Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hertl s Kulichem slavili gól, San Jose rozneslo Anaheim deseti zásahy

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:47aktualizováno  7:27
Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou. | foto: AP

Kaapo Kakko ze Seattlu (vpravo) v akci v duelu s Calgary.
Matty Beniers ze Seattlu (vpravo) si kryje puk v utkání proti Calgary.
Gólman Sergej Bobrovskij z Toronta.
Gavin McKenna, jednička draftu, v dresu Toronta.
6 fotografií
Ve čtvrtečních jedenácti přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Mezi střelce se zapsali Jiří Kulich z Buffala s Tomášem Hertlem z Vegas. Asistence sbírali beci Radim Mrtka, Mikuláš Hovorka a Tomáš Cibulka, dokonce u dvou branek New Jersey figuroval útočník Matyáš Melovský. Nezvykle drtivým výsledkem 10:0 skončila konfrontace San Jose s Anaheimem.

Detroit na domácím ledě porazil Buffalo 3:2 po prodloužení, které rozhodl už po 33 vteřinách nastavené hry využitou přesilovkou Alex DeBrincat. V řádné hrací době ale dvakrát odskočili do vedení hosté.

Napodruhé Sabres poslal do trháku český útočník Jiří Kulich (10:28, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 21. minutě z rychlého protiútoku ukázal kvalitu své střely při zakončení z vrcholu pravého kruhu. Asistenci u dané akce bral i druhý Čech v sestavě Buffala, obránce Radim Mrtka (14:22, 0+1, +1, 1 střela).

Nevídanou kanonádu přinesl souboj San Jose s Anaheimem. Talentovaní mladíci Sharks si s chutí zastříleli proti Ducks, kteří nasadili výhradně hráče širšího kádru. Drtivé skóre 10:0 nahnali hlavně Ivar Stenberg (3+1), Igor Černyšov (2+1) a Michael Misa (1+3).

Ze zkušenějších borců se dvěma góly blýskl Mason Marchment. Gólman Alex Nedeljkovic na čisté konto potřeboval 21 zákroků. Naopak nepopulární desítku si na straně Anaheimu rozdělili parťáci odpočívajícího Lukáše Dostála Ville Husso (6 gólů z 19 střel) a Laurent Brossoit (4 góly z 8 střel).

Důležitým gólem se zviditelnil centr Tomáš Hertl (18:32, 1+0, +2, 2 střely). V čase 59:32 uplatnil důraz na brankovišti a vyrovnávací trefou na 4:4 dostal Vegas zpět do hry proti Utahu.

Z prodloužení pak uběhlo jen dalších 39 vteřin hry a obrat Golden Knights dovršil vítěznou akcí Jack Eichel. Elitní centr týmu z města hazardu zaznamenal svůj třetí bod večera (1+2). Karel Vejmelka tentokrát dostal volno, bránu Utahu hájil Sebastian Cossa a ze střídačky mu kryl záda mladý Čech Michael Hrabal.

Připravujeme podrobnosti.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
25. 9. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 10:0 (5:0, 2:0, 3:0)
Góly:
03:55 Marchment
05:29 Stenberg (Misa)
09:29 Černyšov (Bystedt, Huntington)
11:33 Misa (Stenberg, Allan)
15:45 Černyšov (Cagnoni, Dickinson)
23:04 Stenberg (Misa, Sherwood)
32:57 Marchment (Smith, Celebrini)
47:54 Leason (Pohlkamp, Misa)
56:57 Stenberg (Leason)
57:23 Bystedt (Černyšov)
Góly:
Sestavy:
Nedeljkovic (Comrie) – Kesselring, Nurse (A), Cagnoni, Dickinson, Pohlkamp, Allan – Smith, Celebrini, Marchment – Černyšov, Misa, Stenberg – Sherwood (A), Bystedt, Huntington – Leason, Dellandrea (A), Goodrow
Sestavy:
Husso (31. Brossoit) – Jensen (A), Hinds, Schueneman, Woo, Mitchell, Solberg – Colangelo (A), Gaucher, Malott (A) – Klepov, McQueen, Wahlberg – Lucius, Pettersson, Farrell – Caulfield, Hamblin, Myatovic

