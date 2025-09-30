Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

Boston nasadil Davida Pastrňáka (19:35, 0+1, +2, 2 střely) až do v pořadí čtvrtého přípravného duelu. Nejlepší Čech v soutěži se hned dokázal prosadit, když v 37. minutě asistoval u průběžné trefy na 1:1 od Seana Kuralyho. V řádné hrací době se nakonec oba tábory rozešly za smírného stavu 2:2 a nic na tom nezměnilo ani prodloužení.
Souboj brankářů Jeremyho Swaymana (kryl 19 z 21 střel a 2 ze 3 nájezdů) s Danem Vladařem (kryl 13 z 15 střel a všechny 3 nájezdy) rozsoudil až penaltový rozstřel. Jeho jediným úspěšným exekutorem byl hned v úvodní sérii útočník Flyers Bobby Brink. Vladař si poradil i s pokusy krajanů Pastrňáka a Pavla Zachy (17:09, +/-: 0, 1 střela). Během 65 minut hry si na něj nepřišel ani Matěj Blümel (13:14, +/-: 0, 2 střely).
V souboji Anaheimu se San Jose začaly padat góly ve druhé třetině, kdy si domácí Ducks i díky kapitánovi Radko Gudasovi (20:29, 1+0, +1, 5 střel) vypracovali třígólový náskok. Prosadil se také Frank Vatrano, po jehož akci z 30. minuty hostující Sharks prostřídali brankáře.
Jakuba Škarka (13 zákroků proti 16 střelám) nahradil Gabriel Carriere. Po jeho příchodu se postupně prosadili slovenský forvard Pavol Regenda a Adam Gaudette. Vyrovnat již ale hráči San Jose proti Villemu Hussovi, kterému ze střídačky kryl záda Petr Mrázek, nedokázali.
Celý zápas v bráně Islanders absolvoval David Rittich. V newyorském derby kryl 16 z 19 střel hostujících Rangers, kteří si nakonec odvezli výsledek 2:3 po prodloužení. To už po 61. vteřinách hry rozhodl Noah Laba.
V řádné hrací době hosté dvakrát odskočili do vedení zásluhou Juuso Parssinena a Willa Cuyllea, za Ostrovany průběžně kontrovali Anthony Duclair a Tony DeAngelo.
Útočník Adam Klapka (16:12, -1, 2 střely) s Calgary zvítězil 2:1 po nájezdech na ledě Seattlu. Stalo se tak díky trefě Matveje Gridina ze čtvrté série penaltového rozstřelu. Stejný hráč Flames navíc zařídil i vyrovnávající trefu v řádné hrací době.
Výsledky
21:14 Duclair (Barzal)
51:33 DeAngelo (Palmieri, Duclair)
05:30 Pärssinen (Cuylle, Mackey)
23:43 Cuylle (Mackey, Perreault)
61:01 Laba (Perreault, Schneider)
Rittich (Högberg) – Pelech, Pulock (A), Romanov, DeAngelo, Mayfield, M. Schaefer – Drouin, Horvat (A), Heineman – Duclair, Barzal, Palmieri – Šabanov, Pageau, Holmström – Cizikas, Ritchie, Cyplakov.
Šesťorkin (41. Garand) – Vaakanainen (A), Schneider (A), M. Robertson, Morrow, Mackey, Fitzgerald – Cuylle (A), Pärssinen, Perreault – Othmann, Laba, T. Raddysh – Brisson, Roobroeck, Berard – Brodzinski, Terrance, Rempe.
