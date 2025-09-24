Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

V prvním startu v dresu Bostonu v přípravě se Matěj Blümel neradoval, když byl na ledě u tří inkasovaných gólů. Následný souboj proti Rangers byl již jiný příběh. Český útočník (16:21, 1+0, +1, 5 střel) v 9. minutě otevíral za Bruins skóre a nakonec se mohl těšit z výhry po prodloužení.
Domácí Rangers přitom po dvou třetinách vedli 4:1, Boston ale ve třetí třetině díky Michaelu Eyssimontovi (2+1) dokázal srovnat a obrat v 64. minutě dokonal obránce Nikita Zadorov. Za New York nastoupil o smlouvu bojující zadák Andrej Šustr (18:46, +/-: 0, 1 střela) a mladý útočník Jaroslav Chmelař (13:23, +/-: 0, 1 střela).
Bombou od modré čáry využil v 10. minutě bek David Jiříček (24:17, 1+0, -1, 4 střely) přesilovku proti Dallasu. Jeho Minnesota následně dlouho držela hubené vedení. Domácí Stars se prosadili až ve třetí třetině, kdy vývoj otočili hvězdní forvardi Mikko Rantanen a Jason Robertson.
Ben Gleason však v 48. minutě dokázal srovnat na 2:2 a šlo se tak do prodloužení, které už ve druhé minutě rozhodl dallaský Tyler Seguin. Jiříček na ledě strávil téměř 25 minut a byl suverénně nejvytíženějším hráčem Wild.
Gólman Jakub Dobeš odchytal polovinu řádné hrací doby v souboji Montrealu proti Philadelphii a zastavil všech úvodních devět pokusů soupeře.
Z ledu šel za vedení Canadiens 2:0. Střídající Kaapo Kahkonen dvakrát inkasoval, Montreal ale v ofenzivě nepolevil a nakonec slavil výhru 4:2. Mezi střelce se zapsali oba bratři Xhekajové, útočník Florian a známější řízný obránce Arber.
New Jersey si poradilo 6:2 s Islanders, když hned třikrát trestalo faul soupeře. Početní výhody využili Dougie Hamilton, Nico Hischier a Jevgenij Dadonov. Do statistik se zapsal i český forvard Devils Ondřej Palát (15:32, 0+1, +1), jenž asistoval u trefy na 3:1 od Connora Browna.
V součtu čtrnáct trestných minut posbíral útočník Adam Klapka (13:48, +/-: 0, 1 střela). Ve vítězném zápase Calgary 4:1 nad Seattlem si český reprezentant ve třetí třetině vyřizoval účty s Villem Ottavainenem.
Výsledky
13:52 Hamilton (Hughes, Mercer)
20:44 Hischier (Bratt, Hughes)
29:31 Brown (Palát, Dillon)
30:39 Mercer (Meier, Hamilton)
44:48 Edwards (Glendening, Pesce)
46:54 Dadonov (Nemec, Meier)
15:56 Heineman (Ritchie, Boqvist)
50:10 Ritchie (Holmström, Gauthier)
Markström (21. Romanov) – Pesce, Edwards, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt (A), Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – Brown, Glendening, Palát – Halonen, Lammikko, Gricjuk.
Högberg (31. Lennox) – Boqvist, Romanov (A), Bear, George, Odelius, Aitcheson – Holmström (A), Ritchie, Heineman – Gatcomb, Cizikas (A), Beckman – Gauthier, MacLean, Foudy – Larson, Thiesing, Kuefler.
Rozhodčí: Sullivan, L'Ecuyer – Hughes, MacPherson
Počet diváků: 8076
09:14 Fix-Wolansky (Berard, Laba)
23:26 Perreault (Cuylle)
29:53 Carrick
31:08 Gavrikov (Laba)
08:30 Blümel (Mittelstadt, Jokiharju)
47:06 Eyssimont
51:11 Eyssimont (Harris)
58:55 Chusnutdinov (Eyssimont, Mittelstadt)
63:25 Zadorov (Chusnutdinov)
Šesťorkin (30. Boyko) – Fox (A), Gavrikov (A), Šustr, Robertson, Morrow, Dorrington – Perreault, Pärssinen, Cuylle – Brisson, Dowling, Othmann – Laba, Fix-Wolanski, Berard – Chmelař, Carrick, Sýkora.