Rozhodčí: MacPhee, Hanson – Oliver, Gibbons

Počet diváků: 11678

Příprava NHL
25. 9. 2026 3:40
Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 4:3N (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
15:34 McMann (Eberle, Stephenson)
41:26 Montour (Beniers, McCann)
47:31 Evans (Beniers)
Catton
Góly:
10:02 Castagna (Othmann, Hunt)
21:38 Kerins (Nylander, Morton)
26:05 Sunjev (Othmann, Strömgren)
Sestavy:
Grubauer (Kokko) – Beniers, Catton, Douglas, Dunn, Eberle, Evans, Fisker Mölgaard, Kakko, Larsson, Mahura, McCann, McMann, Meyers, Montour, Ottavainen, Samoskevich, Stephenson, Wright
Sestavy:
Cooley (Sergejev) – Basha, Benning, Brzustewicz, Castagna, Englund, Gross, Hanley, Harrington, Hunt, Jones, Kerins, Livingstone, Morton, Nylander, Othmann, Pachal, Strömgren, Sunjev

Rozhodčí: Skilliter, Betker – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 17151

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 6:5 (0:3, 3:2, 3:0)
Góly:
21:19 Stankoven (Hall, Fransén)
32:38 Kotkaniemi (Joseph)
36:19 Jääskä (Kotkaniemi)
48:26 Välimäki (Hall, Stankoven)
58:36 Stankoven (Hall, Blake)
59:57 Unger Sörum (Nadeau)
Góly:
01:48 Pinčuk (Molendyk)
07:09 O'Hara
15:26 Marchessault (Pinčuk)
23:20 Edstrom (Molendyk)
28:24 Drury (Nilsson)
Sestavy:
Kočetkov (Chažejev) – Joseph, Välimäki, Heimosalmi, Legault, Nyström, Badinka, Fransén – Stankoven, Slavin, Nadeau, Unger Sörum, Cerrato, Robidas, Blake, Jääskä, Hall, Trikozov, Brind'Amour, Lansard, Kotkaniemi.
Sestavy:
Annunen (Haider) – Wilsby, Ufko, Hague, Ljubuškin, Perbix, Molendyk, Skinner – Kerfoot, Drury, O'Hara, Bourque, Martin, Schaefer, Pinčuk, Nilsson, Colton, Marchessault, Edstrom.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Beau Halkidis – Julien Fournier, Jeremy Faucher

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Góly:
23:14 Harkins (Michejev, Moser)
33:09 Geekie (O'Reilly, Rautiainen)
45:29 Harkins (McDonagh, Pelletier)
Góly:
19:44 Imama (Sebrango, Lafferty)
22:29 Schwindt (Reinhardt, Hovorka)
44:21 Martin (Petrovic, Schwindt)
45:35 Reinhardt
59:38 Vilmanis (Balinskis)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Lilleberg, Hedman (C),Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Rautiainen, O'Reilly, Geekie – Sabourin, Harkins, Pelletier.
Sestavy:
Black (Gerasimjuk) – Petrovic, Balinskis, Alscher, Sebrango, Hovorka, Šuravin – Hathaway, Eller, Vilmanis – Lafferty, Beecher, Imama – Bastian, C. Schwindt, Crookshank – Reinhardt, K. Schwindt, St. Martin.

