Pastrňák se Zachou bodovali v generálce na NHL, Vladař vychytal výhru

Martin Korbáš
Aktualizujeme   23:15aktualizováno  23:30
Poslední hrací den přípravy na NHL otevřely předehrávané duely. Dan Vladař vychytal Philadelphii výhru 4:3 po nájezdech nad New Jersey a Boston porazil 4:1 Rangers i díky produktivitě Davida Pastrňáka (0+1) s Pavlem Zachou (1+0).

Bostonský David Pastrňák střílí v přípravném utkání proti Philadelphii. | foto: Reuters

Boston ze šesti startů v přípravě čtyřikrát zvítězil, naposledy 4:1 v generálce proti Rangers. Už v první třetině Bruins nasměrovali za úspěchem obránce Nikita Zadorov a český centr Pavel Zacha (16:05, 1+0, +1, 1 střela).

V prostřední hrací části z přesilovky zvyšoval Elias Lindholm, asistence putovala i na konto Davida Pastrňáka (18:10, 0+1, +1). Domácí v sestavě bez Matěje Blümela inkasovali až v 57. minutě, kdy Jeremyho Swaymana obral o nulu Noah Laba. Poslední slovo ale patřilo ještě Bostonu, v 59. minutě do prázdné klece slavil svou druhou trefu bek Zadorov.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Příprava NHL
4. 10. 2025 18:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
18:16 Sanheim (Luchanko, Grebenkin)
27:47 Konecny (Mičkov, Drysdale)
58:07 Konecny (Drysdale, Sanheim)
Zegras
Góly:
16:09 Rooney (Edwards, Strand)
20:40 Hameenaho (Lachance, Addison)
51:31 Cotter (Gricjuk)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Ginning, Seeler, Juulsen – Brink, Konecny (A), Couturier (C), Luchanko, Abols, Hathaway, Dvorak, Cates, Grebenkin, Mičkov, Zegras, Tippett
Sestavy:
Allen (Romanov) – Addison, Cholowski, Strand, Edwrds, Diotte, Vilen – Gricjuk, Glendening (A), Cotter (A) – Hämeenaho, Rooney, Lachance – Parent, Malone, Hardman – Légaré, Melovsky, Gruden

Rozhodčí: Charron, Maaskant – Suchánek, Jackson

Příprava NHL
4. 10. 2025 22:00
zápas probíhá
Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
13:28 Marchessault (Forsberg, Josi)
24:59 Jost (Barron, Kemell)
Góly:
09:38 Martinook (Staal, Kočetkov)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Barron, Josi (C), Perbix, Skjei, Stastney, Wilsby – Jost, O’Reilly (A), Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Bunting – Kemell, Martin, Smith – Svečkov, Wiesblatt, McCarron.
Sestavy:
Kočetkov (Primeau) – Chatfield, Nikišin, Walker, Gostisbehere, Legault, Reilly – Jarvis, Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Svečnikov – Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Wes McCauley, Alex Lepkowski. Čároví: Julien Fournier, Tommy Hughes

Příprava NHL
4. 10. 2025 20:00
Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly:
05:55 Zadorov (Minten, Geeke)
14:39 Zacha (Mittelstadt, Arvidsson)
36:48 Lindholm (McAvoy, Pastrňák)
58:31 Zadorov
Góly:
56:23 Laba (Zibanejad, Fox)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy, Peeke, Lindholm, Jokiharju, Zadorov – Pastrňák, Lindholm, Geeke – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelič, Kuraly, Chusnutdinov
Sestavy:
Šesťerkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Zibanejad, Berard, Cuylle – Lafreniere, Troček, Sheary – Raddysh, Parssinen, Laba – Rempe, Carrick, Edstrom
Příprava NHL
4. 10. 2025 22:00
zápas probíhá
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:0 (3:0, -:-, -:-)
Góly:
04:47 Byfield (Kuzmenko, Fiala)
12:23 Danault (Edmundson, Clarke)
17:42 Foegele (Clarke, Danault)
Góly:
Sestavy:
Kuemper (Forsberg) – Anderson, Doughty (A), Edmundson, Clarke, Dumoulin, Ceci – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Byfield, Moore – Foegele, Danault (A), Armia – Malott, Helenius, Turcotte
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Trouba, Mintjukov, Helleson – Kreider, Carlsson, Terry – Gauthier, McTavish, Granlund – Vatrano, Strome (A), Killorn (A) – Johnston, Poehling, Sennecke

Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gibbons, Apperson

Příprava NHL
5. 10. 2025 2:00
Utah Hockey Club Utah Hockey Club : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Příprava NHL
5. 10. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Výsledky

Pastrňák se Zachou bodovali v generálce na NHL, Vladař vychytal výhru

Poslední hrací den přípravy na NHL otevřely předehrávané duely. Dan Vladař vychytal Philadelphii výhru 4:3 po nájezdech nad New Jersey a Boston porazil 4:1 Rangers i díky produktivitě Davida Pastrňáka (0+1) s Pavlem Zachou (1+0).

