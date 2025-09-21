Přípravné zápasy NHL otevřela výhra Dallasu, radoval se i Faksa

Faksa se v letní pauze vrátil do svého letitého působiště v Texasu po sezoně strávené právě v barvách Blues. 31letý centr v otevíracím přípravném duelu nastoupil proti bývalým parťákům v první formaci Stars s Adamem Ernem a Nathanem Bastianem, odehrál necelých 19 minut a připsal si jednu střelu na branku a jeden hit.
V sestavě Blues se představil devatenáctiletý český útočník Adam Jecho, jehož si St. Louis vybralo ve 3. kole draftu 2024 na 95. místě. Zlínský odchovanec odehrál 12 minut a pět sekund, zblokoval jednu střelu. V kempu Blues jsou také obránce Adam Jiříček a další útočník Jakub Štancl.
V neděli příprava NHL pokračuje dalšími sedmi duely ve večerních hodinách středoevropského času.
Výsledky
34:33 Bourque (Erne, Petrovic)
Steel
20:50 Carbonneau (Mailloux, Holloway)
Poirier (41. Bibeau) – Koljačonok, Lundkvist, Taylor, Petrovic, Capobianco, White – Erne, Faksa (A), Bastian – Blackwell (A), Steel (A), Bourque – Bäck, Hryckowian, Lind – Hemming, Stranges, Hyry.
Binnington (41. Ellis) – Broberg (A), Mailloux, Lindstein, Kessel, Fischer, McIsaac – Holloway (A), Dvorský, Carbonneau – Toropčenko, Walker (A), Kaskimäki – Robertsson, Peca, Susujev – Jecho, Dorion, Luff.
Rozhodčí: Pochmara, Hiff – O ́Quinn, McNamara
Počet diváků: 15789