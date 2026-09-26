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Zacha dvakrát asistoval, Pastrňák s Faksou se zapsali mezi střelce

Martin Korbáš
  6:49aktualizováno  7:31
David Pastrňák slaví s lavičkou Bostonu trefu do brány Washingtonu.

David Pastrňák slaví s lavičkou Bostonu trefu do brány Washingtonu. | foto: Reuters

Martin Nečas se přetahuje o puk s útočníkem Winnipegu Morganem Barronem.
Washingtonský brankář Logan Thompson zachycuje střelu Davida Pastrňáka.
Timothy Liljegren z Washingtonu blokuje akci Pavla Zachy.
Radek Faksa posílá puk do brány Minnesoty.
6 fotografií
Čeští hokejoví útočníci David Pastrňák (1+0) a Pavel Zacha (0+2) bodovali za Boston v přípravném zápase před startem NHL na ledě Washingtonu. Výhru 3:2 po prodloužení ale nakonec slavili domácí Capitals, když se v první minutě nastavení prosadil Jordan Kyrou. Centr Radek Faksa gólem pomohl k těsnému úspěchu Dallasu 2:1 nad Minnesotou. V akci byl i Martin Nečas, u triumfu Colorada 5:2 nad Winnipegem ovšem nebodoval.

David Pastrňák (19:31, 1+0, +/-: 0, 2 střely) byl zvolen třetí hvězdou zápasu na ledě Washingtonu. Na zápis do statistik si však musel počkat až do třetí třetiny.

Domácí Capitals si nejprve potrestanými fauly Bostonu vypracovali dvougólový trhák. V první třetině se radoval Dylan Strome a v prostředním dějství silák Tom Wilson.

Bruins vymazali nulu na kontě brankáře Logana Thompsona až v 44. minutě, kdy Pavel Zacha (16:52, 0+2, +1, 2 střely) našel před bránou Morgana Geekieho. Vyrovnat dokázal Boston v přesilovce z 46. minuty, kdy z levého kruhu pálil bez přípravy Pastrňák. Asistence brali JJ Peterka a opět Zacha.

V samém závěru řádné hrací doby však na trestnou lavici putoval hostující bek Hampus Lindholm. Závěr jeho trestu se přenesl i do nastavení, které již po 11 vteřinách dokázal ukončit domácí Jordan Kyrou.

Minnesota tentokrát bez Davida Špačka v sestavě měla nad Dallasem střeleckou převahu 27:18, na góly ovšem utkání skončilo 1:2 pro hostující Stars. Zasloužil se o to i centr Radek Faksa (11:57, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 10. minutě otevíral skóre prudkou ranou z vrcholu levého kruhu.

David Pastrňák slaví s lavičkou Bostonu trefu do brány Washingtonu.
Martin Nečas se přetahuje o puk s útočníkem Winnipegu Morganem Barronem.
Washingtonský brankář Logan Thompson zachycuje střelu Davida Pastrňáka.
Timothy Liljegren z Washingtonu blokuje akci Pavla Zachy.
6 fotografií

Domácí vrátil do hry v 22. minutě díky odrazu puku od zadního mantinelu důrazný Joel Eriksson Ek. Rozhodující akce se však zrodila v 39. minutě, kdy od modré pálil bek Dallasu Thomas Harley a po odrazu od jednoho z bránících hráčů skončil puk v síti.

Colorado v přípravě naplnilo roli favorita výsledkem 5:2 nad Winnipegem. Z elitního útoku MacKinnon - Nečas - Landeskog se přitom bodově prosadil díky jedné asistenci jen prvně jmenovaný. Martin Nečas (17:27, +/-: 0, 4 střely) byl se čtyřmi střeleckými pokusy nejaktivnějším útočníkem Avalanche, za které bodovala hlavně letní posila Jaden Schwartz (1+2) a mladík T.J. Hughes (3+1).

