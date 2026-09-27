Centr Tomáš Hertl skóroval ve druhém přípravném zápase v řadě. Po vyrovnávací trefě proti Utahu, který Vegas nakonec porazilo 5:4 po prodloužení, se naposledy blýskl proti bývalému klubu San Jose.
V 38. minutě pohotově dorážel puk na brankovišti. Tentokrát to ale Golden Knights na body nestačilo, výhru 4:2 brali Sharks s nově jmenovaným kapitánem Celebrinim (1+1).
Hertl (17:10, 1+0, +/-: 0, 3 střely) byl za svůj výkon zvolen třetí hvězdou zápasu.
Utah si na závěr přípravy zapsal vítězství, když porazil 2:0 Colorado. Bezchybným výkonem podloženým 25 zákroky se pod to podepsala česká jednička týmu Mammoth Karel Vejmelka.
Góly domácích zařídili už v prvním dějství útočníci McBain a Cooley. Martin Nečas, stejně jako celá řada dalších hvězd týmu, do finálního přípravného duelu Avalanche nezasáhl.
Na přípravu budou chtít co nejrychleji zapomenout v Anaheimu. Po debaklu 0:10 od San Jose totiž Ducks v generálce padli pro změnu 2:6 s Los Angeles.
Všech šest branek inkasoval Lukáš Dostál, jenž zastavil 14 z 20 ran Kings. V útoku LA řádili hlavně Alex Turcotte (2+1), Mats Zuccarello (1+2) a tři body zapsal i bek Drew Doughty (0+3).
Ve dvojzápase se střetly celky Montrealu a Ottawy. Vítězství braly v obou případech domácí výběry. Canadiens potěšili své fanoušky výsledkem 4:2 a Senators na domácím ledě vyhráli 4:3.
Nezdaru nezabránil brankář Jakub Dobeš, jenž pochytal 22 z 26 střel Ottawy. Potrápil jej hlavně veterán Claude Giroux s bilancí 1+2.
Přípravné zápasy NHL
16:46 Hyman (McDavid, Bouchard)
27:55 McDavid (DraisaItl, Podkolzin)
33:26 Shea (Kapanen, Nugent-Hopkins)
50:52 Kapanen (Nugent-Hopkins, Ekholm)
49:06 Coronato (Gridin, Farabee)
Levi (Tomkins) – Bouchard, Murphy, Shea, Ekholm, Muchamadullin, Walman – Frederic, Hyman, Joseph, Formenton, Draisaitl (A), Dach, Kapanen, Michaels, Howard, Podkolzin, Nugent-Hopkins, Walman, McDavid (C).
Wolf (Zarubin) – Bahl, Parekh, Whitecloud (A), Middleton, Nemec, Kuzněcov – Backlund (C), Frost, Šaraganovič, Strome (A), Coronato, Honzek, Klapka, Zary, Cyplakov, Pospíšil, Farabee, Gridin.
Rozhodčí: Schlenker, Brace – Mills, Knorr
Počet diváků: 16551
37:24 Hertl (Theodore, Hart)
43:18 Dowd (Howden, Barbašev)
19:20 Orlov (Celebrini, Wennberg)
26:45 Celebrini (Smith, Marchment)
49:47 Marchment (Nurse)
54:54 Misa (Černyšov, Toffoli)
Hart (Mojsevič) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Bowman.
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, Allan, Orlov, Dickinson – Smith, Celebrini (C), Marchment – Toffoli (A), Misa, Černyšov – Graf, Wennberg, Stenberg – Sherwood, Ostapčuk, Goodrow (A).
Rozhodčí: C. Beach, J. S. Thomas – R. Gibbons, S. Oliver
Počet diváků: 17264
13:31 Kreider (N. Suzuki, Matheson)
20:47 Dobson (Slafkovský, Caufield)
46:13 Slafkovský (Dobson, Danault)
52:56 Danault (Slafkovský, Matheson)
11:54 Tomasino (Kyrou, Halttunen)
19:19 Boucher (Bourgault, R. Suzuki)
Fowler (31. Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Mittelstadt – Carrier, Samson, Szuber – Kreider, N. Suzuki (C), Caufield – Slafkovský, Danault, Newhook – J. Anderson (A), Evans, Texier – Thorpe, Beck, F. Xhekaj.
Ersson (Žerenko) – Mantipalo (A), Hutton (A), Crotty, Harrington, Touré, Bolduc, Kyrou – Tomasino, Greig (A), Blais – Bourgault, Daoust, Cover – Boucher, R. Suzuki, Halttunen – O. Pettersson, Němec.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Mike Sullivan – Brandon Grillo, Ryan Daisy
Počet diváků: 20962
06:27 Frondell (Bertuzzi)
27:00 Cole
29:31 Kancerov (Bertuzzi, Lardis)
39:04 Berggren
58:44 Parayko (Snuggerud, Thomas)
Knight (Commesso) – Byram (A), Vlasic (A), Levšunov, Del Mastro, Rinzel, Cole – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Lardis, Kancerov, Teravainen – Greene, Moore, Donato – Boucher, Toninato, Smith.
