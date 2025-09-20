V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Každý z 32 celků National Hockey League bude hostit alespoň jeden přípravný duel. Jak je již tradicí, celá řada zápasů se v USA a Kanadě odehraje na neutrálních ledech. Těšit se můžou fanoušci v Abbotsfordu, Bakersfieldu, Boise, Hershey, Orlandu či Quebec City.
Příprava se uzavře 4. října a ostrá sezona odstartuje v úterý 7. října. Na programu budou během noci na středu tři zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy slavnostně vyvěsí ke stropu haly plaketu připomínající poslední triumf před utkáním proti Chicagu, úvodní večer nabídne také souboje New York Rangers s Pittsburghem a Colorada s Los Angeles.
Loni odstartovala dlouhodobá fáze elitní soutěže v Praze dvěma duely Buffala s New Jersey. Tentokrát se v Evropě odehrají zápasy mezi Nashvillem a Pittsburghem. Naplánované jsou ovšem na pokročilejší fázi sezony, 14. a 16. listopadu ve Stockholmu.
Dva duely si fanoušci užijí v atmosféře pod širým nebem: 2. ledna na ploše baseballového LoanDepot Parku v Miami proti sobě nastoupí hráči Floridy a newyorských Rangers a na multifunkčním Raymond James Stadium, kde jsou doma hráči klubu amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, se 1. února utkají hokejisté Tampy Bay a Bostonu.
Kompletní program základní části celkově 109. ročníku (108. hraného) nabídne naposledy v součtu 1 312 zápasů. Od sezony 2026/27 bude hrát každý z klubů nově 84 utkání namísto dosavadních 82.