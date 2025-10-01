V duelu na neutrálním ledě v Quebecu pochytal Jakub Dobeš v dresu Montrealu všech 16 střel Ottawy a položil základ k triumfu 5:0, pod který se v ofenzivě podepsali hlavně Brendan Gallagher (0+3), Kirby Dach a Lane Hutson (oba 1+1). Ve čtvrté formaci Senators se představil i český bojovník Jan Jeník.
Hokejisté Dallasu se v přípravě poměřili s konkurenty ze St. Louis už podruhé. V obou případech Stars zvítězili (2:1SN a 5:3) a vždy za ně nastoupil bývalý hráč Blues Radek Faksa (14:13, 1+0, +1, 2 střely).
Zkušený centr, jenž v létě opustil St. Louis a vrátil se do Texasu, se v posledním duelu dokonce zapsal mezi střelce. V závěru druhé třetiny stanovil průběžné vedení Dallasu 3:2. Po něm se ještě radovali muž zápasu Tyler Seguin (1+2) a Jason Robertson. Za St. Louis dvakrát skóroval Dylan Holloway.
Gólman Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas proti Los Angeles. Jednička týmu Mammoth, jenž v přípravě nezvítězil ani v jednom z dosavadních pěti startů, zastavila 14 ze 17 střel a nezabránila tak prohře 2:3. Rozdílový gól vstřelil za Kings v 56. minutě útočník Taylor Ward.
Díky třem trefám ze závěrečné dvacetiminutovky Colorado na domácím ledě porazilo 4:2 Vegas. V dresu Avalanche byli vidět hlavně útočníci Ross Colton a Jack Drury (oba 1+1). Golden Knights do zápasu nasadili českého forvarda Jakuba Brabence (16:29, -3) a také slovenské duo Jakub Demek - Viliam Kmec.
Výsledky:
11:49 Boldy (Kaprizov, Middleton)
26:53 Kaprizov (Buium, Tarasenko)
34:28 Foligno
05:24 Koepke
20:46 Naměstnikov (Iafallo, Stanley)
Wallstedt (Petersen) – Middleton, Faber, Buium, Spurgeon (C), Bogosian, D. Jiříček – Kaprizov (A), Rossi, Boldy – Öhgren, Eriksson Ek, Tarasenko – Jurov, Hartman, M. Johansson – M. Foligno (A), Haight, Trenin.
Hellebuyck (Comrie) – Stanley, Pionk (A), Fleury, DeMelo (A), Heinola, C. Miller – Niederreiter (A), J. Toews, Perfetti – Iafallo, Naměstnikov, Vilardi – Koepke, Lambert, Čibrikov – D. Gustafsson, Anderson-Dolan, Ford.
Rozhodčí: Dunning, Halkidis – McNamara, Faucher
Počet diváků: 16487
25:57 Hebig (But, Desimone)
27:47 But (Durzi)
10:07 Kuzmenko (Malott, Clarke)
21:00 Andre Lee (Malott)
55:02 Ward (Guttman, Greentree)
Vejmelka (Stauber) – Durzi, Marino, Cole, Simašev, Schmidt, DeSimeone, Perunovich – Crouse, Agozzino, Yamamoto – Carcone, G. Smith, But – Hebig, McCartney, Iginla – Douglas, Beaudoin, O ́Brien.
Copley (Portillo) – Kirsanov, Clarke, Moverare, Hicketts, Bolduc, Burroughs – Kuzmenko, Turcotte, Malott – Andre Lee, Helenius, Ward – Greentree, Guttman, A. Thomas – Pineli, Gawain, Chromiak.
Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Murchison, Mahon
10:41 Drury (Colton, Malinski)
41:59 Polin (Guščin, Middleton)
45:54 Colton (Drury)
59:59 Kiviranta (Megna)
20:55 Holtz (Coghlan)
31:52 Fleming (Rondbjerg, Coghlan)
Miner (Wedgewood) – Malinski, Ahcan, Gagne, Aamodt, Middleton, Attard – Colton, Drury, Brindler – Kiviranta, Bardakov, Nielsen – Guščin, Tynan, Polin – Felhbaber, Megna, Stienburg
Lindbom (Papirny) – Sedoff, Coghlan, Hutton, Korczak, Megna, Kmec – Reinhardt, Sissons, Kolesar – Rondbjerg, Laczynski, Holtz – Bowman, Brabenec, Cataford – Demek, Uchacz, Fleming
Rozhodčí: Kea, Syvret – O'Quinn, Knorr
12:56 Holloway (Kyrou, Suter)
35:24 Broberg (Dvorský)
53:07 Holloway (Kyro, Kessel)
04:25 Ljubuškin (Bichsel, Seguin)
05:35 Johnston (Heiskanen)
37:45 Faksa (Johnston, Seguin)
40:50 Seguin (Hryckowian, Duchene)
59:08 Robertson
Hofer (Ellis) – Broberg, Faulk, Lindstein, Kessel, Lööf, Skinner – Holloway, Suter, Kyrou – Neighbours, Bjugstad, Stenberg – Lucic, Joseph, Texier – Kaskimäki, Dvorský, Toporčenko
Desmitht (Poirer) – Heiskanen, Lundkvist, Bichsel, Lindell, Kolyachonok, Ljubiškin, Harley – Bäck, Bastian, Faksa, Steel, Robertson, Bourque, Hintz, Hyry, Hryckowian, Johnston, Seguin, Duchene, Rantanen
Rozhodčí: McCauley, Markovic – Marquis, Blujus
04:48 Kapanen (Newhook, Matheson)
26:14 Laine (Demidov, Gallagher)
28:53 Carrier (Gallagher, Newhook)
44:27 Hutson (Demidov, Dach)
49:21 Dach (Gallagher, Hutson)
Meriläinen (Sogaard) – Zub, Spence, Sebrango, Yakemchuk, Chabot, Sanderson – Pinto, Jeník, Lycksell, MacEwen, Zetterlund, Cousins, Amadio, Cozens, Kaliyev, Hodgson, Perron, Halliday.
Dobeš (Kahkonen) – Matheson, Engstrom, Carrier, Struble, Hutson, A. Xhekaj – Gallagher, Newhook, Anderson, Beck, F. Xhekaj, Evans, Bolduc, Dach, Veleno, Kapanen, Laine, Demidov.
Rozhodčí: P. Lambert, E. Furlatt – M. Cormier, J. Murray
27:52 Jenner (Johnson, Werenski)
30:56 Jenner (Werenski, Fantilli)
52:23 Olivier (Severson, Sillinger)
08:25 McMichael (Gucciardi, Wilson)
17:25 Cristall (McMichael, Chisholm)
30:10 Protas
33:36 Wilson
Greaves (Fedotov) – Fabbro, Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk – Činachov, Monahan, Voronkov – Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, Sillinger – Wood, Lundeström, Aston-Reese.
Thompson (Lindgren) – Carlson (A), Chisholm, Roy, McIlrath, Iorio, Gucciardi – Frank, Strome (A), Beauvillier – Wilson (A), McMichael, Mirošničenko – Rempal, Lapierre, Cristall – Trinejev, Protas, Rybinski.
Rozhodčí: Morgan MacPhee, Brandon Blandina. Čároví: Kyle Flemington, Brad Kovachik
Počet diváků: 11128
42:53 Dach (Foligno, Del Mastro)
03:36 Compher (E. Söderblom)
09:16 Brandsegg-Nygård (Larkin, Sandin-Pellikka)
36:24 Raymond (Berggren)
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Grzelczyk, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Del Mastro – Burakovsky, Bedard, Donato – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, Dickinson (A), Moore – Dach, Greene, Foligno (C).
Talbot (Cossa) – Holl, Johansson, Buium, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Wallinder, Lagesson – Copp, Raymond (A), Watson, Rasmussen, Brandsegg-Nygård, Compher, Berggren, Finnie, Larkin (C), Lombardi, E. Söderblom
Rozhodčí: Sandlak, South – Barton, Oliver
Počet diváků: 9691
10:29 Bjorkstrand (Raddysh, Goncalves)
31:00 Geekie
31:28 Pelletier (Crozier, Lilleberg)
14:45 Entwistle (Skoog, Alscher)
42:30 McAllister (Skoog, Livingstone)
Johansson (Halverson) – Raddysh, Moser, Crozier, Lilleberg, Schmidt, Carlile – Bjorkstrand, Goncalves, Geekie – Chaffee, Finley, Duke – Pelletier, Katchouk, Girgensons – Abruzzese, Stachowiak, Sabourin.
Bussi (Tarasov) – Huard, Carrick, Hovorka, Benning, Livingstone, Alscher – Devine, Studnicka, Steeves – Entwistle, Motte, Gregor – Vilmanis, Chorske, Foote – Skoog, Schwindt, McAllister.
Rozhodčí: Charron, Maaskant – Baker, Brisebois