Přípravné zápasy NHL otevřela výhra Dallasu, radoval se i Faksa

Martin Korbáš
  7:27aktualizováno  7:42
V sobotu se odehrál první z celkových 104 přípravných zápasů před startem nové sezony hokejové NHL. Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil 2:1 po nájezdech St. Louis, za které bojoval pro změnu český mladík Adam Jecho.

Gólová oslava hokejistů Dallasu. | foto: Reuters

Faksa se v letní pauze vrátil do svého letitého působiště v Texasu po sezoně strávené právě v barvách Blues. 31letý centr v otevíracím přípravném duelu nastoupil proti bývalým parťákům v první formaci Stars s Adamem Ernem a Nathanem Bastianem, odehrál necelých 19 minut a připsal si jednu střelu na branku a jeden hit.

V sestavě Blues se představil devatenáctiletý český útočník Adam Jecho, jehož si St. Louis vybralo ve 3. kole draftu 2024 na 95. místě. Zlínský odchovanec odehrál 12 minut a pět sekund, zblokoval jednu střelu. V kempu Blues jsou také obránce Adam Jiříček a další útočník Jakub Štancl.

V neděli příprava NHL pokračuje dalšími sedmi duely ve večerních hodinách středoevropského času.

Góly:
34:33 Bourque (Erne, Petrovic)
Steel
Góly:
20:50 Carbonneau (Mailloux, Holloway)
Sestavy:
Poirier (41. Bibeau) – Koljačonok, Lundkvist, Taylor, Petrovic, Capobianco, White – Erne, Faksa (A), Bastian – Blackwell (A), Steel (A), Bourque – Bäck, Hryckowian, Lind – Hemming, Stranges, Hyry.
Sestavy:
Binnington (41. Ellis) – Broberg (A), Mailloux, Lindstein, Kessel, Fischer, McIsaac – Holloway (A), Dvorský, Carbonneau – Toropčenko, Walker (A), Kaskimäki – Robertsson, Peca, Susujev – Jecho, Dorion, Luff.

Rozhodčí: Pochmara, Hiff – O ́Quinn, McNamara

Počet diváků: 15789

