Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  7:56
V jedenácti úterních přípravných zápasech hokejové NHL se bodově prosadila trojice Čechů. Útočník Matěj Blümel byl jedním ze střelců Bostonu u výhry 5:4 po prodloužení nad Rangers. Přesně mířil také obránce David Jiříček, jeho Minnesota ale nakonec podlehla 2:3 po prodloužení Dallasu. Asistenci bral Ondřej Palát z New Jersey a mezi tři tyče Montrealu se postavil gólman Jakub Dobeš.
Matěj Blümel se raduje z branky proti Rangers.

Matěj Blümel se raduje z branky proti Rangers. | foto: Reuters

Matěj Blümel a Casey Mittelstadt se radují z branky v přípravě.
David Jiříček se snaží odtlačit Jamieho Benna od branky Cala Petersena.
Jaroslav Chmelař si vede puk v přípravném utkání.
Jakov Trenin a David Jiřícek slaví branku Minnesoty.
5 fotografií

V prvním startu v dresu Bostonu v přípravě se Matěj Blümel neradoval, když byl na ledě u tří inkasovaných gólů. Následný souboj proti Rangers byl již jiný příběh. Český útočník (16:21, 1+0, +1, 5 střel) v 9. minutě otevíral za Bruins skóre a nakonec se mohl těšit z výhry po prodloužení.

Domácí Rangers přitom po dvou třetinách vedli 4:1, Boston ale ve třetí třetině díky Michaelu Eyssimontovi (2+1) dokázal srovnat a obrat v 64. minutě dokonal obránce Nikita Zadorov. Za New York nastoupil o smlouvu bojující zadák Andrej Šustr (18:46, +/-: 0, 1 střela) a mladý útočník Jaroslav Chmelař (13:23, +/-: 0, 1 střela).

Bombou od modré čáry využil v 10. minutě bek David Jiříček (24:17, 1+0, -1, 4 střely) přesilovku proti Dallasu. Jeho Minnesota následně dlouho držela hubené vedení. Domácí Stars se prosadili až ve třetí třetině, kdy vývoj otočili hvězdní forvardi Mikko Rantanen a Jason Robertson.

Ben Gleason však v 48. minutě dokázal srovnat na 2:2 a šlo se tak do prodloužení, které už ve druhé minutě rozhodl dallaský Tyler Seguin. Jiříček na ledě strávil téměř 25 minut a byl suverénně nejvytíženějším hráčem Wild.

Gólman Jakub Dobeš odchytal polovinu řádné hrací doby v souboji Montrealu proti Philadelphii a zastavil všech úvodních devět pokusů soupeře.

Z ledu šel za vedení Canadiens 2:0. Střídající Kaapo Kahkonen dvakrát inkasoval, Montreal ale v ofenzivě nepolevil a nakonec slavil výhru 4:2. Mezi střelce se zapsali oba bratři Xhekajové, útočník Florian a známější řízný obránce Arber.

New Jersey si poradilo 6:2 s Islanders, když hned třikrát trestalo faul soupeře. Početní výhody využili Dougie Hamilton, Nico Hischier a Jevgenij Dadonov. Do statistik se zapsal i český forvard Devils Ondřej Palát (15:32, 0+1, +1), jenž asistoval u trefy na 3:1 od Connora Browna.

V součtu čtrnáct trestných minut posbíral útočník Adam Klapka (13:48, +/-: 0, 1 střela). Ve vítězném zápase Calgary 4:1 nad Seattlem si český reprezentant ve třetí třetině vyřizoval účty s Villem Ottavainenem.

Výsledky

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Góly:
13:52 Hamilton (Hughes, Mercer)
20:44 Hischier (Bratt, Hughes)
29:31 Brown (Palát, Dillon)
30:39 Mercer (Meier, Hamilton)
44:48 Edwards (Glendening, Pesce)
46:54 Dadonov (Nemec, Meier)
Góly:
15:56 Heineman (Ritchie, Boqvist)
50:10 Ritchie (Holmström, Gauthier)
Sestavy:
Markström (21. Romanov) – Pesce, Edwards, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt (A), Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – Brown, Glendening, Palát – Halonen, Lammikko, Gricjuk.
Sestavy:
Högberg (31. Lennox) – Boqvist, Romanov (A), Bear, George, Odelius, Aitcheson – Holmström (A), Ritchie, Heineman – Gatcomb, Cizikas (A), Beckman – Gauthier, MacLean, Foudy – Larson, Thiesing, Kuefler.

