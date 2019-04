Frolík s Rittichem vstoupí do play off NHL nezvykle v roli favorita

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům v sériích 1. kola play off Západní konference:

Calgary (107 bodů) - Colorado (90 bodů)

Češi: Michael Frolík, David Rittich - Pavel Francouz, Martin Kaut (oba na farmě v AHL)

Překvapivým vítězem Západní konference v základní části se stalo Calgary, které oproti loňsku výrazně vylepšilo svou ofenzivu. Švédský útočník Elias Lindholm, který přišel před sezonou výměnou z Caroliny za beka Dougieho Hamiltona, si sedl s hvězdným Johnny Gaudreauem, jenž skončil jen jediný bod od magické stovky. Nejlepší sezonu dosavadní kariéry zažil také další talentovaný útočník Matthew Tkachuk. Sečteno podtrženo pod novým koučem Billem Petersem Flames oproti loňsku v průměru vstřelených gólů na zápas poskočili z 27. na senzační 3. místo v lize (zlepšení z 2,63 na 3,52 gólu na zápas). V bráně se znova střídali spolehlivý David Rittich se zkušeným Mikem Smithem, kdo nastoupí v play off vedení zatím tají. Kapitán týmu Mark Giordano ovládl statistiku +/- celé soutěže (+39) a se 74 body je žhavým kandidátem na Norris Trophy pro nejlepšího beka (v bodování obránců byl lepší jen Brent Burns ze San Jose s 83 body).

To Colorado si stejně jako loni zajistilo účast v play off na poslední chvíli z posledního místa v konferenci. Důležitou novinkou pro fanoušky Avalanche je uzdravení finské komety letošní sezony Mikko Rantanena, jenž marodil od 21. března. Na vyřazovací boje by ale měl být již v pořádku a doplní tak Nathana MacKinnona a Gabriela Landeskoga v jedné z nejúdernějších formací soutěže. Calgary však disponuje větší hloubkou kádru, což potvrzuje i bilance tří výher z konfrontací v základní části.

Zápasová bilance ze základní části: 3:0

Tip redakce iDNES.cz: Calgary v pěti zápasech

San Jose (101 bodů) - Vegas (93 bodů)

Češi: Tomáš Hertl, Lukáš Radil, Radim Šimek (na listině zraněných hráčů), Josef Kořenář (na farmě v AHL) - Tomáš Nosek, Tomáš Hyka (na farmě v AHL)

Po letní akvizici Erika Karlssona, jenž doplnil na pozici ofenzivního beka další hvězdu Brenta Burnse, se San Jose automaticky zařadilo mezi největší ligové favority. Dle bodového zisku druhý nejlepší tým Západní konference však neprožil ideální závěr základní části, když prohrál devět z dvanácti finálních startů. V počtu vstřelených branek se Sharks, v jejichž dresu prožil dosud nejvydařenější sezonu kariéry český reprezentant Tomáš Hertl (74 bodů), řadí ke špici ligy ovšem s obranou to již tak slavné nebylo. Hluboko v podprůměru skončil v procentuální úspěšnosti zákroků také elitní gólman týmu Martin Jones.

Proti finalistům loňského play off z Vegas tak San Jose rozhodně nebude plnit roli jasného favorita. Očekávat lze vyrovnanou bitvu. Nasvědčuje tomu i bilance 2:2 ze zápasů v základní části. Golden Knights získali před uzávěrkou přestupů velkou posilu v osobě útočníka Marka Stonea, jenž se stejně jako Karlsson a také řada dalších hráčů rozhodl dále nepokračovat v Ottawě. Právě komplexní Stone a zkušenosti brankáře Marc-Andreho Fleuryho by měly ve vyrovnané sérii nakonec překlonit misky vah pro Vegas.

Zápasová bilance ze základní části: 2:2

Tip redakce iDNES.cz: Vegas v sedmi zápasech

Nashville (100 bodů) - Dallas (93 bodů)

Češi: Filip Pyrochta (na farmě v AHL/ECHL) - Roman Polák, Radek Faksa, Martin Hanzal (na listině zraněných hráčů)

Nashville dokázal rozdílem jediného bodu před Winnipegem a St. Louis ovládnout vyrovnanou Centrální divizi, v mnohých ohledech se však od týmu z města country čekalo více. Především bila do očí doslova tristní bilance využívání přesilovek (12,9% - nejhorší v celé soutěži). Nepomohly ani březnové příchody zkušených borců do prostoru před bránu Briana Boylea a Waynea Simmondse. V obranných řadách se ovšem Predators mohou spolehnout na nadprůměrnou produktivitu, kterou zajišťují Roman Josi, Mattias Ekholm, Ryan Ellis a P.K. Subban. Z brány vše jistí zkušený Pekka Rinne, mnohem lepší statistiky ale letos zdobily kandidáta na Vezinovu trofej Bena Bishopa.

Dallas i díky němu inkasoval jen 202 branek, po Islanders se 196 inkasovanými góly druhý nejnižší počet v celé soutěži. Po veřejné kritice od klubového prezidenta Jima Litese se v průběhu sezony zlepšily útočné hvězdy Stars Jamie Benn (nakonec nastřádal na své možnosti alespoň 53 bodů) a Tyler Seguin (z posledních 44 zápasů vytěžil 48 bodů a základní část zakončil na 80 bodech). Proti favoritovi bude Dallasu pomáhat překvapit i posila z Rangers Mats Zuccarello.

Zápasová bilance ze základní části: 3:2

Tip redakce iDNES.cz: Dallas v sedmi zápasech

Winnipeg (99 bodů) - St. Louis (99 bodů)

Češi: Michael Špaček, Kristian Reichel (oba na farmě v AHL) - Jakub Jeřábek (na farmě v AHL)

Konkurenti z Centrální divize skončili na druhé a třetí pozici se shodným součtem 99 bodů. Jets postoupili, přestože se střelecky trápila jejich hvězda Patrik Laine (nakonec nastřílel na své poměry jen 30 branek) a dlouhou dobu postrádali klíčové beky Dustina Byfugliena a Joshe Morrisseyho (měl by být k dispozici pro první zápas play off). O produktivitu se ale spolehlivě starala elitní formace Mark Scheifele, Blake Wheeler, Kyle Connor.

Hokejisté St. Louis si prošli v sezoně velkou krizí. Ještě v lednu patřili k nejhorším v celé soutěži a vedení se dokonce rozloučilo s koučem Mikem Yeoem. Jeho nástupce Craig Berube dokázal malý zázrak, když zvládl ambiciózní kádr probrat a dostat do play off. Důležitou postavou byl nováček v bráně Jordan Binnington. Pokud by 25letý Kanaďan dostal důvěru už od začátku sezony mohl směle konkurovat Eliasi Petterssenovi z Vancouveru o pozici nejlepšího nováčka roku. Právě Binnington totiž při nevýrazných výkonech Jakea Allena dodal Blues potřebný klid a po změně na trenérském postu šly nahoru i výkony ofenzivní hvězdy Vladimira Tarasenka. V play off ovšem mladá jednička Blues zkušenosti ještě nemá, dokážou toho Jets využít?

Zápasová bilance ze základní části: 3:1

Tip redakce iDNES.cz: Winnipeg v sedmi zápasech