Korpisalo (DiPietro) – Jokiharju, Zadorov (A), Söderström, Harris, Callahan, Aspirot – Poitras, Mittelstadt, Blümel – Lysell, Minten, Chusnutdinov – Steeves, Farinacci, Ločmelis – Eyssimont, Kastelic (A), Beecher.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Brisebois, Cormier
Počet diváků: 16149
35:23 Miller (Clague, Lambert)
58:59 Barlow (Heinola, Lambert)
27:39 Hutson (Philp, Dineen)
37:28 Howard (Nugent-Hopkins, Leppanen)
51:57 Emberson (Philp)
Comrie (DiVincentiis) – Schenn (A), Heinola, Salomonsson, Samberg (A), Miller, Clague – Nyquist, Toews (A), Perfetti – Čibrikov, Yager, Pearson – Lambert, Ford, Barlow – Duehr, Julien, Shaw.
Pickard (34. Tomkins) – Stecher, Brown, Emberson, Leppanen, Prokop, Dineen – Kapanen, Philp, Jones – Savoie, Nugent-Hopkins (A), Howard – Hutson, Henrique (A), Marjala – Pitlick, Griffith, Copponi.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Morgan MacPhee. Čároví: Jonathan Deschamps, Jeremy Faucher
Počet diváků: 12968
40:17 Rantanen (J. Robertson, Harley)
43:18 J. Robertson (Seguin, Duchene)
61:52 Seguin (Heiskanen)
09:35 D. Jiříček (Heidt, Hinostroza)
47:39 Gleason (Bankier)
Oettinger (Kraws) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Taylor – Rantanen, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Benn (C) – Lind, Scott, Erne – Hanas, Šlajne, Ertel.
Petersen (F. Gustavsson) – D. Jiříček, J. Johnson (A), Gleason, Kiersted, Peart, Lambos – Trenin (A), Aube-Kubel, Hinostroza, Pitlick, Leason, Jurov, Óhgren, B. Jones, Marek, Heidt, Kumpulainen, Bankier.
Rozhodčí: South, Dwyer – Blujus, Tobias
Počet diváků: 14514
22:13 Martin (Wood)
24:42 Martin (Bunting, Wood)
49:28 S. O'Reilly (Bjorkstrand)
57:57 Pelletier (Spada, Santini)
65:00 Katchouk
Saros (31. Annunen) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, Barron, Stastney – Marchessault, Haula, Bunting – Wood, Martin, Forsberg (A) – Schaefer, Svečkov, Stamkos (A) – Kemell, McCarron, Cole Smith.
Halverson (41. Heil) – D. Raddysh (A), Carlile, Santini, Groščev, Schmidt, Spada – Bjorkstrand (A), S. O'Reilly, Goncalves – Pelletier, Girgensons (A), Katchouk – Abruzzese, Allard, Flinton – Sabourin, Mercuri, Pitre.
