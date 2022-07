Bez jasné jedničky, se silnými Američany. A jaké jsi zvíře? Začíná draft NHL

Čtvrtek 7. července - den D, začátek draftu NHL. V noci ze čtvrtka na pátek v jednu hodinu ráno SELČ začíná jeho první kolo, druhé startuje v pátek v pět hodin odpoledne.

Po delší době nemá draft v předstihu jasnou jedničku. Loni bylo čelo sice vyrovnané, nicméně se očekávalo, že Buffalo ukáže na Owena Powera. A tak se také stalo. Letos jsou kandidáti na první příčku hned tři.

Úspěšný by mohl být draft i z pohledu českých hokejistů - alespoň co se v porovnání s posledními ročníky týče.

Řeší se také problematika přesunu ruských hráčů do zámoří. Někteří z nich po draftu možná zůstanou v Severní Americe, osud dalších je nejasný.

Wright, Slafkovský, nebo Cooley?

Stále nepanuje v médiích, na sociálních sítích, ani v kanceláři Montrealu jednotný názor vůči první volbě. „Zvažujeme tři nejlepší útočníky draftu,“ potvrzuje generální manažer klubu Kent Hughes a dodává: „Možná mám určitou preferenci, ale chci slyšet všechny členy naší skautské sekce.“

Také zdůraznil, že nutně nemusí brát aktuálně nejlepšího hráče, chce toho s nejvyšším potenciálem.

Experti z kanadské stanice TSN Bob McKenzie a Craig Button se ohledně názoru na nejlepšího hráče liší. McKenzie favorizuje Slováka Slafkovského, Button zase Wrighta. Jak ale tvrdí i sám Hughes, bez šance není ani třetí - Logan Cooley.

Skvělá práce mladíků ze Spojených států

V roce 2019 prošlo prvním kolem draftu osm Američanů z tamního vývojového programu. Jednalo se o jména jako Jack Hughes, Trevor Zegras, Matt Boldy nebo Cole Caufield. Letos může být číslo podobné.

Kromě zmíněného Cooleyho nebudou na ohlášení svého jména dlouho čekat také Cutter Gauthier s Frankem Nazarem, dále se v nejlepší dvaatřicítce může objevit Jimmy Snuggerud, Isaac Howard, Rutger McGroarty, Ryan Chesley, Lane Hutson i Saemus Casey.

Isaac Howard

Vzpomínáte si na reklamu, v níž Sidney Crosby střílel doma u rodičů v garáži puky do sušičky s tehdejším spoluhráčem Maxem Talbotem? Gauthier ho hned běžel napodobit. Právě Crosby byl jeho nejoblíbenějším hráčem.

Nazar se zase snaží přejímat hru Braydena Pointa z Tampy, zcela ojedinělý styl má pak obránce Lane Hutson. Skvěle bruslící ofenzivní bek ale řeší problém s výškou, měří jen 173 centimetrů.

Podle lékaře má opožděný kostní věk oproti tomu biologickému. Údajně může vyrůst ještě osm centimetrů, pomůže mu lékařská zpráva i při finálním umístění na draftu?

Zájem o Rakušana

Nebývá zvykem, že by se o hráčích rakouské národnosti psaly články i v zámoří a že by se pohybovali v žebříčcích před draftem mimořádně vysoko.

Vždyť od roku 2006 byli rakouští hráči draftováni jen v roce 2020, a to hned tři. A právě výjimkou na vysokých místech se stal v témže roce Marco Rossi, kterého si z deváté pozice vybrala Minnesota.

Letos ho může napodobit Marco Kasper.

Mladý hokejista si vybojoval stálou roli v hlavním týmu švédského Rögle BK a přispíval také bodově. I proto v průběhu sezony postupoval v odhadech draftového pořadí neustále vzhůru, i díky výkonům na seniorském mistrovství v žebříčku McKenzieho z TSN nakonec zaujal desátou příčku.

Marco Kasper ztrácí v jedné ze šarvátek na MS před brankou Švédů helmu.

Zájem potvrdil také počet pohovorů, které Kasper podstoupil na testech v Buffalu. Vždyť si ho vyžádaly všechny kluby, kromě dvou - Dallasu a Caroliny.

Díky nutné adaptaci ve švédském prostředí se naučil také nový jazyk. Kromě mateřské němčiny plynně ovládá angličtinu, švédštinu a zvládá i základy francouzštiny. Tu by mohl využít například ve frankofonním Montrealu, kde donedávna sledoval svého oblíbence Phillipa Danaulta. Canadiens avšak vlastní první celkovou volbu, podruhé by měli volit až jako 26., kdy se už neočekává, že by byl Kasper stále k dispozici.

