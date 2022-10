Voráček dvěma body pomohl Columbusu rozstřílet St. Louis

Po nedávné vysoké prohře 1:8 s Carolinou si hokejisté Columbusu spravili chuť, když pro změnu vysoko 7:0 přejeli St. Louis. Do předposledního přípravného duelu Blue Jackets naskočil i Jakub Voráček a se dvěma body (1+1) byl jedním ze strůjců vítězství.

Obránce Andrew Peeke asistoval u čtyř tref domácích, čisté konto uhájil Daniil Tarasov díky 24 zákrokům. Společně s Voráčkem výhru slavil i český bek David Jiříček, na straně hostů startoval Martin Frk.

Co mají společného Arizona, Montreal a překvapivě také Tampa Bay? Nulu v kolonce vítězství v dosavadní přípravě. Nic na tom nezměnily ani čtvrteční partie. Montreal neuspěl s Ottawou 3:4. Za Canadiens jednou asistovala jednička posledního draftu Juraj Slafkovský. Tříbodovou bilanci 1+2 měl za vítězné Senators mladý Němec Stützle.

Finalisté posledního Stanley Cupu z Tampy neuspěli v přípravě ani napočtvrté. Po nezdaru 1:5 s Carolinou, 0:2 a 1:7 s Nashvillem, naposledy těsně padli 2:3 s Floridou, proti které je ještě čeká sobotní odveta. V dresu Panthers s Radko Gudasem v sestavě rozhodl v 59. minutě obránce Montour.

Novou smlouvu na 8 let v celkové hodnotě 73,2 milionu dolarů oslavil elitní centr Islanders Mathew Barzal gólem a výhrou 5:2 v přípravě proti New Jersey. Za hosty tentokrát celý zápas odchytal Mackenzie Blackwood, Vítek Vaněček zůstal jen na střídačce a Ondřej Palát do zápasu nenastoupil.

Výsledky přípravných zápasů NHL

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues St. Louis Blues 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Góly:

01:03 Laine (Werenski, Peeke)

12:03 Činachov (Voráček)

13:56 Roslovic (Kuraly, Peeke)

25:30 Werenski (Gaudreau, Jenner)

32:33 Voráček (Peeke, Činachov)

46:00 Sillinger (Danforth, Gavrikov)

49:21 Danforth (Johnson, Peeke) Góly:

Sestavy:

Tarasov (Greaves) – Boqvist, Werenski (A), Peeke, Gavrikov, Jiříček, Bean – Laine, Jenner (C), Gaudreau – Voráček, Roslovic, Činachov – Danforth, Sillinger, Johnson – Foudy, Kuraly, Olivier. Sestavy:

Greiss (50. Hofer) – Kessel, Rosen, Bortuzzo (A), Santini, Lyle, Tucker – Acciari (A), O’Reilly (C), Neighbours – Leivo, Alexandrov, Walker – Bitten, McGing, Kostin – Frk, Laferriere, Highmore.

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Góly:

12:21 Guhle

25:13 Dach (Gallagher)

49:16 Anderson (Slavkovský, Savard) Góly:

00:41 Batherson (Stützle)

08:27 Tkachuk (Stützle, Batherson)

31:54 Stützle

48:04 Giroux (DeBrincat, Norris) Sestavy:

Primeau (Montembeault) – Savard, Guhle, Leskinen, Barron, Bowey, Xhekaj – R. Pitlick, Monahan, Caufield – Hoffman, Dach, Gallagher (A) – Anderson (A), Dvorak, Slafkovský – Dadonov, Evans, Pezzetta. Sestavy:

Forsberg (Hellberg) – Chabot (A), Zub, Sanderson, Hamonic, Brannström, Zajcev – B. Tkachuk (C), Stützle, Batherson – DeBrincat, Norris, Giroux (A) – Motte, Pinto, M. Joseph – Kelly, Gambrell, Watson.

Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Góly:

10:39 Rossi (Zuccarello)

10:52 Gaudreau (Steel, Boldy)

37:01 Zuccarello (Kaprizov, Rossi)

46:16 Steel (Goligoski) Góly:

34:19 J. (Jones, Toews) Sestavy:

Gustavsson (Fleury) – Addison, Boldy, Brodin, Dewar, Duhaime, Dumba (A), Fogarty, Gaudreau, Goligoski, Jost, Kaprizov, Petan, Rossi, Shaw, Spurgeon (C), Steel, Šustr, Zuccarello (A) Sestavy:

Stalock (Weekes) – Athanasiou, Blackwell, Dach, Domi, Entwistle, Johnson (A) J., Johnson R., Johnson T., Jones (A), Kurashev, Lafferty, Raddysh, Regula, Robinson, Roos, Stillman, Toews (C), Vlasic Rozhodčí: McCauley, Brenk – Hughes, Cherrey

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:6 (2:1, 0:3, 2:2) Góly:

01:52 Fiala (Doughty, Kempe)

06:09 Villardi (Moore, Clarke)

42:21 Moore (Kaliyev, Durzi)

55:51 Durzi (Kaliyev, Donault) Góly:

16:36 Smith (Eichel, McNabb)

25:14 McNabb (Eichel)

31:15 Stephenson (Stone, Smith)

37:43 Marchessault (Theodore)

48:37 Smith (Stone, Stephenson)

58:52 Pietrangelo Sestavy:

Petersen (Copley) – Anderson, Doughty, Bjornfot, Durzi, Moverare, Clarke – Moore, Danault, Vilardi – Fiala, Tynan, Kempe – Iafallo, Kupari, Kaliyev – Anderson-Dolan, Lizotte, Doty Sestavy:

Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Bischoff, Korczak – Smith, Eichel, Kessel – Marchessault, Stephenson, Stone – Howden, Karlsson, Amadio – Leschyshyn, Manninen, Rondbjerg

New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Góly:

16:38 Barzal (Pulock)

18:31 Dobson (Beauvillier, Bellows)

34:48 Johnston (LaDue, Räty)

42:18 Beauvillier (Nelson, Dobson)

49:23 Räty (Sošnikov, Pelech) Góly:

08:13 Graves (Severson, Halonen)

28:50 Clarke (Bastian, Zetterlund) Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Dobson, Romanov, Pulock, Pelech (A), LaDue, Salo – Palmieri, Barzal (A), Parise – Beauvillier, Nelson (A), Bellows – Holmström, Räty, Sošnikov – Johnston, Koivula, Martin. Sestavy:

Blackwood (Vaněček) – Severson (A), Graves, Smith, Bahl, Nemec, Ochoťuk – Holtz, Boqvist, Zetterlund – Clarke, McLeod, Wood (A) – Halonen, Talvitie, Foote – Bastian, Pinho, Geertsen. Rozhodčí: MacPhee, O'Rourke – Jackson, Suchánek Počet diváků: 7 512