
47:05 Pastujov
Sestavy:
Ullmark (Reidler) – Stanley, Sanderson (A), Spence, Chabot (A), Jakemčuk, Kleven – Zetterlund, Stützle, Eklund – Batherson, Cozens, Burakovsky – Giroux (A), Halliday, Amadio – Hodgson, Olsen, Cousins.
Sestavy:
Dobeš (Kahkonen) – Xhekaj (A), Struble, Reinbacher, Engström, Walsh, Protz – Dach (A), Kapanen, Bolduc (A) – Belzile, Dauphin, Davidson – Pastujov, McKown, Berard – Bentley, Mešár, Poulin.

Rozhodčí: M. Markovic, P. Lambert – D. Brisebois, S. Cherrey

Počet diváků: 14032

Příprava NHL
26. 9. 2026 21:00
Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Góly:
Góly:
05:02 Blake (Aho, Gostisbehere)
07:04 Martinook (Ehlers, Staal)
13:29 Ehlers
36:37 Stankoven (Blake)
49:21 Jankowski (Sörum, Hall)
59:05 Svečnikov (Aho, Blake)
Sestavy:
Saros (Haider) – Wilsby, Hague, Ljubuškin, Ahcan, Josi (C), Skjei – Forsberg (A), Kerfoot, Drury, Höglander, Bourque, Pinčuk, Wood, Colton, Marchessault, Edström, O'Reilly (A), Stamkos.
Sestavy:
Bussi (Primeau) – Gostisbehere, Chatfield, Miller, Walker, Legault, Slavin – Staal (C), Aho, Stankoven, Ehlers, Carrier, Unger Sörum, Svečkinov, Martinook (A), Robinson, Blake, Hall, Jankowski.

Rozhodčí: Chmielewski, Isaacson – Tobias, Murray

Počet diváků: 17286

Příprava NHL
26. 9. 2026 23:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly:
06:38 McBain (Hayton, Schmidt)
10:35 Cooley (Keller, Guenther)
Góly:
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Marino, Peeke, Simašev, Weegar, Schmidt, Sergačev (A) – Schmaltz, Keller (C), Guenther, Trocheck, McBain, Hayton, But, Carcone, Crouse (A), Lee, Stenlund, Cooley.
Sestavy:
Wedgewood (Nabokov) – Behrens, Aamodt, Gagne, Manson (A), Stjernbeg, Middleton, Burns (A) – Roy (A), Hughes, DiMarsico, Makar, Hinostroza, Lysell, Beckman, Brindely, Jedlička, Nielsen, Priščepov.

Rozhodčí: B. Schrader, M. MacPhee – J. Mahon, B. O ́Quinn

Počet diváků: 14111

Příprava NHL
26. 9. 2026 23:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Washington Capitals Washington Capitals 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly:
20:31 Drysdale (Konecny, Foerster)
Góly:
24:32 Cristall (Smallman)
27:36 Schafer
32:24 Frank (Belpedio, Cristall)
41:07 Niederbach
56:06 Lakovic (Suzdalev, Sikora)
Sestavy:
Kolosov (Perets) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Jiříček – Tippett, Zegras, Martone, Bump, Dvorak, Mičkov, Konecny, Cates, Foerster, Wilson, Couturier, Acciari
Sestavy:
Lindgren (41. Petersen) – Allen, Belpedio, Chesley, Gucciardi, McDonald, Muggli – Cristall, Frank, Kopff, Lakovic, Mateiko, Mirošničenko, Niederbach, Parascak, Schafer, Sikora, Smallman, Suzdalev

Rozhodčí: Charron, Halkidis – Hautameki, Kelly

Počet diváků: 17339

Příprava NHL
26. 9. 2026 22:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:2 (2:2, 1:0, 3:0)
Góly:
08:44 Laughton (Haula, Ceci)
19:18 Kempe (Dumoulin, Ceci)
28:56 Zuccarello (Panarin, Kempe)
41:39 Turcotte (Doughty, Zuccarello)
48:56 Turcotte (Zuccarello)
51:52 Haula (Turcotte, Doughty)
Góly:
07:06 Něstěrenko (Washe, Caulfield)
16:32 Sennecke (Carlsson, Gauthier)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Jensen, Mitchell, Solberg, Hinds, Luneau – Něstěrenko, Killorn (A), Poehling, Caulfield, Klepov, Washe, Sennecke, Myatovic, Gauthier, Granlund (C), Vatrano, Carlsson.
Sestavy:
Kuemper (Portillo) – Dumoulin, Ceci, Doughty (C), Anderson (A), Kirsanov, Clarke – Kempe (A), Panarin, Moore, Laferriere, Turcotte, Laughton, Zuccarello, Armia, Lee, Byfield, Haula, Helenius.

Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Deschamps

Počet diváků: 12995

Příprava NHL
26. 9. 2026 21:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Góly:
51:30 McLeod (Power, Östlund)
Góly:
09:00 Crosby (Novak, Carlile)
10:56 Koivunen (Lapierre, Rust)
58:55 Robertson (Rakell, T. van Riemsdyk)
Sestavy:
Luukkonen (17. Ellis) – Crevier, Dahlin (C), Timmins, Power, Metsa, Grzelcyk – Doan, Thompson (A), Krebs – Helenius, Norris, McLeod – Quinn, Danforth, Benson – Malenstyn, Carrick, Kozak, Östlund
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Karlsson, Carlile, Letang (A), van Riemsdyk, Korczak, Girard – Rakell, Crosby (C), Robertson – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Broz, McGroaty – Rust, Lapierre, Hallander

Rozhodčí: MacDougall, Verbeek – Smith, Hughes

Počet diváků: 16078

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Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
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  • 2.20
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27. 9. 16:30
  • 2.14
  • 3.90
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Liberec vs. TřinecHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Liberec vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:30
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To už snad ani není možné, říkají si zřejmě hokejoví fanoušci. Řeč je o smůle Filipa Chytila, jenž se v nočním přípravném utkání Vancouveru s Edmontonem (1:2) střetl s rozhodčím, ramenem a hlavou...

25. září 2026  11:19

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Hračička Šalé zjistil, že svou hrou do NHL neprorazí: Vím, že ji musím překopat!

Eduard Šalé ze Seattlu spěchá za pukem během přípravného utkání proti...

Vynikal mezi vrstevníky na juniorských šampionátech. Do NHL ho Seattle draftoval už v prvním kole. Jenže ani po třech letech se v nejlepší hokejové soutěži na planetě ani nesklouzl. Zručný útočník...

25. září 2026

Hertl s Kulichem slavili v přípravě gól, San Jose rozneslo Anaheim deseti zásahy

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Ve čtvrtečních jedenácti přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Mezi střelce se zapsali Jiří Kulich z Buffala s Tomášem Hertlem z Vegas. Asistence sbírali beci Radim Mrtka, Mikuláš...

25. září 2026  6:47,  aktualizováno  8:27

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