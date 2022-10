Začíná NHL. Favoritem obhájce z Colorada, po letech má Kanada novou naději

Jak redakce iDNES.cz vidí šance jednotlivých týmů před sezonou 2022/2023?

Východní konference

Atlantická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Toronto Maple Leafs

O tom, že Toronto bude atakovat přední příčky Atlantické divize a Východní konference, v zámoří nikdo nepochybuje. Dokážou však slavní Maple Leafs konečně pořádně prorazit i v play off? Tíha očekávání od party kolem kanonýra Austona Matthewse je obrovská. Americký centr loni zazářil 60 nastřílenými góly, za což si vysloužil uznávanou Hart Trophy. S parťáky Mitchellem Marnerem, Williamem Nylanderem, Johnem Tavaresem či obráncem Morganem Reillym však musí vyladit formu také na vyřazovací boje. Společně s produktivitou elitních útočníků v klíčových zápasech bude o úspěchu kanadského celku rozhodovat forma brankářů. Dokáže tým podržet nová dvojice Matt Murray - Ilja Samsonov? Bývalá jednička Jack Campbell podepsal konkurenčnímu Edmontonu, Toronto danými kroky zariskovalo. V případě dalšího krachu bude pozice generálního manažera Kylea Dubase hodně nejistá.

Češi v týmu: David Kämpf (útočník). Farma v AHL: Filip Král (obránce).

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs táhne útok v zápase s Tampa Bay Lightning, stíhá ho Nikita Kučerov (86).

2. Tampa Bay Lightning

Za poslední tři ročníky byla Tampa pokaždé ve finále. Dvakrát urvala Stanley Cup a až v útoku na hattrick byli nad síly Lightning hráči Colorada. V létě kvůli platovému stropu odešli zkušení borci jako útočník Ondřej Palát (New Jersey) či obránci Jan Rutta (Pittsburgh) s Ryanem McDonaghem (Nashville). S hráči jako Nikita Kučerov, Brayden Point, Victor Hedman a Andrej Vasilevskij však budou mít v Tampě opět ty nejvyšší ambice. Finálová odveta s Coloradem by nebyla až tak velkým překvapením.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

3. Florida Panthers

Loňský suverénní vítěz základní části NHL zakončil sezonu zklamáním v play off, když Panthers ve druhém kole vystavili stopku konkurenti z Tampy. V létě si klub prošel třaskavým obdobím, když fanoušky šokoval výměnou hvězdného Jonathana Huberdeaua (loni 115 bodů, s 85 asistencemi vytvořil nový rekord ligy v podání levého křídla) do Calgary za o pár let mladšího Matthewa Tkachuka (loni 104 bodů). Ke změně došlo i na trenérském postu, kterého se nově ujal Paul Maurice. Kvůli rekonvalescenci po zranění bude týmu v úvodu sezony chybět Anthony Duclair a do Calgary rovněž odešel zkušený bek Mackenzie Weegar. Pokud ovšem nejlépe placený gólman ligy Sergej Bobrovskij naváže na své loňské parádní výkony, budou Panthers s hvězdami Aleksandrem Barkovem a Aaronem Ekbladem opět patřit mezi špičku Východní konference.

Češi v týmu: Radko Gudas (obránce).

Radko Gudas (vlevo) a Carter Verhaeghe z Floridy se radují z gólu v duelu s Washingtonem.

4. Boston Bruins

O úspěchu, či neúspěchu sezony bude pro Boston vedený novým koučem Jimem Montgomerym (nahradil odvolaného Bruce Cassidyho - nově Vegas) rozhodovat, jak se vypořádá s úvodem základní části. Bruins totiž budou postrádat po zranění se uzdravující borce Brada Marchanda s Charliem McAvoyem a nově také Taylora Halla. Produktivní David Pastrňák do sezony vstupuje s posledním rokem kontraktu a vůbec není jisté, zda se jej podaří udržet. Dobrou zprávou pro fanoušky však bylo prodloužení smlouvy o další rok s kapitánem Patricem Bergeronem, který odložil konec kariéry a společně s navrátilcem Davidem Krejčím budou usilovat o ještě jeden útok na Stanley Cup. Pro české příznivce bude mimořádně atraktivní sledovat výkony nově složené elitní formace Zacha - Krejčí - Pastrňák. Místo v týmu by si měl navíc udržet také obránce Jakub Zbořil a ve čtvrtém útoku bude operovat Tomáš Nosek. Připraven sbírat první starty v NHL bude také Jakub Lauko.

