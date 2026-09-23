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Pastrňák se Zachou asistovali u výhry Bostonu, Vladař se po zákroku zranil

Martin Korbáš
  6:52aktualizováno  7:34
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

David Pastrňák v dresu Boston Bruins | foto: Profimedia.cz

Jacob Markström, gólman Floridy, zasahuje.
Cole Beaudoin (New York Rangers) se raduje z gólu proti New York Islanders.
Hokejisté Nashvillu udolali v přípravném zápasu Tampu v prodloužení.
Mikael Backlund, kapitán Calgary, veze puk v přípravném duelu proti Vancouveru.
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V úterních přípravných zápasech hokejové NHL se poprvé představili čeští útočníci Bostonu. David Pastrňák s Pavlem Zachou shodně zapsali po jedné asistenci u výhry 5:1 nad Philadelphií, která už ve 14. minutě vinou zranění přišla o brankáře Dana Vladaře. V dalších duelech se trefil mladík Ondřej Becher za Detroit a gólman Karel Vejmelka slavil výhru Utahu.

Kromě Davida Pastrňáka (16:54, 0+1, -1, 3 střely) a Pavla Zachy (16:34, 0+1, +/-: 0) oblékl dres Bostonu i bojovník Ivan Ivan (11:05, +/-: 0, 1 střela). Na střídačce byl navíc připraven zaskočit za týmovou brankářskou jedničku Jeremyho Swaymana český zástupce Šimon Zajíček.

Bruins o výhře 5:1 rozhodli až ve třetí třetině, kdy soupeři nastříleli čtyři branky. Gólovou sérii odstartoval v 46. minutě za asistence Pastrňáka kanonýr Geekie. Následně se radovali Halonen, Elias Lindholm a podruhé skórující Eyssimont.

Philadelphia přišla už ve 14. minutě o svou brankářskou jedničku poté, co se při zákroku zranil Dan Vladař. V obraně Flyers platil za nejvytíženějšího muže David Jiříček (22:46, +/-: 0, 1 střela).

Den po hubené prohře 0:1 po nájezdech s Columbusem si hokejisté Detroitu napravili střeleckou bilanci, když roznesli 7:4 domácí Pittsburgh.

U tří inkasovaných gólů byl na ledě talentovaný bek Penguins Tomáš Galvas (19:25, -3, 1 střela), naopak pozitivní bilanci měl útočník hostů Ondřej Becher (13:40, 1+0, +1, 1 střela). V 50. minutě se podepsal pod v pořadí čtvrtou trefu Red Wings.

Mužem zápasu byl obránce vítězů Anton Johansson, jenž zapsal čtyři asistence. Dvakrát za Detroit skóroval norský útočník Michael Brandsegg-Nygaard.

Brankář Karel Vejmelka pochytal 19 z 22 střel Los Angeles a přispěl k výhře hostujícího Utahu 6:3. V dresu týmu Mammoth se dvěma góly uvedla letní posila z Islanders Anders Lee. Dva body za bilanci 1+1 brali útočníci Clayton Keller a Daniil But.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
23. 9. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Góly:
13:31 Eyssimont (Brunet, Jeannot)
45:19 Geekie (Pastrňák, Hampus Lindholm)
47:43 Halonen (Brunet, Gaunce)
54:49 Elias Lindholm (Zadorov, Zacha)
58:47 Eyssimont (Locmelis)
Góly:
18:06 Gaucher (Luchanko, Seeler)
Sestavy:
Swayman (Zajíček) – Borgen, Lindholm H. (A), Clifton, Zadorov (A), Guenette, Brunet – Pastrňák (A), Lindholm E., Geekie – Peterka, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Locmelis, Jeannot – Halonen, Gaunce, Ivan
Sestavy:
Vladař (14. Kolosov) – Jiříček, Seeler (A), Bonk, Murchison, Gill, McDonald – Tippett (A), Cates (A), Bump – Klimovič, Studnicka, Foote – Knuble, Luchanko, Grundström – Aston-Reese, Gaucher, Gard

