Rittich, jenž s New Jersey v létě podepsal jako volný hráč, pochytal u výhry 2:1 nad Islanders 21 z 22 střel. Na střídačce mu navíc kryl záda krajan Jakub Málek. Vítek Vaněček na opačné straně zastavil 20 z 22 střel.
U jediné trefy Ostrovanů si asistenci připsal mladý obránce Vladimír Dravecký (18:39, 0+1, -2). Kromě něj nastoupili i další Češi Tomáš Poletín (9:34, -1) a zkušený Ondřej Palát (18:21, -1). Za Devils byl u výhry kromě českého brankářského dua také útočník Matyáš Melovský (14:20, +/-: 0).
Colorado porazilo 4:1 Utah i díky asistenci Martina Nečase (15:25, 0+1, +1). Ten byl v 29. minutě u první trefy Avalanche v zápase, do jehož třetí třetiny za hosty nastoupil do brány Michael Hrabal. Z finálních pěti pokusů domácích však hned třikrát inkasoval. Společně s obráncem Maxem Pšeničkou (15:38, -1) tak odcházeli poraženi.
Připravujeme další podrobnosti.
Výsledky přípravných zápasů
28:54 Hamilton (Nečas)
41:52 Brindley (Kadri)
42:27 Nelson (Lehkonen, Toews)
57:27 Makar (Brindley, Hughes)
35:27 Borikov (Smith, Duda)
Blackwood (Nabokov) – Fensore, Toews (A), Burns, Behrens, Manson, Gagne – Nečas, Hamilton, Lehkonen – Hughes, Nelson (A), Schwartz – Brindley, Kadri, Landeskog (C) – T. Makar, Priščepov, DiMarsico.
Cossa (Hrabal) – Marino (A), Desimone, Lamoureux, Biber, Pšenička, Duda – Yamamoto, Trocheck (A), Crouse (A) – But, Desnoyers, Carcone – Tanev, Rooney, Roy – Borikov, Smith, McCartney.
Rozhodčí: Rehman, Betker – B. Gawryletz, T. Gawryletz
12:02 B. Tkachuk (M. Tkachuk, Barkov)
22:30 Barkov (B. Tkachuk, Mikkola)
24:06 Reinhardt (Devine, Gudas)
32:10 Reinhardt (Mikkola)
39:07 Mikkola (Vilmanis, Luostarinen)
57:45 B. Tkachuk
06:04 Badinka (Trikozov)
29:34 Robidas (Cerrato, Unger Sörum)
30:45 Nadeau (Robidas, Nyström)
Markström (Black) – Jones, Ekblad (A), Gudas, Kulikov, Forsling, Mikkola – B. Tkachuk, Bennett, Reinhart – Lundell, Barkov (C), M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Luostarinen, Reinhardt – Devine, Schwindt, Vilmanis.
Kočetkov (Sawchenko) – Reilly (C), Välimäki, Alexis Legault, Nyström, Badinka, Fransén – Josiah Slavin (A), Nadeau, Unger Sörum – Cerrato, Robidas, Rjabkin – Jääskä, Trikozov, S. Brind'Amour – Neučev, Lansard, Kotkaniemi (A).
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Beaudry Halkidis – Julien Fournier, Libor Suchánek
Počet diváků: 16147
13:01 Suniev (Honzek)
50:26 Suniev (Jones, Wiebe)
04:51 Nelson (Morrison, Nyman)
09:23 Firkus (Avon, Molgaard)
51:59 Morrison (Jugnauth, Avon)
59:44 Avon
Cooley (Sergejev) – Pachal (A), Hanley (A), Parekh, Kuzněcov, Brzustewicz, Wiebe – Gridin, Kerins, Nylander – Hunt (A), Jones, Honzek – Basha, Gross, Stromgren – Suniev, Castagna, Othmann
Grubauer (41. Kokko) – Ottavainen, Jugnauth, Nelson, Olofsson (A), Hammell, Price – Firkus, Fisker Molgaard, Nyman – WInterton (A), Morrison, Rehkopf – Avon, Stephens, Šalé – Villeneuve, Hayden (A), Douglas
Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Apperson, Toomey
Počet diváků: 15634
35:32 Schmaltz (Duran)
58:16 Charlie McAvoy (Minten, Poitras)
James Hagens
08:48 Brodzinski (Mirošničenko, Dunne)
45:34 Mirošničenko
DiPietro (Patera) – McAvoy (A), Brunet, Jokiharju, Harris, Lohrei, Aspirot – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic (A), Kuraly (A), Steeves – Reichel, Poitras, Biasca – Duran, Schmaltz, Abate
Thompson (Gibson) – Roy (A), Chychrun, Desharnais, Hutson, McIlrath, Holl – Wilson (A), Dubois (A), Tuch – Beauvillier, Sourdif, Jenner – Brodzinski, Dunne, Mirošniněnko – Trinějev, Sikora, Lakovič
Rozhodčí: Rook, Rooney – Smith, Hautamaki
Počet diváků: 17850
02:57 LaCombe (Gauthier, Luneau)
06:06 Carlsson (Helleson, Klepov)
32:15 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
36:07 Sennecke (Luneau, Mjativic)
48:10 Sennecke (Granlund, Mjativic)
53:44 Luneau (Killorn)
01:37 Pohlkamp (Cardwell)
31:05 Huntington (Leason)
Brossoit (Clara) – LaCombe, Helleson, Mitchell, Luneau, Solberg, Warren – Killorn, Carlsson, Sennecke – Klepov, Granlund, Gauthier – Mjatovic, McQueen, Nestrenko – Farrell, Wahlberg, Colangelo
Comrie ( 32. Davis) – Dickson, McKeown, Allan, Pohlkamp, Sahlin-Wallenius, Hájek – Huntington, Dellandrea, Leason – Felhaber, Ostapčuk, Carowell – Giles, Gasseau, Wetsch – Houle, Huo, Vincent
Rozhodčí: Schrader, Syvret – O'Quinn, Murchison
Počet diváků: 10000
23:59 Schmelzer (Steeves, Edwards)
47:53 Brown
20:53 Eiserman (Dravecký, Ritchie)
Rittich (Málek) – Chisholm, Dillon, Silajev, Koljačonok, Edwards, Casey – Melovský, Hämeenaho, Tufte – Parent, White, Glass – Squieres, Steeves, Brown – Lombardi, Schmelzer, Lachance
Vaněček (Tikkanen) – Kessel, Goerge, Bear, Aitcheson, Dravecký, Warren – Eklund, Ritchie, Palát – Engvall, Highmore, Eiserman – Larson, Foudy, Prochorov – Veremjev, Romano, Poletín
Rozhodčí: Brenk – Faucher, Kelly
Počet diváků: 10226
01:33 Michejev (Carlson, Point)
15:31 Geekie (O'Reilly)
07:39 Martin (Schaefer, Ahcan)
Vasilevskij (Sogaard) – Moser, Carlson, Hedman, Crozier, McDonagh, Černák – Michejev, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Guentzel – Geekie, O'Reilly, Rautiainen – Kulebjakin, Czata, Sabourin
Saros (Murray) – Molendyk, Perbix, Gustafsson, Skinner, Ahcan, Gibson – Jost, Nilsson, Kemell – Schaefer, Martin, O'Hara – Bradley, Edstrom, Oz. Wiesblatt – Lucchini, Oa. Wiesblatt, Fink
Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Hughes, Murray