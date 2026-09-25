Detroit na domácím ledě porazil Buffalo 3:2 po prodloužení, které rozhodl už po 33 vteřinách nastavené hry využitou přesilovkou Alex DeBrincat. V řádné hrací době ale dvakrát odskočili do vedení hosté.
Napodruhé Sabres poslal do trháku český útočník Jiří Kulich (10:28, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 21. minutě z rychlého protiútoku ukázal kvalitu své střely při zakončení z vrcholu pravého kruhu. Asistenci u dané akce bral i druhý Čech v sestavě Buffala, obránce Radim Mrtka (14:22, 0+1, +1, 1 střela).
Nevídanou kanonádu přinesl souboj San Jose s Anaheimem. Talentovaní mladíci Sharks si s chutí zastříleli proti Ducks, kteří nasadili výhradně hráče širšího kádru. Drtivé skóre 10:0 nahnali hlavně Ivar Stenberg (3+1), Igor Černyšov (2+1) a Michael Misa (1+3).
Ze zkušenějších borců se dvěma góly blýskl Mason Marchment. Gólman Alex Nedeljkovic na čisté konto potřeboval 21 zákroků. Naopak nepopulární desítku si na straně Anaheimu rozdělili parťáci odpočívajícího Lukáše Dostála Ville Husso (6 gólů z 19 střel) a Laurent Brossoit (4 góly z 8 střel).
Důležitým gólem se zviditelnil centr Tomáš Hertl (18:32, 1+0, +2, 2 střely). V čase 59:32 uplatnil důraz na brankovišti a vyrovnávací trefou na 4:4 dostal Vegas zpět do hry proti Utahu.
Z prodloužení pak uběhlo jen dalších 39 vteřin hry a obrat Golden Knights dovršil vítěznou akcí Jack Eichel. Elitní centr týmu z města hazardu zaznamenal svůj třetí bod večera (1+2). Karel Vejmelka tentokrát dostal volno, bránu Utahu hájil Sebastian Cossa a ze střídačky mu kryl záda mladý Čech Michael Hrabal.
Připravujeme podrobnosti.
Přípravné zápasy NHL
03:55 Marchment
05:29 Stenberg (Misa)
09:29 Černyšov (Bystedt, Huntington)
11:33 Misa (Stenberg, Allan)
15:45 Černyšov (Cagnoni, Dickinson)
23:04 Stenberg (Misa, Sherwood)
32:57 Marchment (Smith, Celebrini)
47:54 Leason (Pohlkamp, Misa)
56:57 Stenberg (Leason)
57:23 Bystedt (Černyšov)
Nedeljkovic (Comrie) – Kesselring, Nurse (A), Cagnoni, Dickinson, Pohlkamp, Allan – Smith, Celebrini, Marchment – Černyšov, Misa, Stenberg – Sherwood (A), Bystedt, Huntington – Leason, Dellandrea (A), Goodrow
Husso (31. Brossoit) – Jensen (A), Hinds, Schueneman, Woo, Mitchell, Solberg – Colangelo (A), Gaucher, Malott (A) – Klepov, McQueen, Wahlberg – Lucius, Pettersson, Farrell – Caulfield, Hamblin, Myatovic
Rozhodčí: MacPhee, Hanson – Oliver, Gibbons
Počet diváků: 11678
15:34 McMann (Eberle, Stephenson)
41:26 Montour (Beniers, McCann)
47:31 Evans (Beniers)
Catton
10:02 Castagna (Othmann, Hunt)
21:38 Kerins (Nylander, Morton)
26:05 Sunjev (Othmann, Strömgren)
Grubauer (Kokko) – Beniers, Catton, Douglas, Dunn, Eberle, Evans, Fisker Mölgaard, Kakko, Larsson, Mahura, McCann, McMann, Meyers, Montour, Ottavainen, Samoskevich, Stephenson, Wright
Cooley (Sergejev) – Basha, Benning, Brzustewicz, Castagna, Englund, Gross, Hanley, Harrington, Hunt, Jones, Kerins, Livingstone, Morton, Nylander, Othmann, Pachal, Strömgren, Sunjev
Rozhodčí: Skilliter, Betker – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 17151
21:19 Stankoven (Hall, Fransén)
32:38 Kotkaniemi (Joseph)
36:19 Jääskä (Kotkaniemi)
48:26 Välimäki (Hall, Stankoven)
58:36 Stankoven (Hall, Blake)
59:57 Unger Sörum (Nadeau)
01:48 Pinčuk (Molendyk)
07:09 O'Hara
15:26 Marchessault (Pinčuk)
23:20 Edstrom (Molendyk)
28:24 Drury (Nilsson)
Kočetkov (Chažejev) – Joseph, Välimäki, Heimosalmi, Legault, Nyström, Badinka, Fransén – Stankoven, Slavin, Nadeau, Unger Sörum, Cerrato, Robidas, Blake, Jääskä, Hall, Trikozov, Brind'Amour, Lansard, Kotkaniemi.
