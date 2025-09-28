Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

Martin Korbáš
  7:32aktualizováno  8:08
V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadil jediný Čech. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem. Vítězství slavil i gólman Anaheimu Petr Mrázek, kterému kryl záda krajan Tomáš Suchánek. S fanoušky Pittsburghu se loučil veterán Marc-Andre Fleury, jenž nastoupil v závěru duelu proti Columbusu.

Český útočník Ivan Ivan (vlevo) a Nathan MacKinnon )oslavují gól Colorada. | foto: AP

O místo v sestavě Colorada bojující forvard Ivan Ivan (16:47, 0+1, +2) byl v utkání s Dallasem na ledě u dvou vstřelených branek. K vítězství 4:1 přispěl i jednou asistencí, když v 31. minutě po jeho pasu od zadního mantinelu otevíral skóre Gavin Brindley.

Stars těsně před koncem druhé třetiny srovnali zásluhou Antonio Strangese. Ve finálním dějství ale domácí publikum potěšili Artturi Lehkonen, Zakhar Bardakov a Tristen Nielsen.

40letá brankářská legenda NHL Marc-Andre Fleury se v sobotu loučila s fanoušky. Stalo se tak v dresu Pittsburghu, za který odchytal většinu své kariéry a oslavil i zisk tří Stanley Cupů. Následně působil ve Vegas, Chicagu a naposledy Minnesotě.

S Penguins v létě podepsal zkušební kontrakt, díky němuž se mohl zapojit do přípravy a prožít si rozlučku na ledě s parťáky Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem či Krisem Letangem. Fleury, jemuž s 575 výhrami v NHL patří v historických statistikách druhá příčka za odskočeným Martinem Brodeurem (691), odchytal třetí třetinu vítězné přípravné partie 4:1 nad Columbusem a pokryl všech osm závěrečných střel soupeře.

Z českých gólmanů se v sobotu dostal do akce jen Petr Mrázek. K vítězství Anaheimu 5:3 nad Los Angeles pomohl 37 zákroky proti 40 střelám Kings.

Ze střídačky mu kryl záda krajan Tomáš Suchánek a roli náhradníka ve stejný den obstaral také Šimon Zajíček z Bostonu. Ten sledoval výhru Bruins 4:3 nad Philadelphií. V útoku Bostonu nastoupil z Čechů jen Pavel Zacha (17:29, +/-: 0, 2 střely).

Podruhé v krátké době se poměřily kanadské celky Montrealu a Toronta. Na nedávnou drtivou porážku 2:7 tentokrát Canadiens odpověděli výhrou 4:2. Dva body (1+1) brali za vítěze útočníci Alex Newhook a Sean Farrell.

Výsledky

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
25:20 Crosby (Hayes, Letang)
39:58 Rakel (Crosby, Karlsson)
48:56 Koivunen
57:32 Rakell (Rust, Crosby)
Góly:
16:04 Belluz (Činachov, Ceulemans)
Sestavy:
Murašov (40. Fleury) – Wotherspoon, Karlsson, Jones, Letang, Pickering, Brunicke – Hayes, Crosby, Rust – Mantha, Malkin, Brazeau – Koivunen, Rakell, Kindel – Imama, Broz, Harvey-Pinard
Sestavy:
Merzlikins (Lalonde) – Christiansen, Gudbranson, Smith, Hunt, Svozil, Ceulemans – Sillinger, Del Bel Belluz, Činakov – Malatesta, Gauce, Olivier – Pyyhtia, Williams, Fasching – Pinelli, Keskinen, McCue

Rozhodčí: Dunning, South – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 18333

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Góly:
05:57 Dvorský (Pekarčík, Fowler)
20:52 Schenn (Neighbours, Parayko)
Góly:
50:58 Toninato (Murphy, Lafferty)
51:25 Hayes (Toninato, Crevier)
56:59 O. Moore (Murphy)
59:56 Dickinson (Del Mastro)
Sestavy:
Binnington (41. Cranley) – Fowler, Parayko (A), Schueneman, Mailloux, Buchinger, A. Jiříček – Bučněvič, Thomas (A), Snuggerud – Neighbours, B. Schenn (C), M. Joseph – Pekarčík, Dvorský, Carbonneau – Walker, Sundqvist, Luff.
Sestavy:
Knight (Berežnoj) – Murphy (A), Del Mastro, Grzelcyk, Crevier, Korchinski, Allan – Dickinson (A), Lafferty, Michejev (A) – C. Dach, Greene, O. Moore – Lardis, Reichel, J. Cates – G. Hayes, Toninato, Mišiak.