Rozhodčí: Sutherland, Lepkowski – Fournier, Jackson
Počet diváků: 12877
26:22 Gauthier
27:09 Gudas (Colangelo, Něstěrenko)
29:13 Vatrano (Hinds, Strome)
33:29 Regenda (Muchamaduliin, Wahlström)
55:59 Gaudette (Bowers)
Husso (Mrázek) – Lacombe, Gudas (C), Zellweger, Trouba, Hinds, Moore – Kreider, Carlsson, Terry – Gauthier, Granlund, Sennecke – Vatrano, Strome (A), Killorn (A) – Něstěrenko, Washe, Colangelo
Škarek (Carriere) – Cagnoni, Desharnais (A), Muchamadulin, Liljegren, Hache, Clayton – Afanasjev, Kurashev (A), Halttunen – Regneda, Ostapchuk, Dellandrea (A) – Laberge, Gaudette, Cardwell – Olausson, Bowers, Wahlström
Rozhodčí: Hanson, Betker – Gawryletz, Knorr
Počet diváků: 11777
56:20 Shine (Mitchell)
03:40 Kindel (Shea, Hayes)
24:38 Novak (Hallander, Tomasino)
Gibson (Postava) – Sandin-Pellikka, Seider (A), Gustafsson, Holl, Wallinder, Mitchell – DeBrincat, Kasper, Kane – Bear, Compher, Berggren – Leonard, Dries, Mazur – Shine, Finnie, Brandsegg-Nygaard
Jarry (Larsson) – Graves, St. Ivany, Shea, Dumba, Alexejev, Pietila – Hallander, Novak, Tomasino – Koivunen, Kindel, Hayes – Poulin, Fabbri, Heinen – Imama, Koppanen, Puustinen
Rozhodčí: MacDougall, MacPhee – Smith, Barton
Počet diváků: 15244
00:56 Studnicka (Samoskevich, Boqvist)
29:48 Vilmanis (Foote)
48:36 Chorske (Harpur)
60:28 Studnicka (Petry, Samoskevich)
34:40 Smith
37:02 Nikišin (Robidas, Kylington)
52:27 Robidas (Nadeau, Nikišin)
Bobrovskij (31. Black) – Harpur, Petry, Balinskis, Benning, Livingstone, Bjornfot – Samoskevich, Kunin, Gadjovich – Devine, Studnicka, Gregor – Foote, Sawchyn, Chorske – Greer, Vilmanis, Boqvist.
Andersen (41. Quapp) – Nystrom, Nikišin, Kylington, Reilly, Legault, Bayreuther, Montgomery – Unger Sörum, Jost, Nadeau – Labanc, Suzuki, Smith – Gunler, Robidas, Slavin – Rjabkin, Trikozov.
Rozhodčí: Francis Charron, Liam Maaskant. Čároví: Tyson Baker, David Brisebois
Počet diváků: 15895
36:46 Kuraly (Pastrňák, Jeannot)
51:21 Geekie (E. Lindholm)
33:38 Cates (Foerster, Brink)
39:36 Abols (Gendron)
Brink
Swayman (DiPietro) – Peeke, H. Lindholm, Sweezey, Brunet, McAvoy, Zadorov – Mittelstadt, Blümel, Zacha, Steeves, E. Lindholm, Geekie, Poitras, Kuraly, Arvidsson, Jeannot, Pastrňák, Minten.
Vladař (Kolosov) – Zamula, Ginning, Andrae, McDonald, Juulsen, Gilbert – Brink, Luchanko, Abols, Hathaway, Cates, Grebenkin, Deslauriers, Barkey, Foerster, Gaucher, Richard, Gendron.
Rozhodčí: TJ Luxmore, J. Brenk – L. Suchánek, M. MacPherson
Počet diváků: 17850
22:03 Catton (Beniers, Nyman)
31:59 Gridin (Solovjov, Frost)
Gridin
Grubauer (Murray) – Larsson, Dunn, Fleury, Lindgren, Oleksiak, Evans – Nyman, Beniers, Catton – Tolvanen, Wright, Marchment – Hayden, Gaudreau, Kartye – Winterton, Fisker-Molgaard, Stephens
Wolf (Say) – Pachal, Bean, Solovjov, Cicek, Brzustewicz, Kuzněcov – Coronato, Frost, Gridin – Klapka, Kerins, Farabee – Pospíšil, Kirkland, Lomberg – Sunjev, Morton, Honzek
Rozhodčí: Beach, Lee – Gibbons, Grilo