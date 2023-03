ONLINE: Přestupy v NHL vrcholí. Kdo z hokejistů ještě změní působiště?

Většina výrazných postav, v souvislosti s nimiž se spekulovalo o možném stěhování, už na nové adresy zamířila. I tak by ale v závěrečných hodinách přestupového okna mohlo dojít k zajímavým přesunům.

Podle informací ze zámoří by se výměna mohla týkat třeba útočníka Brocka Boesera z Vancouveru. Hovoří se také o pokračujícím výprodeji v Nashvillu a Washingtonu, nabídkám na vlastní hráče je ochotna naslouchat i Philadelphie.

Vyplatí se sledovat také situace kolem Erika Karlssona, který prožívá skvělou sezonu. Se ziskem 78 bodů (19+59) je suverénně nejproduktivnějším obránce soutěže, problém může představovat jeho nákladná smlouva (11,5 milionu dolarů ročně). Sáhne po něm Edmonton s hvězdným Connorem McDavidem?

A co Češi? Naváže někdo na Filipa Hronka a Jakuba Voráčka? Co třeba Jakub Vrána, jenž má po návratu z asistenčního programu NHL v Detroitu stále nejistou pozici?

Východní konference zbrojí na play off

Fanoušci Rangers (3. v Metropolitní divizi, 79 bodů) musí být nadšení. Po Tarasenkovi, jenž po příchodu ze St. Louis skvěle zapadl do útoku s krajanem Artěmijem Panarinem, přivítali i hvězdného Kanea. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu po dlouhých šestnácti letech opustil Chicago. Už tak kvalitní útok se stal ještě silnějším. Když připočteme brankáře Igora Šesťorkina a obránce Adama Foxe, celek z New Yorku se rázem řadí k hlavním favoritům.

Nejvíce změn před play off zrežírovalo po úspěchu hladové Toronto (2. v Atlantické divizi, 84 bodů). Kanadský celek s širokou základnou náročných fanoušků zkvalitnil už tak nabitý útok (Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner, William Nylander) příchodem zkušeného centra Ryana O´Reillyho. Do čtvrté formace zapadli bojovníci Noel Acciari a Sam Lafferty.

Velkou obměnou prošly i obranné řady. Rasmuse Sandina nahradil zkušenější Erik Gustafsson, přitvrdit dokážou defenzivní specialisté Jake McCabe a Luke Schenn. Velká tíha odpovědnosti, zda Maple Leafs dokážou po nezdarech z předchozích šesti sezon konečně přejít přes 1. kolo play off a zaútočit na první Stanley Cup od sezony 1966/67, bude ležet na gólmanovi Iljovi Samsonovovi.

Činil se také suverénní lídr základní části z Bostonu (1. v Atlantické divizi, 101 bodů), který dosáhl na stobodovou hranici v rekordně nízkém počtu zápasů (61). Českou pětici (David Pastrňák, David Krejčí, Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a Jakub Zbořil) doplnili bojovník Tyler Bertuzzi z Detroitu a dvojice z Washingtonu, obránce Dmitrij Orlov (v úvodních čtyřech startech v novém dresu posbíral osm bodů) a útočník čtvrté formace Garnet Hathaway.

Carolina (1. v Metropolitní divizi, 86 bodů), dle bodového zisku druhý nejlepší tým dosavadního průběhu sezony, se do větších změn nepustila. Obranné řady vyztužil zkušený Shayne Gostisbehere z Arizony a uvadající kariéru přichází z Edmontonu oživit Fin Jesse Puljujärvi.

Ke švýcarskému kapitánovi Nico Hischierovi přivedlo New Jersey (2. v Metropolitní divizi, 85 bodů) i jeho krajana Timo Meiera. Dlouholetá opora ofenzivy San Jose nabídne Devils nejen góly, ale také tvrdou hru do těla.

