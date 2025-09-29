Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Podruhé v přípravě Edmonton nasadil do akce své hvězdy Connora McDavida a Leona Draisaitla. První start jim v nově složené elitní formaci s Trentem Fredericem nevyšel, když byli u tří inkasovaných gólů od Seattlu. Napodruhé to ale byl zcela jiný příběh, když se postarali o všechny čtyři zásahy v síti Vancouveru: Frederic (1+1), McDavid (1+2) a Draisaitl (2+2).
Oilers po dvou třetinách vedli 3:0, třetí dějství ovšem nabídlo drama. Aatu Raty a Braeden Cootes snížili na nejtěsnější rozdíl. Pak ale udeřil podruhé skórující Draisaitl. Poslední slovo nicméně patřilo opět hostům, když v 57. minutě snižoval Jonathan Lekkermäki.
Asistence brali oba čeští reprezentanti v dresu Vancouveru Filip Chytil (19:48, 0+1, +1, 1 střela) a Filip Hronek (26:13, 0+2, +/-: 0). Prvně jmenovaný centr byl nakonec zvolen třetí hvězdou zápasu, Hronek se kromě finální akce podílel přihrávkou i na trefě Cootese. V dresu vítězných Oilers se na centru čtvrté formace představila letní evropská posila David Tomášek (11:24, +/-: 0).
Obránci David Jiříček (19:16, -1) s Davidem Špačkem (17:54, +/-: 0, 2 střely) byli na ledě u domácího nezdaru Minnesoty 1:4 s Chicagem. Za hosty řádil útočník Frank Nazar, jenž slavil hattrick. Forvardi Tyler Bertuzzi a Teuvo Teräväinen brali po dvou asistencích.
New Jersey s využitím širšího kádru absolvovalo v neděli dva přípravné duely. Na neutrálním ledě v Quebecku díky dvěma pozdním trefám uspěla Ottawa 2:0 a v domácím prostředí Prudential Center Devils podlehli 2:3 po nájezdech Washingtonu.
Domácí tým s Ondřejem Palátem (17:26, -1) a Matyášem Melovským (8:49, +/-: 0, 1 střela) v sestavě postupně vymazal dvougólovou ztrátu, když na zásahy Graema Clarka a Ryana Leonarda odpovídali Nico Hischier a Shane Lachance. V rozhodujícím penaltovém rozstřelu ale v páté sérii kapitána Devils Hischiera předčil washingtonský Andrew Cristall.
Výsledky
07:01 Unger Sorum (Robinson, Brind ́Amour)
34:58 Nadeau (Blake, Jost)
55:48 Nadeau (Stankoven, Blake)
57:01 Legaut
06:22 Carr (Gambrell, O ́Hara)
56:37 O ́Hara (L ́Heureux, Oz. Wiesblatt)
Primeau (Quapp) – Seeley, S. Walker, Fensore, Legault, Heimosalmi, Do. Badinka – Martinook (A), Staal (C), Carrier – Nadeau, Stankoven, Blake – Robinson, Brind ́Amour, Unger Sorum – Jost, R. Suzuki, Labanc.
Annunen (Chrona) – Stastney, Barron, Molendyk, Blankenburg, Gravel (A), Ufko – C. Smith (A), Svečkov, Rolston – R. Schaefer, Gambrell, O ́Hara – L ́Heureux – Lucchini, Oz. Wiesblatt – Carr, Edstrom, Oa. Wiesblatt.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Hughes, Murray
Počet diváků: 14211
01:28 McDavid (Draisaitl, Frederic)
11:37 Frederic (McDavid, Draisaitl)
36:57 Draisaitl (Bouchard, Nugent-Hopkins)
49:27 Draisaitl (McDavid)
43:53 Raty
44:36 Cootes (Hronek, Forbort)
56:52 Lekkermäki (Chytil, Hronek)
Skinner (Tomkins) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Dineen, Regula, Leppanen – Frederic, McDavid (C), Draisaitl (A) – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Howard – Kapanen, Philp, Lazar – Hutson, Tomášek, Samanski.
Demko (Tolopilo) – E. Pettersson, M. Pettersson (A), Hronek (A), Forbort, Kudrjavcev, Joseph – Karlsson, Chytil (A), Bains – Lekkerimäki, Cootes, O'Connor – Sherwood, Räty, Sasson – MacEachern, Åman, LaBate.
Rozhodčí: Syvret, Hamilton – Apperson, Toomey
Počet diváků: 16656
30:48 Haight (Pitlick, Lambos)
09:31 Nazar (Teravainen, Bertuzzi)
21:20 Nazar (Bertuzzi, Rinzel)
47:31 Donato (Bedard, Kaiser)
59:01 Nazar (Teravainen, Kaiser)
Gustavsson (Hlavaj) – Jiříček, Bogosian (A), Lambos, Buium, Špaček, Kiersted – Foligno (A), Hartman, Johansson – Jurov, Aubé-Kubel, Hinostroza – Pitlick, Leason, Ohgren – Haight, Bankier, Jones.
Commesso (Soderblom) – Kaiser, Rinzel, Levšunov, Korchinski, Vlasic (A), Allan – Nazar, Bedard, Teravainen – Spellacy, Foligno (C), Donato – Savoie, Greene, Moore – Lardis, Bertuzzi (A), Burakovsky.
Rozhodčí: Wes McCauley, Riley Brace. Čároví: Kilian McNamara, Jeremy Faucher
Počet diváků: 17808
55:34 Halliday (Stützle, Cozens)
59:00 Lycksell
Ullmark (Sogaard) – Yakemchuk, Chabot, Matinpalo, Thomson, Spence, Sebrango – Giroux, Stützle, Tkachuk – Zetterlund, Cozens, Perron – Lycksell, Greig, Cousins – MacEwen, Halliday, Kalijev
Romanov (Málek) – Addison, Cholowski, Strand, Edwards, Diotte, White – Brown, Mercer, Dadonov – Legare, Glass, Cotter – Squires, Rooney, Bordeleau – Parent, Lammikko, Crookshank
Rozhodčí: Lambert, Furlatt – Deschamps, Murray
35:10 Hischier (Hughes, Bratt)
56:00 Lachance (Hughes, Nemec)
15:58 Clarke (Thomas, I. Protas)
25:25 Leonard (van Riemsdyk)
Cristall
Markström (41. Daws) – Dillon, Nemec, Pesce, Casey, Ozipov, Vilen – Hischier (C), Glendening, Palát (A), Lachance, MacDermid, Meier, Hameenaho, Halonen, Melovský, Bratt, Grycjuk, Hughes (A).
Lindgren (Thompson) – Chychrun (A), Belpedio, Sandin, McIlrath, Allen, van Riemsdyk (A) – Leonard, Parascak, A. Protas, Duhaime, Cristall, Sourdiff, Thomas, Clarke, Rybinski, I. Protas, Matejko, Dubois (A), Trinejev.
Rozhodčí: Luxmore, Blandina – Oliver, Berg
Počet diváků: 8341