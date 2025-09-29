Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Martin Korbáš
  7:22aktualizováno  7:55
Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic (1+1), McDavid (1+2), Draisaitl (2+2). Obránci David Jiříček s Davidem Špačkem nastoupili za Minnesotu v utkání proti Chicagu.

Connor McDavid se snaží překonat Thatchera Demka. | foto: Reuters

Podruhé v přípravě Edmonton nasadil do akce své hvězdy Connora McDavida a Leona Draisaitla. První start jim v nově složené elitní formaci s Trentem Fredericem nevyšel, když byli u tří inkasovaných gólů od Seattlu. Napodruhé to ale byl zcela jiný příběh, když se postarali o všechny čtyři zásahy v síti Vancouveru: Frederic (1+1), McDavid (1+2) a Draisaitl (2+2).

Oilers po dvou třetinách vedli 3:0, třetí dějství ovšem nabídlo drama. Aatu Raty a Braeden Cootes snížili na nejtěsnější rozdíl. Pak ale udeřil podruhé skórující Draisaitl. Poslední slovo nicméně patřilo opět hostům, když v 57. minutě snižoval Jonathan Lekkermäki.

Asistence brali oba čeští reprezentanti v dresu Vancouveru Filip Chytil (19:48, 0+1, +1, 1 střela) a Filip Hronek (26:13, 0+2, +/-: 0). Prvně jmenovaný centr byl nakonec zvolen třetí hvězdou zápasu, Hronek se kromě finální akce podílel přihrávkou i na trefě Cootese. V dresu vítězných Oilers se na centru čtvrté formace představila letní evropská posila David Tomášek (11:24, +/-: 0).

Obránci David Jiříček (19:16, -1) s Davidem Špačkem (17:54, +/-: 0, 2 střely) byli na ledě u domácího nezdaru Minnesoty 1:4 s Chicagem. Za hosty řádil útočník Frank Nazar, jenž slavil hattrick. Forvardi Tyler Bertuzzi a Teuvo Teräväinen brali po dvou asistencích.

New Jersey s využitím širšího kádru absolvovalo v neděli dva přípravné duely. Na neutrálním ledě v Quebecku díky dvěma pozdním trefám uspěla Ottawa 2:0 a v domácím prostředí Prudential Center Devils podlehli 2:3 po nájezdech Washingtonu.

Domácí tým s Ondřejem Palátem (17:26, -1) a Matyášem Melovským (8:49, +/-: 0, 1 střela) v sestavě postupně vymazal dvougólovou ztrátu, když na zásahy Graema Clarka a Ryana Leonarda odpovídali Nico Hischier a Shane Lachance. V rozhodujícím penaltovém rozstřelu ale v páté sérii kapitána Devils Hischiera předčil washingtonský Andrew Cristall.

Výsledky

Příprava NHL
29. 9. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
07:01 Unger Sorum (Robinson, Brind ́Amour)
34:58 Nadeau (Blake, Jost)
55:48 Nadeau (Stankoven, Blake)
57:01 Legaut
Góly:
06:22 Carr (Gambrell, O ́Hara)
56:37 O ́Hara (L ́Heureux, Oz. Wiesblatt)
Sestavy:
Primeau (Quapp) – Seeley, S. Walker, Fensore, Legault, Heimosalmi, Do. Badinka – Martinook (A), Staal (C), Carrier – Nadeau, Stankoven, Blake – Robinson, Brind ́Amour, Unger Sorum – Jost, R. Suzuki, Labanc.
Sestavy:
Annunen (Chrona) – Stastney, Barron, Molendyk, Blankenburg, Gravel (A), Ufko – C. Smith (A), Svečkov, Rolston – R. Schaefer, Gambrell, O ́Hara – L ́Heureux – Lucchini, Oz. Wiesblatt – Carr, Edstrom, Oa. Wiesblatt.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Hughes, Murray

