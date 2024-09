Duel českých brankářů ovládl Rittich, Klapka a Šalé byli mezi střelci

Do sobotních přípravných zápasů NHL nastoupila hned čtveřice českých gólmanů. Vzájemný souboj mezi Davidem Rittichem a Lukášem Dostálem vyzněl pro prvního jmenovaného, jehož Los Angeles porazilo Anaheim 3:2. Do dalších zápasů naskočili Petr Mrázek za Chicago a Dan Vladař za Calgary, které v ofenzivě těžilo opět z umu Adama Klapky. Do střelecké listiny se zapsal také mladík Eduard Šalé ze Seattlu.