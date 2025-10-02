Premium

Hronek asistoval u výhry, Mrtka s Kulichem nastoupili za Buffalo

Martin Korbáš
  7:23aktualizováno  7:55
Hokejisté Vancouveru s českým obráncem Filipem Hronkem (0+1) rozdrtili v přípravě na NHL Calgary vysoko 8:1. V souboji týmů Tomáše Hertla a Martina Nečase se po výsledku 2:1 pro Vegas radoval prvně jmenovaný. Radim Mrtka s Jiřím Kulichem bojovali za Buffalo, nakonec ale po skóre 3:5 uspěl hostující Pittsburgh.
Zayne Parekh (89) z Calgary Flames u puku v zápase s Vancouver Canucks, vypichuje Conor Garland (8).

Také druhé měření sil v přípravě mezi Vancouverem a Calgary skončilo výhrou Canucks. Na úvodní výsledek 3:1 ve středu tým Filipa Hronka (21:16, 0+1, +3, 1 střela) navázal drtivým triumfem 8:1.

Tři body bral hvězdný bek Quinn Hughes (1+2) a útočník Max Sasson se trefil ve dvou případech. Dva body brali rovněž Elias Pettersson (1+1), Conor Garland a Arshdeep Bains (oba 0+2). Češi Filip Chytil a Adam Klapka do utkání nezasáhli.

Ve svých předposledních startech v přípravě se potkaly ambiciózní celky Vegas a Colorada. Stav utkání byl dlouho hubený 0:1 pro Avalanche, které poslal do vedení v 19. minutě Gabriel Landeskog. Domácím Golden Knights se podařilo vyrovnat až v 46. minutě zásluhou Bretta Howdena.

Stav 1:1 nakonec rozsoudil v 55. minutě William Karlsson, jenž dokonal obrat domácích hokejistů. Nejaktivnějším zakončovatelem hostů byl Martin Nečas (20:48, +/-: 0, 3 střely), jenž z deseti pokusů (1 byl zblokovaný a 6krát přestřelil) třikrát ohrozil brankáře Akiru Schmida. Za vítěze v sestavě nechyběl Tomáš Hertl (18:10, +/-: 0).

Hokejisté Pittsburghu i díky produktivitě obránce Matta Dumby a útočníka Filipa Hallandera (oba 1+1) uspěli 5:3 na ledě Buffala, za které se dvakrát střelecky prosadil elitní centr Josh Norris. V obraně Sabres nastoupil talentovaný Radim Mrtka (15:35, -1) a z pozice centra vedl třetí formaci Jiří Kulich (15:11, -1, 3 střely).

Výsledky:

Příprava NHL
2. 10. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
Góly:
40:50 Eklund (Toffoli, Smith)
45:22 Skinner (Kurashev)
Góly:
21:09 Sennecke (Poehling)
26:38 Colangelo (Helleson, Hinds)
27:55 Gauthier
58:29 Sidorov (Zellweger, Mintjukov)
59:43 Vatrano
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Leddy (A), Klingberg, Muchamadullin, Orlov, Dickinson, Desharnais – Skinner, Wennberg (A), Graf – Eklund, Misa, Toffoli (A) – Smith, Kurashev, Lund – Grundstrom, Gaudette, Reaves
Sestavy:
Clang (Husso) – Mintjukov, Helleson, Hinds, Moore, Solberg, Luneau, Zellweger – Gauthier, Carlsson (A), Terry (A) – Vatrano (A), Washe, Colangelo – Johnston, Poehling, Sennecke – Nestěrenko, Sidorov

Rozhodčí: Chmielewski, Samuel-Thomas – Murchison, Mahon

Počet diváků: 10487

Příprava NHL
2. 10. 2025 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Góly:
45:30 Howden (McNabb, Barbašev)
54:40 Karlsson (Stone, Smith)
Góly:
18:05 Landeskog (Ničuškin)
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – Hanifin, Whitecloud, Theodore, McNabb, Hutton, Coghlan – Smith, Karlsson, Stone – Saad, Hertl, Marner – Babašev, Howden, Holtz – Reinhardt, Schwind, Lavoie
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – Toews, Makar, Malinski, Manson, Ahcan, Burn – Lehkoinen, MacKinon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Drury, Brindley – Kelly, Bardakov, Kiviranta

Rozhodčí: Kea, Dwyer – Apperson, O'Quinn

Počet diváků: 17409

Příprava NHL
2. 10. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Góly:
06:47 Mahura (Wright, Schwartz)
12:03 Winterton
14:57 Tolvanen (Beniers, Marchment)
42:26 Winterton (Gaudreau, Kartye)
Góly:
17:35 Nurse (Howard, Henrique)
20:28 Savoie (Henrique, Howard)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Mahura, Larsson (A), Lindgren, Fleury, Oleksiak, Otavainen – Schwartz, Wright, Winterton – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – Marchment, Tolvanen, Gaudreau – Kartye, Fisker Mölgaard, Nyman
Sestavy:
Pickard (Skinner) – Nurse (A), Regula, Kulak (A), Emberson, Leppänen, Stecher – Mangiapane, Henrique (A), Savoie – Howard, Frederic, Kapanen – Samanski, Lazar, Hutson, – Clattenburg, Marjala, Hamblin

Rozhodčí: Beach, Schrader – Gibbons, Grillo

Počet diváků: 17151

Příprava NHL
2. 10. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:8 (0:4, 1:2, 0:2)
Góly:
20:30 Farabee (Šarangovič, Kadri)
Góly:
06:59 Boeser (Hughes)
15:39 Pettersson (Hughes, Garland)
16:01 Myers (Bains)
19:30 Forbort (Garland, Blueger)
24:01 Sasson (DeBrusk)
33:50 Raty (Karlsson, Hronek)
48:26 Hughes (Boeser, Pettersson)
59:02 Sasson (Bains)
Sestavy:
Prosvetov (Cooley) – Weegar, Hanley, Andersson, Bahl, Pachal, Parekh – Šarangovič, Kadri, Farabee – Coronato, Frost, Huberdeau – Coleman, Backlund, Gridin – Pospíšil, Kerins, Zary.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Myers, M. Pettersson, Mancini, Forbort, Willander, Joseph – Garland, Chytil, Bains – Lekkerimaki, Cootes, Kane – Sherwood, Räty, O’Connor – Karlsson, Blueger, Labate.

Rozhodčí: Hiff, Schlenker – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 15804

Příprava NHL
2. 10. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Góly:
17:42 Norris (Krebs, Johnson)
44:29 Norris (Thompson, Krebs)
51:42 Dahlin
Góly:
17:30 Broz (Tomasino, Fabri)
25:52 Dumba (Kindel, Tomasino)
39:54 Hayes (Hallander)
50:01 Koivunen (Shea, Dumba)
57:57 Hallander (Fabri, Koppanen)
Sestavy:
Luukkonen (21. Georgijev) – Dahlin, Kesselring, Timmins, Johnson, Mrtka, Bryson – Thompson, Norris, Krebs – Tuch, McLeod, Zucker – Doan, Kulich, Quinn – Geertsen, Danforth, Malenstyn
Sestavy:
Šilovs (Larsson) – Graves, Shea, Brunicke, St.Ivany, Dumba, Pickering – Koivunen, Kindel, Hayes – Tomasino, Lizotte, Hallander – Acciari, Broz, Harvey-Pinard – Fabbri, Koppanen, Heinen

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Tobias, Oliver

