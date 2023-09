Špaček asistoval u výhry Minnesoty, Mrázek byl v bráně Chicaga bezchybný

Brankář Petr Mrázek během úvodních třiceti minut hry v duelu Chicaga proti St. Louis kryl soupeři všech osm střeleckých pokusů. Jen pár vteřin po jeho vystřídání otevřel skóre Philipp Kurashev. Asistenci si připsala i jednička posledního draftu Connor Bedard. Velký talent pak nechyběl ani u rozhodující akce z prodloužení. Blues totiž v 49. minutě srovnali trefou Roberta Thomase a o výsledku 2:1 po prodloužení nakonec rozhodl až v 65. minutě Andreas Athanasiou. Bedard u akce bral druhou asistenci večera.

Mladý obránce David Špaček se zapsal do statistik zápasu Minnesoty s Coloradem v poslední minutě, kdy asistoval u pojistky do prázdné klece na 4:2 z hole Kirilla Kaprizova. Hlavní ofenzivní hvězda Wild v utkání skórovala podruhé poté, co v 1. minutě otevírala skóre.

Vancouver v přípravě zatím hodně tápe, výhry se nedočkal ani na třetí pokus. Hned v prvním duelu navíc potupně padl 0:10 s Calgary. Následovala prohra 1:2 po prodloužení s Edmontonem a ve čtvrtek Canucks nestačili 1:3 na Seattle. Mezi nejvytíženější obránce kanadského celku patřil i Filip Hronek s 22 minutami na ledě. O výhře Kraken rozhodl dvěma zásahy ze třetí třetiny útočník Eeli Tolvanen.

Newyorské derby mezi Rangers a New Jersey skončilo těsným rozdílem 2:3 pro Devils, přestože domácí New York měl střeleckou převahu 40:27. Na výsledku se podílel i český centr Tomáš Nosek.

Výsledky přípravných zápasů NHL

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:1P (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

30:49 Kurashev (Bedard, Korchinski)

64:02 Athanasiou (Bedard, S. Jones) Góly:

49:00 Thomas (Bučněvič) Sestavy:

Mrázek (31. Commesso) – S. Jones, Kaiser, C. Murphy, Korchinski, Allan, A. Vlasic – Donato, Bedard, Hall – Athanasiou, L. Reichel, Kurashev – Perry, Mišiak, N. Foligno – R. Johnson, Marcel, Lardis. Sestavy:

Hofer (41. Cranley) – Parayko, Perunovich, Duszak, Tucker, H. Skinner, Rosén – Neighbours, Thomas, Bučněvič – N. Ritchie, Dean, Bolduch – N. Walker, Alexandrov, MacEachern – Gaudette, Hoelscher, MgGing. Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Murray, McNamara

Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Góly:

00:28 Kaprizov (Faber, Zuccarello)

13:02 Goligoski (Petan, Lettieri)

34:56 Kessy (Brodin, Lettieri)

59:29 Kaprizov (Zucarello, Spacek) Góly:

15:54 Stienburg (Olofsson, MacDermid)

57:31 Tufte (Polin, Olausson) Sestavy:

Fleury (Wallstedt) – Faber, Brodin, Goligoski, Spurgeon, Lambos, Špaček – Rossi, Zuccarello, Hartman, Kessy, F. Gaudreau, Kaprizov, Lettieri, Beckman, Khaira. S. Walker, Petan, Lucchini. Sestavy:

Annunen (Holm) – Malinski, J. Johnson, Hunt, Aamodt, Clurman, Middleton – Polin, Tufte, Olausson – Kiviranta, Meyers, Kero – Smallman, Olofsson, Bowlby – Stienburg, Holland, MacDermid. Rozhodčí: Lee, Kea – Daisy, Galloway

Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly:

09:26 Melanson (Wright, Shore)

43:56 Tolvanen

55:54 Tolvanen (Bjorkstrand, Gourde) Góly:

28:07 Garland (Suter) Sestavy:

Grubauer (40. Daccord) – Oleksiak, Evans, Megna, Schultz, Olofsson Fleury – Burakovsky, Wennberg, Yamamoto – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – Kartye, Bellemare, Tanev – Shore, Wright, Melanson Sestavy:

Demko (Silovs) – Hronek, Hirose, Juulsen, Irwin, Brosebois, Cole, Wolanin – Boeser, Garland, Miller, Dries, Suter, Sasson, Di Giuseppe, Beauvillier, Bains, Joshua, Podkolzin, Karlsson Rozhodčí: Kozari, Hamilton – Hunt, Gawryletz

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Góly:

29:47 Gustafsson (Schneider, Cuylle)

59:26 Othmann (Gustafsson, K ́A. Miller) Góly:

18:51 Toffoli (Nemec, J. Hughes)

40:26 Bratt (Bahl, L. Hughes)

58:25 McLeod Sestavy:

Šesťorkin (41. Domingue) – Miller, Fox, Gustafsson, Jones, Schneider, Emberson – Kreider, Zibanejad, Lafreniere – Cuylle, Brodzinski, Kakko – Othmann, Bonino, Wheeler – Blidh, Henriksson, Belzile. Sestavy:

Schmid (30. Kallgren) – Marino, Nemec, Wotherspoon, Bahl, L. Hughes, Miller – Toffoli, J. Hughes, Bratt – Foote, McLeod, Clarke – Willman, Nosek, Lazar – Bowers, Dowling, Thompson. Rozhodčí: South, Hebert – Barton, Grillo

Washington Capitals Washington Capitals : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) Góly:

27:38 Backstrom (Ovečkin, Mirošničenko)

32:26 Wilson (Kuzněcov)

47:10 Sandin (Cristall, Wilson)

56:11 Carlson (Sgarbossa, Mirošničenko) Góly:

23:35 Sprong (Edvinsson)

56:56 Fabbri (Sprong, Maatta)

58:47 Fabbri Sestavy:

Lindgren (Shepard) – Sandin, Carlson, Häman Aktell, Alexejev, Johansen, Iorio – Ovečkin, Backström, Mirošničenko, McMichael, Kuzněcov, Wilson, Snively, Dowd, Oshie, Cristall, Sgarbossa, Dube Sestavy:

Lyon (41. Cossa) – Maatta, Holl, Johansson, Rafferty, Evinsson, Didier – Fabbri, Kostin, Fischer, Compher, Stevens, Anisimov, Shine, L'Esperance, Hanas, Sprong, Veleno, Kasper Rozhodčí: Rooney, Sullivan – Cormier, Marquis