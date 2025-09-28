Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

O místo v sestavě Colorada bojující forvard Ivan Ivan (16:47, 0+1, +2) byl v utkání s Dallasem na ledě u dvou vstřelených branek. K vítězství 4:1 přispěl i jednou asistencí, když v 31. minutě po jeho pasu od zadního mantinelu otevíral skóre Gavin Brindley.
Stars těsně před koncem druhé třetiny srovnali zásluhou Antonio Strangese. Ve finálním dějství ale domácí publikum potěšili Artturi Lehkonen, Zakhar Bardakov a Tristen Nielsen.
40letá brankářská legenda NHL Marc-Andre Fleury se v sobotu loučila s fanoušky. Stalo se tak v dresu Pittsburghu, za který odchytal většinu své kariéry a oslavil i zisk tří Stanley Cupů. Následně působil ve Vegas, Chicagu a naposledy Minnesotě.
S Penguins v létě podepsal zkušební kontrakt, díky němuž se mohl zapojit do přípravy a prožít si rozlučku na ledě s parťáky Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem či Krisem Letangem. Fleury, jemuž s 575 výhrami v NHL patří v historických statistikách druhá příčka za odskočeným Martinem Brodeurem (691), odchytal třetí třetinu vítězné přípravné partie 4:1 nad Columbusem a pokryl všech osm závěrečných střel soupeře.
Z českých gólmanů se v sobotu dostal do akce jen Petr Mrázek. K vítězství Anaheimu 5:3 nad Los Angeles pomohl 37 zákroky proti 40 střelám Kings.
Ze střídačky mu kryl záda krajan Tomáš Suchánek a roli náhradníka ve stejný den obstaral také Šimon Zajíček z Bostonu. Ten sledoval výhru Bruins 4:3 nad Philadelphií. V útoku Bostonu nastoupil z Čechů jen Pavel Zacha (17:29, +/-: 0, 2 střely).
Podruhé v krátké době se poměřily kanadské celky Montrealu a Toronta. Na nedávnou drtivou porážku 2:7 tentokrát Canadiens odpověděli výhrou 4:2. Dva body (1+1) brali za vítěze útočníci Alex Newhook a Sean Farrell.
Výsledky
25:20 Crosby (Hayes, Letang)
39:58 Rakel (Crosby, Karlsson)
48:56 Koivunen
57:32 Rakell (Rust, Crosby)
16:04 Belluz (Činachov, Ceulemans)
Murašov (40. Fleury) – Wotherspoon, Karlsson, Jones, Letang, Pickering, Brunicke – Hayes, Crosby, Rust – Mantha, Malkin, Brazeau – Koivunen, Rakell, Kindel – Imama, Broz, Harvey-Pinard
Merzlikins (Lalonde) – Christiansen, Gudbranson, Smith, Hunt, Svozil, Ceulemans – Sillinger, Del Bel Belluz, Činakov – Malatesta, Gauce, Olivier – Pyyhtia, Williams, Fasching – Pinelli, Keskinen, McCue
Rozhodčí: Dunning, South – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 18333
05:57 Dvorský (Pekarčík, Fowler)
20:52 Schenn (Neighbours, Parayko)
50:58 Toninato (Murphy, Lafferty)
51:25 Hayes (Toninato, Crevier)
56:59 O. Moore (Murphy)
59:56 Dickinson (Del Mastro)
Binnington (41. Cranley) – Fowler, Parayko (A), Schueneman, Mailloux, Buchinger, A. Jiříček – Bučněvič, Thomas (A), Snuggerud – Neighbours, B. Schenn (C), M. Joseph – Pekarčík, Dvorský, Carbonneau – Walker, Sundqvist, Luff.
Knight (Berežnoj) – Murphy (A), Del Mastro, Grzelcyk, Crevier, Korchinski, Allan – Dickinson (A), Lafferty, Michejev (A) – C. Dach, Greene, O. Moore – Lardis, Reichel, J. Cates – G. Hayes, Toninato, Mišiak.
Rozhodčí: MacDougall, Brace – Fournier, O ́Quinn
Počet diváků: 18096
03:41 Dahlin (Byram, Benson)
12:17 Mrtka (Helenius, Rosen)
20:14 Thompson (Norris)
40:37 Thompson (Tuch, Norris)
59:47 Norris (Thompson)
18:27 Kane
33:36 Kasper (Chiarot, DeBrincat)
Lyon (Levi) – Bryson, Byram, Dahlin (C), Johnson, Mrtka, Timmins – Benson, Dunne, Geertsen, Helenius, Kozak, Leschyshyn, McLeod, Norris, Rosen, Thompson (A), Tuch (A), Zucker.
Cossa (Postava) – Chiarot (A), Johansson, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Mitchell, Lagesson, Kannok-Leipert – Tralmaks, Copp, Appleton, Rasmussen, Brandsegg-Nygard, Mazur, Becher, Bantle, Lombardi, Seger, Kane (A), Kasper, DeBrincat.
Rozhodčí: Nicholson, Lepkowski – Tobias, Shewchyk
Počet diváků: 11872
05:12 Duehr (Pionk)
12:02 Čibrikov (Yager, Samberg)
17:37 Ford (Anderson-Dolan, Morrissey)
31:41 Pionk (Nyquist, Čibrikov)
13:16 Parekh (Frost, Kerins)
45:23 Gridin (Pachal, Frost)
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Clague, Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Toews, Nyquist – Čibrikov, Yager, Duehr – Wagner, Ford, Anderson-Dolan
Cooley (Prosvetov) – Kuzněcov, Pachal, Bahl (A), Parekh, Grušnikov, Hanley – Zary, Frost (A), Coronato – Honzek, Kerins, Klapka – Lomberg (A), Kirkland, Pospíšil – Gridin, Bishop, Hunt
Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Mills, Toomey
Počet diváků: 14007
33:00 Tavares
56:08 Nylander (Tavares, Rielly)
11:22 Newhook (Carrier, Bolduc)
29:34 Kidney (Farrell, Blais)
36:11 Hutson (Thorpe, Newhook)
49:21 Farrell (Belzile)
Stolarz (41. Achťjamov) – Carlo, Rielly (A), Tanev, McCabe, Benning, Ekman-Larsson – W. Nylander (A), Tavares (A), Järnkrok – Robertson, Domi, Knies – Maccelli, Roy, Joshua – Valis, Quillan, Pezzetta.
Kähkönen (Fowler) – Carrier (A), Xhekaj (A), Hutson, Struble, Engström, Del Gaizo – Kapanen, Newhook (A), Bolduc – Beck, Veleno, Blais – Thorpe, Belzile, Farrell – Kidney, Condotta, Dauphin.
Rozhodčí: Rank, Sandlak – Smith, Brisebois
Počet diváků: 18216
03:10 Ceci (Moverare, Wright)
18:16 Ward (Greentree, Burroughs)
40:14 Moore
10:10 Minťukov (Poehling, Colangelo)
26:49 Gaucher (Moore, SIdorov)
53:53 Hinds (Sidorov, Luneau)
59:16 Phillips (Zellweger, Sennecke)
59:44 Myatovic (Gaucher, Moore)
Portill (Copley) – Hicketts, Clarke, Movarare, Ceci, Dvořák, Burroughs – Moore, Danault, Foegele – Greentree, Laferriere, Armia – Lee, Helenius, Thomas – Wright, Pinelli, Ward
Mrázek (Suchánek) – Colangelo, Poehling, Phillips, Bailey, Gaucher, Washe, Sennecke, Warren, Myatovic, Zellweger, Sidorov, Pastujov, Hinds, Luneau, Myšák, Moose, Caulfield, Mintyukov
Rozhodčí: Hanson, Betker – Gibbons, Knorr
30:32 Brindley (Ivan, Kiviranta)
43:42 Lehkonen (MacKinnon, Burns)
47:28 Bardakov (Lehkonen)
58:23 Nielsen
39:57 Stranges (Koljačonok, Becker)
Wedgewood (41. Miner) – Attard, Middleton, Behrens, Aamodt, Burns (A), Ahcan – Lehkonen (A), MacKinnon (A), Olofsson – Brindley, Colton, Guščin – Kiviranta, Bardakov, Kelly – Priščepov, Ivan, Nielsen.
Bibeau (41. Poirier) – Lundqvist, Bichsel, Petrovic (A), Capobianco, Koljačonok, Taylor – Blackwell (A), Hryckowian, Bäck (A) – Bastian, Hyry, Erne – Lind, Becker, Stranges – Ertel, Scott, Martino.
Rozhodčí: Cody Beach, Chris Lee. Čároví: Kyle Flemington, Joe Mahon
08:57 Sanheim (Dvorak, Couturier)
27:12 Grebenkin (Mičkov, Zegras)
33:04 Zegras (Mičkov, Tippett)
19:59 Beecher
23:57 Bancroft (Lohrei, Lindholm)
35:58 Bancroft (Merkulov, Brunet)
53:45 Viel (Brown, Jokiharju)
Ersson (Bjarnason) – Drysdale, Ginning, Grans, Sanheim, Seeler, York – Konecny, Couturier, Bump – Mičkov, Zegras, Dvorak – Tippett, Luchanko, Grebenkin – Hathaway, Ābols, Gaucher
DiPietro (Zajíček) – Lindholm, Jokiharju, Lohrei, Aspirot, Brunet, Harris – Eyssimont, Zacha, Tufte – Kastelic, Chusnutdinov, Merkulov – Bancroft, Kuraly, Beecher – Duran, Brown, Viel
Rozhodčí: Charron, Sullivan – Oliver, Berg
14:28 Raddysh (Allard, Sabourin)
24:27 Chaffee (Cirelli, Hagel)
57:02 Hagel (Goncalves, Raddysh)
59:03 Goncalves (Cirelli)
31:48 Wiesblatt (Svečkov, Bunting)
Halverson (40. Fanti) – Crozier, McDonagh, Raddysh, D'Astous, Carlile, Černák – Allard, Geekie, Chaffee, Hagel, Flinton, James, Sabourin, Gourde, Finley, Cirelli, Mercuri, Goncalves.
Saros (40. Murray) – Englund, Perbix, Molendyk, Josi, Skjei, Oesterle, Wilsby – Forsberg, Svečnikov, Kemell, Haula, Martin, Marchessault, Bunting, Wiesblatt, L'Hereux, O'Reilly.
Rozhodčí: J. Brenk, L. Maaskant – CJ. Murray, T. Baker
Počet diváků: 14228