Rozhodčí: MacDougall, Brace – Fournier, O ́Quinn

Počet diváků: 18096

Příprava NHL
27. 9. 2025 21:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly:
03:41 Dahlin (Byram, Benson)
12:17 Mrtka (Helenius, Rosen)
20:14 Thompson (Norris)
40:37 Thompson (Tuch, Norris)
59:47 Norris (Thompson)
Góly:
18:27 Kane
33:36 Kasper (Chiarot, DeBrincat)
Sestavy:
Lyon (Levi) – Bryson, Byram, Dahlin (C), Johnson, Mrtka, Timmins – Benson, Dunne, Geertsen, Helenius, Kozak, Leschyshyn, McLeod, Norris, Rosen, Thompson (A), Tuch (A), Zucker.
Sestavy:
Cossa (Postava) – Chiarot (A), Johansson, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Mitchell, Lagesson, Kannok-Leipert – Tralmaks, Copp, Appleton, Rasmussen, Brandsegg-Nygard, Mazur, Becher, Bantle, Lombardi, Seger, Kane (A), Kasper, DeBrincat.

Rozhodčí: Nicholson, Lepkowski – Tobias, Shewchyk

Počet diváků: 11872

Příprava NHL
28. 9. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Góly:
05:12 Duehr (Pionk)
12:02 Čibrikov (Yager, Samberg)
17:37 Ford (Anderson-Dolan, Morrissey)
31:41 Pionk (Nyquist, Čibrikov)
Góly:
13:16 Parekh (Frost, Kerins)
45:23 Gridin (Pachal, Frost)
Sestavy:
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Clague, Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Toews, Nyquist – Čibrikov, Yager, Duehr – Wagner, Ford, Anderson-Dolan
Sestavy:
Cooley (Prosvetov) – Kuzněcov, Pachal, Bahl (A), Parekh, Grušnikov, Hanley – Zary, Frost (A), Coronato – Honzek, Kerins, Klapka – Lomberg (A), Kirkland, Pospíšil – Gridin, Bishop, Hunt

Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Mills, Toomey

Počet diváků: 14007

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
33:00 Tavares
56:08 Nylander (Tavares, Rielly)
Góly:
11:22 Newhook (Carrier, Bolduc)
29:34 Kidney (Farrell, Blais)
36:11 Hutson (Thorpe, Newhook)
49:21 Farrell (Belzile)
Sestavy:
Stolarz (41. Achťjamov) – Carlo, Rielly (A), Tanev, McCabe, Benning, Ekman-Larsson – W. Nylander (A), Tavares (A), Järnkrok – Robertson, Domi, Knies – Maccelli, Roy, Joshua – Valis, Quillan, Pezzetta.
Sestavy:
Kähkönen (Fowler) – Carrier (A), Xhekaj (A), Hutson, Struble, Engström, Del Gaizo – Kapanen, Newhook (A), Bolduc – Beck, Veleno, Blais – Thorpe, Belzile, Farrell – Kidney, Condotta, Dauphin.

Rozhodčí: Rank, Sandlak – Smith, Brisebois

Počet diváků: 18216

Příprava NHL
28. 9. 2025 0:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly:
03:10 Ceci (Moverare, Wright)
18:16 Ward (Greentree, Burroughs)
40:14 Moore
Góly:
10:10 Minťukov (Poehling, Colangelo)
26:49 Gaucher (Moore, SIdorov)
53:53 Hinds (Sidorov, Luneau)
59:16 Phillips (Zellweger, Sennecke)
59:44 Myatovic (Gaucher, Moore)
Sestavy:
Portill (Copley) – Hicketts, Clarke, Movarare, Ceci, Dvořák, Burroughs – Moore, Danault, Foegele – Greentree, Laferriere, Armia – Lee, Helenius, Thomas – Wright, Pinelli, Ward
Sestavy:
Mrázek (Suchánek) – Colangelo, Poehling, Phillips, Bailey, Gaucher, Washe, Sennecke, Warren, Myatovic, Zellweger, Sidorov, Pastujov, Hinds, Luneau, Myšák, Moose, Caulfield, Mintyukov

Rozhodčí: Hanson, Betker – Gibbons, Knorr

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
30:32 Brindley (Ivan, Kiviranta)
43:42 Lehkonen (MacKinnon, Burns)
47:28 Bardakov (Lehkonen)
58:23 Nielsen
Góly:
39:57 Stranges (Koljačonok, Becker)
Sestavy:
Wedgewood (41. Miner) – Attard, Middleton, Behrens, Aamodt, Burns (A), Ahcan – Lehkonen (A), MacKinnon (A), Olofsson – Brindley, Colton, Guščin – Kiviranta, Bardakov, Kelly – Priščepov, Ivan, Nielsen.
Sestavy:
Bibeau (41. Poirier) – Lundqvist, Bichsel, Petrovic (A), Capobianco, Koljačonok, Taylor – Blackwell (A), Hryckowian, Bäck (A) – Bastian, Hyry, Erne – Lind, Becker, Stranges – Ertel, Scott, Martino.