Hofer (Romanov) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Carlo, Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – McMichael, McTavish, Bučněvič – Berggren, Dvorský, Neighbours – Dean, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: Hiff, Sandlak – Martenet, McNamara
Počet diváků: 10497
46:39 Chiarot (Kasper)
54:19 Rasmussen (Kasper, Chiarot)
14:40 Coyle (Marčenko, Werenski)
18:44 Ničuškin (Coyle)
23:55 Williams (Lomberg, Mateychuk)
59:49 Sillinger (Ničuškin, Monahan)
Gibson (Gylander) – Al. Johansson, Seider, An. Johansson, Faulk, Chiarot, Sandin-Pellikka – DeBrincat, Copp, Raymond – Finnie, Kasper, Arvidsson – Mazur, Danielson, Brandsegg-Nygard – Rasmussen, Compher, Kolesar
Greaves (Copley) – Werenski, Mateychuk, Soucy, Provorov, Christiansen, Gudbranson – Marčenko, Sillinger, Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Heinen, Coyle, Olivier – Williams, Del Bel Belluz, Lomberg
Rozhodčí: Blandina, Maaskant – Flemington, Baker
11:15 Boeser (DeBrusk, Hronek)
22:31 Pettersson (Lekkerimäki, DeBrusk)
51:05 Buium (Karlsson, Willander)
58:23 DeBrusk (Boeser, Pettersson)
02:13 Montour (Beniers, Kakko)
07:51 McMann (Fleury, Montour)
41:29 Catton (Winterton, Wright)
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, Schenn, Oleksiak, Willander, E. Pettersson II. – Boeser (A), E. Pettersson I. (A), Gallagher, Bains (A), O'Connor, Rossi, Cotter, Sasson (A), Debrusk, Lekkerimäki, Öhgren, Karlsson.
Daccord (Kokko) – Larsson, Fleury, Dunn (A), Evans, Lindgren, Montour – Eberle (C), Stephenson, McMann, Beniers (A), McCann, Winterton, Catton, Wright, Melanson, Fisker Mölgaard, Kakko, Gaudreau.
Rozhodčí: Sutherland, Betker – Apperson, Murchison
Počet diváků: 17237
55:21 Holmstrom (Palmieri, Horvat)
06:13 Evangelista (J. Hughes, L. Hughes)
20:42 Gricjuk (Rodrigues)
21:01 Evangelista (Hischier, Siegenthaler)
34:47 Hamilton (Siegenthaler, Rodrigues)
Sorokin (Vaněček) – Pelech, Kessel, Pulock, Mayfield, Romanov, George, Aitcheson – Duclair, Horvat, Palmieri, Pageau, Heineman, Cizikas, Maccelli, Ritchie, Eklund, Palát, Holmstrom
Allen (Daws) – Dillon, Hamilton, Pesce, L. Hughes, Chisholm, Siegenthaler – Glass, Hischier, Brown, Meier, Mantha, Bratt, Evangelista, Gricjuk, J. Hughes, Mercer, Lombardi, Rodrigues
Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Alphonso, Lapointe
Počet diváků: 9777
17:58 Vilmanis (K. Schwindt)
22:03 Šuravin (Sawchyn, Hovorka)
08:50 Mercuri (Abruzzese, Viel)
52:58 Rautiainen (Goncalves, Geekie)
Rautiainen
Schmid (Black) – Balinskis (A), Petrovic, Alscher, Sebrango, Šuravin, Hovorka – Bastian, Imama, Beecher, Lafferty, Hathaway (A), Reinhardt, Devine, Sawchyn, C. Schwindt, St. Martin, Vilmanis, K. Schwindt.
Hildeby (Sogaard) – Tinordi, Crozier, D ́Astous (A), Grošev, Pietroniro, Callahan – Pelletier, O ́Reilly, Viel (A), Girgensons (A), Holmberg, Rautiainen, Duke, Steen, Mercuri, Abruzzese, Goncalves, Geekie.
Rozhodčí: Hebert, Luxmore – Marquis
Počet diváků: 18494
09:16 Giroux (Chabot, Burakovsky)
30:31 Batherson (Sanderson, Giroux)
31:12 Jakemčuk (Burakovsky, Giroux)
50:57 Eklund (Cozens, Stützle)
03:49 Berard (McKown, Pastujov)
45:19 Belzile (Struble)
47:05 Pastujov
Ullmark (Reidler) – Stanley, Sanderson (A), Spence, Chabot (A), Jakemčuk, Kleven – Zetterlund, Stützle, Eklund – Batherson, Cozens, Burakovsky – Giroux (A), Halliday, Amadio – Hodgson, Olsen, Cousins.