Napnutým rozpočtem omezená Tampa Bay (3. v Atlantické divizi, 79 bodů) se zaměřila na útočníka Tannera Jeannota, za kterého Nashvillu obětovala pět voleb na draftu včetně prvního kola. Urostlé křídlo zkvalitní třetí útok Lightning.

V minulosti přišli do podobné role třeba Blake Coleman či Barclay Goodrow. A jak to partě kolem Stevena Stamkose, Nikity Kučerova a Victora Hedmana pomohlo, si všichni dobře pamatují (Lightning v ročníku 2021 obhájili Stanley Cup).

Na hraně postupu do play off se pohybují Pittsburgh (4. v Metropolitní divizi, 71 bodů) či Islanders (5. v Metropolitní divizi, 70 bodů). Prvně jmenovaný tým posílil v útoku příchody Mikaela Granlunda z Nashvillu a Nicka Bonina ze San Jose. Tým z New Yorku získal bývalého kapitána Vancouveru Bo Horvata už na konci ledna.

Posilují i nejlepší týmy ze Západu

Vegas (1. v Pacifické divizi, 78 bodů) vyřešili potíže v brankovišti (týmu chybí zraněná jednička Logan Thompson) angažováním veterána Jonathana Quicka, jenž se stěhoval podruhé v krátkém časovém sledu. Předtím zamířil z Los Angeles do Columbusu. Absenci zraněného Maxe Paciorettyho kompenzovali Golden Knights příchodem Ivana Barbaševa ze St. Louis.

Dallas (1. v Centrální divizi, 79 bodů) rozšířil útočné řady o centra Maxe Domiho z Chicaga. Stars se pokusí znovu nakopnout kariéru Jevgenije Dadonova, kterého získali výměnou z Montrealu za Denise Gurjanova.

Obhájci Stanley Cupu z Colorada (3. v Centrální divizi, 73 bodů), které v této sezoně sužuje široká marodka, přivedli urostlého dánského centra Larse Ellera z Washingtonu. Z Chicaga se vrátil člen vítězného kádru z předchozí sezony, obránce Jack Johnson.

Edmonton (4. v Pacifické divizi, 74 bodů) vedený suverénním McDavidem přivedl z Arizony centra Nicka Bjugstada a za ofenzivně laděného beka Tysona Barrieho získal z Nashvillu švédského tvrďáka Mattiase Ekholma.

Minnesota (2. v Centrální divizi, 76 bodů) rozšířila útočné řady. Ve Washingtonu si vyhlédla Marcuse Johanssona, navíc sáhla ještě po Gustavu Nyquistovi z Columbusu.

Los Angeles se rozloučilo s veteránem Quickem, v brankovišti bude spoléhat na Phoenixe Copleyho a Joonase Korpisala, který dorazil z Columbusu. Spolu s ním přišel ještě Vladislav Gavrikov. Winnipeg (4. v Centrální divizi, 72 bodů) získal z Nashvillu švýcarského střelce Nina Niederreitera.

Překvapily i přesuny Čechů

Výměna potkala i dva Čechy. Přesun obránce Filipa Hronka z Detroitu do Vancouveru leckoho překvapil, zaměstnavatele mění i kvůli sérii otřesů mozku nehrající veterán Jakub Voráček. Z Columbusu jej poslali do Arizony.

Pětadvacetiletý Hronek, ofenzivní obránce a navíc pravák, což je v hokeji tradičně cenné zboží, prožívá životní sezonu. Dvacet zápasů před koncem základní části má 38 bodů (9+29), čímž si vyrovnal osobní maximum z předchozího ročníku.

Smlouvu má ještě na další rok, ovšem generální manažer Steve Yzerman vyhodnotil, že stávající kontrakt na 4,4 milionu dolarů by musel v budoucnu o hodně navýšit. Nastal tak ideální čas pro jeho zhodnocení a výměnu za vysoké pozice na draftu.

Voráček kvůli otřesu mozku musel předčasně ukončit tuto sezonu. Výměna do Arizony může spíše přiblížit smutné ukončení kariéry historicky třetího nejproduktivnějšího Čecha v NHL.