Rozhodčí: Lambert, Lepkowski – Lapointe, Smith

Počet diváků: 17850

Příprava NHL
23. 9. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Góly:
08:23 Beaudoin (Tolvanen, Durzi)
26:02 Dorofejev (Bjorkstrand, Miller)
27:20 Raddysh (Šmits, Schneider)
Góly:
31:35 MacLean (Chaffee, Cizikas)
37:46 Schaefer (Maccelli, Schenn)
44:02 Maccelli (Horvat, Schaefer)
49:28 Maccelli (Schaefer, Palmieri)
Sestavy:
Šesťorkin (Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Beaudoin, Greentree – Chmelař, Roobroeck, Raddysh.
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – Schaefer, Pelech, DeAngelo, George, Mayfield, Aitcheson – Palmieri (A), Horvat (A), Holmström – Schenn, Ritchie, Maccelli – Eklund, Pageau, Eiserman – Chaffee, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: McIsaac, Maaskant – Murray, Martenet

Počet diváků: 16603

Příprava NHL
23. 9. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:2N (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
44:16 Misa (Stenberg, Orlov)
Góly:
48:21 Holtz (Laczynski, Ginning)
Bowman
Sestavy:
Askarov (Davis) – Orlov, Cagnoni, Allan, Trouba, Sinn, Pohlkamp – Stenberg, Wennberg, Graf -Černyšov, Misa, Toffoli – Hunting, Bystedt, Cardwell – Gasseau, Giles, Wetsch
Sestavy:
Hart (Lindbom) – Heinola, Coghlan, Davies, Tuomisto, Gunnings, Piiparinen – Rondbjerg, Laczynski, Holtz –
Bowman, Šapovaliv, Gatcomb – Hallum, Demek, Cataford – McLain, Weiermair, Fleming
Příprava NHL
23. 9. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Góly:
30:12 Norris (Power, Helenius)
31:54 Ostlund (Benson, Power)
32:22 Ostlund (Benson)
43:53 Timmins (Thompson, Quinn)
54:32 Thompson (Doan, Power)
Góly:
56:19 Ceulemans (Voronkov, Buckberger)
Sestavy:
Luukkonen (41. Ellis) – Samuelsson, Dahlin, Power, Zellweger, Timmins, Crevier – Krebs, Thompson, Doan – Benson, Ostlund, Quinn – McLeod, Norris, Helenius – Malenstyn, Carrick, Kulich
Sestavy:
Talbot (41. Gardner) – Christiansen, Soucy, Marrelli, Buckberger, Elick, Ceulemans – Voronkov, Wood, Sillinger, Keskinen, Dumais, Pinelli, Malatesta, Tuch, Eernisse, Pyyhtiä, Williams, Lomberg

Rozhodčí: Rank, Verbeek – Cherrey, Alphonso

Příprava NHL
23. 9. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Góly:
07:19 Robertson (Solovjov, Korczak)
32:22 Rakell (Girard, Robertson)
46:55 Korczak (Iljin, Liam Ruck)
57:47 McGroarty (Markus Ruck, Liam Ruck)
Góly:
18:23 Brandsegg-Nygård (Danielson, Chiarot)
24:26 Appleton (Chiarot, Anton Johansson)
24:57 Sandin-Pellikka (Arvidsson, Finnie)
45:37 Brandsegg-Nygård (Anton Johansson, Rochette)
49:24 Becher (Anton Johansson, Skoog)
52:39 Skoog (Muzzatti, Faulk)
53:46 Kiiskinen (Anton Johansson, Rochette)
Sestavy:
Silovs (Gauthier) – Girard, Korczak, Carlile, Solovjov, Galvas, Harding – Robertson, Crosby, Rakell – Činachov, Novak, Malkin – McGroarty, Zonnon, Calvert – Iljin, M. Ruck, L. Ruck
Sestavy:
Gibson (41. Augustine) – Al. Johansson, Faulk, Wallinder, Sandin-Pellikka, Chiarot, An. Johansson – Finnie, Kasper, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Danielson, Appleton – Dower Nilsson, Rochette, Kiiskinen – Skoog, Becher, Muzzatti