Annunen (Haider) – Wilsby, Ufko, Hague, Ljubuškin, Perbix, Molendyk, Skinner – Kerfoot, Drury, O'Hara, Bourque, Martin, Schaefer, Pinčuk, Nilsson, Colton, Marchessault, Edstrom.
Rozhodčí: TJ Luxmore, Beau Halkidis – Julien Fournier, Jeremy Faucher
23:14 Harkins (Michejev, Moser)
33:09 Geekie (O'Reilly, Rautiainen)
45:29 Harkins (McDonagh, Pelletier)
19:44 Imama (Sebrango, Lafferty)
22:29 Schwindt (Reinhardt, Hovorka)
44:21 Martin (Petrovic, Schwindt)
45:35 Reinhardt
59:38 Vilmanis (Balinskis)
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Lilleberg, Hedman (C),Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Rautiainen, O'Reilly, Geekie – Sabourin, Harkins, Pelletier.
Black (Gerasimjuk) – Petrovic, Balinskis, Alscher, Sebrango, Hovorka, Šuravin – Hathaway, Eller, Vilmanis – Lafferty, Beecher, Imama – Bastian, C. Schwindt, Crookshank – Reinhardt, K. Schwindt, St. Martin.
Rozhodčí: Charron, Dwyer – Tobias, Marquis
Počet diváků: 14666
26:01 Karlsson (Buium, Lekkerimäki)
03:58 Howard (Cibulka)
24:28 Hutson (Marjala, Howard)
Tolopilo (41. Driedger) – Buium, Hronek, Oleksiak, Schenn, Brisebois, Mancini – DeBrusk, Pettersson, Karlsson – Öhgren, Rossi, Boeser – O'Connor, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Cootes, Gallagher
Jarry (Ungar) – Stastney, Emberson, Stillman, Cibulka, Leppanen, Carfagna – Howard, Michaels, Huston – Jones, Samanski, Raty – Tralmaks, Marjala, Nicholl – Clattenburg, Berzkalns, Lewandowski
Rozhodčí: Sutherland, Brace – Mills, Knorr
Počet diváků: 15880
04:02 Mičkov (Martone, Grans)
42:57 Knuble (Gaucher, Luchanko)
Woll (Kolosov) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Grans, Benoit (A) – Martone, Zegras, Foerster – Mičkov, Dvorak, Konecny – Acciari, Couturier (C), Grebenkin – Knuble, Luchanko, Gaucher
DiPietro (Patera) – McAvoy (A), Brunet, Jokiharju, Harris, Sweezey, Aspirot – Duran, Kuraly (A), Ivan – Reichel, Locmelis, Hagens – Halonen, Gaunce, Steeves – Eyssimont, Schmaltz, Biasca
Rozhodčí: McIsaac, Lekowski – Hughes, Kelly
09:38 Olofsson (Theodore)
45:19 Lauzon (Hanifin, Dowd)
53:06 Stone (Eichel, Theodore)
59:32 Hertl (Marner, Eichel)
60:39 Eichel (Stone, Theodore)
18:21 Jones (Stenlund)
19:01 O'Brien (Borikov, Stenlund)
34:08 Duda (McBain, Yamamoto)
58:29 Lavoie (Stenlund, Jones)
Hill (Lindbom) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Røndbjerg.
