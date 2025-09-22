Nečas v přípravě zazářil třemi body, mezi střelce se zapsal i Šalé

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky:
05:24 Rolston
23:41 Haula (Marchessault, Skjei)
32:19 Schaefer (Gravel)
47:11 Haula (Marchessault, Bunting)
55:44 Edstrom (Skjei)
Annunen (29. Murray) – Perbix, Skjei, Barron, Wilsby, Ufko, Gravel – Marchessault, Haula, Bunting – Kemell, McCarron, Schaefer – Rolston, Edstrom, Lucchini – Norringer, Roest, Mutter.
Bussi (31. Gerasimjuk) – Jansson, Carrick, Powell, Nause, Cesana, Waugh – Lundmark, Sawchyn, Skoog – McLinskey, Schwindt, McAllister – Hughes, Mastrosimone, Davies – Moses, Lopina, Tellier.
Rozhodčí: W. McCauley, R. Brace – J. Fournier, S. Barton
06:17 Geekie (Lindholm)
23:35 Brown (Duran, Viel)
06:48 Milano (Lapierre)
11:33 Lapierre (Beauvillier, Milano)
15:31 Milano (Frank)
16:18 Trinejev (Mirošničenko)
28:45 Chesley (Lapierre, Milano)
DiPietro (31. Zajíček) – McAvoy (A), Lohrei, Soderstrom, Zadorov (A), Peeke, Brunet – Arvidsson, Lindholm (A), Geekie – Steeves, Lysell, Minten – Jeannot, Brown, Blümel – Viel, Duran, Poitras.
Thompson (29. Bjorklund) – van Riemsdyk (A), Chisholm, Iorio, Rosén, Chesley, Muggli – Beauvillier, Lapierre, Milano – Frank, Dowd (A), Duhaime (A) – Trinejev, Rybinski, Mirošničenko – Smallman, Mateiko, Lakovic.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Mike Sullivan. Čároví: Michel Cormier, Matt MacPherson
Počet diváků: 17850
21:45 Greig (Batherson, Sebrango)
33:12 Kaliyev (Greig, Perron)
44:33 Lycksell (Tkachuk, Batherson)
00:47 Järnkrok
12:47 Robertson (Kämpf)
18:00 Villeneuve (Lettieri, Haymes)
25:42 Barbolini (Groulx)
Ullmark (21. Sogaard) – Matinpalo, Chabot (A), Spence, Kleven, Thomson, Sebrango – Giroux (A), Stützle, Tkachuk (C) – Batherson, Greig, Perron – MacEwen, Jeník, Cousins – Kaliyev, Pettersson, Lycksell.
Achťjamov (31. Peksa) – Myers, Thrun, Danford, Memris, Villeneuve, Rifai – Cowan, Kämpf (A), Robertson (A) – Järnkrok (A), Groulx, Pezzetta – Lettieri, Haymes, Boyd – Barbolini, Quillan, Sim.
Rozhodčí: Dunning, MacDougall, Berg
Počet diváků: 16254
10:55 Halonen (Cholowski, Hardman)
35:52 Cotter (Gritsyuk)
58:20 Gritsyuk (Cholowski, Halonen)
03:12 Perreault (Fitzgerald)
23:11 Roobroeck (Rempe)
31:45 Sheary (Parssinen)
33:29 Morrow (Blidh, Laba)
36:53 Brodzinski (Vaakanainen, Roobroeck)
Allen (21. Daws) – Cholowski, Strand, Edwards, Addison, White, Ozipov – Gritsyuk, Glass (A), Cotter (A) – Légaré, Lammikko, Crookshank – Halonen, Glendening, MacDarmid (A) – Bordeleau, Rooney, Hardman.
Quick (29. Garand) – Mackey, Borgen (A), Vaakanainen, Fitzgerald, Pouliot, Morrow – Raddysh (A), Brodzinski, Blidh – Dowling, Laba, Sheary (A) – Roobroeck, Parssinen, Rempe – Othmann, Perreault, Aspinall.
Rozhodčí: Jean Hebert, Beau Halkidis. Čároví: Scott Cherrey, Kyle Flemington
Počet diváků: 13309
23:46 Nurse (Petrov)
38:39 Petrov (Marjala, Stonehouse)
27:14 Frost (Hunt, Lomberg)
31:02 Farabee (Kerins, Miromanov)
61:05 Frost (Hunt, Bahl)
Tomkins (Pickard) – Dineen, Millman, Nurse (A), Regula, Stecher, Walman – Griffith, Hamblin, Janmark (A) – Lafreniere, Marjala, Petrov – Pitlick, Podkolzin, Savoie – Stonehouse, Tomášek.