Rozhodčí: Charron, Dwyer – Tobias, Marquis

Počet diváků: 14666

Příprava NHL
25. 9. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
26:01 Karlsson (Buium, Lekkerimäki)
Góly:
03:58 Howard (Cibulka)
24:28 Hutson (Marjala, Howard)
Sestavy:
Tolopilo (41. Driedger) – Buium, Hronek, Oleksiak, Schenn, Brisebois, Mancini – DeBrusk, Pettersson, Karlsson – Öhgren, Rossi, Boeser – O'Connor, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Cootes, Gallagher
Sestavy:
Jarry (Ungar) – Stastney, Emberson, Stillman, Cibulka, Leppanen, Carfagna – Howard, Michaels, Huston – Jones, Samanski, Raty – Tralmaks, Marjala, Nicholl – Clattenburg, Berzkalns, Lewandowski

Rozhodčí: Sutherland, Brace – Mills, Knorr

Počet diváků: 15880

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
04:02 Mičkov (Martone, Grans)
42:57 Knuble (Gaucher, Luchanko)
Góly:
Sestavy:
Woll (Kolosov) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Grans, Benoit (A) – Martone, Zegras, Foerster – Mičkov, Dvorak, Konecny – Acciari, Couturier (C), Grebenkin – Knuble, Luchanko, Gaucher
Sestavy:
DiPietro (Patera) – McAvoy (A), Brunet, Jokiharju, Harris, Sweezey, Aspirot – Duran, Kuraly (A), Ivan – Reichel, Locmelis, Hagens – Halonen, Gaunce, Steeves – Eyssimont, Schmaltz, Biasca

Rozhodčí: McIsaac, Lekowski – Hughes, Kelly

Příprava NHL
25. 9. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:4P (1:2, 0:1, 3:1 - 1:0)
Góly:
09:38 Olofsson (Theodore)
45:19 Lauzon (Hanifin, Dowd)
53:06 Stone (Eichel, Theodore)
59:32 Hertl (Marner, Eichel)
60:39 Eichel (Stone, Theodore)
Góly:
18:21 Jones (Stenlund)
19:01 O'Brien (Borikov, Stenlund)
34:08 Duda (McBain, Yamamoto)
58:29 Lavoie (Stenlund, Jones)
Sestavy:
Hill (Lindbom) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Røndbjerg.
Sestavy:
Cossa (Hrabal) – Schmidt (A), Simašev, DeSimone, Duda, Lavoie, Jones – Yamamoto, McBain (A), Hayton (A) – Borikov, Stenlund, O'Brien – Roy, Desnoyers, Iginla – Tanev, Smith, McCartney.

Rozhodčí: Brandon Schrader, Graedy Hamilton – Jonathan Deschamps, Ben O'Quin

Počet diváků: 14809

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly:
11:48 Werenski (Elick, Voronkov)
34:42 Ničuškin (Voronkov)
39:45 Heinen (Coyle)
57:28 Marčenko (Sillinger, Johnson)
Góly:
Sestavy:
Talbot (Lalonde) – White, Werenski, Gudbranson, Elick, Ceulemans, Richard – Coyle, Sillinger, Voronkov, Wood, Keskinen, Monahan, Ničuškin, Heinen, Tuch, Marčenko, Johnson, Williams
Sestavy:
Murašov (Delia) – Pickering, Brunicke, Jones, Graves, Livanavage, Solovjov – Hallander, Dewar, Soderblom, McGroarty, Broz, Koivunen, Hayes, Gustafsson, Calvert, Howe, Zonnon, Ilyin

Rozhodčí: MacDougall, Verbeek – Flemington, Murray

Počet diváků: 14056

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3N (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
43:10 Cuylle (Robertson, Perreault)
45:21 Blidh (Gawdin, Perreault)
50:03 Morrow (Rempe, Cuylle)
Cuylle
Góly:
08:51 Noesen (Casey, Hameenaho)
32:09 Edwards (Melovský, Steeves)
58:21 Lombardi (Boqvist, Melovský)
Sestavy:
Korpisalo (Garand) – Del Gaizo, Robertson, Fortescue, Morrow, Smits, Trudeau – Gawdin, Kartye (A), Blidh, Laba, Chmelař, Cuylle (A), Beaudoin, Rempe, Greentree, Veleno, Perreault, Aspinall.
Sestavy:
Daws (Rittich) – Koljačonok, Casey, Vilen, Silajev, Diotte, Edwards – Tufte, Noesen, Lachance, McLaughlin, Hameenaho, White, Steeves, Schmelzer, Melovský, Parent, Boqvist, Lombardi.

