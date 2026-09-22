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Brankář Postava inkasoval až v nájezdech, Dobeš se radoval z výhry

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:08aktualizováno  7:48

Jakub Dobeš (vpravo) vychytal výhru Montreal Canadiens, gratuluje mu parťák Samuel Montembeault. | foto: Christinne MuschiAP

Třetí hrací den přípravy na NHL z Čechů bodoval díky asistenci obránce David Špaček z Minnesoty. Do akce se dostali gólmani Michal Postava a Jakub Dobeš. Prvně jmenovaný brankář Detroitu neinkasoval ve třetí třetině a prodloužení zápasu na ledě Columbusu. Dlouho trvající bezbrankový stav rozsoudil až domácí Conor Garland v penaltovém rozstřelu. Naopak Dobeš slavil výhru, když ve druhé polovině duelu pomohl Montrealu k výsledku 3:2 po prodloužení nad Ottawou.

V souboji Columbusu s Detroitem měli navrch gólmani na obou stranách. Jediné branky se diváci dočkali až v penaltovém rozstřelu. Hned v první sérii Conor Garland překonal Michala Postavu a stal se jediným střelcem duelu. Ve třetí třetině a pětiminutovém nastavení český gólman Red Wings zapsal 10 zákroků a navázal tak na Daniila Tarasova. Za Blue Jackets se o čisté konto přičinili Jet Greaves a Pheonix Copley.

Montreal na neutrálním ledě v Trois-Rivières proti Ottawě dvakrát prohrával. Vždy však dokázal ztrátu vymazat a v prodloužení stav 2:2 rozsoudil svým druhým zásahem zápasu kanonýr Cole Caufield.

V bráně Canadiens duel zahájil Samuel Montembeault a v 33. minutě místo přepustil parťákovi Jakubu Dobešovi, jenž ze zbylých 11 pokusů Senators pustil za svá záda jediný puk a navrch přidal i asistenci u trefy z 52. minuty. Po dvou výhrách nad Torontem tak Montreal v přípravě zůstává stoprocentní.

Obránce David Špaček (21:21, 0+1, +/-: 0, 3 střely) už v první minutě utkání na ledě Chicaga asistoval u otevírací branky Bobbyho Brinka. Stejný hráč se v dalším průběhu za Minnesotu prosadil ještě jednou a výrazně tak přispěl k remíze 3:3.

Za domácí Blackhawks však prožil střelecky ještě vydařenější večer obránce Bowen Byram, jenž ke dvěma trefám z řádné hrací doby přidal vítěznou akci z prodloužení a kromě výhry tak slavil i hattrick.

Připravujeme další podrobnosti.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
22. 9. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
18:55 Vilardi (Rosén, Naměstnikov)
38:50 Perfetti (Scheifele, Morrissey)
46:37 DeMelo (Vilardi, Morrissey)
Góly:
54:34 Merkulov (Lysell, Kulak)
Sestavy:
Skinner (Milic) – Morrissey, Demelo, Ferraro, St. Ivany, Thrun, Mayo – Connor, Scheifele, Perfetti – Rosén, Björck, Vilardi – Koepke, Naměstnikov, Gregor – Walton, Julien, Burnside
Sestavy:
Wedgewood (32. Nabokov) – Kulak, Malinski, Gagne, Juulsen, Wolanin, Stjernberg – T. Makar, Svečkov, Roy – L'Heureux, Kelly, O'Connor – Merkulov, Priščepov, Lysell – Nielsen, Beckman, Hinostroza

Rozhodčí: Markovic, Hiff – Oliver, Brisebois

Příprava NHL
22. 9. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly:
09:39 Strome (MacDonald, A. Protas)
19:18 Leonard (Chesley, Holl)
38:17 Strome (Kyrou, Chesley)
41:57 Brodzinski (Frank, Chesley)
49:45 Brodzinski (Fehérváry, Niederbach)
Góly:
02:42 Studnicka (Knuble, Luchanko)
28:06 Knuble (Wilson, Bonk)
Sestavy:
Lindgren (30. Stevenson) – Liljegren, Fehérváry, McIlrath, Holl, Chesley, MacDonald – Leonard, Strome, Cristall – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Frank, Brodzinski, Mirošničenko – Trinejev, Dunne, Niederbach.
Sestavy:
Woll (41. Bjarnason) – Jiříček, Benoit, Bonk, McDonald, Grans, Murchison – Martone, Barkey, Aston-Reese – Knuble, Luchanko, Bump – Gard, Studnicka, Grundström – Powell, Thompson, Wilson.
Příprava NHL
22. 9. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
10:27 Dewar (Rust, Kuzmenko)
32:16 Rust (Lapierre, Letang)
39:58 Hayes
58:13 Söderblom (Rust, Dewar)
Góly:
38:32 Richard (Bordeleau, Metsa)
Sestavy:
Murašov (31. Blomqvist) – Letang (A), van Riemsdyk, Pietila, Graves, Brunicke, Pickering – Rust (A), Kindel, Kuzmenko – Brazeau, Lapierre, Hallander – Söderblom, Broz, Dewar (A) – Hayes, Gustafsson, Howe.
Sestavy:
Lyon (41. Ellis) – Gilbert, Johnson, Komarov, Metsa, Mrtka, Rathbone – Bordeleau, Danforth, Fiddler-Schultz, Kozak, Kulich, Kuntar, McDonough, Peca, Polin, Richard, Sheary, Valente.