Cossa (Hrabal) – Schmidt (A), Simašev, DeSimone, Duda, Lavoie, Jones – Yamamoto, McBain (A), Hayton (A) – Borikov, Stenlund, O'Brien – Roy, Desnoyers, Iginla – Tanev, Smith, McCartney.
Rozhodčí: Brandon Schrader, Graedy Hamilton – Jonathan Deschamps, Ben O'Quin
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11:48 Werenski (Elick, Voronkov)
34:42 Ničuškin (Voronkov)
39:45 Heinen (Coyle)
57:28 Marčenko (Sillinger, Johnson)
Talbot (Lalonde) – White, Werenski, Gudbranson, Elick, Ceulemans, Richard – Coyle, Sillinger, Voronkov, Wood, Keskinen, Monahan, Ničuškin, Heinen, Tuch, Marčenko, Johnson, Williams
Murašov (Delia) – Pickering, Brunicke, Jones, Graves, Livanavage, Solovjov – Hallander, Dewar, Soderblom, McGroarty, Broz, Koivunen, Hayes, Gustafsson, Calvert, Howe, Zonnon, Ilyin
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43:10 Cuylle (Robertson, Perreault)
45:21 Blidh (Gawdin, Perreault)
50:03 Morrow (Rempe, Cuylle)
Cuylle
08:51 Noesen (Casey, Hameenaho)
32:09 Edwards (Melovský, Steeves)
58:21 Lombardi (Boqvist, Melovský)
Korpisalo (Garand) – Del Gaizo, Robertson, Fortescue, Morrow, Smits, Trudeau – Gawdin, Kartye (A), Blidh, Laba, Chmelař, Cuylle (A), Beaudoin, Rempe, Greentree, Veleno, Perreault, Aspinall.
Daws (Rittich) – Koljačonok, Casey, Vilen, Silajev, Diotte, Edwards – Tufte, Noesen, Lachance, McLaughlin, Hameenaho, White, Steeves, Schmelzer, Melovský, Parent, Boqvist, Lombardi.
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43:39 Rosen (McMichael, Bučnevič)
Binnington (Romanov) – Parayko (A), Lindstein, Carlo, Fowler, Jiříček, Rosen – McMichael, Dean, Bučnevič (A) – Dube, Dvorský, Neighbours (A) – Kaskimaki, Sundqvist, Walker – Peterson, Finley, Johnston.
Soderblom (Commesso) – Levšunov, Kaiser (A), Del Mastro, Korchinski, Rinzel, Mackey – Kane (A), Nazar (A), Kancerov – Lardis, Frondell, Greene – Spellacy, Moore, Slaggert – Mylymok, Boisvert, Boucher.
Rozhodčí: T. Chmielewski, N. Isaacson – D. Blujus, J. Mahon
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16:11 Sandin-Pellikka (Johansson, Finnie)
47:13 Dries (Bryson, Skoog)
60:32 DeBrincat (Raymond, Seider)
10:48 Kuntar (Richard)
20:33 Kulich (Ostlund, Mrtka)
Tarasov (Gylander) – Wallinder, Seider, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Bryson, Johansson – DeBrincat, Copp, Raymond – Appleton, Finnie, Brandsegg-Nygård – Skoog, Danielson, Mazur – Leonard, Dries, Shine
Lyon (19. Ellis) – Gilbert, Johnson, Komarov, McCarthy, Metsa, Mrtka – Bordeleau, Danforth, Helenius, Kozak, Kulich, Kuntar, McDonough, Ostlund, Peca, Polin, Richard, Valente
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Grillo, Shewchyk