Prosvetov (Sergeev) – Hurtig, Bahl (A), Pachal, Kuzněcov, Miromanov, Solovjov – Frk, Frost, Farabee (A) – Klapka, Pospíšil, Lomberg (A) – Ciona, Kerins, Hunt – Bell, Bishop, Battaglia.
Rozhodčí: Garrett Rank, Cody Beach. Čároví: Andrew Smith, Travis Toomey
Počet diváků: 16147
24:01 Palmieri (Schaefer, Mayfield)
36:48 Warren (Barzal, Palmieri)
02:42 Abols (Nesbitt)
58:42 Mičkov (Drysdale, Zamula)
65:00 Andrae
Rittich (34. Gahagen) – McWard, Mayfield, Aitcheson, Warren, Schaefer, DeAngelo – Barzal, Horvat, Highmore, Palmieri, Lee, Drouin, Jefferies, Šabanov, Veremyev, Poletín, Drew, Romano
Kolosov (41. Bjarnason) – Zamula, Drysdale, Andrae, Juulsen, Ginning, Gill – Grebjonkin, Zegras, Mičkov – Barkey, Cates, Hathaway – Gendron, Pederson, Kaplan – Tuomaala, Nesbitt, Abols
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Hughes, Brisebois
05:33 Barron (Salomonsson, Fagemo)
08:02 Zhilkin (He, Fagemo)
24:23 Trenin (Hinostroza, Jurov)
57:02 Haight (Bankier, Špaček)
63:59 Trenin (Kiersted, Lambos)
Milic (Poulter) – Stanley (A), Miller (A), Fleury, Salomonsson, Phillips, Bauer – Di Giuseppe, Yager, Lambert – Koepke, Barron (A), Duehr – Gustafsson, Anderson-Dolan, Čibrikov – He, Zhilkin, Fagemo
Wallstedt (Petersen, Wutzke) – Jiříček, Johnson (A), Bogosian (A), Lambos, Špaček, Kiersted –Hinostroza, Jurov, Trenin (A) – Leason, Jones, Pitlick – Aubé-Kubel, Bankier, Benák – Amidovski, Haight, Klippenstein
Rozhodčí: Lee, Nicholson – Faucher, Deschamps
Počet diváků: 14481
27:18 Klingberg (Toffoli)
39:13 Skinner (Dickinson, Smith)
59:17 Toffoli (Dickinson, Musty)
Nedeljkovic (Škarek) – Klingberg, Leddy, Desharnais, Dickinson, Cagnoni, Clayton, Wang – Smith, Afanasjev, Musty, Huntington, Graf, Skitter, Wetsch, Ostapchuk, Toffoli, Vincent, Misa, Regenda, Kurashev
Lindbom (32. Vikman) – Hutton, Korczak, Megna, Cormier, Davies, Coghlan – Howden, Uchacz, Kolesar – Reinhardt, Schwindt, Holtz – Rondbjerg, Šapovaliv, Lavoie – Hallum Brabenec, Bowmank
Rozhodčí: Betker, Hanson – Mahnon, Grillo
Počet diváků: 11613
14:06 Šalé (Eberle, Fiddler)
30:54 Nyman (Kakko, Dunn)
33:45 Schwartz (Wright, Dunn)
34:25 Nyman (Kakko, Dunn)
43:07 Hayden (Molgaard)
23:25 Mancini (Cootes, Sherwood)
39:44 Stillman
47:25 Åman (LaBate, Joseph)
Daccord (41. Kokko) – Dunn, Larsson (A), Evans, Oleksiak, Olofsson, Fiddler – Nyman, Beniers (A), Kakko – Schwartz, Wright, Firkus – Šalé, Catton, Eberle (C) – Molgaard, O'Brien, Hayden.
Tolopilo (30. Young) – Schuldt, Mancini, E. Pettersson, Willander, Mynio, Joseph – Höglander, Chytil (A), Lekkerimäki – Bains, Cootes, Sherwood (A) – O'Connor, Blueger (A), Klimovič – LaBate, Åman, Stillman.
Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Mills, Knorr
Počet diváků: 17151
17:44 Smith (Blankenburg, Carr)
18:59 Stamkos (Wood, Forsberg)
29:39 Forsberg (O ́Reilly, Wood.)
33:24 Wood (Hague, Martin)
59:25 O ́Reilly
07:44 Chorske
40:21 Benning (Studnicka, Gregor)
46:39 Benning
Saros (31. Chrona) – Hague, Josi, Englund, A. Gibson, Blankenburg, Stastney – Stamkos, O ́Reilly, O ́Hara – Forsberg, Martin, Ma. Wood – C. Smith, Svečkov, Carr – Willis, Gambrell, K. Marino.