Rozhodčí: Sullivan, L'Ecuyer – Hughes, MacPherson

Počet diváků: 8076

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Boston Bruins Boston Bruins 4:5P (1:1, 3:0, 0:3 - 0:1)
Góly:
09:14 Fix-Wolansky (Berard, Laba)
23:26 Perreault (Cuylle)
29:53 Carrick
31:08 Gavrikov (Laba)
Góly:
08:30 Blümel (Mittelstadt, Jokiharju)
47:06 Eyssimont
51:11 Eyssimont (Harris)
58:55 Chusnutdinov (Eyssimont, Mittelstadt)
63:25 Zadorov (Chusnutdinov)
Sestavy:
Šesťorkin (30. Boyko) – Fox (A), Gavrikov (A), Šustr, Robertson, Morrow, Dorrington – Perreault, Pärssinen, Cuylle – Brisson, Dowling, Othmann – Laba, Fix-Wolanski, Berard – Chmelař, Carrick, Sýkora.
Sestavy:
Korpisalo (DiPietro) – Jokiharju, Zadorov (A), Söderström, Harris, Callahan, Aspirot – Poitras, Mittelstadt, Blümel – Lysell, Minten, Chusnutdinov – Steeves, Farinacci, Ločmelis – Eyssimont, Kastelic (A), Beecher.

Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Brisebois, Cormier

Počet diváků: 16149

Příprava NHL
24. 9. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Góly:
35:23 Miller (Clague, Lambert)
58:59 Barlow (Heinola, Lambert)
Góly:
27:39 Hutson (Philp, Dineen)
37:28 Howard (Nugent-Hopkins, Leppanen)
51:57 Emberson (Philp)
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – Schenn (A), Heinola, Salomonsson, Samberg (A), Miller, Clague – Nyquist, Toews (A), Perfetti – Čibrikov, Yager, Pearson – Lambert, Ford, Barlow – Duehr, Julien, Shaw.
Sestavy:
Pickard (34. Tomkins) – Stecher, Brown, Emberson, Leppanen, Prokop, Dineen – Kapanen, Philp, Jones – Savoie, Nugent-Hopkins (A), Howard – Hutson, Henrique (A), Marjala – Pitlick, Griffith, Copponi.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Morgan MacPhee. Čároví: Jonathan Deschamps, Jeremy Faucher

Počet diváků: 12968

Příprava NHL
24. 9. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2P (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly:
40:17 Rantanen (J. Robertson, Harley)
43:18 J. Robertson (Seguin, Duchene)
61:52 Seguin (Heiskanen)
Góly:
09:35 D. Jiříček (Heidt, Hinostroza)
47:39 Gleason (Bankier)
Sestavy:
Oettinger (Kraws) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Taylor – Rantanen, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Benn (C) – Lind, Scott, Erne – Hanas, Šlajne, Ertel.
Sestavy:
Petersen (F. Gustavsson) – D. Jiříček, J. Johnson (A), Gleason, Kiersted, Peart, Lambos – Trenin (A), Aube-Kubel, Hinostroza, Pitlick, Leason, Jurov, Óhgren, B. Jones, Marek, Heidt, Kumpulainen, Bankier.

Rozhodčí: South, Dwyer – Blujus, Tobias

Počet diváků: 14514

Příprava NHL
24. 9. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:3N (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
22:13 Martin (Wood)
24:42 Martin (Bunting, Wood)
Góly:
49:28 S. O'Reilly (Bjorkstrand)
57:57 Pelletier (Spada, Santini)
65:00 Katchouk
Sestavy:
Saros (31. Annunen) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, Barron, Stastney – Marchessault, Haula, Bunting – Wood, Martin, Forsberg (A) – Schaefer, Svečkov, Stamkos (A) – Kemell, McCarron, Cole Smith.
Sestavy:
Halverson (41. Heil) – D. Raddysh (A), Carlile, Santini, Groščev, Schmidt, Spada – Bjorkstrand (A), S. O'Reilly, Goncalves – Pelletier, Girgensons (A), Katchouk – Abruzzese, Allard, Flinton – Sabourin, Mercuri, Pitre.