Rozhodčí: St. Laurent, Rook – Suchánek, Lapointe

Počet diváků: 16078

Příprava NHL
25. 9. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly:
43:39 Rosen (McMichael, Bučnevič)
Góly:
Sestavy:
Binnington (Romanov) – Parayko (A), Lindstein, Carlo, Fowler, Jiříček, Rosen – McMichael, Dean, Bučnevič (A) – Dube, Dvorský, Neighbours (A) – Kaskimaki, Sundqvist, Walker – Peterson, Finley, Johnston.
Sestavy:
Soderblom (Commesso) – Levšunov, Kaiser (A), Del Mastro, Korchinski, Rinzel, Mackey – Kane (A), Nazar (A), Kancerov – Lardis, Frondell, Greene – Spellacy, Moore, Slaggert – Mylymok, Boisvert, Boucher.

Rozhodčí: T. Chmielewski, N. Isaacson – D. Blujus, J. Mahon

Počet diváků: 16615

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
16:11 Sandin-Pellikka (Johansson, Finnie)
47:13 Dries (Bryson, Skoog)
60:32 DeBrincat (Raymond, Seider)
Góly:
10:48 Kuntar (Richard)
20:33 Kulich (Ostlund, Mrtka)
Sestavy:
Tarasov (Gylander) – Wallinder, Seider, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Bryson, Johansson – DeBrincat, Copp, Raymond – Appleton, Finnie, Brandsegg-Nygård – Skoog, Danielson, Mazur – Leonard, Dries, Shine
Sestavy:
Lyon (19. Ellis) – Gilbert, Johnson, Komarov, McCarthy, Metsa, Mrtka – Bordeleau, Danforth, Helenius, Kozak, Kulich, Kuntar, McDonough, Ostlund, Peca, Polin, Richard, Valente

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Grillo, Shewchyk

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. VítkoviceHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
25. 9. 17:00
  • 1.61
  • 4.57
  • 4.53
Litvínov vs. SpartaHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
25. 9. 17:30
  • 3.19
  • 4.35
  • 1.93
Ml. Boleslav vs. PardubiceHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
25. 9. 17:30
  • 3.56
  • 4.45
  • 1.80
Košice vs. PopradHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Košice vs. Poprad //www.idnes.cz/sport
25. 9. 17:30
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.79
Spišská N. Ves vs. Lipt. MikulášHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Spišská N. Ves vs. Lipt. Mikuláš //www.idnes.cz/sport
25. 9. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.89
Olomouc vs. KometaHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Olomouc vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 2.64
  • 4.04
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi

Premium
Ryan Dmowski ze Slovanu Bratislava se rozcvičuje před sedmým finále.

Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům. Alespoň v hokeji. Podle informací iDNES Premium chce Slovan Bratislava vstoupit do české extraligy, přičemž dvoření je velmi aktuální a jednání...

OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

Hokejista Peter Šťastný strávil v Quebeku deset sezon.

Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70....

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Češi na hraně, v NHL dál vyklízí pozice. V čem je Jiříčkova poslední šance nejlepší?

Premium
David Jiříček z Philadelphia Flyers při akci během předsezónního zápasu mezi...

Sám říká, že zase stojí na začátku. Nový tým, noví spoluhráči, nová šance. V NHL nikoliv druhá, ale už třetí. A zároveň poslední? Může to tak být. Nejen v případě Davida Jiříčka, který se pokusí...

