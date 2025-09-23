Premium

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Martin Korbáš
  7:23aktualizováno  8:02
Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan Myšák. V dalším duelu se přihrávkou připomněli také Jiří Kulich s Radimem Mrtkou, jejich Buffalo přejelo Columbus 4:0.
Gólové oslavy hokejistů Buffala. | foto: Reuters

Zkušený gólman Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý vítězný duel proti Utahu. K výhře 6:1 přispěl 25 zákroky a o čisté konto jej v 35. minutě obral jediný střelec Dylan Guenther. Ze střídačky navíc českému reprezentantovi kryl záda krajan Tomáš Suchánek, týmová jednička Lukáš Dostál měl tentokrát volno.

Mezi tři tyče Utahu se postavil pro změnu Karel Vejmelka. Během úvodních dvou třetin zastavil 14 ze 17 střel, střídající Jaxson Stauber inkasoval rovněž třikrát. V týmu kapitána Radko Gudase (23:22, -1, 4 střely) se bodově dařilo zejména dvougólovému útočníkovi Matthewovi Phillipsovi a tři zápisy si odnesli beci Drew Helleson (1+2) a Jackson LaCombe (0+3). Do statistik se zapsal i český útočník ze čtvrté formace Ducks Jan Myšák (11:04, 0+1, +/-: 0, 2 střely).

Buffalo přejelo domácí Columbus hladce 4:0 i díky asistencím české dvojice v sestavě. Velký prostor dostal zadák Radim Mrtka (20:25, 0+1, +2, 1 střela), jenž se v 25. minutě přihrávkou podílel na úvodní trefě duelu z hole parťáka z obrany Bowena Byrama.

Ve třetí třetině se prosadil i útočník Jiří Kulich (15:39, 0+1, +1, 5 střel) poté, co asistoval u pojistky do prázdné klece od Jacka Quinna. O čisté konto se v bráně Sabres podělili Devon Levi (6 zákroků) a Alexandar Georgijev (16 zákroků).

Český útočník Gabriel Szturc (15:04, +/-: 0) s celkem Tampa Bay zvítězil 2:1 nad domácí Carolinou. Prosadili se útočník Mitchell Chaffee a obránce Emil Lilleberg.

Montreal uspěl 2:1 po samostatných nájezdech nad Pittsburghem. Využitou přesilovku hostujícího Tristana Broze z 11. minuty vymazal až ve třetím dějství Owen Beck. V rozhodujícím rozstřelu domácí potěšil v páté sérii Oliver Kapanen.

Výsledky

Příprava NHL
23. 9. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly:
Góly:
24:51 Byram (Mrtka, Kozak)
28:22 Malenstyn (Power, Kesselring)
55:02 Quinn (Kulich, Doan)
59:11 Helenius (Wahlberg, Komarov)
Sestavy:
Merzlikins (30. Greaves) – Provorov (A), Severson (A), Richard, Ceulemans, MacDonald, Jaroš – Marčenko (A), Fantilli, K. Johnson – Aston-Reese, Lundeström, Malatesta – Pinelli, McKown, Williams – McCue, Griffin, Mosley.
Sestavy:
Georgijev (41. Levi) – Byram (A), Mrtka, Power (A), Kesselring, Novikov, Komarov – Quinn, Kulich, Doan – Malenstyn, Krebs (A), Danforth – Wahlberg, Östlund, Helenius – Geersen, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Suchánek, Murray

Počet diváků: 9778

Příprava NHL
23. 9. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly:
55:52 Stankoven (Labanc, Nikišin)
Góly:
19:59 Lilleberg (Chaffee, Geekie)
26:08 Chaffee (Moser, Geekie)
Sestavy:
Primeau (Chažejev) – Legault, Nikišin, Kylington, Bayreuther, Nystrom, Fensore – Blake, Stankoven, Hall – Labanc, Jost, Smith – Sorum, Robidas, Nadeau – Gunler, Brind'Amour, Slavin.
Sestavy:
Johansson (Meneghin) – Lundmark, Santini (A), Moser (A), Lilleberg, Goličič, Baldwin – Chaffee (A), Geekie, Pelletier – Stachowiak, Duke, Czata – Mignosa, Finley, Katchouk – Szturc, Foster, Gauthier.

Rozhodčí: Jean Hebert, Riley Brace. Čároví: Julien Fournier, Ben O'Quinn

Počet diváků: 13925

Příprava NHL
23. 9. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1N (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
42:36 Beck (Mešár, Matheson)
Kapanen
Góly:
10:26 Broz (Puustinen, Brunicke)
Sestavy:
Montembeault (31. Fowler) – Dobson, Matheson, Engström, Struble, Clurman, Del Gaizo – Demidov, Kapanen, Laine – Gallagher, Evans, Anderson – Mešár, Beck, Farrell – Condotta, Belzile, Davidson
Sestavy:
Blomqvist (31. Murašov) – Shea, Dumba, Pickering, Graves, Brunicke, Harding, Clifton – Mantha, Broz, Heinen – Puustinen, Novak, Harvey-Pinard – Hayes, Koppanen, Fabbri – Imama, Kindel, Poulin

Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Berg, Shewchyk

Příprava NHL
23. 9. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Góly:
17:05 Helleson (Terry, Vatrano)
24:10 Phillips (Helleson, LaCombe)
25:18 Sennecke (Hinds, Carlsson)
45:33 Strome (Terry, LaCombe)
49:18 Johnston (Myšák, LaCombe)
54:27 Phillips (Granlund, Helleson)
Góly:
34:48 Guenther (Schmaltz, Sergačev)
Sestavy:
Mrázek (Suchánek) – Zellweger, Gudas, Lacombe, Helleson, Hinds, Warren – Kreider, Carlsson, Sennecke – Vatrano, Strome, Terry – Phillips, Granlund, Killorn – Caufield, Myšák, Johnston
Sestavy:
Vejmelka (41. Stauber) – Sergačev, Lamoureux, Duda, Szuber, Väisänen, Onyebuchi – Keller, Stenlund, Schmaltz – Iginla, Agozzino, Guenther – McCartney, Beaudoin, Tanev, Douglas, McGregor, Hebig

Rozhodčí: Chmielewski, Betker – Grillo, Gawryletz

Počet diváků: 10000