Rozhodčí: Hiff, O'Rourke – Barton, Jackson
Počet diváků: 17159
00:52 Caufield (Hutson, Suzuki)
09:57 Florian Xhekaj (Thorpe, Tuch)
36:05 Suzuki (Slafkovský, Caufield)
59:46 Arber Xhekaj
31:11 Richard (Gilbert)
37:35 Tippett (Dvorak, Sanheim)
Dobeš (31. Kähkönen) – Guhle, Hutson, A. Xhekaj, Carrier, Bisson, Reinbacher – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Bolduc, Newhook, Roy – Blais, Veleno, Rohrer – Tuch, F. Xhekaj, Thorpe
Ersson (21. Kolosov) – Grans, Sanheim, Seeler, McDonald, Gilbert, Samson – Brink, Couturier, Luchanko, Abols, Bump, Dvorak, Eklind, Deslauriers, Boulton, Tippett, Gaucher, Gard, Richard
Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Berg, Shewchyk
14:26 Mazur (Finnie, Leonard)
24:21 Danielson (Wallinder, Brandsegg-Nygård)
52:38 Finnie (Brandsegg-Nygård, Mitchell)
22:41 Bedard (Rinzel, Nazar)
46:26 Kaiser (Thompson, Levšunov)
Cossa (Postava) – Wallinder, Hamonic, Lagesson, Sandin-Pellikka, Buium, Mitchell – Bear, Compher, Berggren – Finnie, Danielson, Brandsegg-Nygård – Leonard, Dries, Mazur – Seger, Becher, Watson
Söderblom (Commesso) – Del Mastro, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Korchinski, Crevier – Dach, Bedard, Reichel – Moore, Nazar, Thompson – Anderson, Greene, Lafferty – Pridham, Toninato, Vanacker
Rozhodčí: Furlatt, Lepkowski – Suchánek, Marquis
48:37 Kmec (Saad, Lavoie)
05:06 Ward (Dumoulin, Greentree)
47:57 Malott (Turcotte, Greentree)
58:58 Moore
Hill (32. Schmid) – Hanifin, Whitecloud, Hutton, Kmec, Sedoff, Coglan – Smith, Karlsson, Stone – Saad, Hertl, Dorofejev – Demek, Uchacz, Lavoie – Cataford, Laczynski, Bowman
Forsberg (Copley) – Dumoulin, Ceci, Karsanov, Burroughs, Moverare, Brzustewicz – Foegle, Danault, Moore – Greentree, Turcotte, Malott – Lee, Helenius, Ward – Wright, Pinelli, Guttman
Rozhodčí: Hamilton, Rehman – McNamara, Gawryletz
Počet diváků: 14439
04:24 Matthews (Ekman-Larsson, Maccelli)
18:23 McMann (Cowan, Maccelli)
47:33 Zetterlund (Sebrango, Cozens)
57:58 Pinto
60:16 Pinto (Amadio, Sanderson)
Hildeby (41. Achtjamov) – Tanev, McCabe, Carlo, Danford, Rielly (A), Ekman-Larsson – Lorentz, Knies, Laughton, Matthews (C), Haymes, Cowan, Maccelli, McMann, Joshua, Nylander, Robertson, Tavares (A).
Meriläinen (41. Shepard) – Zub, Matinpalo, Sebrango, Yakemchuk, Sanderson (A), Hamara – Pinto (A), Lycksell, Zetterlund, Cousins, Amadio, Cozens (A), Kaliyev, Hodgson, Pilon, Bourgault, Boucher, Halliday.
Rozhodčí: P. Lambert, J. Kea – S. Cherrey, S. Oliver.
Počet diváků: 15162
37:54 Thompson (Benson, Norris)
51:57 Zucker (Helenius, McLeod)
28:37 Wood (Hunt, Fasching)
Lyon (41. Levi) – Bryson, Dahlin (C), Johnson, Jones, Samuelsson (A), Timmins – Thompson (A), Norris, Benson – Helenius, McLeod, Zucker – Rosen, Leschyshyn, Neučev – Kopff, Kozak, Geertsen
Fedotov (41. Sawchenko) – Christiansen, Elick, Hunt, MacDonald, Svozil, Mayo – Aston-Reese (A), Lundeström (A), Wood (A) – Pyyhtiä, Del Bel Belluz, Fasching – Ahcan, Gaunce, Keskinen – Mosley, McCue, Bezeau
Rozhodčí: Halkidis, Blandina – Kovachik, Baker
Počet diváků: 9903
07:40 Šarangovič (Brzustewicz, Kerins)
23:13 Kerins (Zary, Brzustewicz)
40:42 Coronato (Frost, Huberdeau)
57:26 Morton (Honzek)
09:13 Stephens (Marchment, Tolvanen)
Wolf (41. Say) – Bahl (A), Parekh, Solovjov, Pachal, Kuzněcov, Brzustewicz – Huberdeau (A), Frost, Coronato – Zary, Kirkland, Klapka – Gridin, Kerins, Šarangovič (A)– Stromgren, Morton, Honzek
Grubauer (31. Murray) – Evans (A), Fleury, Mahura, Ottavainen, Price, Hammell – Marchment (A), Stephenson (A), Tolvanen – Rehkopf, Catton, Winterton – Kartye, Gaudreau, Melanson – Avon, Stephens, Goyette
Rozhodčí: Rank, Samuels-Thomas – Smith, Toomey
Počet diváků: 15088