Rozhodčí: Sandlak, Kea – Tobias, Shewchyk

Příprava NHL
23. 9. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Góly:
35:00 Farabee (Gridin, Parekh)
37:30 Coronato (Frost, Gridin)
38:58 Honzek (Parekh, Farabee)
Góly:
46:22 Bains (Cootes)
Sestavy:
Wolf (Zarubin) – Bahl, Whitecloud, Parekh, Kuznetsov, Middleton, Nemec – Backlund, Frost, Sharangovich, Strome, Coronato, Honzek, Klapka, Zary, Tsyplakov, Pospíšil, Farabee, Gridin
Sestavy:
Lankinen (Medvedev) – Willander, Brisebois, Clayton, Schuldt, Kudryavtsev, Mancini – Novotný, Räty, Mueller, Bains, Safonov, Fix-Wolansky, Bryzgalov, Stienburg, Patterson, Berard, Rogowski, Cootes
Příprava NHL
23. 9. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
53:30 Wood (Ufko, Josi)
57:41 Wood (Ahcan)
62:33 Nilsson
Góly:
23:44 Viel (Girgensons)
44:54 Viel (Holmberg, Královič)
Sestavy:
Annunen (Posch) – Josi (C), Skjei, Ufko, Molendyk, Barron, Ahcan – Kemell, O ́Reilly (A), Stamkos (A) – Hoglander, Wood, Forsberg – Martin, Nilsson, Schaefer – Wiesblatt, Edstrom, Bradley.
Sestavy:
Hildeby (Rodrigue) – Lilleberg, D ́Astous (A), Santini, Grošev, Královič, Callahan – Goncalves, Geekie, Pelletier – Holmberg, Girgensons (A), Viel (A) – Abruzzese, Harkins, Duke – Rautiainen, O ́Reilly, Steen.

Rozhodčí: F. South, M. Sullivan – J. Fournier, T. Hughes

Počet diváků: 17690

Příprava NHL
23. 9. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:2P (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
13:04 Iafallo (Niederreiter)
Góly:
15:50 Leppanen (Nugent-Hopkins)
61:26 Marjala (Hyman)
Sestavy:
DiVincentis (Poulter) – Pionk (A), Samberg, Bauer, Fleury, Freij, Phillips – Lambert, Lowry (C), Barron, Iafallo, Yager, Niederreiter (A), Ford, Zhilkin, Čibrikov, He, Wahlin, Barlow
Sestavy:
Levi (41. Ungar) – Murphy (A), Walman, Brown, Muchamadullin, Carfagna, Leppanen – Hyman (A), Nugent-Hopkins (A), Howard, Kapanen, Samanski, Frederic, Hutson, Marjala, Tralmaks, Räty, Michaels, Tassy

Rozhodčí: Hiff, Markovic – Brisebois, Oliver

Počet diváků: 14144

Příprava NHL
23. 9. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 3:2N (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
07:00 Nadeau (Reilly, Heimosalmi)
31:25 Robidas
Nadeau
Góly:
04:31 B. Tkachuk (Reinhart, Barkov)
07:18 Barkov (B. Tkachuk, Jones)
Sestavy:
Bussi (31. Primeau) – Reilly (A), Joseph, Heimosalmi, Nyström, Montgomery, Seeley – Unger Sörum, Cerrato, Nadeau – Rjabkin, Deslauriers (A), Jääskä – Ekberg, Jankowski (A), Neučev – Brind'Amour, Robidas, Slavin.
Sestavy:
Markström (31. Schmid) – Jones, Ekblad (A), Gudas, Kulikov, Forsling, Mikkola – Reinhart, Barkov (C), B. Tkachuk – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Schwindt, Reinhardt, Imama.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Austin Rook – Libor Suchánek, Jeremy Faucher

Počet diváků: 13200

Příprava NHL
23. 9. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Góly:
22:42 Clarke (Kempe, Byfield)
36:23 Chromiak (Clarke)
41:48 Ward (Connors, Lefebvre)
Góly:
08:49 But (Weegar, Iginla)
18:43 Keller
23:50 Schmaltz (Sergačov, Keller)
32:22 Anders Lee (But, Weegar)
43:14 O'Brien (Lamoureux, Sergačov)
59:11 Anders Lee (Guenther, Cooley)
Sestavy:
Kuemper (Portillo) – Clarke, Anderson, Kirsanov, Edmundson, Ceci, Woolley – Kempe, Byfield, Panarin – Wright, Helenius, Andre Lee – Lefebvre, Connors, Ward – Chromiak, Pinelli, Ziemmer
Sestavy:
Vejmelka (Stauber) – Sergačov, Weegar, Peeke, Lamoureux, Jones, Lavoie – Keller, Schmaltz, But – Anders Lee, Cooley, Guenther – Moroz, Iginla, Borikov – O'Brien, Poganski, Hebig

Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Gawryletz, Murchison

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