Rozhodčí: Sandlak, Kea – Tobias, Shewchyk

Počet diváků: 11943

Příprava NHL
22. 9. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
04:43 Struble
51:59 Caufield (Hutson, Dobeš)
63:19 Caufield (Hutson, Suzuki)
Góly:
01:29 Eklund (Cozens)
39:47 Cozens (Matinpalo, Kleven)
Sestavy:
Montembeault (33. Dobeš) – Dobson, Engström, Reinbacher, Hutson, A. Xhekaj, Struble – Newhook, Suzuki (C), Caufield (A) – Děmidov, Kapanen, Slafkovský – Texier, Dach, Bolduc – Pastujov, F. Xhekaj, Berard.
Sestavy:
Ersson (Meriläinen) – Spence, Hutton, Yakemchuk, Kleven, Matinpalo, Touré – Zetterlund (A), Cozens, Eklund – Amadio, Pinto, Cousins – Batherson (A), Halliday, Batherson – Hodgson, Greig (A), Blais.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Eric Furlatt – Anthony Lapointe, Jonathan Deschamps

Příprava NHL
22. 9. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly:
15:15 Harley (Robertson)
45:57 Lundkvist (Rantanen, Hryckowian)
Góly:
55:22 Berggren
Sestavy:
DeSmith (Halverson) – Anderson, Burroughs, Harley, Hemming, Hintz, D. Hryckowian, J. Hryckowian, Hughes, Johnston, Lundkvist, Martino, Minnetian, Rantanen, Rickwood, Robertson, Seminoff, Shlaine, Taylor
Sestavy:
Hofer (41. Romanov) – Berggren, Broberg, Burns, Dean, Dube, Holloway, Jiříček, Kaskimäki, Koromyslov, Mailloux, McTavish, Peterson, Ralph, Snuggerud, Stenberg, Sundqvist, Thomas, Walker

Rozhodčí: Dwyer, Isaacson – Baker, Flemington

Počet diváků: 14614

Příprava NHL
22. 9. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3P (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
08:40 Lardis
22:48 Byram (Greene, Rinzel)
40:24 Byram (Vlasic, Kancerov)
60:29 Byram (Lardis, Frondell)
Góly:
00:15 Brink (Špaček)
44:07 Šabanov (Trenin, Nyberg)
51:29 Brink
Sestavy:
Knight (Commesso) – Byram (A), Cole, Kaiser, Levšunov, Rinzel, Vlasic (A) – Bertuzzi (A), Donato, Frondell, Greene, Greenway, Kancerov, Lardis, Mangiapane, Moore, Nazar, Smith, Teravainen.
Sestavy:
Pickard (Rousseau) – Dexheimer, Nyberg, Hunt, Kiersted, Lambos, Špaček – Brink (A), Haight, Heidt, Kirkland, Kumpulainen, Rieger, McCarron (A), Šabanov, Shaw, Stramel, Trenin (A), Jurov.

Rozhodčí: W. McCauley, F. South – D. Blujus, R. Jackson

Počet diváků: 10605

Příprava NHL
22. 9. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:0N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
65:00 Garland
Góly:
Sestavy:
Greaves (41. Copley) – Provorov, Mateychuk, Buckberger, Fabbro, White, Richard – Pyyhtiä, Williams, Garland – Pinelli, Keskinen, Olivier – Malatesta, Sillinger, Eernisse – McCue, Tuch, Griffin
Sestavy:
Tarasov (41. Postava) – Wallinder, Sandin-Pellikka, Bryson, Bernard-Docker, Buium, Johansson, Christensen – Rasmussen, Compher, Kolesar – Mazur, Danielson, Brandsegg-Nygård – Leonard, Dries, Bear – Shine, Draper, James

Rozhodčí: Blandina, MacPhee – Grillo, Marquis

Příprava NHL
22. 9. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly:
31:55 Hischier (Meier, Hamilton)
39:10 Meier
57:48 Hughes (Bratt, Pesce)
Góly:
36:05 Blidh (Greentree, Cholowski)
47:07 Fortescue (Parssinen, Lamb)
Sestavy:
Allen (Daws) – Hamilton, Pesce, Vilen, Hughes L., Diotte, Siegenthaler – Hischier (C), Rodrigues, Noesen, McLaughlin, Meier, Mantha, Bratt (A), Boqvist, Evangelista, Gricjuk, Hughes J. (A), Mercer
Sestavy:
Garand (Tung) – Iorio, Vaakanainen (A), Cholowski, Robertson, Fortescue, Morrow – Gawdin, Blidh, Dowling (A), Sýkora, Lamb, Roobroeck, Battaglia, Terrance, Parssinen (A), Rempe, Greentree, Aspinall

Rozhodčí: Lepkowski, Rooney – Faucher, Kelly

Počet diváků: 11156

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  • 1.58
  • 4.59
  • 4.74
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22. 9. 18:30
  • 1.45
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