Češi v týmu: Jakub Zbořil (obránce), Tomáš Nosek, David Krejčí, Pavel Zacha, David Pastrňák (útočníci). Farma v AHL: Jakub Lauko (útočník).

David Pastrňák z Bostonu střílí gól proti Carolině.

5. Ottawa Senators

Na odlivu z kádru Chicaga vydělala také Ottawa, která si přivedla kanonýra Alexe DeBrincata. Zkušenosti přinese veterán Claude Giroux, který se na závěr kariéry představí fanouškům v rodné Kanadě. Vydařeným tahem vedení bylo rovněž angažování Cama Talbota, jenž na postu brankářské jedničky nahradí poslední roky nevýrazného Matta Murrayho (Toronto). Společně s talentovanými útočníky Timem Stützlem, Joshem Norrisem a Bradym Tkachukem se Senators pomalu mohou zvedat, na delší jízdu play off ovšem parta bouřliváka Tkachuka musí ještě dozrát.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

6. Detroit Red Wings

Generální manažer Steve Yzerman pokračuje v budování vítězného kádru ve snaze pozvednout Red Wings k úrovni, na které se poslední roky pohybuje jeho předchozí klub z Tampy. Jeho letošními úlovky jsou zkušení útočníci Andrew Copp, David Perron a Dominik Kubalík. Obranu posílili Ben Chiarot s Olli Määttem a do brány k Alexi Nedeljkovičovi přichází Ville Husso. Už loni prokázal obrovský talent německý obránce Moritz Seider a skvěle se po svém příchodu prezentoval také kanonýr Jakub Vrána. Tým kapitána Dylana Larkina bude mít rozhodně šanci zabojovat o play off.

Češi v týmu: Filip Hronek (obránce), Jakub Vrána, Dominik Kubalík, Filip Zadina (útočníci).

Dominik Kubalík (vlevo) a Filip Hronek z Detroitu se radují z gólu v přípravném duelu s Minnesotou.

7. Buffalo Sabres

Buffalo okupuje spodní příčky ligové tabulky delší dobu. Hráči jako Ryan O’Reilly či Jack Eichel, na kterých chtěli Sabres dlouhodobě stavět, raději odešli k ambicióznějším celkům. Loňská sezona však konečně ukázala naději na stabilizaci kádru a postupné zlepšení. Na postu prvního centra se etabloval 38gólový střelec Tage Thompson, vedle něj ožil skvěle placený Jeff Skinner (33 branek). Skvělou budoucnost před sebou mají obránce Owen Power, jemuž bude předávat zkušenosti Rasmus Dahlin, či útočník Jack Quinn.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Jiří Kulich, Matěj Pekař, Lukáš Rousek (útočníci).

8. Montreal Canadiens

Loni obsadili poslední místo v divizi a bylo by velkým překvapením, kdyby tomu bylo v nové sezoně jinak. Letní příchody forvardů Seana Monahana, Kirby Dacha a Jevgenije Dadonova Canadiens výrazně neposunou. S nejlepší hokejovou ligou světa se bude teprve seznamovat poslední jednička draftu Juraj Slafkovský. Velká odpovědnost s kapitánským céčkem padla na teprve 23letého elitního centra týmu Nicka Suzukiho (nejmladší kapitán v bohaté historii Canadiens). Zajímavé bude sledovat výkony mladíka Colea Caufielda.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Jan Myšák (útočník).

Juraj Slafkovský čelí dotazům novinářů coby jednička draftu NHL, vybral si ho Montreal.