Dobeš (Kahkonen) – Xhekaj (A), Struble, Reinbacher, Engström, Walsh, Protz – Dach (A), Kapanen, Bolduc (A) – Belzile, Dauphin, Davidson – Pastujov, McKown, Berard – Bentley, Mešár, Poulin.
Rozhodčí: M. Markovic, P. Lambert – D. Brisebois, S. Cherrey
Počet diváků: 14032
05:02 Blake (Aho, Gostisbehere)
07:04 Martinook (Ehlers, Staal)
13:29 Ehlers
36:37 Stankoven (Blake)
49:21 Jankowski (Sörum, Hall)
59:05 Svečnikov (Aho, Blake)
Saros (Haider) – Wilsby, Hague, Ljubuškin, Ahcan, Josi (C), Skjei – Forsberg (A), Kerfoot, Drury, Höglander, Bourque, Pinčuk, Wood, Colton, Marchessault, Edström, O'Reilly (A), Stamkos.
Bussi (Primeau) – Gostisbehere, Chatfield, Miller, Walker, Legault, Slavin – Staal (C), Aho, Stankoven, Ehlers, Carrier, Unger Sörum, Svečkinov, Martinook (A), Robinson, Blake, Hall, Jankowski.
Rozhodčí: Chmielewski, Isaacson – Tobias, Murray
Počet diváků: 17286
06:38 McBain (Hayton, Schmidt)
10:35 Cooley (Keller, Guenther)
Vejmelka (Cossa) – Marino, Peeke, Simašev, Weegar, Schmidt, Sergačev (A) – Schmaltz, Keller (C), Guenther, Trocheck, McBain, Hayton, But, Carcone, Crouse (A), Lee, Stenlund, Cooley.
Wedgewood (Nabokov) – Behrens, Aamodt, Gagne, Manson (A), Stjernbeg, Middleton, Burns (A) – Roy (A), Hughes, DiMarsico, Makar, Hinostroza, Lysell, Beckman, Brindely, Jedlička, Nielsen, Priščepov.
Rozhodčí: B. Schrader, M. MacPhee – J. Mahon, B. O ́Quinn
Počet diváků: 14111
20:31 Drysdale (Konecny, Foerster)
24:32 Cristall (Smallman)
27:36 Schafer
32:24 Frank (Belpedio, Cristall)
41:07 Niederbach
56:06 Lakovic (Suzdalev, Sikora)
Kolosov (Perets) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Jiříček – Tippett, Zegras, Martone, Bump, Dvorak, Mičkov, Konecny, Cates, Foerster, Wilson, Couturier, Acciari
Lindgren (41. Petersen) – Allen, Belpedio, Chesley, Gucciardi, McDonald, Muggli – Cristall, Frank, Kopff, Lakovic, Mateiko, Mirošničenko, Niederbach, Parascak, Schafer, Sikora, Smallman, Suzdalev
Rozhodčí: Charron, Halkidis – Hautameki, Kelly
Počet diváků: 17339
08:44 Laughton (Haula, Ceci)
19:18 Kempe (Dumoulin, Ceci)
28:56 Zuccarello (Panarin, Kempe)
41:39 Turcotte (Doughty, Zuccarello)
48:56 Turcotte (Zuccarello)
51:52 Haula (Turcotte, Doughty)
07:06 Něstěrenko (Washe, Caulfield)
16:32 Sennecke (Carlsson, Gauthier)
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Jensen, Mitchell, Solberg, Hinds, Luneau – Něstěrenko, Killorn (A), Poehling, Caulfield, Klepov, Washe, Sennecke, Myatovic, Gauthier, Granlund (C), Vatrano, Carlsson.
Kuemper (Portillo) – Dumoulin, Ceci, Doughty (C), Anderson (A), Kirsanov, Clarke – Kempe (A), Panarin, Moore, Laferriere, Turcotte, Laughton, Zuccarello, Armia, Lee, Byfield, Haula, Helenius.
Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Deschamps
Počet diváků: 12995
51:30 McLeod (Power, Östlund)
09:00 Crosby (Novak, Carlile)
10:56 Koivunen (Lapierre, Rust)
58:55 Robertson (Rakell, T. van Riemsdyk)
Luukkonen (17. Ellis) – Crevier, Dahlin (C), Timmins, Power, Metsa, Grzelcyk – Doan, Thompson (A), Krebs – Helenius, Norris, McLeod – Quinn, Danforth, Benson – Malenstyn, Carrick, Kozak, Östlund
Šilovs (Murašov) – Karlsson, Carlile, Letang (A), van Riemsdyk, Korczak, Girard – Rakell, Crosby (C), Robertson – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Broz, McGroaty – Rust, Lapierre, Hallander
Rozhodčí: MacDougall, Verbeek – Smith, Hughes
Počet diváků: 16078