V newyorském derby dominovali Rangers, když přejeli domácí Islanders jasně 6:1. U tří gólů asistoval obránce Blueshirts Adam Fox. Bilanci 1+1 si odnesli útočníci J.T. Miller a Mika Zibanejad.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
26. 9. 2026 2:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Góly:
26:07 Schwartz (T.J. Hughes, Svečkov)
38:28 Hughes (Kadri, Schwartz)
39:49 Hughes (Kulak, Lehkonen)
55:25 C. Makar (MacKinnon, Toews)
59:38 Hughes (Kadri, Schwartz)
Góly:
06:15 Niederreiter (Pionk, Naměstnikov)
27:36 Naměstnikov (Niederreiter)
Sestavy:
Blackwood (Nabokov) – Toews, C. Makar (A), Malinski, Juulsen, Aamodt, Kulak – MacKinnon (A), Nečas, Landeskog (C) – Kadri, Nelson, Lehkonen – T.J. Hughes, Brindley, Schwartz – T.Makar, Svečkov, Kelly.
Sestavy:
Skinner (DiVincentiis) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bauer, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Björck, Rosén – Lambert, Lowry (C), Barron – Iafallo, Naměstnikov, Niederreiter.

Rozhodčí: Cody Beach, Jordan Samuels Thomas – Brandon Gawryletz, Travis Toomey

Příprava NHL
26. 9. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
21:54 Eriksson EK (Coleman, Boldy)
Góly:
09:18 Faksa (Back, Kiviranta)
38:38 Harley (Rantanen, Benn)
Sestavy:
Wallstedt (Mercer) – Bogosian, Maatta, Faber, Brodin, Hughes, Spurgeon – Brink, Boldy, Trenin, Eriksson EK, Foligno, Coleman, Jurov, Hartman, McCarron, Šabanov, Foligno, Kaprizov.
Sestavy:
DeSmith (Poirier) – Myers, Harley, Lindell, Bichsel, Lundkvist, Heiskanen – Bäck, Faksa, Benn, Steel, Robertson, Kiviranta, Hintz, Hyry, Hryckowian, Johnston, Seguin, Rantanen.

Rozhodčí: C. Syvret, L. Maaskant – T. Baker, Ch. Martenet

Počet diváků: 15645

Příprava NHL
26. 9. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : New York Rangers New York Rangers 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Góly:
51:22 Engvall (Eiserman, Foudy)
Góly:
03:46 Bjorkstrand (Dorofejev, Durzi)
04:43 Miller (Zibanejad, Fox)
23:27 Kartye (Fox, Rempe)
33:12 Perreault (Gavrikov, Miller)
37:04 Cuylle (Laba, Pettersson)
41:23 Zibanejad (Fox, Dorofejev)
Sestavy:
Varlamov (Kotai) – Pulock (A), Romanov, DeAngelo, Aitcheson, Kessel, George – Heineman, Kuefler, Eiseman – Duclair, MacLean, Engvall – Chaffee, Foudy, Prochorov – Jefferies, Highmore, Luff.
Sestavy:
Šesťorkin (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Rempe, Veleno, Kartye.

Rozhodčí: Rook, St-Laurent – Alphonso, Lapointe

Počet diváků: 14034

Příprava NHL
26. 9. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 3:2P (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)
Góly:
18:04 Strome (Wilson, Dubois)
21:39 Wilson (Dubois, Strome)
60:11 Kyrou (Chychrun)
Góly:
43:40 Geekie (Zacha, Clifton)
45:56 Pastrňák (Peterka, Zacha)
Sestavy:
Thompson (Stevenson) – Chychrun, Desharnais, Fehérváry, Hutson, Liljegren, Roy – Beauvillier, Dubois, Frank, Jenner, Kyrou, Leonard, A. Protas, I. Protas, Sourdif, Strome (A), Tuch, Wilson (A).
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov (A), Lohrei, Aspirot – Pastrňák (A), E. Lindholm, Peterka – Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Ločmelis, Jeannot.

Rozhodčí: McIsaac, L'Ecuyer – Suchánek, Hautamäki

Počet diváků: 11557

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