Hronek asistoval u výhry, Mrtka s Kulichem nastoupili za Buffalo

Také druhé měření sil v přípravě mezi Vancouverem a Calgary skončilo výhrou Canucks. Na úvodní výsledek 3:1 ve středu tým Filipa Hronka (21:16, 0+1, +3, 1 střela) navázal drtivým triumfem 8:1.
Tři body bral hvězdný bek Quinn Hughes (1+2) a útočník Max Sasson se trefil ve dvou případech. Dva body brali rovněž Elias Pettersson (1+1), Conor Garland a Arshdeep Bains (oba 0+2). Češi Filip Chytil a Adam Klapka do utkání nezasáhli.
Ve svých předposledních startech v přípravě se potkaly ambiciózní celky Vegas a Colorada. Stav utkání byl dlouho hubený 0:1 pro Avalanche, které poslal do vedení v 19. minutě Gabriel Landeskog. Domácím Golden Knights se podařilo vyrovnat až v 46. minutě zásluhou Bretta Howdena.
Stav 1:1 nakonec rozsoudil v 55. minutě William Karlsson, jenž dokonal obrat domácích hokejistů. Nejaktivnějším zakončovatelem hostů byl Martin Nečas (20:48, +/-: 0, 3 střely), jenž z deseti pokusů (1 byl zblokovaný a 6krát přestřelil) třikrát ohrozil brankáře Akiru Schmida. Za vítěze v sestavě nechyběl Tomáš Hertl (18:10, +/-: 0).
Hokejisté Pittsburghu i díky produktivitě obránce Matta Dumby a útočníka Filipa Hallandera (oba 1+1) uspěli 5:3 na ledě Buffala, za které se dvakrát střelecky prosadil elitní centr Josh Norris. V obraně Sabres nastoupil talentovaný Radim Mrtka (15:35, -1) a z pozice centra vedl třetí formaci Jiří Kulich (15:11, -1, 3 střely).
Výsledky:
40:50 Eklund (Toffoli, Smith)
45:22 Skinner (Kurashev)
21:09 Sennecke (Poehling)
26:38 Colangelo (Helleson, Hinds)
27:55 Gauthier
58:29 Sidorov (Zellweger, Mintjukov)
59:43 Vatrano
Askarov (Nedeljkovic) – Leddy (A), Klingberg, Muchamadullin, Orlov, Dickinson, Desharnais – Skinner, Wennberg (A), Graf – Eklund, Misa, Toffoli (A) – Smith, Kurashev, Lund – Grundstrom, Gaudette, Reaves
Clang (Husso) – Mintjukov, Helleson, Hinds, Moore, Solberg, Luneau, Zellweger – Gauthier, Carlsson (A), Terry (A) – Vatrano (A), Washe, Colangelo – Johnston, Poehling, Sennecke – Nestěrenko, Sidorov
Rozhodčí: Chmielewski, Samuel-Thomas – Murchison, Mahon
Počet diváků: 10487
45:30 Howden (McNabb, Barbašev)
54:40 Karlsson (Stone, Smith)
18:05 Landeskog (Ničuškin)
Schmid (Lindbom) – Hanifin, Whitecloud, Theodore, McNabb, Hutton, Coghlan – Smith, Karlsson, Stone – Saad, Hertl, Marner – Babašev, Howden, Holtz – Reinhardt, Schwind, Lavoie
Wedgewood (Miner) – Toews, Makar, Malinski, Manson, Ahcan, Burn – Lehkoinen, MacKinon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Drury, Brindley – Kelly, Bardakov, Kiviranta
Rozhodčí: Kea, Dwyer – Apperson, O'Quinn
Počet diváků: 17409
06:47 Mahura (Wright, Schwartz)
12:03 Winterton
14:57 Tolvanen (Beniers, Marchment)
42:26 Winterton (Gaudreau, Kartye)
17:35 Nurse (Howard, Henrique)
20:28 Savoie (Henrique, Howard)
Daccord (Grubauer) – Mahura, Larsson (A), Lindgren, Fleury, Oleksiak, Otavainen – Schwartz, Wright, Winterton – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – Marchment, Tolvanen, Gaudreau – Kartye, Fisker Mölgaard, Nyman
Pickard (Skinner) – Nurse (A), Regula, Kulak (A), Emberson, Leppänen, Stecher – Mangiapane, Henrique (A), Savoie – Howard, Frederic, Kapanen – Samanski, Lazar, Hutson, – Clattenburg, Marjala, Hamblin
Rozhodčí: Beach, Schrader – Gibbons, Grillo
Počet diváků: 17151
20:30 Farabee (Šarangovič, Kadri)
06:59 Boeser (Hughes)
15:39 Pettersson (Hughes, Garland)
16:01 Myers (Bains)
19:30 Forbort (Garland, Blueger)
24:01 Sasson (DeBrusk)
33:50 Raty (Karlsson, Hronek)
48:26 Hughes (Boeser, Pettersson)
59:02 Sasson (Bains)
Prosvetov (Cooley) – Weegar, Hanley, Andersson, Bahl, Pachal, Parekh – Šarangovič, Kadri, Farabee – Coronato, Frost, Huberdeau – Coleman, Backlund, Gridin – Pospíšil, Kerins, Zary.
Lankinen (Tolopilo) – Myers, M. Pettersson, Mancini, Forbort, Willander, Joseph – Garland, Chytil, Bains – Lekkerimaki, Cootes, Kane – Sherwood, Räty, O’Connor – Karlsson, Blueger, Labate.
Rozhodčí: Hiff, Schlenker – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 15804
17:42 Norris (Krebs, Johnson)
44:29 Norris (Thompson, Krebs)
51:42 Dahlin
17:30 Broz (Tomasino, Fabri)
25:52 Dumba (Kindel, Tomasino)
39:54 Hayes (Hallander)
50:01 Koivunen (Shea, Dumba)
57:57 Hallander (Fabri, Koppanen)
Luukkonen (21. Georgijev) – Dahlin, Kesselring, Timmins, Johnson, Mrtka, Bryson – Thompson, Norris, Krebs – Tuch, McLeod, Zucker – Doan, Kulich, Quinn – Geertsen, Danforth, Malenstyn
Šilovs (Larsson) – Graves, Shea, Brunicke, St.Ivany, Dumba, Pickering – Koivunen, Kindel, Hayes – Tomasino, Lizotte, Hallander – Acciari, Broz, Harvey-Pinard – Fabbri, Koppanen, Heinen
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Tobias, Oliver