Jak velkou roli bude hrát „ruský faktor“?

Válka na Ukrajině, zamezení leteckých spojů i poslední skandály spojující ruské hráče a armádu patří k mnoha důvodům, proč by se letos na draftu nemuselo objevit tolik ruských hokejistů jako v minulosti.

„Válka v Rusku vytváří složitou situaci a velkou nejistotu. Každý tým musí u hráče zvážit, jestli jeho potenciál převažuje riziko této nejistoty přechodu do Ameriky,“ míní generální manažer Montrealu Hughes.

Shoduje se s ním také manažer Seattlu Ron Francis. „Výběr ruských hráčů je vzhledem k situaci rozhodně riskantnější, než tomu bylo v předchozích letech,“ říká.

McKenzie z TSN uvádí, že některé kluby nahlíží na ruské hráče jako na všechny ostatní, nicméně někteří skauti donedávna čekali na pokyny vlastníků a vedení organizací ohledně (ne)draftování Rusů.

Loni se v prvním kole draftu objevil jediný Rus - Nashville si z devatenácté pozice vybral Fjodora Svečkova. A letos může být konečné číslo podobné.

Velkou naději na umístění mezi nejlepšími má Pavel Minťukov. Mladý obránce totiž už druhou sezonou působí v americkém Saginaw Spirit, kde patří spolu s českým mladíkem Matyášem Šapovalivem k oporám týmu.

Protože působí v zámoří, nemusely by na něj týmy NHL pohlížet jako na „typického“ Rusa. To nejtalentovanější jedinci jako Danila Jurov či Ivan Mirošničenko jsou v jiné pozici.

U Jurova hraje kromě národnosti roli také herní vytížení, a tím pádem i herní čitelnost. V dresu Metallurgu Magnitogorsk odehrál během sezony čtyřicet utkání.

Celkem slušná porce zápasů, že?

Jenže v průměru odehrál jen tři a půl minuty a na led se dostal jen pětkrát za zápas.

Mirošničenko zase během sezony bojoval s rakovinou mízních uzlin. Naštěstí léčba proběhla dobře a od doktorů už dostal povolení vrátit se do tréninku. Start nové sezony by tak neměl zmeškat.

Oba se dostali na draft přímo do Montrealu. Podle portálu Championat.ru se jeden juniorský hokejista z Ruska rozhodl po draftu do své rodné země nevrátit. Spíše jde o Mirošničenka.

McKenzie se zamýšlí nad tím, že by ruské hráče v prvním kole mohly draftovat týmy, které v něm mají více voleb. Ukáže však až samotný draft.

Lev, vlk, nebo snad varan?

Co dělají rodiče, k jakému hráči vzhlížíte a jak jste spokojený se sezonou. Hráči čelili na testech klasickým otázkám, pak je ale některé překvapovaly.

Pro letošní ročník jeden z největších ohlasů sklidila otázka „K jakému zvířeti byste se přirovnali a proč?“.

Většina hráčů vybírala kočkovité šelmy, jakými jsou lev, leopard nebo gepard. Například Slafkovský volil vlka a Jiří Kulich si vyčítal, že si na něj nevzpomněl.

„Říkal jsem lva, ale doma jsem si pak uvědomil, že jsme s bráchou měli rádi vlka. Konkrétně jsme nosili jedno tričko s vlkem, se kterým jsme chodili na zápasy a přinášelo nám štěstí,“ pověděl.

Netypické odpovědi slyšely týmy od amerických mladíků Gauthiera s Charliem Leddym, kteří o sobě prohlásili, že se cítí jako žralok, protože nikdy nespí, nebo jako varan.

David Jiříček na testy do zámoří neodcestoval, protože ho těsně před draftem čekaly schůzky s několika týmy. Tuto otázku mu proto položila redakce iDNES.cz. „Rozhodl bych se nejspíše na místě, ale napadá mě ryba. Cítím se na ledě jako ryba ve vodě,“ prohlásil.

Testů se naopak zúčastnil Šapovaliv, je mu ale záhadou, že této otázce nečelil.

„Všichni hráči se mě ptali, co jsem jim odpověděl, ale mě se na to ani nikdo nezeptal. Každopádně měl jsem připraveného vlka. Jde o divoké masožravé zvíře, co pracuje a loví ve skupině,“ řekl.