Metropolitní divize - tip na pořadí v základní části:

1. Carolina Hurricanes

Carolina bude obhajovat prvenství v Metropolitní divizi a s kvalitou kádru se může směle zařadit i mezi kandidáty na prvenství v celé základní části. V bráně bude opět spolehlivý Frederik Anderson, ze San Jose přišel ofenzivní obránce Brent Burns. S defenzivně zaměřeným Jaccobem Slavinem můžou vytvořit nejlepší obranné duo soutěže. V útoku budou řádit Sebastian Aho či Andrej Svečnikov a výrazněji prorazit by mohl také český rychlík Martin Nečas, jenž patří k nejlepším bruslařům celé soutěže. Tým vedený uznávaným koučem Rodem Brind’Amourem by v play off rozhodně neměl chybět.

Češi v týmu: Ondřej Kaše, Martin Nečas (útočníci).

Martin Nečas z Carolina Hurricanes slaví gól proti Seattle Kraken.

2. New York Rangers

Zatímco některé týmy NHL hledají dlouhodobou jedničku roky, Rangers mohou být z daného ohledu nad míru spokojení. Po éře Henrika Lundqvista totiž plynule nastala dominance Igora Šesťorkina. V obraně fanoušci v Madison Square Garden obdivují tvrďáky Adama Foxe s Jacobem Troubou, produktivitou pro změnu oplývají forvardi Mika Zibanejad, Artěmij Panarin či střelec Chris Kreider. Další posun ve výkonnosti lze navíc očekávat u mladíků Alexise Lafreniera a Kaapa Kakka. Místo v sestavě má také český centr Filip Chytil, na kterého budou trenéři rovněž spoléhat.

Češi v týmu: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Filip Chytil z New York Rangers slaví gól.

3. Pittsburgh Penguins

Tým hvězdných centrů Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina zkušenou partu stále nerozpustil a opět odkládá přebudování kádru. Uvidíme tak ještě jeden pokus o další Stanley Cup úspěšné dynastie, ke které kromě výše jmenovaných bezesporu patří také ofenzivní obránce Kris Letang. Obranu Penguins přes léto posílili Jeff Petry, Ty Smith a z kádru Tampy také Čech Jan Rutta. Pokud se zkušeným oporám Penguins vyhnou zranění, můžou prohánět divizní favority Carolinu a Rangers.

Češi v týmu: Jan Rutta (obránce). Farma v AHL: Lukáš Svejkovský (útočník).

4. Washington Capitals

Nenaplněná očekávání u výkonnosti brankářů (Ilja Samsonov - nově Toronto, Vítek Vaněček - New Jersey) ve Washingtonu rázně vyřešili. Dosavadní dvojice už má v NHL nové zaměstnavatele a Capitals se radovali z angažování Darcy Kuempera z kádru vítězů Stanley Cupu. Dvojku mu bude dělat Charlie Lindgren. Citelnou ztrátou však budou počáteční absence Nicklase Bäckströma a Toma Wilsona. Prvně jmenovaného dvorního nahrávače střelce Ovečkina dlouhodobě trápí bolavé kyčle a kvůli rekonvalescenci bude týmu dlouho chybět. Wilson pro změnu kurýruje koleno po úrazu z play off. Větší roli v útoku tak zastane Jevgenij Kuzněcov. Právě on bude zásobovat puky krajana Ovečkina v útoku na gólový zápis Gordieho Howea (na 2. místo mezi nejlepšími střelci historie kapitán Washingtonu ztrácí 21 tref).

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Martin Haš (obránce).

5. New York Islanders

Islanders zaspali úvod sezony a ztrátu už nedokázali dohnat, obsadili první nepostupové místo Metropolitní divize. Kádr zůstal přes léto téměř bez změny. Mezeru v sestavě po končících veteránech z obrany Zdeno Chárovi a Andy Greenovi přišel zaplnit Alexander Romanov z Montrealu. Důležitou novinkou bylo prodloužení smlouvy s hlavní hvězdou týmu Mathewem Barzalem.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Jakub Škarek (brankář).