Rozhodčí: Hiff, O'Rourke – Barton, Jackson

Počet diváků: 17159

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly:
00:52 Caufield (Hutson, Suzuki)
09:57 Florian Xhekaj (Thorpe, Tuch)
36:05 Suzuki (Slafkovský, Caufield)
59:46 Arber Xhekaj
Góly:
31:11 Richard (Gilbert)
37:35 Tippett (Dvorak, Sanheim)
Sestavy:
Dobeš (31. Kähkönen) – Guhle, Hutson, A. Xhekaj, Carrier, Bisson, Reinbacher – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Bolduc, Newhook, Roy – Blais, Veleno, Rohrer – Tuch, F. Xhekaj, Thorpe
Sestavy:
Ersson (21. Kolosov) – Grans, Sanheim, Seeler, McDonald, Gilbert, Samson – Brink, Couturier, Luchanko, Abols, Bump, Dvorak, Eklind, Deslauriers, Boulton, Tippett, Gaucher, Gard, Richard

Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Berg, Shewchyk

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly:
14:26 Mazur (Finnie, Leonard)
24:21 Danielson (Wallinder, Brandsegg-Nygård)
52:38 Finnie (Brandsegg-Nygård, Mitchell)
Góly:
22:41 Bedard (Rinzel, Nazar)
46:26 Kaiser (Thompson, Levšunov)
Sestavy:
Cossa (Postava) – Wallinder, Hamonic, Lagesson, Sandin-Pellikka, Buium, Mitchell – Bear, Compher, Berggren – Finnie, Danielson, Brandsegg-Nygård – Leonard, Dries, Mazur – Seger, Becher, Watson
Sestavy:
Söderblom (Commesso) – Del Mastro, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Korchinski, Crevier – Dach, Bedard, Reichel – Moore, Nazar, Thompson – Anderson, Greene, Lafferty – Pridham, Toninato, Vanacker

Rozhodčí: Furlatt, Lepkowski – Suchánek, Marquis

Příprava NHL
24. 9. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly:
48:37 Kmec (Saad, Lavoie)
Góly:
05:06 Ward (Dumoulin, Greentree)
47:57 Malott (Turcotte, Greentree)
58:58 Moore
Sestavy:
Hill (32. Schmid) – Hanifin, Whitecloud, Hutton, Kmec, Sedoff, Coglan – Smith, Karlsson, Stone – Saad, Hertl, Dorofejev – Demek, Uchacz, Lavoie – Cataford, Laczynski, Bowman
Sestavy:
Forsberg (Copley) – Dumoulin, Ceci, Karsanov, Burroughs, Moverare, Brzustewicz – Foegle, Danault, Moore – Greentree, Turcotte, Malott – Lee, Helenius, Ward – Wright, Pinelli, Guttman

Rozhodčí: Hamilton, Rehman – McNamara, Gawryletz

Počet diváků: 14439

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3P (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
04:24 Matthews (Ekman-Larsson, Maccelli)
18:23 McMann (Cowan, Maccelli)
Góly:
47:33 Zetterlund (Sebrango, Cozens)
57:58 Pinto
60:16 Pinto (Amadio, Sanderson)
Sestavy:
Hildeby (41. Achtjamov) – Tanev, McCabe, Carlo, Danford, Rielly (A), Ekman-Larsson – Lorentz, Knies, Laughton, Matthews (C), Haymes, Cowan, Maccelli, McMann, Joshua, Nylander, Robertson, Tavares (A).
Sestavy:
Meriläinen (41. Shepard) – Zub, Matinpalo, Sebrango, Yakemchuk, Sanderson (A), Hamara – Pinto (A), Lycksell, Zetterlund, Cousins, Amadio, Cozens (A), Kaliyev, Hodgson, Pilon, Bourgault, Boucher, Halliday.