Rozhodčí: Cody Beach, Chris Lee. Čároví: Kyle Flemington, Joe Mahon

Příprava NHL
27. 9. 2025 23:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly:
08:57 Sanheim (Dvorak, Couturier)
27:12 Grebenkin (Mičkov, Zegras)
33:04 Zegras (Mičkov, Tippett)
Góly:
19:59 Beecher
23:57 Bancroft (Lohrei, Lindholm)
35:58 Bancroft (Merkulov, Brunet)
53:45 Viel (Brown, Jokiharju)
Sestavy:
Ersson (Bjarnason) – Drysdale, Ginning, Grans, Sanheim, Seeler, York – Konecny, Couturier, Bump – Mičkov, Zegras, Dvorak – Tippett, Luchanko, Grebenkin – Hathaway, Ābols, Gaucher
Sestavy:
DiPietro (Zajíček) – Lindholm, Jokiharju, Lohrei, Aspirot, Brunet, Harris – Eyssimont, Zacha, Tufte – Kastelic, Chusnutdinov, Merkulov – Bancroft, Kuraly, Beecher – Duran, Brown, Viel

Rozhodčí: Charron, Sullivan – Oliver, Berg

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
14:28 Raddysh (Allard, Sabourin)
24:27 Chaffee (Cirelli, Hagel)
57:02 Hagel (Goncalves, Raddysh)
59:03 Goncalves (Cirelli)
Góly:
31:48 Wiesblatt (Svečkov, Bunting)
Sestavy:
Halverson (40. Fanti) – Crozier, McDonagh, Raddysh, D'Astous, Carlile, Černák – Allard, Geekie, Chaffee, Hagel, Flinton, James, Sabourin, Gourde, Finley, Cirelli, Mercuri, Goncalves.
Sestavy:
Saros (40. Murray) – Englund, Perbix, Molendyk, Josi, Skjei, Oesterle, Wilsby – Forsberg, Svečnikov, Kemell, Haula, Martin, Marchessault, Bunting, Wiesblatt, L'Hereux, O'Reilly.

Rozhodčí: J. Brenk, L. Maaskant – CJ. Murray, T. Baker

Počet diváků: 14228

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. K. VaryHokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Plzeň vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
28. 9. 15:00
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.60
Slavia vs. Pardubice BHokej - 7. kolo - 28. 9. 2025:Slavia vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
28. 9. 15:00
  • 1.68
  • 4.40
  • 3.94
Sparta vs. LiberecHokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Sparta vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 9. 16:00
  • 1.60
  • 4.49
  • 4.69
Vítkovice vs. Hradec Kr.Hokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Vítkovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
28. 9. 16:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.36
Přerov vs. TáborHokej - 7. kolo - 28. 9. 2025:Přerov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
28. 9. 16:00
  • 2.00
  • 4.30
  • 2.91
Frýdek-M. vs. ChomutovHokej - 7. kolo - 28. 9. 2025:Frýdek-M. vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
28. 9. 16:00
  • 2.76
  • 4.20
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadil jediný Čech. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem. Vítězství slavil i gólman Anaheimu Petr...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:08

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se...

27. září 2025  21:16

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Téměř měsíc jen bezmocně sledoval, jak se Mountfield potápí níž a níž. Svůj už očekávaný návrat po zranění si útočník Patrik Miškář ale hodně zpříjemnil. Po pár minutách na ledě dal gól a záhy...

27. září 2025  16:36

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...

26. září 2025  15:35,  aktualizováno  27.9 13:31

Hronek slavil gól, Tomášek s Brabencem v přípravě NHL asistovali

V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi opět vidět. Obránce Filip Hronek byl mezi střelci Vancouveru u výhry 4:2 nad Seattlem. Asistence si ve vítězných zápasech připsali David...

27. září 2025  8:15,  aktualizováno  8:52

Že jsme Čoboláci? V klidu! Z rivalů Pospíšila a Zohorny jsou v Brně parťáci

Ještě nedávno si tihle hokejoví válečníci nic nedarovali. Kristián Pospíšil a Tomáš Zohorna se ve vypjatých momentech duelů Komety a Pardubic provokovali, nevynechali možnost soupeře rozhodit,...

27. září 2025

Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš

Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci....

27. září 2025  6:22

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Premium

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...

26. září 2025

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...

26. září 2025  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.