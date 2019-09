Hronek se zapsal mezi střelce Detroitu, Palát dvakrát asistoval

Hronek (22:46, 1+0, 5 střel), jenž byl nejvytíženějším hráčem domácích, v 51. minutě využil přesilovou hru a poslal Detroit do průběžného vedení 3:2. Do vítězného konce to ale Red Wings v sestavě i s útočníkem Filipem Zadinou (16:42, 3 střely) dotáhnout nedokázali. Islanders totiž v závěru odvolali brankáře a při hře s šesti hráči v poli srovnal Anthony Beauvillier. Stejný hráč navíc proti Jimmy Howardovi slavil i po 32 vteřinách prodloužení a zajistil tak New Yorku rychlý vítězný obrat.

Po dvou prohrách s Carolinou (0:3, 0:2) navíc bez vstřelené branky se poprvé v přípravě radovali z výhry suverénní vítězové poslední základní části. Výsledek celku Tampa Bay 3:1 nad Nashvillem se však zrodil až v samotném závěru řádné hrací doby. Hosté vedli od 16. minuty zásluhou trefy Calle Järnkroka.

Stav 0:1 byl aktuální až do 50. minuty, kdy srovnal Alexandr Volkov, a v poslední minutě zazářil vítěz bodování loňské sezony Nikita Kučerov. V čase 59:21 střelou z pravého kruhu poslal Lightning poprvé do vedení a podruhé slavil v čase 59:44 zakončením do prázdné klece. V obou případech mu asistoval jeho parťák z první formace Ondřej Palát (15:37, 0+2, 3 střely). V obraně domácích nastoupil i Jan Rutta (19:47, 4 střely).

Výsledky přípravy NHL:

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 6:2 (1:2, 2:0, 3:0) Góly:

02:44 Chiasson (Larsson, Cave)

34:59 Nugent-Hopkins

37:08 Nygard (Nurse, Draisaitl)

44:26 Kassian (Bear, Gagner)

50:10 Draisaitl (Gagner, Bear)

59:56 Gagner (Kassian, Nurse) Góly:

07:01 Bennett (Stone, Backlund)

13:30 Lomberg (Rinaldo, Kylington) Sestavy:

Koskinen (Starrett) – Nurse, Larsson, Lagesson, Bouchard, Manning, Bear – Nygard, Draisaitl, Kassian – Burdasov, Nugent-Hopkins, Gagner – Khaira, Sheahan, Archibald – Russell, Cave, Chiasson Sestavy:

Rittich (33. Gillies) – Hanifin, Hamonic, Kylington, Stone, Davidson, Yelesin – Bennett, Backlund, Frolík – Mangiapane, Jankowski, Lindholm – Dube, Quine, Smith-Pelly – Lomberg, Gawdin, Rinaldo Rozhodčí: Dunning, Pollock – Mach, Murchison

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:4P (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Góly:

12:49 Ehlers

26:53 Lowry (Ehlers, Copp)

56:59 Bourque (Letestu, Heinola) Góly:

05:32 Kostin (Blais)

12:11 Edmundson (Kostin, Blais)

59:28 Perron (Pouliot)

61:58 Perron (Kostin) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Heinola, Pionk, Schilling, Nogier, Stanley, Green – Copp, Lowry, Roslovic – Vesalainen, Gustafsson, Ehlers – Perreault, Letestu, Bourque – Appleton, Špaček, Chibisov. Sestavy:

Allen (41. Husso) – Bouwmeester, Reinke, Edmundson, Pouliot, Mikkola, Gunnarsson – Sanford, O'Reilly, Perron – Blais, Vecchione, Kostin – Nolan, Olsen, MacEachern – Joshua, Walker, Poganski – Jackson. Rozhodčí: Anderson, Meier – Alphonso, Fournier

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly:

09:48 Johnsson (Agostino, Matthews)

32:15 Matthews (Nylander, Johnsson)

49:40 Read (Sandin) Góly:

Sestavy:

Andersen (Hutchinson) – Ceci, Hollowell, Kivihalme, Liljegren, Marinčin, Rielly, Rubins, Sandin – Aberg, Agostino, Clune, Conrad, Gaudet, Johnsson, Kerfoot, Matthews, Mikheyev Nylander, Read, Shore, Timashov, Sestavy:

Ullmark (Hammond) – McCabe, Jokiharju, Gilmour, Borgen, Bryson, Redmond – C.J. Smith, Mittelstadt, Okposo, Sheary, Cozens, Ruotsalainen, Elie, Sobotka, Thompson, Lazar, Asplund, Dea Rozhodčí: O'Halloran, Markovic – Marquis, MacPherson

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Góly:

00:34 J. Hughes (Hall)

11:55 Hall (J. Hughes, Palmieri)

18:00 Coleman (Zajac)

33:58 McLeod (Subban) Góly:

23:49 Naměstnikov (Bučněvič, Howden)

55:02 Howden (Morrow, Keane) Sestavy:

Lundqvist (31. Huska) – Keane, M. Staal (A), Morrow, Reunanen, Geersten, Lindgren – Bučněvič, Howden, Naměstnikov – Fast (A), Chytil, R. Strome – Lettieri, Fogarty, Di Giuseppe – Newell, Fontaine, Haley. Sestavy:

Blackwood (Senn) – Subban, Greene (C), Tennyson, Groleau, Jacobs, Mermis – Palmieri (A), J. Hughes, Hall (A) – Simmonds, Zajac, Coleman – J. Anderson, McLeod, Studenič – Speers, Street, Gignac. Rozhodčí: Halkidis, Hebert – Suchánek, Devorski

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Góly:

49:30 Volkov (Verhaeghe, Yan)

59:21 Kučerov (Palát, Johnson)

59:44 Kučerov (Palát) Góly:

15:32 Järnkrok (Bonino, Turris) Sestavy:

McElhinney (Martin) – Hedman, Sergačjov, Coburn, Thomas, Witkowski, Rutta – Palát, Johnson, Kučerov – Verhaeghe, Paquette, Volkov – Martel, Huntington, Stephens – Katchouk, Smith, Yan Sestavy:

Saros (Ingram) – Santini, Ellis (A), Tinordi, Davies, Irwin, Fabbro – Turris, Bonino (A), Pitlick, Järnkrok, Salomäki, Grimaldi, Olivier, Carr, Tolvanen, Blackwell, Granlund, Gaudreau Rozhodčí: Brandon Schrader, TJ Luxmore – Devin Berg, Brian Murphy Počet diváků: 13 456