25. září 2026

Hradec - Liberec 5:2. Dva zahozené nájezdy, domácí podruhé v sezoně slaví

Radovan Pavlík slaví druhý gól Hradce Králové ve 30. minutě utkání proti...

Hradec Králové porazil v předehrávce 4. kola hokejové extraligy Liberec 5:2 a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Bílí Tygři prohráli třetí ze čtyř duelů. Nejprve Jergl nevyužil možnost...

24. září 2026  17:59,  aktualizováno  20:47

Trable Pirátů, zase jsou dole. Derby? Ostudné, štval Hübla a spol. výprask

Litoměřice, 23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa...

Vysnili si sezonu bez stresů, ale hned na jejím startu se nervují. Hokejoví Piráti, kteří v posledním ročníku zachránili první ligu až v posledním kole, po středeční nakládačce 1:5 v Litoměřicích...

24. září 2026  19:03

Kuzmenko opustil kemp Pittsburghu, jeho otce na Sibiři zabil medvěd

Andrej Kuzmenko v souboji u mantinelu s Ryanem Johnsonem.

Ruský útočník Andrej Kuzmenko se odpojil od hokejistů Pittsburghu, kteří se připravují na start nové sezony NHL, aby se vyrovnal se smrtí svého otce. Ten podle oficiálního webu soutěže, který se...

24. září 2026  18:53

Hradecký šéf Kmoníček rezignoval na post v představenstvu APK: Je to otázka času

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu

Aleš Kmoníček rezignoval na post člena představenstva Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Generální manažer extraligového Hradce Králové se rozhodl pozici uvolnit z důvodu...

24. září 2026  17:45

NHL s rozšířením o další tým vyčkává. Bettman: Nelze rozhodnout ze dne na den

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

V červnu se tyto úvahy objevily poprvé. NHL by se mohla rozšířit o 33. tým, který by měl sídlit v Texasu. Rozhodnutí o přidání dalšího klubu do nejprestižnější hokejové ligy světa mělo dle původních...

24. září 2026

Nová hala v Brně přivítá v květnu národní tým. Reprezentace se představí i v Plzni

Český brankář Josef Kořenář rozehrává kotouč v utkání proti Finsku.

České hry, závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour, bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční aréna v Brně. Národní tým se už předtím v domácím prostředí představí dvakrát.

24. září 2026  13:51

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

24. září 2026

Obránce Hamara asistoval v dresu Ottawy, Dostál nastoupil za Anaheim

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks

Ve středu příprava před novou sezonou hokejové NHL nabídla jen čtyři zápasy. Z Čechů bodoval obránce Tomáš Hamara, jenž asistoval v dresu Ottawy proti Torontu. Celý zápas Anaheimu odchytal Lukáš...

24. září 2026  6:59,  aktualizováno  7:33

Všichni jsou nažhavení Pardubice porazit. A nesmíme prohrávat souboje, ví Stránský

Matěj Stránský slaví gól v utkání Ligy mistrů proti GKS Tychy.

Jednačtyřicet vteřin před sirénou extraligové předehrávky s Libercem přitáhl pardubické Dynamo na rozdíl jediného gólu, ale víc už se spoluhráči nestihl. Křídelník Matěj Stránský tak musel s týmem v...

24. září 2026  6:54

Pittsburgh s Tomášem Galvasem nepočítá, vrací ho do Liberce

Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu.

Hokejový obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins po úterní porážce 4:7 v přípravném utkání proti Detroitu zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český...

23. září 2026  22:54

Pardubické béčko a Vsetín drží v první lize neporazitelnost, uspěly v prodloužení

Chomutovský brankář Pavel Jekel magnetizuje pohledem puk, stejně tak domácí...

Pardubické béčko porazilo v 5. kole první hokejové ligy doma v Chrudimi pražskou Slavii 6:5 v prodloužení a v šestém zápase v sezoně utrpělo první bodovou ztrátu. V čele tabulky si ovšem drží...

23. září 2026  21:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde