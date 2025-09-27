Premium

Hronek slavil gól, Tomášek s Brabencem v přípravě NHL asistovali

Martin Korbáš
Aktualizujeme   8:15aktualizováno  8:23
V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi opět vidět. Obránce Filip Hronek byl mezi střelci Vancouveru u výhry 4:2 nad Seattlem. Asistence si ve vítězných zápasech připsali David Tomášek z Edmontonu a Jakub Brabenec z Vegas. Do brány se dostali Jakub Málek z New Jersey a Michal Postava z Detroitu.

Filip Hronek (17) a Marcus Pettersson (29) slaví gól Vancouver Canucks. | foto: ETHAN CAIRNSAP

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Příprava NHL
27. 9. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:5 (2:1, 1:0, 3:4)
Góly:
05:03 Girgensons (Bjorkstrand, Stachowiak)
11:30 Girgensons (Hedman)
39:05 Stachowiak (Gauthier, Abruzzese)
42:55 Grošev (James, Duke)
48:55 Stachowiak (Moser, Lundmark)
52:27 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Góly:
14:46 Smith (Labanc, Suzuki)
43:25 Trikozov (Robidas)
44:15 Kotkaniemi (Nadeau)
50:00 Gunler (Nystrom, Robidas)
59:48 Nadeau (Smith, Nystrom)
Sestavy:
Johansson (41. Meneghin) – Lundmark, Crozier, Grošev, Hedman, Lilleberg, Moser – Abruzzese, James, Stachowiak, Point, Bjorkstrand, Girgensons, Duke, Guentzel, Finley, Kučerov, Gauthier, Szturc.
Sestavy:
Miftachov (Quapp) – Reilly, Nikišin, Bayreuther, Kylington, Nystrom, Montgomery – Suzuki, Slavin, Carrier, Nadeau, Gunler, Smith, Jost, Robidas, Labanc, Trikozov, Brind ́Amour, Kotkaniemi.

Rozhodčí: J. Hebert, J. Brenk – CJ Murray, T. Baker

Počet diváků: 13449

Příprava NHL
27. 9. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly:
31:30 Gatcomb (Barzal, DeAngelo)
56:50 Duclair (Schaefer)
Góly:
02:01 Glendening (Casey, Halonen)
48:44 Légaré (Crookshank, Rooney)
52:21 Gricjuk (Cotter, Casey)
58:57 Crookshank (Légaré, Nemec)
Sestavy:
Sorokin (Lennox) – Mayfield, Schaefer, Romanov, Bear, Warren, DeAngelo – Šabanov, Horvat (A), Drouin – Gatcomb, Barzal, Duclair – Highmore, Cizikas, Beckman – Liukas, Berg, Veremjev
Sestavy:
Allen (32. Málek) – Siegenthaler (A), Nemec, Edwards, Hamilton (A), Cholowski, Casey – Cotter (A), Lammikko, Gricjuk – Crookshank, Glass, Legare – Gruden, Glendening, Halonen – Hardman, Rooney, McLaughlin

Rozhodčí: Luxmore, Blandina – Oliver, Berg

Počet diváků: 10130

Příprava NHL
27. 9. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly:
29:10 Cootes (Lekkerimäki, Kudrjavcev)
40:39 Hronek
52:32 DeBrusk (Hughes)
58:49 Kane
Góly:
02:19 Nyman (Dragicevic)
27:02 Jugnauth (Winterton, Meyers)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Hronek, Hughes (C), Willander, E. Pettersson II., Joseph, Kudrjavcev – Boeser (A), E. Pettersson (A), DeBrusk – Lekkerimäki, Cootes, Kane – Sherwood, Blueger, Kravcov – Klimovič, Räty, Alriksson
Sestavy:
Murray (Grubauer) – Lindgren (A), Fleury, Evans, Ottavainen, Jugnauth, Dragicevic – Catton, Gaudreau (A), Tolvanen (A)– Kartye, Meyers, Melanson – Nyman, Fisker-Mölgaard, Winterton – Stephens, Morrison, Firkus

Rozhodčí: Schlenker, Syvret – Apperson, Murchison

Počet diváků: 18409

Příprava NHL
27. 9. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
24:48 Orlov (Wennberg, Cardwell)
Góly:
28:15 Schwindt
45:12 Cormier (Brabenec, Bowman)
Sestavy:
Askarov (Carriere) – Mikhamadullin, Orlov, Dickinson, Liljegren, Ferraro, Thompson – Musty, Wennberg, Cardwell – Eklund, Misa, Černyšov – Goodrow, Gaudette, Dellandrea – Grunstrom, Bystedt, Wetsch
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – Hutton, Korczak, Megna, Cormier, Sedoff, Coghlan – Reinhard, Laczynski, Holtz – Cataford, Brabenec, Bowman – Lavoie, Šapovaliv, Hemmerlig – Demek, Schwindt, Fleming

Rozhodčí: Schrader, Rehman – Gawryletz, Gawryletz

Počet diváků: 11143

Příprava NHL
27. 9. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly:
09:12 Nurse (Samanski, Jarvenie)
18:37 Samanski (Tomášek)
22:26 Philp (Stecher, Nurse)
49:50 Kapanen (Mangiapane, Kulak)
Góly:
Sestavy:
Pickard (Jonsson) – Nurse (A), Stecher – Kulak (A), Regula – Dineen, Brown – Mangiapane, Henrique, Savoie – Howard, Tomášek, Kapanen – Janmark, Philp, Hutson – Marjala, Samanski, Jarventie
Sestavy:
DiVincentiis (Poulter) – Phillips, Fleury – Stanley (A), Heinola – Sautner, Bauer – Niederreiter, Namestnikov, Iafallo – Koepke, Barron (A), Pearson – Barlow, Zhilkin, Lambert – Di Giuseppe, Gustafsson, Fagemo

Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Mils, Toomey

Příprava NHL
27. 9. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Góly:
22:32 Dewar (Ivany, Dumba)
44:46 Fabbri (Huglen, Puustinen)
49:54 Tomasino (Hallander, Novak)
Góly:
13:38 Leonard (Doucet)
18:20 Leonard (Wallinder, Danielson)
Sestavy:
Jarry (32. Šilovs) – Dumba, Graves (A), Alexejev, Clifton, Shea, St. Ivany – Tomasino, Novak, Heinen – Puustinen, Fabbri, McDonough – Poulin, Lizotte (A) Hallander – Huglen, Dewar, Renwick.
Sestavy:
Gibson (32. Postava) – Holl, Gustafsson (A), Hamonic, Wallinder, Tuomisto, Christensen – Berggren, Compher (A), Bear – Finnie, Danielson, Soderblom – Bantle, Doucet, Leonard – Shine, Dries, Watson.

Rozhodčí: Furman South, Michael Markovic. Čároví: Scott Cherrey, Dylan Blujus

Počet diváků: 10729

