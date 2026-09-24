Připravujeme podrobnosti.
Přípravné zápasy NHL
35:33 Seminoff (Capobianco)
50:39 Lindell (Capobianco, Shlaine)
Poirier (Tiefensee) – Lindell (A), Heiskanen (A), Bichsel, Myers, Taylor, Capobianco – Steel, Hyry, Benn (C) – Bäck, Faksa, Kiviranta – Hryckowian, Shlaine, Hemming – Sgarbossa, Rickwood, Seminoff.
Wallstedt (Mercer) – Nyberg, Dexheimer, Kiersted, Hunt, Lambos, Špaček – Sturm (A), Gambrell, Lorenz – Stramel, Shaw, Pitlick (A) – Kirkland, Heidt, Haight – Lemire, Joshua, Bankier.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Nick Isaacson – Dylan Blujus, Joe Mahon
Počet diváků: 14991
08:51 Procyszyn (Caulfield, Pitre)
18:55 Laferriere (Lee)
19:37 Armia (Doughty, Dumoulin)
Dostál (Huso) – Mintyukov, Kurtz, Mitchell, Luneau, Smith,Warren – Vatrano, Poehling, Sidorov – Mallot, Washe, Colangelo – Pitre, Porcyszyn, Caufield – Nesterenko, Gaucher, Traff
Forsberg (Portillo) – Dumoulin, Doughty, Perunovich, Booth, Kirsanov, Gustafsson – Guttman, Turcotte, Laferriere – Lee, Haula, Armia – Jamsen, Connors, Wright – Ward, Pedersen, Chromiak
Rozhodčí: Rehman, Schrader – Murchison, Gawrylerz
Počet diváků: 14696
07:45 McCabe (Tavares, Roslovic)
19:09 Tavares (Nylander, McKenna)
24:49 Roslovic (Tavares, Matthews)
36:53 MacEwen (Cowan)
39:15 Rielly (Raddysh, Matthews)
46:10 Matthews (Roslovic, Ekman-Larsson)
06:35 Stützle (Burakovsky, Kyrou)
Bobrovskij (Achťjamov) – Tanev, McCabe, Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – MacEwen, Groulx, Pezzetta
Meriläinen (47. Parsons) – Yakemčuk, Kleven, Matinpalo, Bolduc, Kyrou Ch., Harrington – Batherson (A), Stützle, Burakovsky – Tomasino, Pinto, Amadio (A) – Hodgson, Daoust, Pettersson O. – Halttunen, Bakke Olsen, Ellinas
Rozhodčí: Rank, Nicholson – Cherrey, Smith
26:18 Cozens
50:42 Stanley (Hamara, Giroux)
23:51 Rybinski (Lettieri, Blankenburg)
50:01 Lorentz (Rifai, Duhaime)
55:43 Tverberg (Quillan, Smith)
59:52 Blueger
Ullmark (Ersson) – Stanley, Toure, Hamara, Crotty, Hutton, Andonovski – Zetterlund, Cozens (A), Eklund – Cousins, Halliday, Giroux (A) – Boucher, Greig (A), Blais – Bourgault, Suzuki, Montgomery.
Stolarz (Hlavaj) – Blankenburg, Rifai, Myers, Andrae, Danford, Smith – Duhaime (A), Blueger (A), Lorentz – Lettieri, Koblar, Brisson – Tverberg, Haymes, Quillan – Holinka, Rybinski, Sim.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – Alphonso, Jackson
Počet diváků: 11785