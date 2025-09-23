Zkušený gólman Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý vítězný duel proti Utahu. K výhře 6:1 přispěl 25 zákroky a o čisté konto jej v 35. minutě obral jediný střelec Dylan Guenther. Ze střídačky navíc českému reprezentantovi kryl záda krajan Tomáš Suchánek, týmová jednička Lukáš Dostál měl tentokrát volno.
Mezi tři tyče Utahu se postavil pro změnu Karel Vejmelka. Během úvodních dvou třetin zastavil 14 ze 17 střel, střídající Jaxson Stauber inkasoval rovněž třikrát. V týmu kapitána Radko Gudase (23:22, -1, 4 střely) se bodově dařilo zejména dvougólovému útočníkovi Matthewovi Phillipsovi a tři zápisy si odnesli beci Drew Helleson (1+2) a Jackson LaCombe (0+3). Do statistik se zapsal i český útočník ze čtvrté formace Ducks Jan Myšák (11:04, 0+1, +/-: 0, 2 střely).
Buffalo přejelo domácí Columbus hladce 4:0 i díky asistencím české dvojice v sestavě. Velký prostor dostal zadák Radim Mrtka (20:25, 0+1, +2, 1 střela), jenž se v 25. minutě přihrávkou podílel na úvodní trefě duelu z hole parťáka z obrany Bowena Byrama.
Ve třetí třetině se prosadil i útočník Jiří Kulich (15:39, 0+1, +1, 5 střel) poté, co asistoval u pojistky do prázdné klece od Jacka Quinna. O čisté konto se v bráně Sabres podělili Devon Levi (6 zákroků) a Alexandar Georgijev (16 zákroků).
Český útočník Gabriel Szturc (15:04, +/-: 0) s celkem Tampa Bay zvítězil 2:1 nad domácí Carolinou. Prosadili se útočník Mitchell Chaffee a obránce Emil Lilleberg.
Montreal uspěl 2:1 po samostatných nájezdech nad Pittsburghem. Využitou přesilovku hostujícího Tristana Broze z 11. minuty vymazal až ve třetím dějství Owen Beck. V rozhodujícím rozstřelu domácí potěšil v páté sérii Oliver Kapanen.
Výsledky
24:51 Byram (Mrtka, Kozak)
28:22 Malenstyn (Power, Kesselring)
55:02 Quinn (Kulich, Doan)
59:11 Helenius (Wahlberg, Komarov)
Merzlikins (30. Greaves) – Provorov (A), Severson (A), Richard, Ceulemans, MacDonald, Jaroš – Marčenko (A), Fantilli, K. Johnson – Aston-Reese, Lundeström, Malatesta – Pinelli, McKown, Williams – McCue, Griffin, Mosley.
Georgijev (41. Levi) – Byram (A), Mrtka, Power (A), Kesselring, Novikov, Komarov – Quinn, Kulich, Doan – Malenstyn, Krebs (A), Danforth – Wahlberg, Östlund, Helenius – Geersen, Kozak, Dunne.
Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Suchánek, Murray
Počet diváků: 9778
55:52 Stankoven (Labanc, Nikišin)
19:59 Lilleberg (Chaffee, Geekie)
26:08 Chaffee (Moser, Geekie)
Primeau (Chažejev) – Legault, Nikišin, Kylington, Bayreuther, Nystrom, Fensore – Blake, Stankoven, Hall – Labanc, Jost, Smith – Sorum, Robidas, Nadeau – Gunler, Brind'Amour, Slavin.
Johansson (Meneghin) – Lundmark, Santini (A), Moser (A), Lilleberg, Goličič, Baldwin – Chaffee (A), Geekie, Pelletier – Stachowiak, Duke, Czata – Mignosa, Finley, Katchouk – Szturc, Foster, Gauthier.
Rozhodčí: Jean Hebert, Riley Brace. Čároví: Julien Fournier, Ben O'Quinn
Počet diváků: 13925
42:36 Beck (Mešár, Matheson)
Kapanen
10:26 Broz (Puustinen, Brunicke)
Montembeault (31. Fowler) – Dobson, Matheson, Engström, Struble, Clurman, Del Gaizo – Demidov, Kapanen, Laine – Gallagher, Evans, Anderson – Mešár, Beck, Farrell – Condotta, Belzile, Davidson
Blomqvist (31. Murašov) – Shea, Dumba, Pickering, Graves, Brunicke, Harding, Clifton – Mantha, Broz, Heinen – Puustinen, Novak, Harvey-Pinard – Hayes, Koppanen, Fabbri – Imama, Kindel, Poulin
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Berg, Shewchyk
17:05 Helleson (Terry, Vatrano)
24:10 Phillips (Helleson, LaCombe)
25:18 Sennecke (Hinds, Carlsson)
45:33 Strome (Terry, LaCombe)
49:18 Johnston (Myšák, LaCombe)
54:27 Phillips (Granlund, Helleson)
34:48 Guenther (Schmaltz, Sergačev)
Mrázek (Suchánek) – Zellweger, Gudas, Lacombe, Helleson, Hinds, Warren – Kreider, Carlsson, Sennecke – Vatrano, Strome, Terry – Phillips, Granlund, Killorn – Caufield, Myšák, Johnston
Vejmelka (41. Stauber) – Sergačev, Lamoureux, Duda, Szuber, Väisänen, Onyebuchi – Keller, Stenlund, Schmaltz – Iginla, Agozzino, Guenther – McCartney, Beaudoin, Tanev, Douglas, McGregor, Hebig
Rozhodčí: Chmielewski, Betker – Grillo, Gawryletz
Počet diváků: 10000