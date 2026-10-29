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Přesun do první lajny a hned tříbodový večer. McKenna ale prohře nezabránil

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  15:59

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Gavin McKenna přijímá gratulace od spoluhráčů na střídačce po svém gólu ve druhé třetině proti Seattle Kraken. | foto: Reuters

Poté, co na konci června jako první ze všech na draftu NHL zapózoval v dresu, nebylo pochyb, na koho se upře největší pozornost. Fanoušci Toronta Gavina McKennu zpočátku nešetřili, jak se ale ukazuje, jednička draftu potřebovala jen čas. Když se navíc Maple Leafs zranily klíčové opory, dostal rázem osmnáctiletý Kanaďan šanci v první formaci – a hned se blýskl dvěma góly a nahrávkou.

Zbývalo 46 sekund do konce první třetiny a dvaadvacet do vypršení početní výhody, když duel se Seattlem srovnal na 1:1. Nejprve obránce Raddysh na modré čáře nahrál Matthewsovi a ten v pravém kruhu přenechal puk McKennovi, který trefil přesně vzdálenější roh branky.

„Když hrajete s takovým hráčem, je to docela jednoduché. Je to neuvěřitelný hokejista,“ skládal McKenna poté poklonu Matthewsovi. „Skvěle čte hru a soupeři se víc soustředí na jeho střelu, což mi možná otevírá trochu víc prostoru.“

Seattle ale hned v úvodu druhé části poslal z brejku do vedení Joshua Mahura. Stačila však minuta a půl a McKenna po další přihrávce od kapitána Matthewse udeřil v přesilovce podruhé. „Dodalo mi to sebevědomí a do dalšího zápasu chci jít už s tím, že budu dělat tytéž maličkosti jako dneska, doufejme, že to dopadne stejně.“

Kanadský útočník Gavin McKenna (Toronto) bojuje o puk s Mackiem Samoskevichem ze Seattlu.

Soupeř pak ještě ve druhé třetině dokázal odskočit na 4:2, ale Kraken potřetí z posledních čtyř zápasů ztratili dvougólové vedení v závěrečném dějství. To když na vyrovnávací trefu v 59. minutě tentokrát osmnáctiletý talent asistoval hvězdnému Američanovi.

Třetím bodem večera se tak McKenna vyhoupl s jedenácti body (5+6) na čelo produktivity nováčků soutěže. Co víc, žádný mladší hráč v dresu Maple Leafs nevstřelil v zápase víc gólů dlouhých 80 let.

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Povedený večer ale nakonec přece jen neskončil pro Toronto vítězstvím. Montour pouhých 33 sekund před závěrečnou sirénou propálil brankáře Bobrovského. „Hrozně moc jste se nadřeli, abyste se vrátili do hry, srovnali skóre a doufali, že odsud odvezete aspoň bod. Bolí to, ale teď už s tím nic nenaděláme,“ líčil pak zklamaně Matthews.

Přesto trenér Jim Hiller vyzdvihl chemii první útočné řady. „Při hře pět na pět toho moc neukázali, ale v přesilovce a pak v šesti bez gólmana rozhodně... V přesilovkách to byly parádní góly, o tom žádná.“

Podívejte se na vyrovnávací gól Gavina McKenny na 2:2:

McKenna zahájil sezonu ve druhé lajně po boku právě zkušeného Johna Tavarese a matadora Williama Nylandera. Po kolísavém začátku ho pak kouč Hiller přesunul do třetího útoku, aby měl prostor se v klidu adaptovat.

Jenže se Torontu v úterním duelu proti Calgary zranil ruský křídelník Kirill Marčenko a druhý týden už navíc chybí právě Tavares. Během středečního dopoledního tréninku se tak do první formace vedle Matthewse a Roslovica posunula na levé křídlo letošní jednička draftu.

„Když hrajete s takovými kluky, musíte makat na sto procent,“ přiznal McKenna. „Chci z téhle příležitosti vytěžit maximum.“

A co si předsevzal, o pár hodin opravdu splnil.

„Zaprvé jde o to, kam Gavin výkonnostně směřuje, a pak kam se liga za měsíc posune. NHL nabírá na obrátkách opravdu rychle, takže i on se musí rychle dostat do tempa. Ale myslím, že se mu to daří,“ pronesl kouč Hiller.

Přeřazením do první formace poroste McKennovi, jak čas na ledě, tak počet gólových příležitostí. A přestože má v obraně ještě rezervy, útočné akce dokáže už teď vytvářet jako málokdo v dresu s javorovým listem ve znaku.

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