6. Columbus Blue Jackets

Překvapivým vítězem v přetahované o jednu z největších hvězd letního trhu s volnými hráči, útočníka Johnnyho Gaudreaua, se stal Columbus. Z kreativity bývalé opory Calgary může těžit hlavně kanonýr Patrik Laine. Souhru s novou hvězdou týmu si bude v přesilovkách určitě užívat i Jakub Voráček. V mladé obraně, do které může nakouknout i český talent David Jiříček, však Blue Jackets zatím postrádají potřebné zkušenosti. Kvality NHL budou poznávat také talentovaní forvardi Cole Sillinger a Kent Johnson.

Češi v týmu: Jakub Voráček (útočník). Farma v AHL: Pavel Čajan (brankář), David Jiříček (obránce).

Jakub Voráček z Columbusu slaví gól proti Minnesotě.

7. New Jersey Devils

V konkurenci MacKenzieho Blackwooda bude mít Vítek Vaněček solidní šanci stát se další českou jedničkou v NHL. V obdobné pozici je také zkušenější Pavel Francouz v Coloradu. Jasný post číslo jedna z Čechů zatím patří jen Petru Mrázkovi (Chicago) a Karlu Vejmelkovi (Arizona). Společně s Vaněčkem klub přes léto přivedl také dalšího Čecha. Rodák z Frýdku-Místku Ondřej Palát v posledních letech sbíral úspěchy s Tampou a nyní otevře novou kapitolu své zámořské kariéry. Nastupovat by měl po boku supertalenta Jacka Hughese, od kterého se očekává průlomová sezona.

Češi v týmu: Vítek Vaněček (brankář), Ondřej Palát (útočník).

Brankáře Vítka Vaněčka čeká premiérová sezona v dresu New Jersey Devils.

8. Philadelphia Flyers

Po odchodech veteránů Jakuba Voráčka (Columbus) a Claudea Girouxe (Ottawa) bude Philadelphia spoléhat hlavně na urostlého Seana Couturiera. Problém je však jeho zdravotní stav. Loni zvládl jen 29 zápasů a chybět bude i na startu nové sezony. Největší letní posilou je ofenzivní obránce Tony DeAngelo z Caroliny. Krotit jeho emoce bude jeden z nejpovolanějších trenérů NHL z tohoto pohledu, John Tortorella.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

Západní konference

Centrální divize - tip na pořadí v základní části:

1. Colorado Avalanche

Není překvapením, že Colorado je po vítězství Stanley Cupu hlavním favoritem na jeho obhajobu. V týmu hrají dva z nejlepších hokejistů na světě Nathan MacKinnon a Cale Makar, kteří v play off postupně přemohli Nashville, St. Louis, Edmonton a Tampu. Prohráli jen dva zápasy v play off, v základní části jim chyběli tři body na Prezidentskou trofej. Nastane po vítězných letech Tampy éra Colorada?

Češi v týmu: Pavel Francouz (brankář), Lukáš Sedlák (útočník). Farma v AHL: Martin Kaut (útočník).

2. St. Louis Blues

Nedá se říct, že by se St. Louis po zisku Stanley Cupu v roce 2019 trápilo, vždy postoupilo do play off, nicméně v něm se mu nedaří. Zoufat ale fanoušci Blues nemusí. Z mladého dua Robert Thomas a Jordan Kyrou rostou skvělí hráči a opory týmu, které doprovází kostra v nejlepších letech v čele s Ryanem O’Reillym, Vladimirem Tarasenkem nebo Coltonem Paraykem. V Centrální divizi se ale perou s velkou konkurencí, kdy hned šestice týmů myslí na postup do vyřazovacích bojů.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Martin Frk (útočník).

3. Minnesota Wild

Minnesota se musí vyrovnat se ztrátou Kevina Fialy, kterého zlákalo nové působiště v Los Angeles. Přišla o druhého nejproduktivnějšího hráče týmu, ještě větší břemeno tak připadne na Kirilla Kaprizova. Wild mají problém na pozici centra. Mimořádně povedenou sezonu za sebou má Ryan Hartman, ovšem pokud se mu podaří čísla zopakovat, půjde o mimořádně výjimečný kousek.

Češi v týmu: Andrej Šustr (obránce).