Rozhodčí: P. Lambert, J. Kea – S. Cherrey, S. Oliver.

Počet diváků: 15162

Příprava NHL
24. 9. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly:
37:54 Thompson (Benson, Norris)
51:57 Zucker (Helenius, McLeod)
Góly:
28:37 Wood (Hunt, Fasching)
Sestavy:
Lyon (41. Levi) – Bryson, Dahlin (C), Johnson, Jones, Samuelsson (A), Timmins – Thompson (A), Norris, Benson – Helenius, McLeod, Zucker – Rosen, Leschyshyn, Neučev – Kopff, Kozak, Geertsen
Sestavy:
Fedotov (41. Sawchenko) – Christiansen, Elick, Hunt, MacDonald, Svozil, Mayo – Aston-Reese (A), Lundeström (A), Wood (A) – Pyyhtiä, Del Bel Belluz, Fasching – Ahcan, Gaunce, Keskinen – Mosley, McCue, Bezeau

Rozhodčí: Halkidis, Blandina – Kovachik, Baker

Počet diváků: 9903

Příprava NHL
24. 9. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly:
07:40 Šarangovič (Brzustewicz, Kerins)
23:13 Kerins (Zary, Brzustewicz)
40:42 Coronato (Frost, Huberdeau)
57:26 Morton (Honzek)
Góly:
09:13 Stephens (Marchment, Tolvanen)
Sestavy:
Wolf (41. Say) – Bahl (A), Parekh, Solovjov, Pachal, Kuzněcov, Brzustewicz – Huberdeau (A), Frost, Coronato – Zary, Kirkland, Klapka – Gridin, Kerins, Šarangovič (A)– Stromgren, Morton, Honzek
Sestavy:
Grubauer (31. Murray) – Evans (A), Fleury, Mahura, Ottavainen, Price, Hammell – Marchment (A), Stephenson (A), Tolvanen – Rehkopf, Catton, Winterton – Kartye, Gaudreau, Melanson – Avon, Stephens, Goyette

Rozhodčí: Rank, Samuels-Thomas – Smith, Toomey

Počet diváků: 15088

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Zlín vs. KolínHokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
24. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.66
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
24. 9. 17:30
  • 2.35
  • 4.09
  • 2.46
Přerov vs. Frýdek-M.Hokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Přerov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
24. 9. 17:30
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Slavia vs. JihlavaHokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Slavia vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Litoměřice vs. SokolovHokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Litoměřice vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 1.60
  • 4.51
  • 4.38
Třebíč vs. Pardubice BHokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Třebíč vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 1.75
  • 4.40
  • 3.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

V jedenácti úterních přípravných zápasech hokejové NHL se bodově prosadila trojice Čechů. Útočník Matěj Blümel byl jedním ze střelců Bostonu u výhry 5:4 po prodloužení nad Rangers. Přesně mířil také...

24. září 2025  7:15,  aktualizováno  7:56

Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Dlouhá porada hlavních rozhodčích u videa čtyři minuty před koncem druhé třetiny skončila. Jeden z nich vjel na led a ukázal na střed hřiště. Střídačka Liberce se začala radovat, ve vyrovnané bitvě s...

23. září 2025  22:08

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Za poslední dvě sezony naskočil jen do 66 utkání, což by v součtu nevydalo ani na jeden kompletní ročník. Poslední střetnutí odehrál 15. března. U mantinelu ho tvrdě dohrál útočník Chicaga Jason...

23. září 2025  15:40

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Příznivci hokejového Bostonu si můžou oddychnout. Útočník David Pastrňák sice v minulém týdnu vynechal start tréninkového kempu kvůli zdravotním problémům, v pondělí už se ale na ledě s týmem...

23. září 2025  14:35

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Nečas na úvod přípravy řídil výhru Colorada nad Utahem, trefil se také Šalé

Po sobotním otevíracím duelu přípravy na NHL neděle nabídla hned patnáct zápasů. Z Čechů byl na ledě nejvíce vidět útočník Martin Nečas, jenž bilancí 1+2 podpořil výhru Colorada 3:2 nad Utahem s...

22. září 2025  6:56,  aktualizováno  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.