Tarasov (31. Black) – Björnfot, Benning, Harpur, Hovorka, Alscher, Huard – Gregor, Studnicka, Devine – St. Martin, Entwistle, Motte – N. Foote, Chorske, Steeves – Busch, Zabaneh, Walcott.
Rozhodčí: Pochmara, Hiff – Jackson, O'Quinn
17:59 Lehkonen (Nečas, Kelley)
28:12 Nečas
54:41 Nelson (Nečas, Manson)
24:56 But (Crouse, Walker)
54:09 Walker (Simašev, Matikka)
Miner (41. Keyser) – Aamodt, Ahcan, Manson, Gagne, Malinski, Kelley – Nelson, Polin, Kelly, Stienburg, Bradley, Senden, Jedlička, Lehkonen, Priščepov, Nečas, Bardakov, Olofsson.
Vaněček (41. Stauber) – Simašev, Cole, Pšenička, Durzi, Szuber, DeSimone, Lavoie – But, McBain, Walker, Nordh, Matikka, Yamamoto, Tullio, Crouse (A), Peterka, Cooley, Smith.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Brandon Schrader. Čároví: Travis Gawryletz, Kilian McNamara
11:00 Carcone (Marino, Lamoreux)
24:13 Brindley (Makar, Ničuškin)
25:07 Brindley
25:40 Guščin (Makar, Ničuškin)
38:03 Nielsen (Landeskog)
54:35 Nielsen (Ničuškin)
Villalta (Wells) – Duda, Marino, Lamoreux, Määttä, Perunovich, Connauton – Carcone, Agozzino, Iginla – Hebig, Beaudoin, Kunc – Poganski, Lipkin, McCartney – Lutz, Allard, Douglas
Wedgewood (31. Posch) – Behrers, Makar, Toews, Attard, Weinstein, Middleton – Brindley, Megna, Landeskog – Ničuškin, Drury, Guščin – Barre-Boulet, Tynan, Nielsen – Humphreys, Ivan, Felhaber
Rozhodčí: South, Syvret – Blujus, Tobias
22:41 Gaunce (Voronkov)
35:39 Del Bel Belluz (Christiansen, Voronkov)
57:31 Voronkov (Del Bel Belluz, Fasching)
59:37 Olivier (B. Smith)
36:58 Alexandrov (Carbonneau, Lucic)
Fedotov (41. Gardner) – B. Smith, Christiansen, Hunt, Elick, Kearsey, Mayo – Voronkov (A), Del Bel Belluz, Fasching – Činachov, Sillinger (A), Olivier (A) – Pyyhtiä, Gaunce, Malatesta – Ahcan, Keskinen, Williams.
Hofer (41. Žerenko) – Jiříček, Tucker (A), H. Skinner, Loof, Schueneman, Q. Burns – Lucic, Bjugstad (A), Carbonneau – Stenberg, Alexandrov, Joseph (A) – Štancl, Texier, Wagner – Bittem, McGing, Peterson.
Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Murray, Marquis
Počet diváků: 12066
02:38 Kapanen (Howard, Kulak)
48:18 Clattenburg
51:47 Stillamn (Akey, Philp)
Cooley (Say) – Cicek, Andersson, Hanley, Weegar, Bean, Parekh – Gridin, Kadri, Coronato – Zary, Backlund, Coleman – Honzek, Kirkland, Stromgren – Suniev, Morton, Basha
Jonsson (31. Day)– Kulak, Emberson, Leppanen, Brown, Stillman, Akey – Howard, Lazar, Kapanen – Jones, Philp, Jarventie – Pitlick, Samanski, Hutson – Clattenburg, Lewandowski, Grubbe
Rozhodčí: MacPhee, Schlenker – Apperson, Murchison
Počet diváků: 100000
04:27 Turcotte (Clarke, Moverare)
46:11 Laferriere (Turcotte)
58:34 Lee
01:25 Nesterenko
George (Copley) – Clarke, Moverare, Burroughs, Dvořák, Brzustewicz, Woolley – Laferriere, Byfield, Armia – Malott, Turcotte, Greentree – Thomas, Helenius, Lee – Chromiak, Gawdin, Brown.
Husso (Clang) – Luneau, Mintyukov, Moore, Smith, Warren, Solberg – Sennecke, Poehling, Gauthier – Colangelo, Harkins, Nesterenko – Bailey, Washe, Sidorov – Pastujov, Gaucher, Myatovic.
Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Gibbons, Gawryletz