4. Nashville Predators

Nashville se v Praze představil ve velké formě. Ukázal svou sílu, odvezl si maximální počet bodů a zpět do zámoří se vrátil skvěle naladěn. Jenže se střetl „jen“ se San Jose, zrcadlo mu nastaví silnější týmy i třeba ze stejné divize. Ať už finské duo v brance, nebo posila do útoku Nino Niederreiter se pokusí dotáhnout tým do play off, kde nechyběl už osm let. A v něm pak dojít ideálně až na vrchol.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Jáchym Kondelík (útočník).

5. Winnipeg Jets

Jets mají za sebou zpackaný ročník. Na jeho začátku měnili trenéra, zaskakující Dave Lowry nakonec vydržel na lavičce až do konce sezony. V létě ho vystřídal Rick Bowness, který si postupně zavádí své pořádky. Winnipeg vstoupí do nové sezony bez kapitána a hlavně s čistým štítem. Posledně nepostoupil do play off, to bude chtít napravit. Kvalitu na to rozhodně má.

Češi v týmu: David Rittich (brankář). Farma v AHL: Šimon Kubíček (obránce), Kristián Reichel (útočník).

Brankář David Rittich z Winnipegu čelí šanci Brendana Gallaghera z Montrealu.

6. Dallas Stars

Podpis Jasona Robertsona, to byl hlavní cíl Dallasu pro letošní léto. Přestože jednání trvala déle, než si zřejmě obě strany představovaly, nakonec se na podmínkách dohodly. Stars tak do sezony vstoupí i se svou mladou hvězdou v ofenzívě, obranu doplnili o nadějného Nilse Lundkvista, kterého získali z New York Rangers. Důležitý bude také přínos Tylera Seguina, který v posledních letech rozhodně nepodává takové výkony, které se podle jeho platu od něj očekávají.

Češi v týmu: Radek Faksa (útočník). Farma v AHL: Matěj Blümel (útočník).

7. Chicago Blackhawks

Z vítězné dynastie zůstali jen Patrick Kane a Jonathan Toews, všichni ostatní se kvůli tvrdé přestavbě stěhovali. Chicago vyměnilo až na zmíněné dva hráče doslova vše, co šlo. Překvapivým krokem vedení byl podpis Setha Jonese, jehož smlouva v obraně vyloženě vyčnívá. Blackhawks nemají vysoké cíle, ba naopak. Chtějí hrát co nejníže, na draftu do NHL bojují o Connora Bedarda.

Češi v týmu: Petr Mrázek (brankář). Farma v AHL: Jakub Galvas (obránce), Michal Teplý (útočník).

8. Arizona Coyotes

Podobné ambice jako Chicago si tvoří také Arizona. V týmu skončil po fiasku Dmitrij Jaškin, nahradí ho jiní dva Češi Ronald Knot a Lukáš Klok, kteří přichází z KHL. Podobně jako Jan Jeník ovšem začnou na farmě, proto zůstává Karel Vejmelka aktuálně jedinou českou stopou u Coyotes. A čeká ho mimořádně obtížný úkol - stát v brance za jedním z nejslabších týmů v lize.

Češi v týmu: Karel Vejmelka (brankář). Farma v AHL: Ronald Knot, Lukáš Klok (obránci), Jan Jeník (útočník).

Český brankář Karel Vejmelka.

Pacifická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Calgary Flames

Zbavíte se stobodového hráče, navíc mimořádně nepříjemného na ledě pro ostatní týmy, a stejně v hokejovém světě vzbuzujete dojem, že jste silnější. V takové situaci je aktuálně Calgary po odchodu Matthew Tkachuka, za kterého Florida obětovala jmění. Stěhoval se Jonathan Huberdeau a Mackenzie Weegar a také volba v prvním kole draftu. Oba hráči s Flames podepsali záhy dlouhodobé kontrakty. Navíc se do Kanady stěhoval také vítěz Stanley Cupu Nazem Kadri a zvednout ho nad svou hlavu bude jistě chtít i v červeném dresu. Šanci na to tým okolo trenéra Darryla Suttera rozhodně má.

Češi v týmu: Dan Vladař (brankář). Farma v AHL: Adam Klapka, Radim Zohorna (útočníci).

