Kulich dvakrát pálil proti Penguins, Klapka u dvou gólů asistoval

Martin Korbáš
7:24aktualizováno  7:46
V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Jiří Kulich dvakrát skóroval za Buffalo v utkání s Pittsburghem a dva body bral i Adam Klapka. Urostlý forvard dostal šanci v elitní formaci Calgary a dvakrát asistoval proti Winnipegu. V duelu Edmontonu s Vancouverem se prosadili také centr David Tomášek a obránce Filip Hronek (oba 0+1).
Jiří Kulich (15:50, 2+0, +2, 2 střely), jenž v zápase na ledě Pittsburghu vedl třetí formaci Buffala, dokázal ve druhé třetině dvakrát skórovat. Za svůj výkon byl 21letý rodák z Kadaně zvolen třetí hvězdou večera.

Přednost v hlasování dostali jen domácí borci Rickard Rakell (1+1) a nestárnoucí Sidney Crosby (2+0). Oba se střelecky prosadili ve třetí třetině, kdy vyrovnáním na 4:4 vrátili Penguins do hry. Kapitán Crosby navíc v prodloužení slavil podruhé a zařídil výhru Pittsburghu 5:4PP. Sabres tak zakončili přípravu s bilancí tří výher z šesti startů, Penguins se naladili na sezonu sérií pěti výher po úvodních dvou nezdarech v přípravě.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Příprava NHL
4. 10. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2P (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Góly:
19:49 Lekkerimäki (Cootes)
45:58 Lekkerimäki (Hughes, Garland)
61:30 Garland (Hronek, Hughes)
Góly:
33:40 Kapanen (Tomášek)
36:40 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek, Hughes (C), Myers, M. Pettersson, Willander, E. N. Pettersson – Boeser (A), E. Pettersson (A), DeBrusk – Lekkerimäki, Cootes, Kane – Garland, Bains, Chytil – Sherwood, Blueger, O’Connor.
Sestavy:
Pickard (Tomkins) – Bouchard, Ekholm, Stetcher, Nurse (A), Emberson, Kulak – Frederic, McDavid (C), Draisaitl – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Podkolzin – Savoie, Philp, Henrique – Kapanen, Tomášek, Howard.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Brandon Schrader. Čároví: Brandon Gawryletz, Kiel Murchison

Počet diváků: 18902

Příprava NHL
4. 10. 2025 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Góly:
06:25 Nazar (Bertuzzi, Teravainen)
10:04 Foligno (Rinzel, Allan)
Góly:
22:29 Tarasenko (Boldy, Buium)
29:13 Eriksson EK (Boldy, Buium)
38:48 Hartman (Kaprizov, Rossi)
Sestavy:
Knight (Soderblom) – Murphy, Rinzel, Allan, Kaiser, Grzelcyk, Levšunov – Donato, Dickinson, Foligno, Lafferty, Burakovsky, Dach, Bertuzzi, Slaggert, Teravainen, Nazar, Michejev, Bedard.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Middleton, Faber, Buium, Bogosian, Spurgeon, Jiříček – Boldy, Trenin, Eriksson EK, Foligno, Jurov, Rossi, Ohgren, Hartman, Sturm, Johansson, Tarasenko, Kaprizov.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, R. Ben Betker – CJ Murray, B. Kovachik

Počet diváků: 9569

Příprava NHL
4. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
47:11 Holtz (Korczak, Saad)
Góly:
01:17 Cardwell (Regenda)
36:19 Afanasyev (Regenda, Cardwell)
46:48 Regenda (Cardwel, Ostapchuk)
57:52 Cardwell (Regenda)
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eicher, Marner – Smith, Karlsson, Stone – Saad, Hertl, Holtz – Howden, Sissons, Kolesar
Sestavy:
Nedeljkovic (Škarek) – Mukhamadullin, Liljegren, Dickinson, Desharnais, Cagnoni, Thompson – Musty, Misa, Smith – Graf, Dellandrea, Lund – Regenda, Ostapčuk, Cardwell – Grunstrom, Bowers, Afanasjev

Rozhodčí: Beach, Samuels-Thomas – Grillo, Gawryletz

Počet diváků: 17488

Příprava NHL
4. 10. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:4P (1:0, 1:4, 2:0 - 1:0)
Góly:
08:59 Tomasino (Kindel)
33:53 Brunicke (Dewar, Hallander)
46:45 Rakell (Malkin, Letang)
53:54 Crosby (Rakell, Karlsson)
60:09 Crosby (Karlsson)
Góly:
23:53 Thompson (Norris)
27:42 Kulich (Tuch, Bryson)
30:05 Zucker (Byram, Thompson)
36:37 Kulich (Tuch, Krebs)
Sestavy:
Jarry (31. Murašov) – Letang (A), Jones, Karlsson, Wotherspoon, Brunicke, Clifton – Rakell, Crosby (C), Koivunen – Mantha, Malkin (A), Brazeau – Tomasino, Kindel, Novak – Acciari, Hallander, Dewar.
Sestavy:
Lyon (41. Georgijev) – Metsa, Byram, Timmins, Johnson, Komarov, Bryson – Thompson (A), Norris, Krebs – Tuch (A), McLeod, Zucker – Quinn, Kulich, Doan – Kozak, Danforth, Malenstyn.

Rozhodčí: Garrett Rank, Carter Sandlak. Čároví: Andrew Smith, Kyle Flemington

Počet diváků: 11528

Příprava NHL
4. 10. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:5N (3:1, 1:1, 0:2 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
07:04 Kadri (Klapka, Farabee)
11:17 Gridin (Bahl)
17:13 Hanley (Weegar, Frost)
24:02 Kadri (Bahl, Klapka)
Góly:
15:18 Fleury (Pearson, Koepke)
26:14 Nyquist (Schenn, Perfetti)
43:47 Iafallo (Nyquist, Naměstnikov)
52:57 Ford (Stanley, Barron)
Pearson
Sestavy:
Wolf (Cooley) – Hanley, Weegar, Bahl, Andersson (A), Bean, Parekh – Farabee, Kadri, Klapka – Gridin, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Kirkland, Šarangovič
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, Fleury, Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Nyquist, Naměstnikov, Perfetti – Niederreiter, Barron, Iafallo – Koepke, Ford, Pearson

Rozhodčí: Skilliter, Hiff – Mills, Toomey

Počet diváků: 15923

