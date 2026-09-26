David Pastrňák (19:31, 1+0, +/-: 0, 2 střely) byl zvolen třetí hvězdou zápasu na ledě Washingtonu. Na zápis do statistik si však musel počkat až do třetí třetiny.
Domácí Capitals si nejprve potrestanými fauly Bostonu vypracovali dvougólový trhák. V první třetině se radoval Dylan Strome a v prostředním dějství silák Tom Wilson.
Bruins vymazali nulu na kontě brankáře Logana Thompsona až v 44. minutě, kdy Pavel Zacha (16:52, 0+2, +1, 2 střely) našel před bránou Morgana Geekieho. Vyrovnat dokázal Boston v přesilovce z 46. minuty, kdy z levého kruhu pálil bez přípravy Pastrňák. Asistence brali JJ Peterka a opět Zacha.
V samém závěru řádné hrací doby však na trestnou lavici putoval hostující bek Hampus Lindholm. Závěr jeho trestu se přenesl i do nastavení, které již po 11 vteřinách dokázal ukončit domácí Jordan Kyrou.
Minnesota tentokrát bez Davida Špačka v sestavě měla nad Dallasem střeleckou převahu 27:18, na góly ovšem utkání skončilo 1:2 pro hostující Stars. Zasloužil se o to i centr Radek Faksa (11:57, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 10. minutě otevíral skóre prudkou ranou z vrcholu levého kruhu.
Domácí vrátil do hry v 22. minutě díky odrazu puku od zadního mantinelu důrazný Joel Eriksson Ek. Rozhodující akce se však zrodila v 39. minutě, kdy od modré pálil bek Dallasu Thomas Harley a po odrazu od jednoho z bránících hráčů skončil puk v síti.
Colorado v přípravě naplnilo roli favorita výsledkem 5:2 nad Winnipegem. Z elitního útoku MacKinnon - Nečas - Landeskog se přitom bodově prosadil díky jedné asistenci jen prvně jmenovaný. Martin Nečas (17:27, +/-: 0, 4 střely) byl se čtyřmi střeleckými pokusy nejaktivnějším útočníkem Avalanche, za které bodovala hlavně letní posila Jaden Schwartz (1+2) a mladík T.J. Hughes (3+1).
V newyorském derby dominovali Rangers, když přejeli domácí Islanders jasně 6:1. U tří gólů asistoval obránce Blueshirts Adam Fox. Bilanci 1+1 si odnesli útočníci J.T. Miller a Mika Zibanejad.
Přípravné zápasy NHL
26:07 Schwartz (T.J. Hughes, Svečkov)
38:28 Hughes (Kadri, Schwartz)
39:49 Hughes (Kulak, Lehkonen)
55:25 C. Makar (MacKinnon, Toews)
59:38 Hughes (Kadri, Schwartz)
06:15 Niederreiter (Pionk, Naměstnikov)
27:36 Naměstnikov (Niederreiter)
Blackwood (Nabokov) – Toews, C. Makar (A), Malinski, Juulsen, Aamodt, Kulak – MacKinnon (A), Nečas, Landeskog (C) – Kadri, Nelson, Lehkonen – T.J. Hughes, Brindley, Schwartz – T.Makar, Svečkov, Kelly.
Skinner (DiVincentiis) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bauer, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Björck, Rosén – Lambert, Lowry (C), Barron – Iafallo, Naměstnikov, Niederreiter.
Rozhodčí: Cody Beach, Jordan Samuels Thomas – Brandon Gawryletz, Travis Toomey
21:54 Eriksson EK (Coleman, Boldy)
09:18 Faksa (Back, Kiviranta)
38:38 Harley (Rantanen, Benn)
Wallstedt (Mercer) – Bogosian, Maatta, Faber, Brodin, Hughes, Spurgeon – Brink, Boldy, Trenin, Eriksson EK, Foligno, Coleman, Jurov, Hartman, McCarron, Šabanov, Foligno, Kaprizov.
DeSmith (Poirier) – Myers, Harley, Lindell, Bichsel, Lundkvist, Heiskanen – Bäck, Faksa, Benn, Steel, Robertson, Kiviranta, Hintz, Hyry, Hryckowian, Johnston, Seguin, Rantanen.
Rozhodčí: C. Syvret, L. Maaskant – T. Baker, Ch. Martenet
Počet diváků: 15645
51:22 Engvall (Eiserman, Foudy)
03:46 Bjorkstrand (Dorofejev, Durzi)
04:43 Miller (Zibanejad, Fox)
23:27 Kartye (Fox, Rempe)
33:12 Perreault (Gavrikov, Miller)
37:04 Cuylle (Laba, Pettersson)
41:23 Zibanejad (Fox, Dorofejev)
Varlamov (Kotai) – Pulock (A), Romanov, DeAngelo, Aitcheson, Kessel, George – Heineman, Kuefler, Eiseman – Duclair, MacLean, Engvall – Chaffee, Foudy, Prochorov – Jefferies, Highmore, Luff.
Šesťorkin (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Rempe, Veleno, Kartye.
Rozhodčí: Rook, St-Laurent – Alphonso, Lapointe
Počet diváků: 14034
18:04 Strome (Wilson, Dubois)
21:39 Wilson (Dubois, Strome)
60:11 Kyrou (Chychrun)
43:40 Geekie (Zacha, Clifton)
45:56 Pastrňák (Peterka, Zacha)
Thompson (Stevenson) – Chychrun, Desharnais, Fehérváry, Hutson, Liljegren, Roy – Beauvillier, Dubois, Frank, Jenner, Kyrou, Leonard, A. Protas, I. Protas, Sourdif, Strome (A), Tuch, Wilson (A).
Swayman (DiPietro) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov (A), Lohrei, Aspirot – Pastrňák (A), E. Lindholm, Peterka – Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Ločmelis, Jeannot.
Rozhodčí: McIsaac, L'Ecuyer – Suchánek, Hautamäki
Počet diváků: 11557