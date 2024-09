Vrána se trefil za Washington, Nečas asistoval u kanonády Caroliny

Carolina na svém ledě deklasovala Floridu vysoko 8:2. Soupeř si s Hurricanes nevěděl rady hlavně ve druhém dějství, kdy domácí nastříleli pět branek.

Dvakrát se trefil Seth Jarvis, jednu přihrávku bral i český reprezentant Martin Nečas (17:55, 0+1, +2, 1 střela). V dresu obhájců Stanley Cupu se představili i dva čeští mladíci v obraně, Marek Alscher (23:59, -2) a Mikuláš Hovorka (19:07, -4). Jedním ze dvou střelců Panthers byl slovenský forvard Oliver Okuliar.

Ve svém třetím startu v přípravě k asistenci přidal i vstřelenou branku o smlouvu bojující Jakub Vrána. V přestřelce s Columbusem to však Washingtonu stačilo jen na zmírnění skóre 4:8. Za hosty hattrickem zazářil Adam Fantilli a dvě trefy nasbíral Mathieu Olivier.

Třetí třetinu za vítěze odchytal Pavel Čajan a z 9 střel Capitals jednou inkasoval. V obraně Columbusu pak nechyběl David Jiříček (19:58, -1).

Po Carolině a Columbusu byla třetím osmigólovým celkem pátečních přípravných zápasů NHL také Minnesota, která nadělovala Winnipegu. Skvělý výkon za Wild podal hlavně švédský centr Joel Eriksson Ek (2+3), dvakrát se trefil také Kirill Kaprizov.

Ve stejný den, kdy Buffalo již nastoupilo k evropské exhibici v Mnichově proti místnímu celku Red Bull, se hokejisté New Jersey před blížícím se přesunem do Prahy ještě připravují v USA. Na ledě Islanders padli 1:5. Kromě útočníka Ondřeje Paláta (12:45, -2, 2 střely) dres Devils oblékl také zadák Jakub Zbořil (14:31, -2), jenž v kempu usiluje o smlouvu. Poslední třetinu za vítězný New York odchytal gólman Jakub Škarek, jenž z osmi střel neinkasoval.

Výsledky

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Góly:

24:18 Fischer (Copp, Seider)

32:31 Tarasenko (Copp, Compher) Góly:

Sestavy:

Lyon (41. Talbot) – Chiarot, Seider, Wallinder, Viro, Lagesson, Tuomisto – Rasmussen, Copp, Fischer – Berggren, Compher, Tarasenko – Snively, Danielson, Chiasson – Ratcliffe, Lombardi, Hanas Sestavy:

Söderblom (Gaudreau) – Korchinski, Phillips, Allan, Crevier, Strand, Brodie – Sanford, Smith, Anderson, Dach, Guttman, Reichel, Lardis, Spellacy, Slaggert, Ludwinski, Nazar, Hayes Rozhodčí: MacDougall, Halkidis – Cherrey, Flemington

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Hockey Club 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) Góly:

34:02 Pietrangelo (Olofsson, Eichel)

37:55 Eichel (Pietrangelo, Hutton)

46:15 Dorofeyev (Laczynski)

46:46 Kolesar (Pearson, Korczak)

56:40 Barbašev (Eichel, Theodore) Góly:

27:41 Carcone (Kerfoot, Doan)

36:49 McGregor (Raty, McCartney) Sestavy:

Hill (Vikman) – Theodore, Pietrangelo, Hutton, Whitecloud, Sedoff, Korczack – Barbašev, Eichel, Olofsson – Pearson, Howden, Kolesar – Dorofejev, Laczynski, Stone – Rondbjerg, Brabenec, Morelli Sestavy:

Villalta (Stauber) – Russo, Cole, Bortuzzo, Szuber, Durzi, Kipkie – Kerfoot, McGregor, Beaudoin, Carcone, Yamamoto, McCartney, Maccelli, Stenlund, Raty, Doan, Cooley

Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Góly:

04:01 Tolvanen (Eberle, Larsson)

18:39 Montour (Winterton, Meyers)

23:44 Winterton (Roed) Góly:

36:18 Myers (Pettersson, Sherwood) Sestavy:

Daccord – Evans, Larsson, Oleksiak, Montour, Mohura, LaJoie – Eberle, Wright, Tovanen – Schwartz, Stephenson, Bjorkstrand – Biro, Meyers, Nyman – Roed, Stephens, Winterton Sestavy:

Lankinen – Mynio, Hronek, Kudryavtsev, Myers, Forbort, Felton – DeBrusk, Pettersson, Sherwood – Heinen, Suter, Boesser – Bains, Sasson, Karlsson – Blais, Smith,. Klimovich

Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:8 (2:2, 1:3, 1:3) Góly:

06:58 Ovečkin (Mangiapane)

14:01 Vrána (McMichael, Carlson)

30:01 Strome (Cristall, Chychrun)

51:46 Chychrun (Bear, Milano) Góly:

10:47 Fantilli (Voronkov)

13:49 Malatesta

22:50 Olivier (McKown, Pyyhtia)

25:25 Fantilli (Brindley)

34:49 Pyyhtia (Brindley, Fix-Wolansky)

56:00 Fantilli

58:21 Sillinger

59:37 Olivier Sestavy:

Lindgren (Stevenson) – Iorio, Chychrun, Bear, Alexeyev, Carlson (A), Lievermann, Massie – Ovečkin (C), Vrána, Milano, Strome (A), Sgarbossa, McMichael, Cristall, Frank, Rybinski, Mirošničenko, Dubé, Mangiapane. Sestavy:

Tarasov (41. Čajan) – Johnson, Harris (A), Clayton, Jiříček, Kňažko, Ceulemans – Sillinger, Voronkov (A), Gambrell, Fantilli (A), Hall, Olivier, Butler, McKown, Brindley, Fix-Wolansky, Malatesta, Pyyhtia. Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Liam Maaskant. Čároví: Julien Fournier, Derek Nansen Počet diváků: 13009

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 8:2 (1:0, 5:1, 2:1) Góly:

06:58 Jos. Slavin (Gostisbehere, Nečas)

24:02 Jarvis (Aho, Chatfield)

29:20 Walker (Burns, Suzuki)

31:52 Jarvis (Walker, Aho)

35:55 Staal (Carrier, Chatfield)

39:32 Roslovic (Kotkaniemi, Walker)

52:20 Carrier (Jac. Slavin, Burns)

54:54 Svečnikov (Gostisbehere) Góly:

36:33 Okuliar (Benning, Dalpe)

44:02 Greer (Benning, Steeves) Sestavy:

Andersen (Chažejev) – Gostisbehere, Chatfield, Orlov, Burns, Walker, Jac. Slavin – J. Staal, Suzuki, Aho, Jos. Slavin, Jarvis, Carrier, Svečnikov, Gunler, Martinook, Kotkaniemi, Nečas, Roslovic Sestavy:

Knight (41. Black) – Bjornfot, Megna, Benning, Uens, Alscher, Hovorka – Greer, Dalpe, Giles, Entwistle, Davies, Luff, Lockwood, Leonard, Steeves, Asplund, Okuliar, Schwindt Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Suchánek, O'Quinn

Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 8:5 (1:1, 7:1, 0:3) Góly:

01:32 Kaprizov (Zucarello, Eriksson-Ek)

22:07 Jones (Khusnutdinov, Faber)

26:05 Eriksson-Ek (Trenin, Lambos)

27:11 Zuccarello (Middleton)

28:23 Ohgren (Masters, Eriksson-Ek)

32:29 Eriksson-Ek (Peart)

37:36 Kaprizov (Eriksson-Ek, Hartman)

39:30 Khusnutdinov Góly:

10:12 Perfetti (Iafallo, Chibrikov)

24:32 Appleton (Fleury)

45:44 Chibrikov (Perfetti, Pionk)

57:24 Yager

58:27 Barron Sestavy:

M. A. Fleury (Hlavaj) – Faber, Hunt, Lambos, Masters, Middleton, Peart – Bankier, Eriksson Ek, Haight, Hartman, Heidt, Jones, Kaprizov, Khusnutdinov, Ohgren, Trenin, Walker, Zuccarello. Sestavy:

Helleybuck (Milic) – Samberg, Pionk, H. Fleury, Miller, Salomonsson, Coghlan – Perfetti, Lambert, Iafallo – Barron, Yager, Chibrikov – Barlow, Kupari, Appleton – Shaw, Toninato, Johnson Fjällby.

Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Góly:

04:50 Duchene (Seguin, Bichsel)

24:12 Seguin (Harley, Duchene)

40:38 Duchene (Seguin, Benn)

58:28 Lind (Hughes) Góly:

23:08 Ivan (Kovalenko, Innala)

27:26 Kelly (Kovalenko, Wagner) Sestavy:

Oettinger (Kraws) – Bichsel, Dumba, Harley, Heiskanen, Lindel, Ljubuškin – Benn, Blumel, Dadonov, Duchene, Ertel, Hintz, Hryckowian, Hughes, Johnston, Lind, Seguin, Seminoff Sestavy:

Georgijev (Mandolese) – Aamodt, Ahcan, de Haan, MacDonald, Malinski, Middleton – Bellemare, Bradley, Foudy, Innala, Ivan, Kelly, Kovalenko, Megna, Olausson, Priščepov, Stienburg, Wagner Rozhodčí: Schrader, Blandina – Tobias, Pancich