Daniel Vladař v brance Calgary v utkání proti Edmontonu.

2. Edmonton Oilers

Přestože se Connor McDavid vybičoval v posledním play off k fantastickým výkonům, na silné Colorado nestačil. Oilers učinili jen pár změn, tu nejpodstatnější v brance, kde vsadí na Jacka Campbella, kterého zlákali z Toronta. I tentokrát budou spoléhat na výkony McDavida s Leonem Draisaitlem a budou pravděpodobně opět luštit záhadu, zdali je tým silnější s nimi v jedné lajně, nebo když jsou roztrženi od sebe.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

3. Los Angeles Kings

Parta v čele s Anžem Kopitarem a Drewem Doughtym se pomalu dostává z přestavby, kdy už v minulé sezoně překvapivě postoupila do play off. V létě Kings podepsali Švýcara Kevina Fialu a slibují si od něj jediné - vysokou produktivitu. Prožil fantastickou sezonu v Minnesotě, vysloužil si finanční příspěvek a chce pomoci Los Angeles dosáhnout ještě lepšího výsledku.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

4. Vegas Golden Knights

Nebýt zranění, kdo ví, jak by si Vegas v uplynulém ročníku vedlo. Přes léto muselo reagovat na absenci Robina Lehnera výměnou se San Jose, odkud přichází Adin Hill. Lehner bude chybět celou sezonu a Golden Knights musí jistě mrzet, že se kdysi rozhodli nechat švédského brankáře na úkor odchodu Marc-André Fleuryho. Posledně chyběli v play off, i tentokrát by se jednalo o velký neúspěch.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Jiří Patera (brankář).

Brankář Jiří Patera z Vegas v zápase s Coloradem.

5. Vancouver Canucks

Elias Pettersson, J.T. Miller, Bo Horvat ve středu útoku, Thatcher Demko v brance. Jen ta podprůměrně hrající přeplacená obrana je aktuálně překážkou. Táhne ji ofenzivní obránce Quinn Hughes, brzdí ji Oliver Ekman-Larsson a Tyler Myers. Pokud si vzpomenou na skvělé výkony z Arizony, respektive Winnipegu, Vancouver může být nenápadným černým koněm konference.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Karel Plášek (útočník).

6. Anaheim Ducks

Anaheim nepatří mezi favority na postup do play off, ba naopak. „Popere“ se o přední pozice na vstupním draftu do NHL, na úplné dno to ovšem také nevypadá. U Ducks stále ještě probíhá přestavba, která poskytuje mladým hráčům čas na seznámení se se seniorským hokejem. V létě provedli pár překvapivých změn, odešel Sonny Milano, Sam Steel, naopak přišli John Klingberg nebo Ryan Strome, dál ale staví na Trevoru Zegrasovi, mezi kandidáty na zisk Calder Trophy za nejlepšího nováčka sezony bude patřit Mason McTavish.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Lukáš Dostál (brankář).

7. San Jose Sharks

Tomáš Hertl se před podpisem smlouvy u vedení ujistil, že přestavba nebude trvat dlouho. Podle jeho slov vymění pár hráčů a za dva roky bude ze San Jose opět silný tým. Teď ještě ne, a přestože hraje v pravděpodobně nejslabší divizi v NHL, postup do play off by byl vyloženě nad plán.

Češi v týmu: Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl (útočník).

Tomáš Hertl srovnává v přesilovce na 1:1 v prvním zápase NHL Global Series v Praze.

8. Seattle Kraken

Seattlu se premiérová sezona v NHL nepovedla, v tabulce obsadil až třicáté místo před Arizonou a Montrealem. V létě posiloval, Kraken posílil André Burakovsky, Oliver Bjorkstrand a také čtyřka posledního draftu Shane Wright. Složení formací dozná četných změn a je otázka, jak si hráči mezi sebou vyhoví. Seattle může překvapit a postoupit do play off například na úkor Vancouveru nebo Vegas, nicméně také může obklopovat dno celé soutěže.

Češi v týmu: Bez zastoupení. Farma v AHL: Michal Kempný (obránce).