Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Martin Korbáš
  9:13
Po letní přestávce se probouzí k životu nejlepší hokejová liga světa NHL. Přípravné kempy jsou již v běhu a od soboty jsou na programu také první přípravné duely. Během 15 dní se odehraje celkově 104 partií, ve kterých budou bojovat o místa na soupiskách i čeští hokejisté.

Šimon Zajíček se chystá na premiéru v dresu Bostonu. | foto: IG/Boston Bruins

Každý z 32 celků National Hockey League bude hostit alespoň jeden přípravný duel. Jak je již tradicí, celá řada zápasů se v USA a Kanadě odehraje na neutrálních ledech. Těšit se můžou fanoušci v Abbotsfordu, Bakersfieldu, Boise, Hershey, Orlandu či Quebec City.

Příprava se uzavře 4. října a ostrá sezona odstartuje v úterý 7. října. Na programu budou během noci na středu tři zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy slavnostně vyvěsí ke stropu haly plaketu připomínající poslední triumf před utkáním proti Chicagu, úvodní večer nabídne také souboje New York Rangers s Pittsburghem a Colorada s Los Angeles.

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Loni odstartovala dlouhodobá fáze elitní soutěže v Praze dvěma duely Buffala s New Jersey. Tentokrát se v Evropě odehrají zápasy mezi Nashvillem a Pittsburghem. Naplánované jsou ovšem na pokročilejší fázi sezony, 14. a 16. listopadu ve Stockholmu.

Dva duely si fanoušci užijí v atmosféře pod širým nebem: 2. ledna na ploše baseballového LoanDepot Parku v Miami proti sobě nastoupí hráči Floridy a newyorských Rangers a na multifunkčním Raymond James Stadium, kde jsou doma hráči klubu amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, se 1. února utkají hokejisté Tampy Bay a Bostonu.

Kompletní program základní části celkově 109. ročníku (108. hraného) nabídne naposledy v součtu 1 312 zápasů. Od sezony 2026/27 bude hrát každý z klubů nově 84 utkání namísto dosavadních 82.

Vstoupit do diskuse
Témata: Hokej - NHL
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
20. 9. 16:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Kolín vs. TáborHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
20. 9. 16:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.40
Vsetín vs. ChomutovHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
20. 9. 17:00
  • 1.70
  • 4.30
  • 3.92
Pardubice B vs. ZlínHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Pardubice B vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
20. 9. 17:00
  • 2.96
  • 4.20
  • 2.00
Sokolov vs. TřebíčHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Sokolov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
20. 9. 17:00
  • 2.30
  • 4.01
  • 2.55
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 4. kolo - 20. 9. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 9. 17:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi. „Pověstné štěstíčko jsme neměli. Ale...

19. září 2025  21:28

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:58

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Gentleman končí. Legendární Kopitar oznámil: Tohle bude moje poslední sezona

Sezona ještě ani nezačala, hráči se teprve schází na přípravných kempech. Přesto se v Los Angeles i v celém hokejovém světě řeší jedna novina. Slovinský útočník Anže Kopitar oznámil, že ho čeká...

19. září 2025  10:15

Dost! Dál už nemůžu. Kempný se vrací ke krušnému období: Byl jsem jako mumie

Premium

Ráno se probudil, sedl do auta a vyrazil na trénink. Tak jako mnohokrát předtím. Tentokrát ale mezi ostatní sparťany nedorazil. V polovině cesty se otočil a vrátil se domů. Byl začátek listopadu,...

18. září 2025

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými...

18. září 2025  18:50

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí,...

18. září 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.