Počet diváků: 14211

Příprava NHL
29. 9. 2025 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
Góly:
01:28 McDavid (Draisaitl, Frederic)
11:37 Frederic (McDavid, Draisaitl)
36:57 Draisaitl (Bouchard, Nugent-Hopkins)
49:27 Draisaitl (McDavid)
Góly:
43:53 Raty
44:36 Cootes (Hronek, Forbort)
56:52 Lekkermäki (Chytil, Hronek)
Sestavy:
Skinner (Tomkins) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Dineen, Regula, Leppanen – Frederic, McDavid (C), Draisaitl (A) – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Howard – Kapanen, Philp, Lazar – Hutson, Tomášek, Samanski.
Sestavy:
Demko (Tolopilo) – E. Pettersson, M. Pettersson (A), Hronek (A), Forbort, Kudrjavcev, Joseph – Karlsson, Chytil (A), Bains – Lekkerimäki, Cootes, O'Connor – Sherwood, Räty, Sasson – MacEachern, Åman, LaBate.

Rozhodčí: Syvret, Hamilton – Apperson, Toomey

Počet diváků: 16656

Příprava NHL
29. 9. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
30:48 Haight (Pitlick, Lambos)
Góly:
09:31 Nazar (Teravainen, Bertuzzi)
21:20 Nazar (Bertuzzi, Rinzel)
47:31 Donato (Bedard, Kaiser)
59:01 Nazar (Teravainen, Kaiser)
Sestavy:
Gustavsson (Hlavaj) – Jiříček, Bogosian (A), Lambos, Buium, Špaček, Kiersted – Foligno (A), Hartman, Johansson – Jurov, Aubé-Kubel, Hinostroza – Pitlick, Leason, Ohgren – Haight, Bankier, Jones.
Sestavy:
Commesso (Soderblom) – Kaiser, Rinzel, Levšunov, Korchinski, Vlasic (A), Allan – Nazar, Bedard, Teravainen – Spellacy, Foligno (C), Donato – Savoie, Greene, Moore – Lardis, Bertuzzi (A), Burakovsky.

Rozhodčí: Wes McCauley, Riley Brace. Čároví: Kilian McNamara, Jeremy Faucher

Počet diváků: 17808

Příprava NHL
28. 9. 2025 21:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly:
55:34 Halliday (Stützle, Cozens)
59:00 Lycksell
Góly:
Sestavy:
Ullmark (Sogaard) – Yakemchuk, Chabot, Matinpalo, Thomson, Spence, Sebrango – Giroux, Stützle, Tkachuk – Zetterlund, Cozens, Perron – Lycksell, Greig, Cousins – MacEwen, Halliday, Kalijev
Sestavy:
Romanov (Málek) – Addison, Cholowski, Strand, Edwards, Diotte, White – Brown, Mercer, Dadonov – Legare, Glass, Cotter – Squires, Rooney, Bordeleau – Parent, Lammikko, Crookshank

Rozhodčí: Lambert, Furlatt – Deschamps, Murray

Příprava NHL
28. 9. 2025 21:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 2:3N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
35:10 Hischier (Hughes, Bratt)
56:00 Lachance (Hughes, Nemec)
Góly:
15:58 Clarke (Thomas, I. Protas)
25:25 Leonard (van Riemsdyk)
Cristall
Sestavy:
Markström (41. Daws) – Dillon, Nemec, Pesce, Casey, Ozipov, Vilen – Hischier (C), Glendening, Palát (A), Lachance, MacDermid, Meier, Hameenaho, Halonen, Melovský, Bratt, Grycjuk, Hughes (A).
Sestavy:
Lindgren (Thompson) – Chychrun (A), Belpedio, Sandin, McIlrath, Allen, van Riemsdyk (A) – Leonard, Parascak, A. Protas, Duhaime, Cristall, Sourdiff, Thomas, Clarke, Rybinski, I. Protas, Matejko, Dubois (A), Trinejev.

Rozhodčí: Luxmore, Blandina – Oliver, Berg

Počet diváků: 8341

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...

28. září 2025  19:44

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se...

27. září 2025  21:16

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Téměř měsíc jen bezmocně sledoval, jak se Mountfield potápí níž a níž. Svůj už očekávaný návrat po zranění si útočník Patrik Miškář ale hodně zpříjemnil. Po pár minutách na ledě dal gól a záhy...

27. září 2025  16:36

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...

26. září 2025  15:35,  aktualizováno  27.9 13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.